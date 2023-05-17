Временный поверенный в делах Украины собрался покинуть Грузию на фоне восстановления авиасообщения страны с Россией

Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что намерен покинуть территорию этой страны.В своей публикации в одной из западных социальных сетей Касьянов утверждает, что за четыре года своей деятельности в Грузии он "пытался прилагать максимальные усилия, чтобы укреплять и развивать дружеские и взаимовыгодные украино-грузинские международные отношения".Украинский дипломат также выразил уверенность, что Украина и Грузия "имеют общее будущее в единой семье европейских народов", а также имеют общую стратегическую цель, заключающуюся во вступлении в военный блок НАТО, которое, как он надеется, произойдет в ближайшее время.Касьянов с марта прошлого года исполнял обязанности руководителя украинского дипломатического представительства в Грузии, после того, как президент Украины Владимир Зеленский отозвал своего посла за отказ грузинских властей присоединиться к антироссийским санкциям.Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили после начала российской спецоперации на Украине заявил об отсутствии планов, касающихся ввода каких-либо ограничений, при этом сославшись на то, что подобный шаг противоречил бы национальным интересам страны.В МИД Украины ранее заявили, что "удивлены действиями грузинских властей, согласившихся восстановить прямое авиасообщение с Россией" в то время, как действия западных стран направлены на максимальную изоляцию России. Однако правительство Грузии, вероятно, руководствуется все же национальными экономическими и политическими интересами, а не стремлением угодить Западу и, тем более, Киеву.