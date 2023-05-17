В Артемовске (Бахмуте) продолжаются ожесточенные бои, характеризующиеся наступлением и продвижением российских войск. Об этом пишет американская пресса, в частности – газета The New York Times, характеризуя обстановку в городе.
По утверждению издания, под Артемовском есть некие «успехи», которые внушают Киеву надежду на близость переломного момента. Но сразу же после этого заявления следует почти противоположная информация. Издание указывает, что в Артемовске идет «отчаянная битва», и российские войска пытаются выбить из города «последних украинских защитников». Но если защитники «последние», то о каких «успехах» речь?
Кроме того, американское издание ссылается на опрошенных его корреспондентами украинских боевиков, а они говорят не очень приятные для Киева слова. Так, боевики ВСУ утверждают, что ВС РФ направили подкрепление в район Артемовска, включая танковые подразделения и свежие штурмовые группы.
По словам украинских солдат, ситуация внутри города стала настолько ужасной, что командиры отправляют туда только добровольцев
- пишет американская газета.
Один из опрошенных офицеров ВСУ сказал корреспондентам, что если они отправятся в Артемовск, то должны понимать, что могут оттуда уже не выбраться.
Еще один украинский боевик подчеркнул, что обстрелы со стороны российских войск не прекращаются ни на минуту, поэтому находиться в Артемовске в настоящее время – большое безумие.
Поскольку заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ранее признала факт «некоторого продвижения» российских войск в городе, в действительности ситуация явно складывается для украинских формирований еще более худшим образом.