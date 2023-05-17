Американский военный эксперт: Позиции ВС РФ – совершенно нереальная боевая цель для Украины

Киевский режим не сможет вытеснить российские Вооруженные силы с занимаемых ими территорий, об этом абсурдно говорить. С таким заявлением в интервью YouTube-каналу Judging Freedom выступил американский военный эксперт, подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.
По утверждению Дэвиса, сейчас нет даже гипотетической возможности для ВСУ вернуть под власть Киева освобожденные территории, вошедшие в состав Российской Федерации. Аналитик считает, что у киевского режима просто нет таких фундаментальных возможностей, которые позволили бы ему тягаться с Россией.
Это совершенно нереальная боевая цель
- отметил Дэвис.
Эксперт считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимы воинственные заявления о контрнаступлении лишь для оправдания себя в глазах западных покровителей. Он говорит о вытеснении российских войск постоянно, но если контрнаступление не состоится, то остатки доверия Запада Зеленский точно утратит, отмечает Дэвис.
В то же время, попытка контрнаступления ВСУ способна привести Зеленского в еще более худшее положение, чем сейчас, и на эту перспективу американский эксперт тоже указывает. Фактически украинский лидер оказался в безвыходной ситуации.
Теперь киевский режим пытается оттягивать начало анонсированного контрнаступления, ссылаясь на недостаточное количество военной техники. По сути, это выглядит как попытка оправдания в глазах Запада посредством перекладывания вины и ответственности за срыв контрнаступления с Киева на его покровителей, якобы не предоставивших нужные танки и самолеты.