«Отношения Пекина со странами ЦА вышли на качественный уровень»: С завтрашнего дня стартует саммит «Китай – Центральная Азия»

В период с 18 по 19 мая 2023 года в китайском городе Сиань – столице провинции Шэньси, состоится саммит «Китай – Центральная Азия». Он станет первым подобным мероприятием, проведённым в очном формате между Китаем и 5 странами ЦА – Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном с момента установления между ними дипломатических отношений 31 год назад.
В саммите примут участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, а также президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Возглавит форум председатель КНР Си Цзиньпин.
В ходе саммита, как ожидается, лидеры 6 стран проведут дискуссии относительно создания механизма Китай – Центральная Азия, а также обсудят сотрудничество в различных сферах. Также во время встречи будет подписан ряд важных политических документов.
Стоит отметить, что на сегодняшний день Китай всецело выступает за развитие отношений, основанных на всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, мире, дружбе и добрососедстве на благо народов разных стран. Так, ещё осенью 2013 года Си совершил своё первое турне по Центральной Азии. Он также посетил Казахстан, выступив в Университете в Нур-Султане (сегодня снова Астана), где напомнил о Великом шёлковом пути – древней караванной дороге, связывающей Европу с Азией, которой уже более 2 тыс лет.
Китай и страны Центральной Азии являются близкими соседями. Наша страна придаёт огромное значение развитию отношений и дружбы с государствами ЦА, считая их приоритетными в своей дипломатии
– заявил тогда китайский лидер.
Вместе с тем глава КНР подписал документы о сотрудничестве с целью совместной реализации инициативы «Один пояс и один путь», организованной китайским правительством. Первый форум высокого уровня по международному сотрудничеству «Один пояс и один путь» состоялся в Пекине 14-15 мая 2017 года. На него были приглашены главы 29 государств, в частности президенты РФ и РБ Владимир Путин и Александр Лукашенко, тогдашний лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев, в том числе и действующий генсек ООН Антониу Гутерриш.
Для справки: товарооборот между КНР и странами ЦА по состоянию на 2022 год достиг рекордных 70,2 млрд $, а уже в первом квартале текущего года он увеличился ещё на 22%, составив 17,8 млрд.