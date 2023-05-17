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Ливанский аналитик о стратегии ВС РФ: Ракетный удар по складам с западным вооружением «сломал хребет» генералам НАТО

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Ливанский аналитик о стратегии ВС РФ: Ракетный удар по складам с западным вооружением «сломал хребет» генералам НАТО

Вооруженные силы Российской Федерации применяют в процессе специальной военной операции очень эффективную стратегию. Об этом пишет в ливанском издании Al Binaa аналитик Мухаммад Садык аль-Хусейни.


По утверждению аль-Хусейни, ВС РФ сейчас наносят максимальный урон украинским формированиям и покровительствующему им Западу. В результате используемой стратегии фактически исключена возможность контрнаступления ВСУ, считает автор ливанского издания.

Далее аль-Хусейни рассказывает, в чем, по его мнению, заключается уникальность российской стратегии. Сначала ВС РФ делят стратегический участок на несколько менее крупных сегментов. Затем все сектора окружаются и освобождаются вооруженными силами.

Автор ливанского издания считает, что российские войска буквально заманивают в окруженные сектора личный состав и военную технику противника, после чего их уничтожают, с минимальными для себя человеческими и материально-техническими потерями. Аналитик очень высоко оценил и недавние уничтожения ВС РФ складов с боеприпасами в районах Николаева и Хмельницкого.

Стратегический ракетный удар по складам с западным вооружением сломал хребет генералам НАТО, руководившим переброской оружия, боеприпасов и военнослужащих для проведения «контрнаступления»

- пишет аль-Хусейни.

По словам эксперта, российским войскам удалось ликвидировать возможность любого украинского контрнаступления на освобожденные ВС РФ территории. Аль-Хусейни подчеркнул, что это контрнаступление планировалось оперативными штабами в Варшаве, Львове и Николаеве, явно намекая на прямое участие в планировании операции генералов и старших офицеров войск стран Североатлантического альянса.
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17 комментариев
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  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 15:22
    +7
    Ливанский аналитик ??? Это что за новый зверь?
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 15:26
      +4
      Ну, африканские миротворцы есть, почему бы не быть ливанскому аналитику?
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 15:31
        0
        А что, шароварные аналитики типа Люси - более приятны?
        1. invisible_man
          invisible_man Сегодня, 16:08
          0
          Может для себя он что-то там и анализирует, но на публику выдает пропаганду, слегка разбавленную фактажом.
    2. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 15:39
      +1
      Для полного счастья не хватает только "глубокого военно-политического анализа ситуёвины" от латентного людоеда из племени Мумбо-Юмбо. drinks
    3. Светлан
      Светлан Сегодня, 15:54
      0
      A ничего что мы арабские цифры пишем и вообще математика медицина в арабском мире зачиналась?
      Да и сегодняшняя Россия не на запад смотрит. И там тоже люди не дурнее западных живут.
      1. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 16:04
        0
        вообще математика медицина в арабском мире зачиналась

        Это здорово, однако с тех пор там больше ничего особенного не зачинается.
    4. Тополь
      Тополь Сегодня, 16:10
      0
      Цитата: kaufman
      Ливанский аналитик ??? Это что за новый зверь?

      На мой взгляд, аналитик из страны, которая не один десяток лет находится в состоянии войны, более компетентен, чем всякие трибалты и прочие не воевавшие эксперды.
  2. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 15:23
    +5
    Это хорошо, оценка ливанских аналитиков очень важна для нас, она существенно поможет проведению СВО.
  3. Дед Мозай
    Дед Мозай Сегодня, 15:26
    +4
    А эксперты из Монголии будут? При всем моём большом уважении к этой стране и её истории.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 15:44
      +2
      Вы зря так скептически,о Монголии... Хочу Вам напомнить, что Монголия во время ВОВ отдала все свои ресурсы для помощи РККА. После чего, в Монголии голод был- в 1945 году. Монголы даже семейные украшения сдавали.. А у нас только о Ленд Лизе плмнят... Так что, учите историю,уважаемый.
  4. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 15:29
    -1
    ну до "слома" мы еще не дошли, но "трещины поползли" значительно и уже не остановить! !
  5. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 15:30
    +3
    Попёрли как горох их дырявого мешка шапкозакидательские статьи.
    Статью тогда следовало назвать так:
    "от ракетного удара по складам с западным вооружением НАТО рассыпалось в прах, Столтенберг в истерике умоляет Путина о пощаде"
    1. kaufman
      kaufman Сегодня, 15:34
      +1
      Что значит поперли статьи?? Они уже более года прут все мощнее и мощнее!
    2. SwR9
      SwR9 Сегодня, 15:39
      +1
      Непорядок, а надо про неспособность Путина и бездействие Шойгу?
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:36
    0
    Ливанский аналитик о стратегии ВС РФ: Ракетный удар по складам с западным вооружением «сломал хребет» генералам НАТО
    . Да ладно... для полосатиков это временные трудности, как они считают... хотя в наших силах сделать эти "трудности" постоянными и расширить их до.... как надо.
  7. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 15:52
    0
    Цитата: Дилетант
    Для полного счастья не хватает только "глубокого военно-политического анализа ситуёвины" от латентного людоеда из племени Мумбо-Юмбо. drinks

    У вас грамматическая ошибка. Правильно писать "анал лиз" в два слова! Это действие в исполнении латентного людоеда... Некоторым от самой мысли будет сносить крышу! /ржёт/ :)