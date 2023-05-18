Франция передаст Украине ракеты SCALP-EG

Ракета SCALP-EG под фюзеляжем истребителя Dassault Rafale
Французское руководство намерено и далее поддерживать киевский режим и предоставлять ему различное вооружение. На днях стало известно, что в порядке военно-технической помощи на Украину могут отправить авиационные крылатые ракеты SCALP-EG. Как скоро это произойдет, и какое количество изделий отгрузят, пока не уточнялось. Однако уже сейчас можно предполагать, что такая помощь фактически будет бесполезной.
Дальнобойные средства
15 мая президент Франции Эммануэль Макрон дал интервью телеканалу TF1 Info. Основной темой беседы, как и следовало ожидать, стал украинский кризис и роль Франции в текущих событиях. Глава государства дежурно отметил необходимость помощи Украине в противодействии пресловутой российской агрессии. Кроме того, он раскрыл некоторые способы такого содействия.
Э. Макрон напомнил о поставках французского вооружения и техники на Украину, а также заявил о необходимости их продолжения. В ближайшее время планируется составить и утвердить очередной пакет помощи, включающий различные вооружения. В частности, рассматривается возможность передачи авиационных боеприпасов.
В новый пакет помощи могут включить крылатую ракету воздушного базирования большой дальности SCALP-EG. При этом какие-либо подробности такой помощи предсказуемо не уточняются. Э. Макрон не стал называть даже примерное число ракет для отгрузки, сроки их отправки, способы развертывания в ВВС Украины и т.д.
Как всегда, французский президент сделал оговорку об ограничениях в военно-технической помощи. По его словам, киевскому режиму по-прежнему не собираются передавать вооружения, которые позволили бы атаковать «старую» территорию России за пределами недавно присоединенных регионов. Впрочем, киевский режим уже давно показал, что не обращает внимания на такие условия и ограничения.
Из двух стран
Следует отметить, что новость о французских ракетах для украинского режима появилась на любопытном фоне. Так, 11 мая министерство обороны Великобритании официально объявило о передаче Украине некоторого количества КРВБ Storm Shadow. Уже на следующий день украинские ВВС впервые использовали это оружие, и пуски продолжаются.
Подвеска под крылом
Британское изделие Storm Shadow и французское SCALP-EG фактически представляют собой одну и ту же ракету, выпускаемую для разных заказчиков. Таким образом, сразу две зарубежные страны готовы поставлять Киеву современную авиационную ракету с высокими характеристиками. Возможно, планы поставок Storm Shadow и SCALP-EG согласовали заранее, а теперь о них разрешается говорить открыто.
Можно предполагать, что отгрузки «общей» ракеты из двух стран направлены на скорейшее и простое достижение необходимого объема помощи. Кроме того, за счет такого подхода удастся решить некоторые проблемы финансового, логистического и организационного характера. По сути, речь идет о разделении затрат и мероприятий на два государства. При этом стране-получателю не придется осваивать два разных изделия, что в некоторой мере упростит развертывание оружия.
Общая ракета
Великобритания и Франция начали разработку новой ракеты большой дальности для своей тактической авиации в середине девяностых годов. Любопытно, что две страны присвоили проекту разные обозначения. Британские военные назвали ракету Storm Shadow, а во Франции ввели название SCALP-EG (Système de Croisière Autonome à Longue Portée, Emploi Général – «Система крылатых ракет большой дальности общего назначения»).
В 1996 г. победителем конкурсной стадии программы стал совместный проект французской компании Matra и британской British Aerospace (после ряда преобразований на их базе была создана нынешняя компания MBDA). Они получили контракт на завершение разработки, проведение испытаний и подготовку серийного производства.
Предварительные испытания новой КРВБ начались на рубеже десятилетий, а в начале двухтысячных состоялись первые пуски с самолетов-носителей. В 2003-2004 гг. Storm Shadow / SCALP-EG официально приняли на вооружение двух стран. В течение нескольких следующих лет продолжался процесс освоения оружия и интеграции в комплекс вооружения новых носителей.
Параллельно велось развитие проекта. Авиационная ракета дорабатывалась и совершенствовалась в техническом отношении. Кроме того, на ее базе создали боеприпасы для кораблей и подлодок MdCN. За счет изменения конструкции такое изделие отличается повышенной дальностью пуска.
