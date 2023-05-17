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Американская пресса: Ситуация в Артемовске столь плоха для ВСУ, что в город отправляют лишь добровольцев

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Американская пресса: Ситуация в Артемовске столь плоха для ВСУ, что в город отправляют лишь добровольцев

В Артемовске (Бахмуте) продолжаются ожесточенные бои, характеризующиеся наступлением и продвижением российских войск. Об этом пишет американская пресса, в частности – газета The New York Times, характеризуя обстановку в городе.


По утверждению издания, под Артемовском есть некие «успехи», которые внушают Киеву надежду на близость переломного момента. Но сразу же после этого заявления следует почти противоположная информация. Издание указывает, что в Артемовске идет «отчаянная битва», и российские войска пытаются выбить из города «последних украинских защитников». Но если защитники «последние», то о каких «успехах» речь?

Кроме того, американское издание ссылается на опрошенных его корреспондентами украинских боевиков, а они говорят не очень приятные для Киева слова. Так, боевики ВСУ утверждают, что ВС РФ направили подкрепление в район Артемовска, включая танковые подразделения и свежие штурмовые группы.

По словам украинских солдат, ситуация внутри города стала настолько ужасной, что командиры отправляют туда только добровольцев

- пишет американская газета.

Один из опрошенных офицеров ВСУ сказал корреспондентам, что если они отправятся в Артемовск, то должны понимать, что могут оттуда уже не выбраться.

Еще один украинский боевик подчеркнул, что обстрелы со стороны российских войск не прекращаются ни на минуту, поэтому находиться в Артемовске в настоящее время – большое безумие.

Поскольку заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ранее признала факт «некоторого продвижения» российских войск в городе, в действительности ситуация явно складывается для украинских формирований еще более худшим образом.
Использованы фотографии:
militarymediacenter / Telegram
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13 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:48
    +1
    Так и с нашей стороны в Артемовске бьются добровольцы вот ведь какая закавыка. Если верить статье то то получается этот американец одной рукой пишет, другой зачеркивает. Хотя парить мозги и напускать туману умеют все печатники во всех странах.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 15:52
      0
      Если там действительно добровольцы, это объясняет ожесточенность боёв.
      С обоих сторон - славяне, с обоих сторон бьются за Правду против злейшего Врага.
      В США только руки довольно потирают.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 15:56
        0
        Shurik70, пока не довольно потирают, США нужен успех ВСУ а Киев тянет, хотя может тянет сам Вашингтон, там сейчас такие игры ПРЕСТОЛОВ нам и не снилось.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 16:00
          +1
          Заштатникам необходимо,что бы эта бойня проходила как можно дольше.ВПА США апплодирует стоя.
          1. Shurik70
            Shurik70 Сегодня, 16:15
            0
            США как раз боятся победы ВСУ, поскольку это кончится полномасштабной войной Россия-НАТО, в которой победителей не будет.
            Но и победа России ей не нужна.
            Текущая ситуация, когда русские убивают русских, их полностью устраивает.
            Так что и дальше Киеву будут слать вооружения, но в недостаточном для успешного наступления количестве
      2. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 16:01
        0
        Если там действительно добровольцы, это объясняет ожесточенность боёв.
        Конечно станешь добровольце если в случае отказа кончат на месте, там еще может повезет, а так...
  2. Комментарий был удален.
  3. alexoff
    alexoff Сегодня, 15:59
    0
    А на других участках насильно с заградотрядами заставляют воевать?
  4. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 16:00
    0
    Очередные добровольцы отправляются в Бахмут
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:01
    +1
    Не доброволец Сырский, не доброволец........., раз не в Артемовске.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 16:12
      0
      Ну вот Тацюра добровольно поехал. Кстати, где он? Должно быть где и Залужный. А Сырский видать умный, в бункере сидит
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 16:05
    0
    Еще один украинский боевик подчеркнул, что обстрелы со стороны российских войск не прекращаются ни на минуту, поэтому находиться в Артемовске в настоящее время – большое безумие.
    И это во время "снарядного голода"... а если б его не было laughing
  7. air wolf
    air wolf Сегодня, 16:05
    0
    Русскоязычные в ВСУ, это такие же мотивированные бандеровцы, ну можно их назвать власовцы и флаги России можно им вернуть, про заград отряды, это сказки, там вторая линия от передка, а себе красный флаг, он хоть символизирует победу над фашизмом soldier
  8. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:07
    0
    Главное о ситуации в Артёмовске на 17 мая: разбор "Военной хроники" : • С ночи «оркестр» начал давить ВСУ в первых домах укрепрайона «Домино» (микрорайон Новый). «Конструктор» практически зачищен снизу доверху, осталась мелочь. Сообщения о переходе штурмовыми группами ул. Юбилейной пока не подтверждаются. ВСУ огрызаются из последних занятых ими домов. Внутри «Домино» заблокировано много иностранных наёмников: поляки, британцы, австралийцы, шведы, норвежцы. Практически все находятся на передней кромке. Пытались вырваться через поля, но отступили обратно из-за огня артиллерии. Почти все грузинские наёмники погибли. Наиболее активно оставшиеся украинские войска отстреливаются из «доминошек» — домов №89 и 91 по ул. Юбилейной, рядом с почтой ВСУ пытаются атаковать на флангах, но удержание 300 м позиций даётся тяжелее, чем путь до них из Часова Яра, Дружковки и Константиновки. . Главкому Сухопутными войсками ВСУ Сырскому приходится выбирать, куда отправлять резервы — либо пытаться заткнуть позиции внутри Артёмовска, либо направлять на фланги. Действовать везде и сразу украинские войска не могут. В «Домино» заблокированы подразделения семи разных соединений: 127, 229, 241-й ТрО, 93-й ОМБр, отправленной в Артёмовск как подкрепление, а также 49-й отдельный стрелковый батальон «Карпатская Сечь», остатки 60-й ОМБр ВСУ и подразделения сил специальных операций, суммарно — более 1 тыс. человек.