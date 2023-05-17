Ливанский аналитик о стратегии ВС РФ: Ракетный удар по складам с западным вооружением «сломал хребет» генералам НАТО

Стратегический ракетный удар по складам с западным вооружением сломал хребет генералам НАТО, руководившим переброской оружия , боеприпасов и военнослужащих для проведения «контрнаступления»

Вооруженные силы Российской Федерации применяют в процессе специальной военной операции очень эффективную стратегию. Об этом пишет в ливанском издании Al Binaa аналитик Мухаммад Садык аль-Хусейни.По утверждению аль-Хусейни, ВС РФ сейчас наносят максимальный урон украинским формированиям и покровительствующему им Западу. В результате используемой стратегии фактически исключена возможность контрнаступления ВСУ, считает автор ливанского издания.Далее аль-Хусейни рассказывает, в чем, по его мнению, заключается уникальность российской стратегии. Сначала ВС РФ делят стратегический участок на несколько менее крупных сегментов. Затем все сектора окружаются и освобождаются вооруженными силами.Автор ливанского издания считает, что российские войска буквально заманивают в окруженные сектора личный состав и военную технику противника, после чего их уничтожают, с минимальными для себя человеческими и материально-техническими потерями. Аналитик очень высоко оценил и недавние уничтожения ВС РФ складов с боеприпасами в районах Николаева и Хмельницкого.- пишет аль-Хусейни.По словам эксперта, российским войскам удалось ликвидировать возможность любого украинского контрнаступления на освобожденные ВС РФ территории. Аль-Хусейни подчеркнул, что это контрнаступление планировалось оперативными штабами в Варшаве, Львове и Николаеве, явно намекая на прямое участие в планировании операции генералов и старших офицеров войск стран Североатлантического альянса.