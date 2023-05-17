Глава МИД РФ: Москва пока не видела африканский мирный план по украинскому кризису

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в Кремле пока не видели предложенный главами ряда африканских государств мирный план по урегулированию украинского кризиса. Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что Москва по-прежнему готова рассмотреть любые предложения, направленные на содействие в стабилизации вооруженного конфликта на Украине.Лавров также подчеркнул, что со стороны западных партнеров не поступало никаких серьезных предложений касательно путей мирного урегулирования украинского кризиса. Со стороны Запада предлагаются нереалистичные призывы, предполагающие отвод российской армии на границы Украины по состоянию на 1991 год и отказ от Крыма и новых территорий. Глава МИД отметил, что подобные призывы далеки от дипломатии, а являются прямыми ультиматумами и шантажом.Как бы в подтверждении слов Лаврова американские власти заявили о готовности приветствовать мирный план группы стран Африки во главе с ЮАР, при условии, что в этих предложениях выражается поддержка стремлений правительства Украины и опираются на подходы к путям урегулирования конфликта, изложенные ее президентом Зеленским.По мнению представителей США, мирный план по Украине должен "хотя бы содержать ссылку" на декларируемые Зеленским десять пунктов урегулирования, предполагающие фактическую капитуляцию России.Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что правительства России и Украины ознакомились с африканской мирной инициативой и выразили готовность приступить к ее рассмотрению.