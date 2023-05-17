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Гендиректор УВЗ: Госиспытания 152-мм САУ 2С43 «Мальва» завершены, орудие подтвердило все характеристики

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Гендиректор УВЗ: Госиспытания 152-мм САУ 2С43 «Мальва» завершены, орудие подтвердило все характеристики

Государственные испытания 152-мм самоходного артиллерийского орудия 2С43 "Мальва" завершены, в скором времени САУ начнет поступать в войска. Об этом рассказал гендиректор УВЗ Александр Потапов.


Предварительные испытания орудия были завершены в 2021 году, после чего начались государственные. В 2022 году на УВЗ сообщили о начале производства опытной партии САО "Мальва" для опытной эксплуатации в войсках. Принятие орудия на вооружение планировалось на 2023 год, по-видимому, все сроки выдержаны и это случится уже в ближайшее время. Решение о запуске в серию примет Минобороны.

По словам гендиректора УВЗ, орудие в ходе госиспытаний подтвердило все характеристики и в скором времени начнет поступать на вооружение российской армии.

Да, "Мальва" должна уже скоро поступать. Все в порядке с "Мальвой", она уже все подтвердила

- приводит ТАСС слова Потапова.

Самоходное артиллерийское орудие 2С43 "Мальва" разработано ЦНИИ "Буревестник" в рамках ОКР "Набросок". Впервые гаубицу представили в 2019 году в закрытом режиме. Известно, что в качестве огневого компонента на САО "Мальва" используется 152-мм пушка 2А64, используемая в САУ "Мста-С". Возимый боекомплект гаубицы составляет 30 выстрелов, масса САО составляет 32 тонны. В качестве шасси "Мальвы" выступает вездеход БАЗ-6010-027 с колесной формулой 8х8 производства Брянского автомобильного завода.

Вообще же в рамках ОКР "Набросок" разрабатывается целая серия артиллерийских самоходных орудий. Кроме самой "Мальвы" в артиллерийский "цветник" вошли 120-мм САО "Флокс" на шасси Урал-ВВ, 120-мм "арктическая" САУ "Магнолия" на шасси двухзвенного тягача ДТ-30МП и 82-мм миномет "Дрок" на шасси "Тайфун-ВДВ".
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41 комментарий
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  1. ASAD
    ASAD Сегодня, 14:42
    +8
    Хороший аппарат! Мобильный . Теперь главное произвести в необходимых количествах.
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 14:52
      +4
      Цитата: ASAD
      Хороший аппарат! Мобильный . Теперь главное произвести в необходимых количествах.

      Но Мста все таки предпочтительней, какая никакая, а все таки броневая защита. Надеюсь, что цена Мальвы будет адекватной. Что нить типа 3 Мальвы = 1 Мста.
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 15:04
        +3
        Цитата: lukash66
        Но Мста все таки предпочтительней, какая никакая, а все таки броневая защита.

        А еще лучше в плане защиты танк. Т-54Б, южное направление СВО. Месяц назад до роты таких машин (54 и 55) было передано в гаубичный дивизион. Работают с ЗОП, в составе экипажей из 3 человек. Экипажи набирались из танкового батальона и артиллерии, после чего на протяжении недели проходили обучение. На 54/55 для артиллеристов таблица стрельб есть. Орудие нарезное, обеспечивает хорошую кучность на дальности. Там есть и боковой уровень и угломер необходимой точности. Причем шкала угломера нанесена на внутреннюю поверхность погона башни.
        У 100-мм ОФС рассеивание на 4800 метров (дальше данных нет) – 1,2 метра по вертикали, 1,4 по горизонту.


        1. lukash66
          lukash66 Сегодня, 15:20
          0
          А почему экипаж из троих? Типа лишний рот для нас горе?)))
    2. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 14:56
      +1
      А почему "Мста" из той же самой пушки стреляет на 29 км, а "Мальва" только на 24 км?
      И вообще, почему такая малая дальность у обоих?
      Например, PzH 2000 - 155 мм стреляет на 50 км (а если снаряд реактивный, то и на 67 км)
      Наша "Коалиция" - 152 мм на все 70 км (по некоторым данным 80 км)
      Слабовато как-то 24 км. Это же насколько близко к фронту подойти надо, чтоб цель поразить. Тут не то, что с беспилотника - в бинокль с дерева вражеский наводчик разглядит.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 15:03
        +1
        Потомушто в длине ствола должно быть больше калибров, а там и цепочка потянется, Где-то и рвётся у нас...
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 15:38
          +1
          Цитата: роман66
          Потомушто в длине ствола должно быть больше калибров, а там и цепочка потянется, Где-то и рвётся у нас...

