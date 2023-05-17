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В ходе ночного удара крылатыми ракетами «Калибр» в районе Николаева уничтожен крупный склад боеприпасов ВСУ - Минобороны

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В ходе ночного удара крылатыми ракетами «Калибр» в районе Николаева уничтожен крупный склад боеприпасов ВСУ - Минобороны

Российские войска продолжают нанесение ракетных ударов по местам сосредоточения личного состава, боевой техники и вооружений, складов боеприпасов и хранилищ ГСМ ВСУ, выбивая резервы, подготавливаемые Киевом к планируемому контрнаступлению. Очередной такой удар был нанесен в районе Николаева. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.


По данным военного ведомства, в ночь со вторника на среду был нанесен удар высокоточными крылатыми ракетами морского базирования большой дальности "Калибр" по крупному складу боеприпасов, размещенному на территории одного из судоремонтных предприятий в Николаеве. В результате назначенный объект был поражен, цель удара была достигнута.

Кроме того, в районе Херсона поражен пункт управления тактической группы "Гром" ВСУ, а в районе Преображенки Запорожской области - пункт управления подразделений 44-й артиллерийской бригады ВСУ. На острове Великий уничтожен наблюдательный пункт ССО ВСУ.

На основных направлениях без изменений, на Купянском и Красно-Лиманском по-прежнему работает авиация и артиллерия, продвижения войск не зафиксировано, опять активизировались украинские ДРГ.
 
Основные события происходят на Донецком направлении, где ЧВК "Вагнер" продолжают выдавливать ВСУ из последних укреплений на западе Бахмута. Ожесточенные бои идут в районах Красное и Богдановка, там наши отразили семь атак ВСУ. Сообщается, что в результате наступательных действий российские десантники заняли новый рубеж обороны. В районе Авдеевки уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ. В районе Ступочки уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. 

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях наши наносили удары авиацией, артиллерией, работали ТОС "Солнцепек". На Херсонском продолжается контрбатарейная борьба, наши выбивают артиллерию ВСУ.

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4 комментария
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  1. topol717
    topol717 Сегодня, 15:51
    0
    Ожесточенные бои идут в районах Красное и Богдановка, там наши отразили семь атак ВСУ. Сообщается, что в результате наступательных действий российские десантники заняли новый рубеж обороны.

    Так кто наступал то?
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:58
    +2
    Сегодня на ВО была информация от чиновника с окраины, что ударов с моря они более не ожидают..., а тут такой нежданчик прилетел в Николаев.... Вывод, не мели языком, как помелом, накажут.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:04
      0
      "В ставке Гитлера,все-малохольные"(с) yes После того ,как удар состоялся..
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:01
    -2
    А не мог бы товарищ генерал Конашенков просуммировать все объявленные им за год с лишним потери ЛС ВФУ и добавить квадратик в таблицу.
    Зарубежные источники дают от 30К до 400К.
    По памяти. На февраль 2022 ВФУ имели с учётом находящихся на хранении - танков примерно 2,5К, а прочих ББМ примерно 10К. Это разные виды оружия.
    Надо бы Конашенкову не мутить, а давать по уничтоженным раздельно!