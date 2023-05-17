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Британский военный эксперт назвал примерные сроки подготовки украинских летчиков для управления истребителями F-16

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Британский военный эксперт назвал примерные сроки подготовки украинских летчиков для управления истребителями F-16

Минимум год упорных занятий необходим украинским летчикам для освоения всех нюансов управления системами истребителя F-16 американского производства. Об этом заявил британский военный эксперт, вице-маршал Королевских военно-воздушных сил Великобритании в отставке Шон Белл в эфире телеканала Sky News.


Отставной вице-маршал подчеркнул, что мало принять решение о передаче самолетов, а надо еще и подготовить летчиков. Белл отметил, что если Украине просто передать истребитель, который стоит 100 миллионов долларов, то украинские военные летчики не смогут его эксплуатировать.

По утверждению британского эксперта, для того, чтобы летчикам (имеющим соответствующее образование, разумеется, и опыт полетов) научиться именно летать на истребителе F-16, достаточно нескольких занятий. Но проблема состоит не в том, чтобы научить украинских летчиков поднимать истребитель в воздух, а в освоении ими всех современных систем, которыми оборудована воздушная машина.

Белл отмечает, что после нескольких занятий летчики не смогут применять сложные системы вооружения, пользоваться радиолокационным и радиоэлектронным оборудованием.

Потребуется минимум один год, чтобы они смогли научиться этим пользоваться

- сделал вывод отставной вице-маршал.

Напомним, что киевский режим пытается «продавить» европейские страны, чтобы они поставили Украине самолеты-истребители F-16. Президент Украины Владимир Зеленский надеется на получение 40-50 самолетов для формирования трех-четырех истребительных эскадрилий. Однако европейские страны пока отказываются от передачи киевскому режиму самолетов западного производства, и дело не только в отсутствии подготовленных летчиков, но и в том, что у Киева нет инфраструктуры для обслуживания этих воздушных машин.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Staff Sergeant Jason Gamble
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14 комментариев
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  1. Новик225
    Новик225 Сегодня, 17:50
    +2
    а технический персонал и инфраструктуру не надо готовить? Или они с польских аэродромов собираются летать?
    а Польшу спросили?
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 18:05
      +5
      Цитата: Новик225
      технический персонал и инфраструктуру не надо готовить

      Техперсонал обучить предполётной подготовке на межрегламентный ресурс как 2 пальца об асфальт.
      Устранение мелких неисправностей - те же поляки или ещё кто. Регламенты, если машина доживёт, и серьёзные проблемы - в Польше.
      1. kit88
        kit88 Сегодня, 20:08
        0
        Подключить компьютер к самолету и нажать на Enter - тут много ума не надо. За две недели местных прапорщиков обучить можно. А если комп вместо "Ок" выдаст "Error № 12345"? На этом предполетная (к повторному, послеполетная) прерывается и начинается поиск и устранение неисправности. Инструкция конечно подскажет рекомендации по замене отказавшего оборудования, но практика показывает, что далеко не факт, что это истина. Нужны специалисты исполнители, специалисты контролеры, с опытом, чтобы думать что делать и контролировать исполнителей.
        Исполнителей даже подготовить можно. А где взять контролеров с опытом?
        Это только по оперативным видам подготовки касаемо только самолета по технической части.
    2. Наган
      Наган Сегодня, 19:29
      0
      Цитата: Новик225
      а технический персонал и инфраструктуру не надо готовить?

      Именно. Один летает, а в промежутках десяток технарей чистит самолету перышки, утирает сопли, чешет пузечко, и че там еще делает, чтоб он через пяток взлетов-посадок не отказал летать. Летчика комп заменить, в принципе, может вполне успешно - опыты проводились, причем именно на F-16. А вот технарей скакуасами не враз и заменишь. Достаточно открутить че-нить не так, не там, и не того что следует, или даже того что следует, но не в той последовательности, и ... - разбирай самолет, пакуй в ящики, и отправляй в заводской ремонт, потому что в поле такое не чинят. И обучают технарей не месяц и даже не год.
      Цитата: Новик225
      Или они с польских аэродромов собираются летать?
      а Польшу спросили?