          Во-первых, у Мсты и Мальвы одна и та же пушка.
          Во-вторых, если это для всех так очевидно, почему не делают ствол длиннее?
          1. alexmach
            alexmach Сегодня, 15:50
            +3
            Во-первых, у Мсты и Мальвы одна и та же пушка.

            Рискну предположить либо не использует полный заряд, либо не поднимается на тот же угол возвышения.
            Во-вторых, если это для всех так очевидно, почему не делают ствол длиннее?

            Потому что там не совсем все очевдино. Там не только ствол более длинный но и другой снаряд нужен, и другой заряд. А это во-первых разунификация с существующими и стоящими на вооружении, а во-вторых как написали ниже снижается при всем при этом ресурс ствола. А дальше встает в полный рост вопрос тактики использования. Нам нужна штучная вундервафля с предельными характеристиками или массовое как "Калаш" изделие с приемлемыми характеристиками но с лучшим отношением цена-качество.
            1. Shurik70
              Shurik70 Сегодня, 16:06
              0
              Цитата: alexmach
              Во-первых, у Мсты и Мальвы одна и та же пушка.
              Рискну предположить либо не использует полный заряд, либо не поднимается на тот же угол возвышения.

              Гугл в помощь
              Мста : -4…+68°
              Мальва: -3…+70°
              Так что Мальва может даже чуть выше задирать ствол.
              Скорее тут уж действительно ослабленный заряд виноват, чтоб не нагружать отдачей более слабое шасси.
              Но возникает вопрос - а нужно ли российской армии орудие, что стреляет недалеко, да ещё и не бронированно.
              Что такого может сделать Мальва, что не может, например, "Берег", сделанный, кстати, практически на том же самом шасси, стреляющий почти на то же расстояние (23 км) снарядами 130мм, но при этом имеющий бронированную башню, и боекомплект в 40 снарядов.
      2. topol717
        topol717 Сегодня, 15:06
        +8
        А там "моторесурс" ствола сильно падает.
        Оно конечно можно стрелять и на 100км, но очень не долго. и очень не точно.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:49
    +6
    в скором времени САУ начнет поступать в войска.

    А в скором времени это действительно скоро или не так скоро? Всё это нужно ещё вчера.
    Решение о запуске в серию примет Минобороны.

    Надеюсь, МО, будет работать очень скоро, а не просто скоро.
    1. al3x
      al3x Сегодня, 14:54
      +5
      Да тут уже на "скорости космические" нужно переходить в производстве. Менять всё старье не только на бумагах, а на деле.
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 14:50
    +1
    Так стоп. Вроде как раньше генералитет с экспертами всякими, с дерьмом мешали концепцию отечественной колёсной САУ. Что поменялось?
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 14:53
      +1
      Что поменялось?

      может наконец посмотрели на арсенал вражеских стран?
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 15:12
        +1
        Мне кажется, у других стран, это совсем иначе устроено и встроено в систему.
        1. Владимир80
          Владимир80 Сегодня, 15:46
          0
          и встроено в систему

