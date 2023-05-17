Гендиректор УВЗ: Госиспытания 152-мм САУ 2С43 «Мальва» завершены, орудие подтвердило все характеристики

Да, "Мальва" должна уже скоро поступать. Все в порядке с "Мальвой", она уже все подтвердила

Государственные испытания 152-мм самоходного артиллерийского орудия 2С43 "Мальва" завершены, в скором времени САУ начнет поступать в войска. Об этом рассказал гендиректор УВЗ Александр Потапов.Предварительные испытания орудия были завершены в 2021 году, после чего начались государственные. В 2022 году на УВЗ сообщили о начале производства опытной партии САО "Мальва" для опытной эксплуатации в войсках. Принятие орудия на вооружение планировалось на 2023 год, по-видимому, все сроки выдержаны и это случится уже в ближайшее время. Решение о запуске в серию примет Минобороны.По словам гендиректора УВЗ, орудие в ходе госиспытаний подтвердило все характеристики и в скором времени начнет поступать на вооружение российской армии.- приводит ТАСС слова Потапова.Самоходное артиллерийское орудие 2С43 "Мальва" разработано ЦНИИ "Буревестник" в рамках ОКР "Набросок". Впервые гаубицу представили в 2019 году в закрытом режиме. Известно, что в качестве огневого компонента на САО "Мальва" используется 152-мм пушка 2А64, используемая в САУ "Мста-С". Возимый боекомплект гаубицы составляет 30 выстрелов, масса САО составляет 32 тонны. В качестве шасси "Мальвы" выступает вездеход БАЗ-6010-027 с колесной формулой 8х8 производства Брянского автомобильного завода.Вообще же в рамках ОКР "Набросок" разрабатывается целая серия артиллерийских самоходных орудий. Кроме самой "Мальвы" в артиллерийский "цветник" вошли 120-мм САО "Флокс" на шасси Урал-ВВ, 120-мм "арктическая" САУ "Магнолия" на шасси двухзвенного тягача ДТ-30МП и 82-мм миномет "Дрок" на шасси "Тайфун-ВДВ".