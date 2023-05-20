Дефолт – дело тонкое, Петруха. Особенно в Америке

Если дефолт уже сегодня?
Когда в январе нынешнего года на сетевых страницах ВО появились первые публикации об угрозе дефолта в США – одна оригинальная (Если завтра дефолт. Не в Москве, а в Вашингтоне) и несколько заимствованных, это взволновало совсем немногих. Верилось с трудом. Но час настал, она подкралась.
Отнюдь не сегодня стало понятно, что Штаты – Соединённые, все вместе и каждый в отдельности, должны всем, и должны много. И никому от этого не легче. Вопрос – «А отдавать кто будет?», стоит уже давно. Очень давно. Вот только с ответом всё намного сложнее.
Считать триллионы в чужом кармане, а уж по чужому долгу – дело неблагодарное. Хотя в американском конкретном случае считать никому и не приходится. Известно, что табло долга в Нью-Йорке, как прежде, бесперебойно, уже не работает. И что? Никто даже не дёрнулся.
Все и всё вроде бы и так знают, и поднимать планку долга, как ожидалось, должны были ещё зимой. Но вот незадача – президенту Байдену и преданной ему Джанет Йеллен, которая годами рулила в ФРС, который доллары печатал, а теперь – в Минфине, который тратит, мешают.
Спрашивается, кто? Разумеется, республиканцы в Конгрессе. А ведь дефолт наверняка и их пугает. Таковы уж гримасы двухпартийной демократии. И именно с ней получается, деньги кончаются, а долги накапливаются.
Джанет Йеллен уже пообещала СМИ, что «проинформирует конгресс, когда правительство сможет вернуться к нормальному обслуживанию госдолга». Будет лимит, будет потолок, будет и обслуживание, то есть обязательные выплаты по ценным бумагам США, которых и у России по-прежнему не так мало.
Из Конгресса главе Минфина напомнили о старой инициативе Дональда Трампа, который ещё в 2017 году предлагал провести взаимозачёт американских долгов с долгами американцам. Разборка с МВФ и Всемирным банком, с другими странами – это всё пустяки по сравнению с расчётом с собственными гражданами.
Трамп, кажется, знал, что у них-то деньги есть, причём ещё до многомиллиардных вливаний в пандемию. И он не без оснований считал, что расчёт по долгам тут же укрепит доверие не только собственно к Штатам, но конкретно к республиканцам у власти.
До свидания, демократы, точнее – прощайте навсегда! Но не прокатило. Тогда Конгресс был демократическим. Сейчас республиканский, зато президент – демократ, старый-престарый.
Эх, пронесу!
Сколько раз в США за последние 10–15 лет, а лучше за 22 года, поднимали планку госдолга, посчитать может любой – в сети информации для этого в избытке. Но это вообще-то и не очень важно, поскольку намеченный многие годы назад тренд никто отменять даже не подумает.
Ведь столько раз уже проносило, и эксперты сходятся во мнениях, что пронесёт и в этот. Не побоимся повторов, ведь и сегодня публике напоминают, что не так страшен чёрт, как его малюют. Размеры госдолга сравнивают с американским ВВП и сетуют на то, что на доллар сегодня ведётся беспрецедентная атака из Китая и его сателлитов, в том числе – из России.
Американцы были когда-то мировым кредитором, но наращивают свой долг уже очень давно, и растёт он быстрее, чем ВВП страны. Только в нынешнем веке госдолг США вырос почти всемеро. На обслуживание долга тратится уже почти четверть бюджета США.
Однако перспектива жить от дефолта до дефолта, как, например, Аргентина, всё ещё считается для Штатов фантастической. Тем не менее бюджетных реформ уже требуют не только республиканцы, хотя слухи о попытке реорганизовать всю систему управления американскими финансами – это точно что-то из области конспирологии.
