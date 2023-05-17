Российские летчики в зоне СВО вскоре получат новейшие авиаракеты повышенной мощности «Бронебойщик»

Ракета «Бронебойщик» принята на вооружение и уже пошла в серию, первые заказы есть. В этом году мы уже сможем увидеть ее применение в зоне СВО

После начала спецоперации предприятия российского ВПК не только наращивают объемы выпуска продукции военного назначения, но и ведут постоянные работы по модернизации существующих вооружений и серийному выпуску новых видов оружия и боеприпасов. В противостоянии с украинской армией, которую снабжают всем необходимым порядка пятидесяти государств западного блока, высокую эффективность демонстрирует применение ВС РФ авиационных средств поражения целей противника.В их изготовлении и модернизации российская оборонка также не стоит на месте. Начавшееся не так давно использование планирующих авиабомб стало настоящей головной болью для ВСУ, о чем неоднократно заявляло и само украинское командование.Стало известно, что на вооружение российской авиации начали поступать новейшие авиаракеты повышенной мощности с очень удачным названием «Бронебойщик». О серийном производстве новых боеприпасов для ВКС РФ рассказал РИА Новости заместитель гендиректора концерна «Техмаш» (входит в госкорпорацию «Ростех») Александр Кочкин.— рассказал Кочкин журналистам на Международной выставке вооружений MILEX-2023, которая проходит с 17 по 20 мая в Минске.Новый авиационный снаряд уникален еще и тем, что может применяться как на самолетах типа Су-25, так и вертолетах серии Ми-8 и других авиационных машинах, состоящих на вооружении ВКС России. Достаточно, чтобы вертолет или самолет имел на борту блок для пуска неуправляемых ракет. «Бронебойщик» должен расширить линейку снарядов С-8 калибра 80 миллиметров.По информации из открытых источников, боевая часть «Бронебойщика» превосходит по мощности предшествующие образцы в пять-шесть раз, что позволяет пробивать значительные преграды из различных материалов и уничтожать хорошо укрепленные фортификационные сооружения.Замгендиректора НПК «Техмаш» рассказал журналистам, что ведущий российский концерн по изготовлению боеприпасов в двадцать раз нарастил выпуск ракет для РСЗО в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. В общей сложности, предприятие выпустило для нужд Минобороны за первые три месяца столько же боеприпасов, сколько было произведено за весь прошлый год, сообщил Кочкин.Ранее генеральный директор ГК «Ростех» Сергей Чемезов назвал «полной ерундой» утверждения украинских и западных СМИ, что российские вооруженные силы в ходе спецоперации якобы испытывают «снарядный голод».