      Если они будут летать из Польши, то тем самым Польша совершит акт войны против России. А поскольку пшeки сами влезли, то формально ответка РФ нападением на Польшу не является, и статья 5 НАТО не применима. Те же венгры не преминут это заметить. А НАТО, ЕМНИП, действует по принципу единогласия. Да и начинать третью мировую среди "старых" участников НАТО не так чтоб много. А младоНАТОвцы, всякие Чехии и Словении, и особенно шпроты, могут конечно вписаться за Польшу частным образом, но не имея дяди Сэма за спиной врядли решатся на че-нить больше чем моральная поддержка.
  2. alexoff
    alexoff Сегодня, 17:58
    0
    Сколько албанские бандиты запросят за ликвидацию одного такого обучающегося летчика?
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:59
    +4
    Лажа!Ещё при овоще готовили натовцы,не афишируя этого,военных ук-роины управлять натовской боевой техникой. Мелькала информация что тогда уже летали они на ф16 и ф15.Проблема не в подготовке пилотов,проблема в интеграции натовской техники в систему управления и вооружения всу. А год,про который говорят те же англосаксы нужен для другой цели-полностью перевести всу на стандарты и вооружение блока нато.
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 18:00
    +4
    Белл отмечает, что после нескольких занятий летчики не смогут применять сложные системы вооружения, пользоваться радиолокационным и радиоэлектронным оборудованием.
    Ну конечно же, украинские пилоты "дикари" и до этого летали на "фанерных" самолетиках, у которых из прицельного оборудования - три гвоздика на доске...
    Что то мне подсказывает, что пилоты, уже имеющие боевой опыт и налет, из тех кто до сих пор выжил, способны овладеть этой техникой быстрее, тем более, что на поступающих из Польши МиГ-29 уже было частично установлено оборудование НАТО и они им пользуются
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 18:11
      0
      Тут вопрос не в том, чтобы въехать что там как фурыкает, а наработать автоматизм действий.. В бою вспоминать что именно включается вот этой кнопой - будет как-то не кузяво..
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 18:02
    -1
    Дадут ляхам укропашпорты и все дела.
  6. Chem1st
    Chem1st Сегодня, 18:03
    +4
    Как показывает практика, любое оружие, о котором хоть раз заикался Зеля, рано или поздно оказывается поставленным с Запада. Так что в отношении F-16 можно не сомневаться: они у xoxлов появятся, однозначно. Вангую, что ещё до конца этого года.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:11
    0
    Минимум год упорных занятий необходим украинским летчикам для освоения всех нюансов управления системами истребителя F-16 американского производства. Об этом заявил британский военный эксперт, вице-маршал Королевских военно-воздушных сил Великобритании в отставке Шон Белл в эфире телеканала Sky News.
    . И какие выводы их этого можно сделать... да никаких, в общем и целом.
    Кто его знает, что творится в головах тех, кто все это замутил??? Разве что токтора, одной полезной профессии пригласить?
  8. belost79
    belost79 Сегодня, 18:13
    0
    А зачем вообще готовить украинцев на ф-16? Я думаю, на западе пилоты в очередь встанут по-воевать на Украине. Они же не А-10 штурмовать колонны будут, а в паре десятков км от ЛБС ракеты и "бонбы" управляемые запускать. Их даже по радиопереговорам не отследить - связь цифровая. Проблема в инфрастуктуре и обслуживание. Летом уже появятся
  9. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 18:21
    -4
    Это означает что у нас остался ровно год до начала третьей мировой войны в следующем 2024 году?
  10. Sergey_Brud
    Sergey_Brud Сегодня, 18:31
    +1
    Я думаю пилотов обучаю уже минимум пол года, про запас так сказать, с упреждением. И если Шойгу про это не доложили ещё, это не значит что этого нет.