Франция разместила первый заказ на SCALP-EG еще в конце девяностых, до завершения разработки. Было поставлено 500 авиационных ракет. В дальнейшем приобрели несколько сотен морских MdCN. Британо-французские ракеты поставлялись ряду зарубежных стран. При этом экспорт осуществлялся в основном под английским обозначением Storm Shadow. Очередным получателем ракет теперь стала Украина. В отличие от других государств, она получает КРВБ без оплаты по рыночной стоимости, а кроме того, ей передают изделия под обоими названиями.
Технический потенциал
SCALP-EG / Storm Shadow представляет собой малозаметную крылатую ракету большой дальности, предназначенную для самолетов тактической авиации. Она построена по нормальной аэродинамической схеме и имеет вытянутый фюзеляж граненой формы с раскладываемым крылом. Длина изделия превышает 5 м, масса – 1,3 т.
Ракета оснащается турбореактивным двигателем малой мощности, при помощи которого развивает скорость до 1000 км/ч. Дальность полета достигает 560 км, но для экспортных изделий этот параметр ограничен 250 км. Морская модификация летит на 1300-1400 км.
Используется комбинированное наведение на основе спутниковой и инерциальной навигации, а также системы TERCOM. Во время полета втопилот определяет текущие координаты ракеты и сравнивает подстилающую поверхность с загруженной картой местности. На финальном участке траектории поиск цели осуществляется инфракрасной ГСН. К цели доставляется 450-кг проникающая фугасная боевая часть типа BROACH.
Штатными носителями КРВБ SCALP-EG являются французские истребители-бомбардировщики Dassault Mirage 2000 и Rafale. Британские ВВС в этой роли используют самолеты Tornado и Typhoon. Как сообщается, на Украине носителями Storm Shadow стали доработанные фронтовые бомбардировщики Су-24.
Предсказуемое будущее
Когда французские ракеты попадут на Украину и дойдут до боевого применения, неизвестно. Но уже сейчас можно представить результаты их использования. Такие выводы можно сделать, рассмотрев накопленный опыт применения этих изделий.
Ракета Storm Shadow / SCALP-EG в полетной конфигурации
Так, еще в 2018 г. британо-французские ракеты нескольких модификаций использовались для массированного удара по сирийским объектам. ПВО Сирии, построенная на основе российской техники, успешно отразила этот удар. При этом наши специалисты получили доступ к обломкам современного иностранного вооружения и смогли их изучить.
12 мая 2023 г. Storm Shadow впервые использовались украинской авиацией. Две ракеты смогли прорваться к целям, но самолет-носитель и прикрывавший его истребитель были замечены и сбиты. Уже 15 мая российское министерство обороны сообщило о первом успешном перехвате крылатой ракеты. На следующий день отчитались о поражении семи изделий Storm Shadow и одного бомбардировщика Су-24 – вероятно, носителя таких ракет.
Таким образом, ПВО и ВКС российских вооруженных сил показали и доказали свою способность засекать и поражать как крылатые ракеты Storm Shadow, так и их носители в виде старых советских самолетов. Очевидно, что французский вариант КРВБ не отличается от британского и покажет те же скромные результаты.
Впрочем, ракеты SCALP-EG имеют шанс спасти свою репутацию, но такое развитие событий не устроит Киев. Дело в том, что у Украины осталось немного бомбардировщиков Су-24, а установка импортных ракет на другие самолеты затруднена или даже невозможна. Вполне реален сценарий, при котором российские ЗРК и истребители добьют украинский парк бомбардировщиков, и ракеты останутся без носителей. Соответственно, они не будут запущены и не будут сбиты. Вину за провал боевого применения можно будет возложить на авиацию, но не на ракеты.
Двойной провал
Руководство Франции решило в очередной раз помочь киевскому режиму поставкой современного вооружения, но перспективы такого содействия под большим вопросом. Британская ракета Storm Shadow уже показала свои реальные возможности и недостаточную эффективность. Французская SCALP-EG ничем не отличается от нее, и результаты применения будут такими же. По сути, речь идет о провальном оружии сразу двух стран.
Впрочем, недооценивать угрозу в виде иностранных ракет тоже не следует. КРВБ Storm Shadow / SCALP-EG имеет достаточно высокие табличные характеристики и представляет опасность для объектов на большой глубине обороны. Такое оружие и его носители следует рассматривать как приоритетную цель для ПВО. И, судя по последним новостям, необходимые меры уже были приняты и дали желаемый эффект.