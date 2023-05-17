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Американский военный эксперт: Позиции ВС РФ – совершенно нереальная боевая цель для Украины

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Американский военный эксперт: Позиции ВС РФ – совершенно нереальная боевая цель для Украины

Киевский режим не сможет вытеснить российские Вооруженные силы с занимаемых ими территорий, об этом абсурдно говорить. С таким заявлением в интервью YouTube-каналу Judging Freedom выступил американский военный эксперт, подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.


По утверждению Дэвиса, сейчас нет даже гипотетической возможности для ВСУ вернуть под власть Киева освобожденные территории, вошедшие в состав Российской Федерации. Аналитик считает, что у киевского режима просто нет таких фундаментальных возможностей, которые позволили бы ему тягаться с Россией.

Это совершенно нереальная боевая цель

- отметил Дэвис.

Эксперт считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимы воинственные заявления о контрнаступлении лишь для оправдания себя в глазах западных покровителей. Он говорит о вытеснении российских войск постоянно, но если контрнаступление не состоится, то остатки доверия Запада Зеленский точно утратит, отмечает Дэвис.

В то же время, попытка контрнаступления ВСУ способна привести Зеленского в еще более худшее положение, чем сейчас, и на эту перспективу американский эксперт тоже указывает. Фактически украинский лидер оказался в безвыходной ситуации.

Теперь киевский режим пытается оттягивать начало анонсированного контрнаступления, ссылаясь на недостаточное количество военной техники. По сути, это выглядит как попытка оправдания в глазах Запада посредством перекладывания вины и ответственности за срыв контрнаступления с Киева на его покровителей, якобы не предоставивших нужные танки и самолеты.
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15 комментариев
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  1. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 14:58
    0
    no comment

    По улицам Слона водили,
    Как видно напоказ —
    Известно, что Слоны в диковинку у нас —
    Так за Слоном толпы зевак ходили.
    Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.
    Увидевши Слона, ну на него метаться,
    И лаять, и визжать, и рваться,
    Ну, так и лезет в драку с ним.
    «Соседка, перестань срамиться»,
    Ей шавка говорит: «тебе ль с Слоном возиться?
    Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идёт
    Вперёд
    И лаю твоего совсем не примечает    ».—
    «Эх, эх!» ей Моська отвечает:
    «Вот то-то мне и духу придаёт,
    Что я, совсем без драки,
    Могу попасть в большие забияки.
    Пускай же говорят собаки:
    «Ай, Моська! знать она сильна,
    Что лает на Слона!    »
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 15:21
      +5
      Моська - это Украина, что ли? А что же мы с ней тогда больше года возимся? Да еще и сидим в обороне?
      1. SanichSan
        SanichSan Сегодня, 15:27
        0
        Цитата: invisible_man
        А что же мы с ней тогда больше года возимся?

        а мы с ней возимся? belay не с НАТО? belay точно? what
        1. invisible_man
          invisible_man Сегодня, 15:32
          +3
          Встречный вопрос: а что, у нас начались прямые столкновения с 6 и 7-м флотами США? Идут воздушные бои с новейшими самолетами альянса? По Москве летят "Томагавки" с подводных лодок? Нас еще даже толком за вымя не пощупали, а вы про какую-то войну с НАТО...
          1. Labrador
            Labrador Сегодня, 15:46
            0
            Так и Россия их за вымя не щупала!
            Или по вашему в геополитике как в бане все без вариантов?
            1. invisible_man
              invisible_man Сегодня, 15:50
              +1
              Вот что бы Украину-то не пощупать? Объясните (себе в первую очередь), что пошло не так? При составлении плана боевых действий забыли о наличии ВСУ? У которых, между прочим, в феврале 2022 года еще не было ни "Хаймерсов", ни "Леопардов", ни всего прочего.
        2. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 15:34
          +1
          А когда мы разорвали дипотношения со странами НАТО?
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:04
    +9
    Как запарили уже этот ЛЕГИОН экспертов и типа пророков. Вся эта лапша уже достала.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 15:09
      +2
      Ленту новостей надо наполнять иначе скучно обывателю.
      1. Labrador
        Labrador Сегодня, 15:50
        0
        По поводу ленты от себя: авторы, если вы делаете статью на основании чьих-то высказываний, давайте пруфы!!! Достали уже - без ссылок ваши статьи СЛУХИ.
  3. Жнец
    Жнец Сегодня, 15:06
    0
    то выглядит как попытка оправдания в глазах Запада посредством перекладывания вины и ответственности за срыв контрнаступления с Киева на его покровителей, якобы не предоставивших нужные танки и самолеты.

    ну это вообще в духе укров, перекладывать вину на других (в частности, на Россию). Пусть западники почувствуют их наглость на себе.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:08
    0
    Эксперт считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимы воинственные заявления о контрнаступлении лишь для оправдания себя в глазах западных покровителей.
    Не новость для тех кто умеет считать и думать.
    Пипл хавает, ему деваться некуда, спонсоры делают вид, что верят, по другому они уже не могут, у них тоже есть и свой Пипл, и те, кто готов их сковырнуть, убрать подальше от власти и заняться своими делами... впрочем для нас все едино, те или другие, они практически одинаковые, все.
  5. Дед Мозай
    Дед Мозай Сегодня, 15:24
    +1
    Вся эта американская шушера; пресса, эксперты, действуют в интересах Окраины, поэтому относиться к их экспертным высерам следует соответствующе. Исключение составлял - Такер Карлсон. Что с ним стало в свободной демократической стране? Вопрос риторический))
  6. Tim666
    Tim666 Сегодня, 15:27
    0
    А что там ныне пророчит Боевой Экстрасенс КГБ, что то про него давно не слышно?
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:48
    +1
    Ливанский эксперт, американский пенсионер-подполковник...
    А где мнение шамана Вуду из Гаити? Без него ну никак. what