          и у нас встроят к 2025 году, наверное...
  4. Sergey_Brud
    Sergey_Brud Сегодня, 14:53
    -1
    На САО "Мальва" используется 152-мм пушка 2А64, используемая в САУ "Мста-С". Получилась более мобильная Мста-С за вычетом бронирования. Так и будет засевать поля снарядами? Или новая тактика, стрельнуть в сторону врага и драпать, пока более дальнобойной и точной системой не накрыли? Смыла особо не вижу от неё.
    1. ЗлойКоммунист
      ЗлойКоммунист Сегодня, 14:58
      0
      как показала данная СВО - на войне все средства хороши и старые и новые
    2. Oleg Ogorod
      Oleg Ogorod Сегодня, 15:50
      0
      Эта больше похожа на мсту-б, буксируемую. Автомата заряжания, как вы надеюсь понимаете, у неё нет.
      Просто буксируему гаубицу взгромоздили на авто.
      С коалицией колёсной видимо все затихло. А там закрытая башня с полной автоматизацией процесса. И труба длинней.
      Тут же всё ручками на свежем воздухе, в дождь и снег, в жару и мороз, снаряд и заряд в гильзе... которые потом нужно собирать.
      Насчёт скоро-нескоро до войск дойдёт, это что понимать под скоро. Или нескоро.
      Только вот при поражении орудия будет потерян и транспорт. В условиях беспилотника даже небольшой осколочный фугас выкосит весь расчёт у орудия. Спрятать такую дуру в лесополосе будет сложно. Для такой техники нужна ещё антидронная защита. Когда раньше набрасывали на буревестнике, о дронах ещё не думали. У них и флокс по той же идеологии. Мужики сзади ручками в ствол мины суют.
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:53
    +10
    Гендиректор УВЗ: Госиспытания 152-мм САУ 2С43 «Мальва» завершены, орудие подтвердило все характеристики

    Мальва - это хорошо. Дальность стрельбы - маловата.
    Где же наши знаменитые, но «очень востребованные и дорогущие» «Коалиции-СВ»? С 2015 года девятый год пошёл...
    Всё никак не можем доесть советский хлебушек. А свой печь не научились...Всё в игрушки играли...
    Ау!!! Война на дворе!!!
    1. Тикси-3
      Тикси-3 Сегодня, 14:55
      +1
      Цитата: ROSS 42
      Мальва - это хорошо. Дальность стрельбы - маловата.

      а маловата - это какая? понятно не как у коалиции, но все же??
  6. ximkim
    ximkim Сегодня, 14:55
    0
    Цитата: Копчёный
    Так стоп. Вроде как раньше генералитет с экспертами всякими, с дерьмом мешали концепцию отечественной колёсной САУ. Что поменялось?

    И ничего не поменяется , так как сухопутные воска не развиваются .
  7. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 14:56
    +2
    Наркосвинофюрера из такой бы штуковины в упор расстрелять
  8. topol717
    topol717 Сегодня, 14:57
    -2
    Кто мешает ствол разместить над кабиной, и уменьшить длину?
    32 тонны вполне можно размещать на 3хосной технике. тем более масса скорее всего бы сократилась еще на пару тонн.
    Но тогда цена бы упала на пару миллионов, а это не выгодно, попилить гос.бюджет не получиться.
    1. Злобный_минусатор
      Злобный_минусатор Сегодня, 15:13
      +4
      Проходимость 4-х осного шасси выше, и само по себе шасси БАЗ тяжелое, из соображений прочности.
  9. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 14:59
    +7
    А вроде есть башня Каолиции на КАМАЗе, фоток полно, зачем эту мсту опять клепать, устарела она по дальности, до 30км просто ниочём! Чтож у нас так боятся всего нового а особенно колёсной техники? Всё НАТО на колесах, Китай всё на колеса ставит а у нас старичьё все мсты держится, когда уже в бошках перелом то будет?!
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 15:09
      0
      Цитата: Вадим С
      А вроде есть башня Каолиции на КАМАЗе, фоток полно, зачем эту мсту опять клепать, устарела она по дальности, до 30км просто ниочём! Чтож у нас так боятся всего нового а особенно колёсной техники? Всё НАТО на колесах, Китай всё на колеса ставит а у нас старичьё все мсты держится, когда уже в бошках перелом то будет?!

      Понятное дело, что колесо и дешевле, и мобильней, и технологичней в производстве. Но... не всякое колесо переедет окраинское поле после дождичка в четверг.))) Есть много видео, где гусеничная техника вязнет по самое не балуй. Я уж там про всякую западную молчу, мотолыги с бехами тонут чуть ли не до крыши.
    2. alexoff
      alexoff Сегодня, 15:32
      +2
      У нас сильнее боятся новых снарядов, которые летят дальше. Там ведь надо не 19-20 образцов, там всю систему производства менять надо
    3. Хорон
      Хорон Сегодня, 15:40
      0
      Чтож у нас так боятся всего нового а особенно колёсной техники?

