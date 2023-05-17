Официальный представитель МИД РФ пригрозила США ответом за попытку вербовать россиян через Telegram

Они знают, что за нами не заржавеет

Злонамеренная активность американской разведки в российском сегменте интернета не останется без адекватного ответа со стороны России. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Захарова подчеркнула, что распространение американскими спецслужбами подстрекательских материалов не останется без адекватного ответа со стороны России.- заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.Она также добавила, что подобные действия свидетельствуют о резко возросшем уровне активности в российском сегменте интернета со стороны недружественного государства.Ранее сообщалось, что американское разведывательное сообщество создало Telegram-канал, в котором публиковались пропагандистские видеоролики на русском языке. В сопровождающей видео публикации говорится, что разведку США интересует информация, касающаяся российской экономики и высшего руководства страны.В другой публикации представители американской спецслужбы пишут, что целью присутствия в Telegram является стремление связаться с гражданами России, желающими сотрудничать с ЦРУ. Как сообщает американский телеканал CNN, причастные к этому проекту сотрудники разведки США заявили о желании получить от российских граждан "полезную для США информацию".Ранее, комментируя появление Telegram-канала американской разведки, глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что убежден, что ЦРУ осуществляет мониторинг и этого мессенджера.