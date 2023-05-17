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Польские Ми-24 можно ожидать на Украине: США поставляют ударные вертолёты Apache Варшаве ещё до подписания контракта

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Польские Ми-24 можно ожидать на Украине: США поставляют ударные вертолёты Apache Варшаве ещё до подписания контракта

В 2014 году в Польше была запущена программа Kruk («Ворон»), предусматривавшая замену советских ударных вертолетов Ми-24Д/В. В декабре 2020 года был объявлен тендер на поставку 32 новых машин, который вызвал интерес у пяти ведущих производителей, в том числе Leonardo, Turkish Aerospace Industries, Airbus Helicopters, Bell Helicopters и Boeing.


На фоне начала спецоперации ВС РФ на Украине процесс закупки был ускорен, а число приобретаемых вертолетов увеличено. В 2022 году правительство Польши сделало свой выбор в пользу продукта американской корпорации Boeing – AH-64E Guardian, (Apache). Варшава озвучила планы закупить 96 машин данного типа.

В дополнение к вертолетам нам будут переданы технологии

- заявил тогда министр обороны страны.

Однако европейские производители питали надежду, что им удастся урвать этот «лакомый кусок» у Boeing, так как твёрдый контракт подписан не был. Но Вашингтон окончательно развеял эти иллюзии, приняв решение о передаче из запасов армии США Польше 8 единиц AH-64E (сверх предполагаемых к закупке 96). Как утверждается, это позволит начать обучение польских пилотов и техников в ближайшие несколько недель.

После подписания заказа на 96 вертолетов польские войска станут вторым по величине пользователем AH-64E в мире после армии США. Настоящий громовой удар по оборонному миру Европы

- отмечается во французском издании Air & Cosmos.

По данным IISS, на начало 2022 года в составе ВС Польши находилось 28 Ми-24Д/В. Как можно ожидать, после решения о поставке Apache все они будут переданы киевскому режиму.

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10 комментариев
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  1. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 14:30
    -6
    Судя по всему НАТО пошло ва-банк.
    Теперь, понимая что они проигрывают по всем фронтам (экономическим, валютным, энергетическим) у них не остаётся другого пути, как воевать до последнего украинца.
    По сути Украины как государства уже нет. Следующей, на пути просветления мыслей, встаёт Польша. Там дураков ещё много.
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 14:31
      +6
      А кому они проигрывают по всем фронтам ?
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 14:38
      +2
      Нету у поленьев дураков. Живут хорошо и будут жить хорошо. За спиной у них весь мир, а у нас?-Гондурас.......
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 15:49
        0
        Цитата: Alien From
        -Гондурас.......

        Вы в Южной Америке живете. И как там погода?
    3. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 14:40
      0
      с утра в Польше пошло "просветление"....точнее солнце взошло и началось помутнение разума....ещё точнее: в Люблине вместе с ветрами из Западной украины зафиксирован резкий скачок гамма-излучения, ветра идут из Хмельницкого...пока все замеряли излучения от частиц урановых стержней (рост на 60%), беда пришла в виде излучений от "грязной бомбы!". Судя по всему укропы собирали там (или им привезли) элементы ЯО для удара по России, но..что-то пошло не по плану и теперь Польша получила первую порцию радиоактивности. Будут и дальше пытаться пинать медведя веточкой - получат ядерным бревном по хребтине и это расколет Польшу.
  2. Sith
    Sith Сегодня, 14:33
    +2
    Цитата: Аркадий007
    Судя по всему НАТО пошло ва-банк.
    Теперь, понимая что они проигрывают по всем фронтам (экономическим, валютным, энергетическим) у них не остаётся другого пути, как воевать до последнего украинца.
    По сути Украины как государства уже нет. Следующей, на пути просветления мыслей, встаёт Польша. Там дураков ещё много.

    Ситуация показывает только одно , что запасы советской техники ... ещё какие то имеются и США выжмет их ВСЕ!
  3. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 14:40
    +3
    США всегда ставят несколько целей на одно деяние. Одновременно усиливают ВСУ и расчищают рынок для своего ВПК.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:43
    +3
    После подписания заказа на 96 вертолетов польские войска станут вторым по величине пользователем AH-64E в мире после армии США
    Так Польша за обороноспособность переживает или бьется за второе место в мире по количеству американских "Апачей"? А для Киева опять праздник - возможность получить от Польши 28 Ми-24, которые к тому же хорошо известны украинским летчикам.
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:45
    -1
    Польские Ми-24 можно ожидать на Украине: США поставляют ударные вертолёты Apache Варшаве ещё до подписания контракта

    Не смертельно, если военные будут воевать по науке, а не по указке из Москвы, в которой весьма странно представляют правила ведения войны.
  6. OldMetall
    OldMetall Сегодня, 16:09
    0
    Польша увлеченно ублажает Америку, искренне надеясь, что ы поставят панов смотрящими над Европой. Однако, если демократы пролетят на президентских выборах, то и поляки могут простится с высоким назначением, а потерянные оружейные контракты ей старая Европа припомнит.