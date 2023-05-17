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«Внимательнее изучайте свои документы»: глава МИД Индии отчитал Борреля за угрозы санкциями в адрес Нью-Дели

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«Внимательнее изучайте свои документы»: глава МИД Индии отчитал Борреля за угрозы санкциями в адрес Нью-Дели

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар строго отчитал главного дипломата Европейского союза Жозепа Борреля за его угрозы санкциями в адрес Нью-Дели. Еврочиновника поставили на место, объяснив ему, что он не может диктовать всем свою волю.


Об этом сообщает индийское информагентство ANI.

Джайшанкар посоветовал главе европейской дипломатии внимательнее изучать свои документы, читать, что там записано.

Стоит изучить документы Евросоюза, прежде чем угрожать Индии ограничениями из-за торговли нефтепродуктами, произведенными из российской нефти

- заявил индийский дипломат.

Он напомнил Боррелю, что согласно принятым в ЕС правилам, продукты, полученные путем глубокой переработки нефти, полученной из России третьими странами, уже не считаются российскими. Другими словами, индийские нефтепродукты, изготовленные из российского сырья, никоим образом не подпадают под действие европейских санкций.


Свои слова Джайшанкар подтвердил номером постановления Совета Европы, которое содержит упомянутое им положение.

Санкции в отношении нефтепродуктов российского производства Евросоюз ввел с 5 февраля. В России неоднократно заявляли, что такой шаг в первую очередь наносит ущерб европейским потребителям, которым приходится теперь обращаться за российской продукцией к посредникам и покупать ее с дополнительной наценкой. То же самое касается ограничений на газ и сырую нефть из России.
Использованы фотографии:
МИД Индии
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13 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 14:53
    +2
    «Внимательнее изучайте свои документы»: глава МИД Индии отчитал Борреля за угрозы санкциями в адрес Нью-Дели
    Да он бы с радостью, но читать не умеет. request
    1. Andy_nsk
      Andy_nsk Сегодня, 15:03
      +1
      да, согласен, уровень еврочиновников ниже плинтуса!
      Я никакого отношения к юриспруденции и дипломатии не имею, но при этом сильно удивился заявлению Борреля о переработанной нефти в Индии. Как тут не вспомнить знаменитое лавровское: и д и о т ы ,бл@
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 15:06
        +2
        Наивный индусский парень.
        Законы ЕС пишутся не для того, чтоб их соблюдали в ЕС.
        Они исключительно для внешнего пользования, и работают только тогда, когда это надо чиновникам ЕС
        1. gsev
          gsev Сегодня, 15:11
          +1
          Цитата: Shurik70
          Наивный индусский парень

          Индия в некоторой степени более независима ет ЕС и США чем КНР и Россия. В общем союзе КНР, Индия и Россия способны раздавить страны НАТО и Японию и в экономике и в войенной области. Боррель просто неадекватно себя вел, если у индусов на переговорах появилась тень сомнения, что им угрожают санкциями. Европа своими санкциями не способна сдерживать развитие России, но эти санкции способствуют ускоренному развитию Турции, Ирана, арабских стран, Индии и КНР, если они игнорируют санкции и продолжают торговлю с Россией. Для Индии, КНР, Турции, Ирана и союза арабских стран открылось окно по военной и политической мощи превзойти страны НАТО или стать равноправными с ними в случае продолжения конфликта на Украине еще в течении 5 лет.
          1. Ропот 55
            Ропот 55 Сегодня, 15:18
            -3
            gsev hi, сдуются индусы, как только Запад начнет гаечки закручивать, тоже начнут о мире свистеть, даже может СВОЙ план по миру предложат навроде Китая.
        2. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 15:15
          -3
          Shurik70 hi, китайцы тоже надувают щечки и грозно кулаченки сжимают однако как только замаячили реальные ограничения сразу ушли в сторонку.
        3. Теренин
          Теренин Сегодня, 15:18
          0
          Цитата: Shurik70
          Наивный индусский парень.
          Законы ЕС пишутся не для того, чтоб их соблюдали в ЕС.
          Они исключительно для внешнего пользования, и работают только тогда, когда это надо чиновникам ЕС

          Пусть тогда так прямо и скажут.
  2. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 14:53
    +5
    Отлично индус утер нос "Садоводу Боррелю" - указав на его же испражнения! wassat
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:54
    +3
    Боррелька шпанец, он читать, писать по англицки не умеет, да и старенький он уже, поди упомни, чего там в 10 пакетах понаписано....
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:10
    +2
    Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар строго отчитал главного дипломата Европейского союза Жозепа Борреля за его угрозы санкциями в адрес Нью-Дели. Еврочиновника поставили на место, объяснив ему, что он не может диктовать всем свою волю.
    Не к тем он обращается... в гейропе своей воли нет.
  5. Eroma
    Eroma Сегодня, 15:16
    0
    Белорусская метода во всём мире работает! laughing
  6. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 15:17
    +1
    Уже несколько раз слушал ответы этого парня с трудновыговариваемым именем, на вопросы модераторов всевозможных саммитов и просто комментарии по поводу высказываний западных лидеров.
    Чрезвычайно эрудированный, остроумный, когда нужно и язвительный к этим недоучкам.
    Коротко сказать, УМНИЦА!
    Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. good
    Он их просто "в порошок" стирает.
    Индусам, уважуха!
  7. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 15:33
    0
    Начались комментарии того, что опубликовал МЁД Индии.
    Но МИД Индии прямо ссылается на пункты документов.
    Наш МИД регулярно обещает асимметричную адекватку. Это лучше, чем индийцы сказали?
    И... ЕС это же от Европа? Тогда какого европейского они санкциями Индии грозят?
    Может скоро Марс примут в ЕС?