Несколько пугает одно – внутренние проблемы в США всегда означают попытки решить их за счёт внешнего мира. «Маленькая победоносная» или игра в падающий доллар, который никто не хочет признавать – как раз из таких забав. Хотя не воспользоваться трудностями геополитического противника, какими бы они ни были, это уж точно ошибка.
Что такое потолок?
Об этом коротко, как только это возможно. Ведь что ни говори про потолок, но Америке, как давали, так и будут давать ей в долг. Особенно свои же граждане и бизнес. Хотя кредитная история у страны уже так подмочена, что не вытрешь никогда.
Лишь только госдолг США достигает или почти достигает потолка, как все мировые финансы для ФРС превращаются в подобие некой иллюзии. Сугубо посторонней. Хотя отказ от погашения долгов – это реально плохие рейтинги и падение доверия к передовой штатовской экономике.
Хотя кто же ей доверяет? Если только из-под палки, или в положении нынешнего киевского режима. Но дефолт в США – это мощный стимул к мировому кризису, и, как уже сказано, следом за американскими банками вылетел в трубу не какой-нибудь, а швейцарский Credit Suisse.
Мировой же финансовый рынок буквально подвешен на американские бумаги и вряд ли стерпит по ним отказ. Сброс – сколько угодно, но списание – это уж увольте. Вкупе с сокращением госрасходов и социальных программ, а значит с безработицей и ростом разницы в доходах, растёт вероятность масштабных потрясений.
Пойдут в ход непопулярные меры по снижению расходов и росту доходов, необеспеченных, заметьте, что вряд ли кому-то понравится. И в целом вероятность политических кризисов не только в США достигнет таких высот, что и самая либеральная демократия не поможет.
Кто-то из блогеров удачно сравнил потолок госдолга с потолком в квартире. Пробьёшь – плати за ремонт, упрёшься и сломаешь – платить придётся ещё больше. Вот только поднять потолок в квартире, в отличие от госдолга, согласитесь, намного сложнее.
Спиши, я всё прощу
В завершение – небольшой экскурс уже не в экономику и финансы, а в политику, которая от них напрямую зависит, но порой им же и диктует.
Итак, долги, конечно, можно списать, но отнюдь не со всех, особенно если это твой же электорат. Долги можно резко снизить в цене, столь же резко сбив курс доллара. Но так недолго доиграться уже не до технического, а вполне реального дефолта и банкротства страны в целом.
Либеральная тусовка по всему миру уже голосит, как у Чехова – «этого не может быть, потому что не может быть никогда». Разумеется, не вдаваясь в разъяснения, а почему собственно? Если это выгодно – то это даже очень по-капиталистически, и уж тем более – по-глобалистски.
Про электорат сказано не просто так, поскольку электорат этот не только трамповский, но и байденовский тоже. Что-то сотнями тысяч граждан регулярно перетекает от одного к другому, но оценить, сколько составляет это «что-то» очень непросто. Электорат – живой организм, и обновляется постоянно.
Приходится с ним работать, не покладая рук, в которых вообще-то долларов немерено, и почему вообще так регулярно в США стала возникать тема дефолта и банкротства, внятно растолковать непросто. Главное, чтобы электорат от этого не завял, а оставался в тонусе.
Впрочем, и это – не факт, поскольку выборы в разных странах свидетельствуют, что кому-то выгоден электорат активный, а кому-то пассивный, как австралийская зверушка коала. То есть высокая явка или низкая – политикам совсем не всё равно.
Вообще-то, тонус всё-таки нужен, поскольку есть же нижние пороги явки на выборы и имеются какие-никакие ограничения по части возможностей манипулировать голосами избирателей – рядовых представителей электората.
И не просто так американские СМИ сегодня торопятся с сообщениями о росте тревожных настроений у населения. Особенно в отношении вкладов в банках – не забывайте, что незадолго до споров по долгу и его потолку в Штатах рухнули сразу несколько банков, а с ними вместе ещё и тот самый непотопляемый Credit Suisse.