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Немецкая пресса: Эстония призывает НАТО «не бояться России», но просит разместить дополнительные силы альянса на своей территории

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Немецкая пресса: Эстония призывает НАТО «не бояться России», но просит разместить дополнительные силы альянса на своей территории

Эстония снова потребовала от НАТО увеличения присутствия войск альянса на своей территории для защиты от "угроз" со стороны России. При этом в Таллине считают, что пришло время продемонстрировать России объединенную силу альянса, Москва должна бояться нападения на территорию стран, входящих в НАТО, поскольку это будет стоить ей "высокой цены". Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.


Эстония выступает за более жесткий подход в отношении России, по мнению официального Таллина, НАТО не должна "бояться России", а, наоборот, перейти к тактике устрашения, чтобы показать Москве "тупиковость агрессивной политики" в отношении стран альянса. Эстонцы призывают Брюссель не бояться ядерной угрозы со стороны России, а в открытую называть объекты на российской территории, которые будут поражены в случае нападения на одного из членов НАТО. Однако самостоятельно эстонцы ничего продемонстрировать не в состоянии, поэтому призывают НАТО разместить на своей территории как можно больше войск.

По данным немецкого издания, Эстония боится, что после Украины Россия займется Прибалтикой и эти опасения имеют под собой основания, русофобская политика лимитрофов выходит за все рамки. Как заявляют в Таллине, конфликт на Украине подтвердил "агрессивность" намерений России в отношении бывших Эстонии, Латвии и Литвы, а географическое положение делает их "более уязвимыми" для нападения.

На сегодняшний день на территории Эстонии находится иностранный военный контингент численностью в 2500 человек. Эстонские власти считают, что этого явно недостаточно для противостояния российской армии и просят его увеличить. При этом сама Эстония также увеличивает свою армию, желая уже к началу 2024 года добиться численности в 36 тысяч военнослужащих. Одновременно Таллин ведет замену военной техники, отправляя ее на утилизацию на Украину и заменяя более современной, получая ее от США и Евросоюза.

Ранее Литва договорилась с Германией о размещении на своей территории дополнительной бригады численностью примерно 5 тысяч человек.
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10 комментариев
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  1. carpenter
    carpenter Сегодня, 15:17
    +1
    НАТО не должна "бояться России", а, наоборот, перейти к тактике устрашения

    Тещина дворовая из за забора всех прохожих облает, пока выскитка не дашь.
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 15:42
      +1
      Немецкая пресса: Эстония призывает НАТО «не бояться России», но просит разместить дополнительные силы альянса на своей территории


      У страха прозападно-реваншистских русофобски-нацистских властей современной антироссийской Трибалтии глаза велики!

      Тем более, что 9 мая 2023 года в Ивангороде россияне провели концерт на границе с Эстонией, чтобы жители Нарвы, где праздновать День Победы фактически запретили, тоже слышали военные песни.
      В итоге нарвитяне заполнили берег пограничной реки и аплодировали российским артистам, но без провокаций на эстонской стороне не обошлось.

  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:18
    0
    Эстония снова потребовала от НАТО увеличения присутствия войск альянса на своей территории для защиты от "угроз" со стороны России. При этом в Таллине считают, что пришло время продемонстрировать России объединенную силу альянса,
    . Мелкие шавки тявкают, тявкают...
  3. dump22
    dump22 Сегодня, 15:23
    +1
    конфликт на Украине подтвердил "агрессивность" намерений России в отношении бывших Эстонии, Латвии и Литвы


    Не понял тут.
    Что это такое - "бывшие" Эстония, Латвия и Литва?
    1. Gomunkul
      Gomunkul Сегодня, 15:31
      +1
      Что это такое - "бывшие" Эстония, Латвия и Литва?
      Наверное, это означает. что в случаи изменения ситуации не в пользу коллективного Запада, этих стран не будет не только на карте, не будет совсем. laughing
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:27
    0
    Мы не ссым, но перестраховаться надо. wassat Чтобы по морде не прилетело.
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 15:27
    +3
    Прибалтам легко " небояться" России- у них 2 танка и три заторможеных эстонца. И все " войско". А НАТО есть что терять,если вмешается в конфликт.
  6. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 15:32
    0
    Даже Эssтония без страха тявкает на Россию!
    До чего довело высшее политическое руководство РФ своими зерновыми сделками, жестами доброй воли, перегрупировками авторитет РФ - ниже плинтуса.
  7. svp67
    svp67 Сегодня, 15:44
    0
    по мнению официального Таллина, НАТО не должна "бояться России", а, наоборот, перейти к тактике устрашения, чтобы показать Москве

  8. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:44
    0
    Очень похожий на эстонию пекинес
    Извините, я не достаточное умён, чтобы написать нормальный комментарий