В ходе ночного удара крылатыми ракетами «Калибр» в районе Николаева уничтожен крупный склад боеприпасов ВСУ - Минобороны

Российские войска продолжают нанесение ракетных ударов по местам сосредоточения личного состава, боевой техники и вооружений, складов боеприпасов и хранилищ ГСМ ВСУ, выбивая резервы, подготавливаемые Киевом к планируемому контрнаступлению. Очередной такой удар был нанесен в районе Николаева. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
По данным военного ведомства, в ночь со вторника на среду был нанесен удар высокоточными крылатыми ракетами морского базирования большой дальности "Калибр" по крупному складу боеприпасов, размещенному на территории одного из судоремонтных предприятий в Николаеве. В результате назначенный объект был поражен, цель удара была достигнута.
Кроме того, в районе Херсона поражен пункт управления тактической группы "Гром" ВСУ, а в районе Преображенки Запорожской области - пункт управления подразделений 44-й артиллерийской бригады ВСУ. На острове Великий уничтожен наблюдательный пункт ССО ВСУ.
На основных направлениях без изменений, на Купянском и Красно-Лиманском по-прежнему работает авиация и артиллерия, продвижения войск не зафиксировано, опять активизировались украинские ДРГ.
Основные события происходят на Донецком направлении, где ЧВК "Вагнер" продолжают выдавливать ВСУ из последних укреплений на западе Бахмута. Ожесточенные бои идут в районах Красное и Богдановка, там наши отразили семь атак ВСУ. Сообщается, что в результате наступательных действий российские десантники заняли новый рубеж обороны. В районе Авдеевки уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ. В районе Ступочки уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях наши наносили удары авиацией, артиллерией, работали ТОС "Солнцепек". На Херсонском продолжается контрбатарейная борьба, наши выбивают артиллерию ВСУ.