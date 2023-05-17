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Председатель Госкомвоенпрома Белоруссии рассказал о военных поставках России: «Всегда готовы поставить вооружения, интересующие наших братьев»

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Председатель Госкомвоенпрома Белоруссии рассказал о военных поставках России: «Всегда готовы поставить вооружения, интересующие наших братьев»

На фоне специальной военной операции ВС РФ Белоруссия увеличила поставки вооружений для российской армии. Об этом заявил председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус во время общения с журналистами на выставке вооружений MILEX-2023.


Как отметил Пантус, объемы поставок вооружений Российской Федерации из Белоруссии значительно увеличились в текущей ситуации. Он не стал называть конкретные цифры масштабов поставок, но подчеркнул, что они увеличены.

Всегда готовы поставить любой вид вооружений, который заинтересует наших братьев

- подчеркнул руководитель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии.

По словам Пантуса, белорусская военная промышленность всегда «четко и мгновенно» реагирует на поступающие запросы от российской стороны. Чиновник утвердительно ответил на вопрос о том, связаны ли нарастающие поставки вооружений в Россию со специальной военной операцией. Отметим, что Белоруссия поставляет многие комплектующие для российской военной техники, связи оборонно-промышленных комплексов двух стран очень тесные.

Таким образом, мы видим, что Белоруссия не просто оказывает Российской Федерации братскую помощь в плане поставок вооружений, но и не собирается этого скрывать, несмотря на риски введения Западом дальнейших санкций. Многим странам, позиционирующим себя в качестве дружественных по отношению к России государств, стоило бы поучиться у Белоруссии не только основам дружеской взаимопомощи, но и смелости в отстаивании своей позиции.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Белоруссии
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3 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:01
    +5
    Да белорусы помогают нам тягачами,электроникой,оптикой.Огромное им спасибо.
    1. yanus
      yanus Сегодня, 16:04
      -1
      Цитата: dmi.pris1
      Да белорусы помогают нам тягачами,электроникой,оптикой.Огромное им спасибо.

      Не помогают, а продают и зарабатывают. Помогаем мы, когда дарим технику.
      Это тот случай, когда импортозамещать надо было в первую очередь, но все ленятся. Заместят после минского майдана...
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 16:15
        +1
        Сябры в отличие от нас многое сохранили. Ту же микроэлектронику. Вот мы теперь и пожинаем плоды чубайсовщины. Да, пусть у сябров не самое продвинутое. Но оно есть и производится. У нас - нет. Потому и покупаем у них.