Потребуется минимум один год, чтобы они смогли научиться этим пользоваться

Минимум год упорных занятий необходим украинским летчикам для освоения всех нюансов управления системами истребителя F-16 американского производства. Об этом заявил британский военный эксперт, вице-маршал Королевских военно-воздушных сил Великобритании в отставке Шон Белл в эфире телеканала Sky News.Отставной вице-маршал подчеркнул, что мало принять решение о передаче самолетов, а надо еще и подготовить летчиков. Белл отметил, что если Украине просто передать истребитель, который стоит 100 миллионов долларов, то украинские военные летчики не смогут его эксплуатировать.По утверждению британского эксперта, для того, чтобы летчикам (имеющим соответствующее образование, разумеется, и опыт полетов) научиться именно летать на истребителе F-16, достаточно нескольких занятий. Но проблема состоит не в том, чтобы научить украинских летчиков поднимать истребитель в воздух, а в освоении ими всех современных систем, которыми оборудована воздушная машина.Белл отмечает, что после нескольких занятий летчики не смогут применять сложные системы вооружения, пользоваться радиолокационным и радиоэлектронным оборудованием.- сделал вывод отставной вице-маршал.Напомним, что киевский режим пытается «продавить» европейские страны, чтобы они поставили Украине самолеты-истребители F-16. Президент Украины Владимир Зеленский надеется на получение 40-50 самолетов для формирования трех-четырех истребительных эскадрилий. Однако европейские страны пока отказываются от передачи киевскому режиму самолетов западного производства, и дело не только в отсутствии подготовленных летчиков, но и в том, что у Киева нет инфраструктуры для обслуживания этих воздушных машин.