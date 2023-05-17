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Российские летчики в зоне СВО вскоре получат новейшие авиаракеты повышенной мощности «Бронебойщик»

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Российские летчики в зоне СВО вскоре получат новейшие авиаракеты повышенной мощности «Бронебойщик»

После начала спецоперации предприятия российского ВПК не только наращивают объемы выпуска продукции военного назначения, но и ведут постоянные работы по модернизации существующих вооружений и серийному выпуску новых видов оружия и боеприпасов. В противостоянии с украинской армией, которую снабжают всем необходимым порядка пятидесяти государств западного блока, высокую эффективность демонстрирует применение ВС РФ авиационных средств поражения целей противника.


В их изготовлении и модернизации российская оборонка также не стоит на месте. Начавшееся не так давно использование планирующих авиабомб стало настоящей головной болью для ВСУ, о чем неоднократно заявляло и само украинское командование.

Стало известно, что на вооружение российской авиации начали поступать новейшие авиаракеты повышенной мощности с очень удачным названием «Бронебойщик». О серийном производстве новых боеприпасов для ВКС РФ рассказал РИА Новости заместитель гендиректора концерна «Техмаш» (входит в госкорпорацию «Ростех») Александр Кочкин.

Ракета «Бронебойщик» принята на вооружение и уже пошла в серию, первые заказы есть. В этом году мы уже сможем увидеть ее применение в зоне СВО

— рассказал Кочкин журналистам на Международной выставке вооружений MILEX-2023, которая проходит с 17 по 20 мая в Минске.

Новый авиационный снаряд уникален еще и тем, что может применяться как на самолетах типа Су-25, так и вертолетах серии Ми-8 и других авиационных машинах, состоящих на вооружении ВКС России. Достаточно, чтобы вертолет или самолет имел на борту блок для пуска неуправляемых ракет. «Бронебойщик» должен расширить линейку снарядов С-8 калибра 80 миллиметров.

По информации из открытых источников, боевая часть «Бронебойщика» превосходит по мощности предшествующие образцы в пять-шесть раз, что позволяет пробивать значительные преграды из различных материалов и уничтожать хорошо укрепленные фортификационные сооружения.

Замгендиректора НПК «Техмаш» рассказал журналистам, что ведущий российский концерн по изготовлению боеприпасов в двадцать раз нарастил выпуск ракет для РСЗО в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. В общей сложности, предприятие выпустило для нужд Минобороны за первые три месяца столько же боеприпасов, сколько было произведено за весь прошлый год, сообщил Кочкин.

Ранее генеральный директор ГК «Ростех» Сергей Чемезов назвал «полной ерундой» утверждения украинских и западных СМИ, что российские вооруженные силы в ходе спецоперации якобы испытывают «снарядный голод».
Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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23 комментария
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:29
    0
    Только практика применения в зоне С. В. О. покажет что получилось.
    1. Mister X
      Mister X Сегодня, 15:35
      +6
      Главное попасть
      Это неуправляемая ракета.
      А если запускать их с кабрирования...
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:46
      +1
      Бронебойщик это то что надо нашим ВКС?
      «Бронебойщик» получил малогабаритный высокоэнергетический двигатель на смесовом твёрдом топливе. Энергоотдача от единицы его массы увеличилась в 1,8—2 раза по сравнению с предшествующим РДТТ. При этом, несмотря на уменьшение массы и габаритов, силовая установка С-80ФП сохранила способность эффективно работать в экстремальных температурных условиях.Кроме того, специалисты «Сплава» в 1,5—2 раза сократили энергию отдачи ракеты при одиночной и серийно-залповой стрельбе, снизили нагрузку на планер носителя и исключили вероятность вылета частиц топлива при стрельбе.


      Интеграция малогабаритного двигателя в конструкцию С-80ФП позволила втрое нарастить объём «боевой нагрузки» и увеличить максимальную баллистическую дальность стрельбы боеприпаса до 11 км. Наряду с этим тульские специалисты улучшили показатели точности «Бронебойщика».Дальнейшим развитием «Бронебойщика» должен стать новейший боеприпас «Монолит» калибра 122 мм.

      https://russian.rt.com/russia/article/855808-rossiya-broneboischik-raketa-armiya-aviaciya
  2. GO-TO-GO-TO-GO
    GO-TO-GO-TO-GO Сегодня, 15:32
    +1
    Я очень рад. Но зная правила русского языка хотелось бы узнать поточнее - "вскоре" это через год? Три? Или в следующей жизни обещающих? И да, как корабль назовёшь - так он и поплывёт. Цитировать не буду , оказывается всё дело в названии....Все рады, дружно хлопаем в ладоши....Слов нет, один непереводимый народный запас слов. Главное - показать на выставке достижений народного хозяйства и сказать пару реплик для хайпа и рекламы.
    Тупо, молча, пилим стулья и отправляем куда надо. Молча. Много и быстро. В три смены.
  3. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 15:32
    +6
    Столько лет возились чтобы создать новый нурс, который все равно не попадет в цель. Зачем? Времени много?
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 15:38
      +8
      Цитата: тлауикол
      Времени много?

