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Попытки Трампа и его союзников разобраться с политической ангажированностью прокуроров вызвали резкую критику со стороны оппонентов

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Попытки Трампа и его союзников разобраться с политической ангажированностью прокуроров вызвали резкую критику со стороны оппонентов

По мере того, как юридические проблемы Дональда Трампа нарастают на федеральном уровне, уровне штатов и на местном уровне, экс-президент и его адвокаты делают ставку на своих политических союзников в Республиканской партии. Однопартийцы бывшего американского президента пытаются атаковать прокурора Нью-Йорка, который обвинил Трампа в уголовных преступлениях, а также заставить помочь сорвать расследование, которое ставит под угрозу его кампанию 2024 года.


Бывшие прокуроры и члены обеих партий резко критикуют стремление Трампа, его адвокатов и союзников из Палаты представителей к нападкам на прокуроров, выдвинувших обвинения против Трампа или ведущих его расследование, назвав такие действия противоречащими демократическим принципам и верховенству закона.

Продемократическая пресса США:

Такая критика не удержала Трампа, его адвокатов от попыток дискредитировать прокуроров с помощью политических нападок, которые отчасти отражают имеющиеся трудности Трампа убедить суды обуздать прокуроров.

В апреле председатель судебного комитета Палаты представителей Джим Джордан, ключевой союзник Трампа, публично начал расследование в отношении окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга вскоре после того, как он предъявил Трампу обвинение по 34 пунктам.

Пресса США:

Со своей стороны, Трамп неоднократно предпринимал нападки на нескольких прокуроров, в том числе называл чернокожего Брэгга «животным», «дегенеративным психопатом» и «расистом».

В совокупности усилия Трампа и его адвокатов по усилению нападок Палаты представителей на прокуроров и следователей вызывают обеспокоенность у экспертов, которые стоят на стороне действующей администрации и видят «нападки на демократию» исключительно от оппонентов.

Поставить под сомнение законность расследований — это еще одна атака на демократию. Стратегия, похоже, состоит в том, чтобы подорвать все усилия по привлечению Трампа к ответственности за неправомерные действия. Логическим продолжением этой практики было бы позволить Трампу безнаказанно нарушать закон. Верховенство закона требует, чтобы все мы придерживались одного и того же стандарта.

— заявила бывший прокурор США в восточном Мичигане Барбара МакКуэйд.

Другие экс-прокуроры выражают аналогичную критику и подчеркивают, что политики, стремящиеся выполнять указания Трампа в этом отношении, могут участвовать в публичном сокрытии. Тот факт, кто Трамп собирается разобраться в политической ангажированности прокуроров, конечно же, обходят стороной.

Усилия Трампа по мобилизации союзников в Палате представителей для проведения уголовных расследований его поведения создают опасные прецеденты и не увенчаются успехом

- считают критики Трампа в США.
Автор:
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3 комментария
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  1. Damien_C
    Damien_C Сегодня, 19:20
    -1
    He's a filthy thieving liar who holds zero love for anything only himself, corrupt to the core selling criminals pardons for $1 million a pop
  2. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 20:15
    0
    Přece největším útokem na demokracii v USA je celá zločinecká Bidenova rodina, která místo v Bílém domě, měla dávno sedět ve vězení na 50. let!
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 20:15
      0
      Ведь самая большая атака на демократию в США - это вся криминальная семья Байденов, которые вместо того, чтобы быть в Белом доме, уже давно должны были сидеть в тюрьме 50-е годы!