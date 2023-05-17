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Временный поверенный в делах Украины собрался покинуть Грузию на фоне восстановления авиасообщения страны с Россией

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Временный поверенный в делах Украины собрался покинуть Грузию на фоне восстановления авиасообщения страны с Россией

Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что намерен покинуть территорию этой страны.


В своей публикации в одной из западных социальных сетей Касьянов утверждает, что за четыре года своей деятельности в Грузии он "пытался прилагать максимальные усилия, чтобы укреплять и развивать дружеские и взаимовыгодные украино-грузинские международные отношения".

Украинский дипломат также выразил уверенность, что Украина и Грузия "имеют общее будущее в единой семье европейских народов", а также имеют общую стратегическую цель, заключающуюся во вступлении в военный блок НАТО, которое, как он надеется, произойдет в ближайшее время.

Касьянов с марта прошлого года исполнял обязанности руководителя украинского дипломатического представительства в Грузии, после того, как президент Украины Владимир Зеленский отозвал своего посла за отказ грузинских властей присоединиться к антироссийским санкциям.

Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили после начала российской спецоперации на Украине заявил об отсутствии планов, касающихся ввода каких-либо ограничений, при этом сославшись на то, что подобный шаг противоречил бы национальным интересам страны.

В МИД Украины ранее заявили, что "удивлены действиями грузинских властей, согласившихся восстановить прямое авиасообщение с Россией" в то время, как действия западных стран направлены на максимальную изоляцию России. Однако правительство Грузии, вероятно, руководствуется все же национальными экономическими и политическими интересами, а не стремлением угодить Западу и, тем более, Киеву.
Использованы фотографии:
Wikipedia/David Asriashvili
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15 комментариев
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  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 15:30
    +5
    Не велика потеря, для Грузии. Одним х,Х.лом меньше. Экономисеская выгода от туризма и торговли- более привлекательна.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 15:51
      0
      У временного поверенного время закончилось, впрочем, как и доверие.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:32
    +2
    Да "второй фронт" Грузия открывать отказалась, авиасообщения я так понял восстонавливает провалил дипломат свою миссию.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 15:54
      0
      Цитата: Ропот 55
      Да "второй фронт" Грузия открывать отказалась, авиасообщения я так понял восстонавливает провалил дипломат свою миссию.

      Какой второй фронт..., Грузия, как только подсчитала какая у неё будет прибыль от русских туристов и навар от санкционных товаров в Россию, так не то, что на Украину, а и на США плевать хотели.
  3. SanichSan
    SanichSan Сегодня, 15:32
    +2
    а так что, можно? belay то есть восстанавливаешь авиасообщение с Россией и хoхлы уходят? европейцы, запомните этот лайфхак! good
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 15:37
      +1
      SanichSan hi, Е. С. не может себе такого позволить, иначе ХОЗЯИН с Вашингтона так пнет что только клочки по закоулочкам, вот и сидят все члены ЕвроКолзоза как та мышь под веником, хотя продолжают кричать какие они самостоятельные и независимые. А с Грузией тоже пока ничего не ясно, захочет Вашингтон и в Тбилиси опять выскочят дико независимые протестуны.
  4. Labrador
    Labrador Сегодня, 15:33
    +2
    Вся Грузия, поди, рыдать будет laughing как же они без него тепе-е-ерь то-о-о!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 15:57
      0
      Цитата: Labrador
      Вся Грузия, поди, рыдать будет laughing как же они без него тепе-е-ерь то-о-о!

      Думаете, что о нем в Грузии многие знали? Вряд-ли.
  5. Дед Мозай
    Дед Мозай Сегодня, 15:33
    +2
    Украинский дипломат также выразил уверенность, что Украина и Грузия "имеют общее будущее в единой семье европейских народов"
    тех грузинов, кто так считал, уехавших внаукраину активно утилизируют вагнера, многие радиКалы уехали двухсотиться и Грузия потихоньку очищается, удачи им в этом!
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:34
    +1
    Временный поверенный в делах Украины собрался покинуть Грузию на фоне восстановления авиасообщения страны с Россией
    . Прям таки они будут переживать, переживать, что одним дуриком станет меньше... у них там, таких, хватает с избытком.
  7. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 15:42
    0
    От того, что этот хрен покинет территорию Грузии ничего в природе не изменится. Временный поверенный временной 404-й недостраны покинет... Мы все ревем тут от досады! Грузины тоже в панике, «а что же теперь будет, как нам дальше жить без поверенного?»
    1. sabakina
      sabakina Сегодня, 16:03
      0
      Цитата: Glagol1
      От того, что этот хрен покинет территорию Грузии ничего в природе не изменится.
      Почему не изменится? Или Солнце не встанет или Луна упадёт. Вам какой вариант лучше нравится? laughing
  8. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:52
    0
    Хoхол из Грузии - сала с чачей больше. И российских туристов "с денюжкой" то же. wassat good
  9. sabakina
    sabakina Сегодня, 16:00
    0
    Кстати, а где там Зелебаба? У него вроде как встреча с китайским товарищем?
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:07
    0
    Еще одно подтверждение, что окраина это большой балаган. Чинушу туда власти направили, а он хочу уеду, хочу приеду...., куда кулеба смотрит?