Председатель Госкомвоенпрома Белоруссии рассказал о военных поставках России: «Всегда готовы поставить вооружения, интересующие наших братьев»

Всегда готовы поставить любой вид вооружений, который заинтересует наших братьев

На фоне специальной военной операции ВС РФ Белоруссия увеличила поставки вооружений для российской армии. Об этом заявил председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус во время общения с журналистами на выставке вооружений MILEX-2023.Как отметил Пантус, объемы поставок вооружений Российской Федерации из Белоруссии значительно увеличились в текущей ситуации. Он не стал называть конкретные цифры масштабов поставок, но подчеркнул, что они увеличены.- подчеркнул руководитель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии.По словам Пантуса, белорусская военная промышленность всегда «четко и мгновенно» реагирует на поступающие запросы от российской стороны. Чиновник утвердительно ответил на вопрос о том, связаны ли нарастающие поставки вооружений в Россию со специальной военной операцией. Отметим, что Белоруссия поставляет многие комплектующие для российской военной техники, связи оборонно-промышленных комплексов двух стран очень тесные.Таким образом, мы видим, что Белоруссия не просто оказывает Российской Федерации братскую помощь в плане поставок вооружений, но и не собирается этого скрывать, несмотря на риски введения Западом дальнейших санкций. Многим странам, позиционирующим себя в качестве дружественных по отношению к России государств, стоило бы поучиться у Белоруссии не только основам дружеской взаимопомощи, но и смелости в отстаивании своей позиции.