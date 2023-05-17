Такая критика не удержала Трампа, его адвокатов от попыток дискредитировать прокуроров с помощью политических нападок, которые отчасти отражают имеющиеся трудности Трампа убедить суды обуздать прокуроров.

Со своей стороны, Трамп неоднократно предпринимал нападки на нескольких прокуроров, в том числе называл чернокожего Брэгга «животным», «дегенеративным психопатом» и «расистом».

Поставить под сомнение законность расследований — это еще одна атака на демократию. Стратегия, похоже, состоит в том, чтобы подорвать все усилия по привлечению Трампа к ответственности за неправомерные действия. Логическим продолжением этой практики было бы позволить Трампу безнаказанно нарушать закон. Верховенство закона требует, чтобы все мы придерживались одного и того же стандарта.

Усилия Трампа по мобилизации союзников в Палате представителей для проведения уголовных расследований его поведения создают опасные прецеденты и не увенчаются успехом

По мере того, как юридические проблемы Дональда Трампа нарастают на федеральном уровне, уровне штатов и на местном уровне, экс-президент и его адвокаты делают ставку на своих политических союзников в Республиканской партии. Однопартийцы бывшего американского президента пытаются атаковать прокурора Нью-Йорка, который обвинил Трампа в уголовных преступлениях, а также заставить помочь сорвать расследование, которое ставит под угрозу его кампанию 2024 года.Бывшие прокуроры и члены обеих партий резко критикуют стремление Трампа, его адвокатов и союзников из Палаты представителей к нападкам на прокуроров, выдвинувших обвинения против Трампа или ведущих его расследование, назвав такие действия противоречащими демократическим принципам и верховенству закона.Продемократическая пресса США:В апреле председатель судебного комитета Палаты представителей Джим Джордан, ключевой союзник Трампа, публично начал расследование в отношении окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга вскоре после того, как он предъявил Трампу обвинение по 34 пунктам.Пресса США:В совокупности усилия Трампа и его адвокатов по усилению нападок Палаты представителей на прокуроров и следователей вызывают обеспокоенность у экспертов, которые стоят на стороне действующей администрации и видят «нападки на демократию» исключительно от оппонентов.— заявила бывший прокурор США в восточном Мичигане Барбара МакКуэйд.Другие экс-прокуроры выражают аналогичную критику и подчеркивают, что политики, стремящиеся выполнять указания Трампа в этом отношении, могут участвовать в публичном сокрытии. Тот факт, кто Трамп собирается разобраться в политической ангажированности прокуроров, конечно же, обходят стороной.- считают критики Трампа в США.