Военное обозрение
Войти Регистрация

Замминистра обороны Украины признала «некоторое продвижение» российских войск в Артемовске

7
Замминистра обороны Украины признала «некоторое продвижение» российских войск в Артемовске

Российским войскам удалось «несколько продвинуться» в Артемовске (Бахмуте). Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, слова которой приводит украинская пресса.


Представитель украинского военного ведомства была вынуждена признать, что в Артемовске идут ожесточенные бои, и они сопровождаются успехом российских штурмовых подразделений. Вероятно, ситуация для ВСУ ухудшается настолько, что даже украинское командование вынуждено об этом сообщать, пусть и в обтекаемой форме. Ранее в Минобороны Украины предпочитали не говорить откровенно о российских успехах в городе.

В то же время, Маляр утверждает, что украинские формирования удерживают 20 квадратных километров в окрестностях Артемовска, откуда ранее отошли российские подразделения. Однако штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» и подразделения ВС РФ проводят нескончаемые атаки в районе близлежащих к Артемовску населенных пунктов Ивановское (Красное) и Хромово (Артемовское). Также артиллерия ВС РФ обстреливает позиции украинских формирований на более дальних дистанциях.

Отметим, что ранее Институт изучения войны США распространил информацию о переброске ВС РФ дополнительных подкреплений на Артемовское и Купянское направления. В Артемовске штурмовые действия очень интенсивны.

Вчера вечером куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что штурмовикам «оркестра» удалось полностью зачистить так называемое «Гнездо» - укрепленный район ВСУ, который был создан в одном из кварталов многоэтажек. Сейчас бойцы «Вагнера» продолжают продвижение по направлению к западной окраине города, уничтожая или оттесняя сопротивляющиеся им украинские формирования.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:47
    0
    Ничего нового, как только город ПОЛНОСТЬЮ перейдёт под контроль Оркестра, ТА сторона ещё 3-4дня будет своим мозг парить что Артемовск ещё держиться и ВСУ бьються аки львы.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 14:51
      +1
      Маловато будет, за Соледар они 3 недели топили, потом разом стихли....
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 14:58
        0
        Uprun hi, с Артёмовском не прокатит, слишком большой информационный вал пойдёт, долго обманывать не получиться, хотя?! Вон с Патриотом уже пишут 6 блогеров доморощенных приняли, сейчас СБУ их опрессует и другие притихнут правду писать. Так что может для остальной Украины неделю или две протянут.
        1. Fachmann
          Fachmann Сегодня, 15:23
          0
          Да у этих зомби, всё прокатывает.
          Все-все "Кинжалы"и "Коллибры" сбиты, все "Patriot" целы.
  2. kaufman
    kaufman Сегодня, 15:21
    +1
    Очевидно что продвинулись , и Пригожин сообщил и противоположная сторона.
    Но что дальше ? Недели и месяцы боев за оставшийся клочок городка ?
    1. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 15:29
      0
      Очевидно, для нас. А эти ребята, наверное год, после запуска в эксплуатацию "Крымского моста" рассказывали, что это всё бутафория и съёмки "Мосфильма".
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 15:41
    0
    Замминистра обороны признала...
    Что нужно сделать на Украине, что бы там догадались, что Заместитель Министра Обороны не пол, мужской или женский, а должность. И воинское звание.
    За тысячи лет как то все привыкли, что солдат - это солдат. И генерал - генерал.
    Даже Президент - это Президент.
    Я б не хотел, что б мною баба командовала. Но если женщина больше пользы для страны принесёт в боевых действиях... Значит она не баба, не женщина, а воинский начальник.