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В США показали снабжение атомной подлодки в море с воздуха

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В США показали снабжение атомной подлодки в море с воздуха

Минобороны США продемонстрировало кадры пополнения запасов атомной подводной лодки USS Maine (SSBN 741) класса Ohio, снаряжённой баллистическими ракетами.


Как утверждается, вертолёт CH-53E Super Stallions, приписанный к Корпусу морской пехоты США, осуществил снабжение субмарины необходимой матчастью в рамках операции VERTREP («вертикального пополнения запасов»).

Это позволило подлодке быстро получить жизненно важные ресурсы, продолжая при этом миссию по поддержанию безопасности на море

- говорится в сообщении.

При этом показанное военным ведомством видео преподнесено в обрезанном виде. Видно, как вертолёт спустил контейнер с грузом на находящуюся в движении субмарину, но не демонстрируется как доставленная матчасть была перемещена экипажем подлодки внутрь ракетоносца. Однако это наиболее сложная часть процедуры снабжения, так как на корабль постоянно накатываются волны.

При этом операции VERTREP детально демонстрируются при доставке грузов на надводные корабли, особенно авианосцы – наиболее устойчивые в морской стихии благодаря своим габаритам вымпелы американского флота.

На российском флоте на регулярной основе проводятся аналогичные учения. Например, в прошлом году вертолёт Ка-27ПС передавал боевые документы экипажу одной из подлодок ТОФ.

Автор:
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11 комментариев
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  1. Fantazer911
    Fantazer911 Сегодня, 17:56
    -1
    Не чего нового, чего комментировать, смогли, получилось, а контейнер за борт, делов то!
  2. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 17:59
    0
    С учетом того, что имеется шлюзовая камера для "котиков", не вижу ничего из ряда вон выходящего.
  3. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 18:04
    0
    Может самое сложное, найти саму лодку в бескрайнем море-океане?
    Просто спросил...
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 18:12
      -2
      Самое сложное ,чтобы эта АПЛ всплыла - демаскируя себя.Показуха у " дружественного " берега. hi
      1. ProkletyiPirat
        ProkletyiPirat Сегодня, 20:55
        +1
        вообще-то снабжение по воздуху наоборот повышает скрытность, ведь для смены экипажа и пополнения провизии ненужно проходить северные рубежи НАТО с кучей систем сканирования, следовательно подловить ПЛ сложнее.
  4. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 18:06
    -1
    Передавал боевые документы.
    Вот если бы документы и свежий хлеб с вкусняшками,это было бы очень удивительно,что командиры у нас есть
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:10
    0
    Я увидел ,что в ходе тренировки ,экипаж " лопушка"не выполнил задачу ,коснуться грузом центра квадрата.На чемпионате мира, по вертолётом спорту этот американский экипаж был бы первый с конца.
  6. Storog Dvornik
    Storog Dvornik Сегодня, 18:13
    -3
    Доставка дилдо, и тюбиков с анальной смазкой для всего экипажа ПЛ прошла штатно... Не один персональный дилдо ВМС США не пострадал...
  7. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 18:40
    -1
    всплывшая и обнаружившая себя подлодка-уже труп.)
  8. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 18:49
    0
    7.000.000.000 просмотров было бы..если б этот геликоптер рухнул на нее)
  9. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 18:54
    -2
    матрасам..подвезли: сникерс, кока-колу, туалетную бумагу...и резиновых женщин)