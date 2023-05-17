Замминистра обороны Украины признала «некоторое продвижение» российских войск в Артемовске

Российским войскам удалось «несколько продвинуться» в Артемовске (Бахмуте). Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, слова которой приводит украинская пресса.Представитель украинского военного ведомства была вынуждена признать, что в Артемовске идут ожесточенные бои, и они сопровождаются успехом российских штурмовых подразделений. Вероятно, ситуация для ВСУ ухудшается настолько, что даже украинское командование вынуждено об этом сообщать, пусть и в обтекаемой форме. Ранее в Минобороны Украины предпочитали не говорить откровенно о российских успехах в городе.В то же время, Маляр утверждает, что украинские формирования удерживают 20 квадратных километров в окрестностях Артемовска, откуда ранее отошли российские подразделения. Однако штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» и подразделения ВС РФ проводят нескончаемые атаки в районе близлежащих к Артемовску населенных пунктов Ивановское (Красное) и Хромово (Артемовское). Также артиллерия ВС РФ обстреливает позиции украинских формирований на более дальних дистанциях.Отметим, что ранее Институт изучения войны США распространил информацию о переброске ВС РФ дополнительных подкреплений на Артемовское и Купянское направления. В Артемовске штурмовые действия очень интенсивны.Вчера вечером куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что штурмовикам «оркестра» удалось полностью зачистить так называемое «Гнездо» - укрепленный район ВСУ, который был создан в одном из кварталов многоэтажек. Сейчас бойцы «Вагнера» продолжают продвижение по направлению к западной окраине города, уничтожая или оттесняя сопротивляющиеся им украинские формирования.