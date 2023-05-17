Немецкая пресса: Эстония призывает НАТО «не бояться России», но просит разместить дополнительные силы альянса на своей территории

Эстония снова потребовала от НАТО увеличения присутствия войск альянса на своей территории для защиты от "угроз" со стороны России. При этом в Таллине считают, что пришло время продемонстрировать России объединенную силу альянса, Москва должна бояться нападения на территорию стран, входящих в НАТО, поскольку это будет стоить ей "высокой цены". Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.Эстония выступает за более жесткий подход в отношении России, по мнению официального Таллина, НАТО не должна "бояться России", а, наоборот, перейти к тактике устрашения, чтобы показать Москве "тупиковость агрессивной политики" в отношении стран альянса. Эстонцы призывают Брюссель не бояться ядерной угрозы со стороны России, а в открытую называть объекты на российской территории, которые будут поражены в случае нападения на одного из членов НАТО. Однако самостоятельно эстонцы ничего продемонстрировать не в состоянии, поэтому призывают НАТО разместить на своей территории как можно больше войск.По данным немецкого издания, Эстония боится, что после Украины Россия займется Прибалтикой и эти опасения имеют под собой основания, русофобская политика лимитрофов выходит за все рамки. Как заявляют в Таллине, конфликт на Украине подтвердил "агрессивность" намерений России в отношении бывших Эстонии, Латвии и Литвы, а географическое положение делает их "более уязвимыми" для нападения.На сегодняшний день на территории Эстонии находится иностранный военный контингент численностью в 2500 человек. Эстонские власти считают, что этого явно недостаточно для противостояния российской армии и просят его увеличить. При этом сама Эстония также увеличивает свою армию, желая уже к началу 2024 года добиться численности в 36 тысяч военнослужащих. Одновременно Таллин ведет замену военной техники, отправляя ее на утилизацию на Украину и заменяя более современной, получая ее от США и Евросоюза.Ранее Литва договорилась с Германией о размещении на своей территории дополнительной бригады численностью примерно 5 тысяч человек.