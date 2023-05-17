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Глава МИД РФ: Москва пока не видела африканский мирный план по украинскому кризису

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Глава МИД РФ: Москва пока не видела африканский мирный план по украинскому кризису

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в Кремле пока не видели предложенный главами ряда африканских государств мирный план по урегулированию украинского кризиса. Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что Москва по-прежнему готова рассмотреть любые предложения, направленные на содействие в стабилизации вооруженного конфликта на Украине.


Лавров также подчеркнул, что со стороны западных партнеров не поступало никаких серьезных предложений касательно путей мирного урегулирования украинского кризиса. Со стороны Запада предлагаются нереалистичные призывы, предполагающие отвод российской армии на границы Украины по состоянию на 1991 год и отказ от Крыма и новых территорий. Глава МИД отметил, что подобные призывы далеки от дипломатии, а являются прямыми ультиматумами и шантажом.

Как бы в подтверждении слов Лаврова американские власти заявили о готовности приветствовать мирный план группы стран Африки во главе с ЮАР, при условии, что в этих предложениях выражается поддержка стремлений правительства Украины и опираются на подходы к путям урегулирования конфликта, изложенные ее президентом Зеленским.

По мнению представителей США, мирный план по Украине должен "хотя бы содержать ссылку" на декларируемые Зеленским десять пунктов урегулирования, предполагающие фактическую капитуляцию России.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что правительства России и Украины ознакомились с африканской мирной инициативой и выразили готовность приступить к ее рассмотрению.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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20 комментариев
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  1. Жнец
    Жнец Сегодня, 14:18
    +12
    кто там ещё мирный план не представлял? пингвины из антарктиды?
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 14:34
      +2
      Уже закукарекал! Так и ждут паразиты как в тёплое гнёздышко залезть!
      1. Monster_Fat
        Monster_Fat Сегодня, 14:43
        +6
        Запад не пойдет ни на какой мирный план, кроме как - возврат границ 91 года, выплата контрибуции и гаага. Тем более, что им нет никаких причин идти на уступки, на фоне всех событий с 24 февраля 2022 года...
    2. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 14:41
      +2
      Что-то я не понял.
      Рамафоса заявил, что его план "осторожно поддерживают" США и Англия, что Путин одобряет и Зеленский готов рассмотреть ...
      А самого плана нигде в СМИ нет, ни в российских, ни в зарубежных СМИ.
      А теперь вот в Кремле заявляют, что плана тоже не видели ещё.
      Неужели вирус безумия не только Европу и Северную Америку поразил, но и на юг Африки проник? И там тоже начинают жить в виртуальной, вымышленной реальности?
  2. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 14:22
    -4
    У России 4 новых региона и Крым , который признается всем миром. Другого варианта мирного урегулирования принято не будет. Что еще они там предлагают старого /нового ?
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 14:41
      +6
      Эти 4 региона и Крым не решение украинского вопроса. В этом случае Украина во главе с Западом получит время для накачивания Украины дальнобойным оружием , плюс подрастут дети у которых убиты отцы и старшие братья. И начнется все по новой.
      1. Всем_Добра
        Всем_Добра Сегодня, 14:56
        0
        Прошло больше года СВО. Кака вся Украина ? Ну надо быть реалистами , а не фантазерами . Придумай еще Польшу, еще какие-нибудь страны чтобы все вопросы решить
    2. donavi49
      donavi49 Сегодня, 16:02
      0
      Ну это нереалистично. И потом регионы в каких границах? Ну, 0% вероятности, что вот так добровольно отдадут Запорожье и Краматорск со Славянском, про Херсон молчу. Зачем? Допустим летом бои начнутся уже на тактическом кряже, за Ивановское и Часов Яр. Краматорск-Славянск это год минимум штурмовать и по итогу будет вот такое.



      Если смотреть реалистично до осени будет окно возможностей для радикального улучшения переговорной позиции. С осени - уже начнутся какие-то +/- реальные попытки переговоров ибо:
      - Военная усталость копится. Ну и экономика тоже не резиновая. Если что, дефицит годовой бюджета уже в апреле перевыполнен. Ну и в ЕС/США/Китае тоже потери идут.
      - У основных игроков выборы и надо что-то предоставить.
      - Начнется определенное затишье, на фазу накопления ресурсов и восполнение боеготовности задействованных частей.

      Уверенно предположу, что если кто-то не екнет (то есть не начнет валиться) то итог будет по фактической линии соприкосновения, а дальше уже детали.
  3. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 14:25
    +6
    в Кремле пока не видели предложенный главами ряда африканских государств мирный план по урегулированию украинского кризиса.

    Хотелось бы и российский план увидеть. Если он есть.
  4. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 14:25
    +1
    ЮАР предложила мирный план. Оно конечно хорошо. Но в данном вопросе ЮАР на чьей стороне Германии с Францией или России?
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:26
    +5
    Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в Кремле пока не видели предложенный главами ряда африканских государств мирный план по урегулированию украинского кризиса. ...добавил, что Москва по-прежнему готова рассмотреть любые предложения,

    Лаврову пора посмотреть в зеркало и повторить уже в отношении себя свою историческую фразу, запрещенную на ВО.
    Неужели до него еще не дошло, что любые разговоры о переговорах с зеленским и его кликой у народа вызывают рвотный рефлекс и ассоциируются с очередным предательством России и российского народа.
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 14:35
      +4
      Его фраза это про наше руководство!
  6. mag nit
    mag nit Сегодня, 14:27
    +2
    Вот только негров тут и не хватало... В Африке африканский мирный план работает, без "Вагнера"?
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 14:47
      0
      ЮАР соседей бы замирало для начала,куда не плюнь войнушки.
  7. ximkim
    ximkim Сегодня, 14:34
    +11
    Забавно..
    Начать СВО , а потом ждать предложения мирного плана ?
    Что то плохо с логикой в Кремле..
    1. Кетцалькоатль
      Кетцалькоатль Сегодня, 15:02
      +2
      Не ищите логики в их действиях, они поступают по ситуации. Что касается мирного плана, то нас "помирят" с согласия т.н властей и назовут это для электората победой. Разве еще не очевидно стало, что нас предали и продали, и уже давно.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:36
    +1
    в Кремле пока не видели предложенный главами ряда африканских государств мирный план по урегулированию украинского кризиса.
    А его судя по всему еще ни кто не видел, хотя президент ЮАР заявил, что с ним ознакомили правительства России и Украины. Американцы тоже не видели, но "рекомендовали" ЮАР взять за основу украинский. С этими мирными планами такой ажиотаж, каждый предлагает свой и пытается об этом громко заявить. Такое ощущение, что переживают не за окончание конфликта, а за получение политических дивидендов своим странам.
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:37
    0
    Э нет, торопиться не надо.... Инопланетяне еще свой план не предоставили. Когда представят, мало никому не покажется. А так-то еще аборигены не высказались по данному поводу. Торопиться не надо.
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:46
    +2
    И не нужно на него смотреть: его судьба-Минск-3.
  11. sabakina
    sabakina Сегодня, 14:49
    0
    Я так и не понял, кто на ком стоял? laughing....................................................