      Да похоже, что денег... Смешно же. У этих боеприпасов точность и коэффициент попадания самый низкий, из тех что сейчас там применяются..., так нет, мы не точность, а бронепробиваемость им повысим...что бы они уже не просто так по площадям били, а старались до центра Земли достать...
  4. kaufman
    kaufman Сегодня, 15:32
    -7
    Звучит не плохо . Может повысить роль Авиации
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 15:40
      +3
      Цитата: kaufman
      Звучит не плохо .

      Да хуже не придумаешь.
      Цитата: kaufman
      Может повысить роль Авиации

      Каким образом неуправляемый реактивный снаряд, даже с повышенными характеристиками по бронепробитию, но с очень низкими характеристиками по точности, это смогут сделать?
      1. Гнусный скептик
        Гнусный скептик Сегодня, 16:04
        +1
        даже с повышенными характеристиками по бронепробитию

        Он не против брони задумывался, у него не кумулятивная, а осколочно-фугасная проникающая часть - разбивать укрепления и бетонки ковырять. Хотя БТР и БМП хватит, причем с гарантированным уничтожением. Так что не все так однозначно. Хотя все равно испытываешь недоумение - в таком калибре эффективный именно "бетонобой" не получишь - поэтому может получиться неплохая вещь, но при этом не по своему призванию.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:33
    +3
    Стало известно, что на вооружение российской авиации начали поступать новейшие авиаракеты повышенной мощности с очень удачным названием «Бронебойщик».
    . И все таки, при наличии у противника большого количества средств ПВО, применение авиации имеет серьёзные ограничения!!!
  6. lukash66
    lukash66 Сегодня, 15:34
    -3
    Во истину, пока жареный петух не клюнет... О чем раньше то думали? Как прижало, так сразу посыпалось все и отовсюду. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Главное побольше и побыстрее раскачаться.
  7. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:34
    +8
    Неуправляемая ракета,пусть и более мощная-не панацея.Очень бы хотелось ударов вглубь по колоннам выдвигающимся всук для наступления
  8. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 15:36
    -1
    Смотрю на военную технику и думаю " есть же умные люди.")
  9. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 15:38
    +8
    Очередное прочтение нурса. Это оружие против туземцев и террористов из низших лиг. Пулять с кабрирования не выход, да и само кабрирование уже под риском.
  10. nobody75
    nobody75 Сегодня, 15:38
    +4
    Надо не глупостями заниматься, а осностить вертолет планирующим FPV квадрокоптером, который на высоте 10 м сбросит "крылья" запустит винты и пойдет на разведанную цель на высоте 5 м. При визуальном обнаружении цели опустится на 1 м и атакует цель. На ми 8 можно несколько операторов разместить!
    С Уважением
  11. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 15:39
    +2
    Отличная новость!
    Появился птицелов, появился бронебойщик ...
    П.с. мне почему то вспомнился москвич 2141, который через 10 лет стал светогором, интересно почему?
  12. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 15:40
    +1
    в двадцать раз нарастил выпуск ракет для РСЗО в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. В общей сложности, предприятие выпустило для нужд Минобороны за первые три месяца столько же боеприпасов, сколько было произведено за весь прошлый год

    Кто в математике разбирается, поясните пожалуйста, а то у меня ерунда какая-то получается: "за первые три месяца столько же боеприпасов, сколько было произведено за весь прошлый год" - это вроде как в ЧЕТЫРЕ раза больше. Или всё-таки в ДВАДЦАТЬ? То ли начинать радоваться, что аж в 20, то ли хватит и 4-х... request
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 15:54
      0
      В первом квартале 2022 года сво ещё только начиналась, видимо наращивание было в следующих трёх кварталах
    2. Гнусный скептик
      Гнусный скептик Сегодня, 15:58
      0
      Или всё-таки в ДВАДЦАТЬ?

      Это по сравнению с 3 месяцами предыдущего года, а не всеми 12 (год), по сравнению с которыми в 4.
  13. alexoff
    alexoff Сегодня, 15:49
    +1
    А может техмаш как-то договориться с калашниковым чтобы сделать гибрид бронебойщика и управляемых С-8Л? Этими ракетами можно будет стрелять с кабрирования и парой штук укладывать абрамс километров с десяти
  14. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 15:55
    +1
    По информации из открытых источников, боевая часть «Бронебойщика» превосходит по мощности предшествующие образцы в пять-шесть раз, что позволяет пробивать значительные преграды из различных материалов и уничтожать хорошо укрепленные фортификационные сооружения.


    Бронепробиваемость С-8КОМ 400 мм. А новые знаться будут 2000 - 2400? Да уж, чего чего, а врать нынче умеют.
    И да, моё мнение, С-8КОМ более чем достаточно. А эта новая разработка не более чем имитация деятельности.
    В реальности вертолётам нужны пусть даже старенькие ПТУР Штурм в достаточном количестве.
    Но с этим у нашего ВПК как-то не задаётся.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 16:04
      0
      Не, оно просто не чисто кумулятивный боеприпас, а скорее проникающе-кумулятивно-осколочный. Там масса взрывчатки в 3-4 раза больше. Просто как обычно будет мало, дорого и неэффективно
  15. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 16:09
    0
    То, что вскоре получат, это для лётчиков, для читателей ВО, для руководителей страны и МО, для врага?