      Где вы здесь увидели гусеницы? belay
    4. Oleg Ogorod
      Oleg Ogorod Сегодня, 16:01
      0
      С изготовлением самой пушки проблемы, её сложней сделать. Ствол длиннее, требования круче к параметрам и качеству.
      Только шасси камаза как раз там наверное слабее, хотя там тяжёлая башня. С автоматом заряжания с безгильзовыми зарядами.
  10. grigor727
    grigor727 Сегодня, 15:14
    +1
    Мдааа, это вам не галоши делать. Вот и показали как мы умеем.
  11. Дядя_Миша
    Дядя_Миша Сегодня, 15:18
    +2
    Вполне современное орудие, простенько и со вкусом .Если у него современный прицельный комплекс и будет работать в связке с современным БПЛА , на дальностях стрельбы 10-15 км лучше и не надо. На больших дальностях надо учитывать множество параметров и не забывать что существует такой закон , закон рассеивания снарядов .О эллипсе рассеивания , особенно когда говорят о стрельбе на 30-40 км, почему то никто не вспоминает.
  12. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 15:26
    +3
    4 года на такое "чудо инженерной мысли"??? Бесят эти очковтиратели!
  13. Хорон
    Хорон Сегодня, 15:27
    +2
    Гендиректор УВЗ: Госиспытания 152-мм САУ 2С43 «Мальва» завершены, орудие подтвердило все характеристики

    Сейчас такие отчёты журналистам уже потеряли актуальность. Сейчас больше интересует тема наличия вооружений в воюющей части армии. По аналогии с временами ВОВ: что у нас на фронте?
    А эти отчёты уже надо забыть, так как будет совершенно безразлично, что у нас имелось в единичных экземплярах или на полигонах, если война будет проиграна.
  14. Konnick
    Konnick Сегодня, 15:41
    +1
    Об этом рассказал гендиректор УВЗ Александр Потапов.

    А причем тут УВЗ? Вроде бы омский Трансмаш снова отдельное предприятие. Именно Трансмаш будет производить эту установку. Пусть этот Потапов расскажет про Армату.
    1. dnestr74
      dnestr74 Сегодня, 15:56
      0
      Трансмаш входит в УВЗ , как подразделение
  15. svp67
    svp67 Сегодня, 15:50
    0
    В войска и срочно...только поле боя покажет годна эта "Мальва" или нет...
  16. Viktor fm
    Viktor fm Сегодня, 15:51
    0
    Здесь логика проста--быстрее и больше снарядов и стволов, а там как бог на душу положит.
  17. Хорон
    Хорон Сегодня, 15:54
    0
    Это орудие по своим характеристикам уже устарело, даже ещё не попав в армию. Сейчас нужно дальнобойное орудие способное использовать управляемые и не управляемые снаряды, достаточно высокую скорострельность и защищённость экипажа и критичного оборудования, высокую проходимость, встроенное в общую систему управления, имеющее высокую степень автоматизации и механизации, систему автоматического позиционирования и самое главное способное вести огонь на ходу, чтобы противнику сложнее было вести контрбатарейную борьбу.ИМХО
    1. Тикси-3
      Тикси-3 Сегодня, 16:01
      0
      Цитата: Хорон
      Сейчас нужно дальнобойное орудие способное использовать управляемые и не управляемые снаряды, достаточно высокую скорострельность и защищённость экипажа и критичного оборудования, высокую проходимость, встроенное в общую систему управления, имеющее высокую степень автоматизации и механизации, систему автоматического позиционирования и самое главное способное вести огонь на ходу, чтобы противнику сложнее было вести контрбатарейную борьбу.ИМХО

      имеете в виду "звезду смерти"?
  18. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 16:01
    0
    Цитата: lukash66
    120-мм САО "Флокс" на шасси Урал-ВВ,

    Да, при использовании в качестве САУ , а не танка, при отсутствии внезапно появляющихся целей, обязанности наводчика легко возьмёт командир. Или убрать командира, а наводчика разгрузить ещё и обязанностями командира. Заряжающего готовить несколько часов. А вот остальных -долго.