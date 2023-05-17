«Отношения Пекина со странами ЦА вышли на качественный уровень»: С завтрашнего дня стартует саммит «Китай – Центральная Азия»

Китай и страны Центральной Азии являются близкими соседями. Наша страна придаёт огромное значение развитию отношений и дружбы с государствами ЦА, считая их приоритетными в своей дипломатии

В период с 18 по 19 мая 2023 года в китайском городе Сиань – столице провинции Шэньси, состоится саммит «Китай – Центральная Азия». Он станет первым подобным мероприятием, проведённым в очном формате между Китаем и 5 странами ЦА – Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном с момента установления между ними дипломатических отношений 31 год назад.В саммите примут участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, а также президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Возглавит форум председатель КНР Си Цзиньпин.В ходе саммита, как ожидается, лидеры 6 стран проведут дискуссии относительно создания механизма Китай – Центральная Азия, а также обсудят сотрудничество в различных сферах. Также во время встречи будет подписан ряд важных политических документов.Стоит отметить, что на сегодняшний день Китай всецело выступает за развитие отношений, основанных на всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, мире, дружбе и добрососедстве на благо народов разных стран. Так, ещё осенью 2013 года Си совершил своё первое турне по Центральной Азии. Он также посетил Казахстан, выступив в Университете в Нур-Султане (сегодня снова Астана), где напомнил о Великом шёлковом пути – древней караванной дороге, связывающей Европу с Азией, которой уже более 2 тыс лет.– заявил тогда китайский лидер.Вместе с тем глава КНР подписал документы о сотрудничестве с целью совместной реализации инициативы «Один пояс и один путь», организованной китайским правительством. Первый форум высокого уровня по международному сотрудничеству «Один пояс и один путь» состоялся в Пекине 14-15 мая 2017 года. На него были приглашены главы 29 государств, в частности президенты РФ и РБ Владимир Путин и Александр Лукашенко, тогдашний лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев, в том числе и действующий генсек ООН Антониу Гутерриш.Для справки: товарооборот между КНР и странами ЦА по состоянию на 2022 год достиг рекордных 70,2 млрд $, а уже в первом квартале текущего года он увеличился ещё на 22%, составив 17,8 млрд.