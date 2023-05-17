«Внимательнее изучайте свои документы»: глава МИД Индии отчитал Борреля за угрозы санкциями в адрес Нью-Дели

Стоит изучить документы Евросоюза, прежде чем угрожать Индии ограничениями из-за торговли нефтепродуктами, произведенными из российской нефти

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар строго отчитал главного дипломата Европейского союза Жозепа Борреля за его угрозы санкциями в адрес Нью-Дели. Еврочиновника поставили на место, объяснив ему, что он не может диктовать всем свою волю.Об этом сообщает индийское информагентство ANI.Джайшанкар посоветовал главе европейской дипломатии внимательнее изучать свои документы, читать, что там записано.- заявил индийский дипломат.Он напомнил Боррелю, что согласно принятым в ЕС правилам, продукты, полученные путем глубокой переработки нефти, полученной из России третьими странами, уже не считаются российскими. Другими словами, индийские нефтепродукты, изготовленные из российского сырья, никоим образом не подпадают под действие европейских санкций.Свои слова Джайшанкар подтвердил номером постановления Совета Европы, которое содержит упомянутое им положение.Санкции в отношении нефтепродуктов российского производства Евросоюз ввел с 5 февраля. В России неоднократно заявляли, что такой шаг в первую очередь наносит ущерб европейским потребителям, которым приходится теперь обращаться за российской продукцией к посредникам и покупать ее с дополнительной наценкой. То же самое касается ограничений на газ и сырую нефть из России.