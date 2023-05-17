Военное обозрение
Войти Регистрация

Официальный представитель МИД РФ пригрозила США ответом за попытку вербовать россиян через Telegram

35
Официальный представитель МИД РФ пригрозила США ответом за попытку вербовать россиян через Telegram

Злонамеренная активность американской разведки в российском сегменте интернета не останется без адекватного ответа со стороны России. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.


Захарова подчеркнула, что распространение американскими спецслужбами подстрекательских материалов не останется без адекватного ответа со стороны России.

Они знают, что за нами не заржавеет

- заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Она также добавила, что подобные действия свидетельствуют о резко возросшем уровне активности в российском сегменте интернета со стороны недружественного государства.

Ранее сообщалось, что американское разведывательное сообщество создало Telegram-канал, в котором публиковались пропагандистские видеоролики на русском языке. В сопровождающей видео публикации говорится, что разведку США интересует информация, касающаяся российской экономики и высшего руководства страны.

В другой публикации представители американской спецслужбы пишут, что целью присутствия в Telegram является стремление связаться с гражданами России, желающими сотрудничать с ЦРУ. Как сообщает американский телеканал CNN, причастные к этому проекту сотрудники разведки США заявили о желании получить от российских граждан "полезную для США информацию".

Ранее, комментируя появление Telegram-канала американской разведки, глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что убежден, что ЦРУ осуществляет мониторинг и этого мессенджера.
Использованы фотографии:
МИД РФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
35 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 18:08
    +7
    Официальный представитель МИД РФ пригрозила США ответом за попытку вербовать россиян через Telegram


    Мы начнём вербовать американцев через Telegram?
    1. Shtilric
      Shtilric Сегодня, 18:24
      +12
      Нет, мы прочертим очередную красную линию.
    2. ramzay21
      ramzay21 Сегодня, 18:26
      +4
      Что-то уже никто из руководства страны даже про красные линии давно ничего не говорил, может вспомнят? Ну или озабоченность выразят, а то тоже давно не выражалось ничего.
      1. freddyk
        freddyk Сегодня, 18:40
        +2
        Цитата: ramzay21
        Что-то уже никто из руководства страны даже про красные линии давно ничего не говорил, может вспомнят?

        Карандаши красные закончились. Сами не делаем, а Китай ценник задрал. Планируем импортозамещение, а это дело не быстрое.
        На самом деле не смешно. Сегодня Шарий протроллил зерновую сделку, обидно такое слышать. Посмотрим прав ли он на этот раз.
        1. bayard
          bayard Сегодня, 20:04
          -1
          Цитата: freddyk
          Сегодня Шарий протроллил зерновую сделку, обидно такое слышать. Посмотрим прав ли он на этот раз.

          С зерновой сделкой всё просто - морскую блокаду мы сейчас организовать не можем , если выйдем из сделки , потеряем возможность досматривать суда идущие из и в Одессу , да и Эрдогана надо поддержать ко второму туру , для него это дополнительный козырь .
          А то , что чешет Шарий ... измельчал Толик , и уже не так интересен как прежде - одна желчь . Хотя оно и понятно - его страна в войне , он - в Европе , фашистов ругать нельзя ... на чём ещё пиариться ?
          На русофобии .
          А это однозначно деградация .
      2. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 21:10
        -1
        давно не выражалось ничего.
        Всему своё время, то рассказывают. что по мирняку не стреляют, то вдруг начинают раскручивать чеченов, потом забыв про них вспоминают про армагеддона, надоедает и этот. Крутят Пригожина. Главное что б народ не скучал. Помните как Меркури пел СВО must go on...
    3. ААК
      ААК Сегодня, 18:31
      +1
      Мы - не будем, это недемократично и не вписывается в формат жестов доброй воли, а вот для них - дёшево, надёжно и практично...
    4. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 18:34
      0
      Цитата: Orange-Bigg
      Официальный представитель МИД РФ пригрозила США ответом за попытку вербовать россиян через Telegram


      Мы начнём вербовать американцев через Telegram?

      Так Вагнер ролик давно выложил (сделай Америку великой снова, вступай в ЧВК Вагнер) это пришла ответка. Чего кудахчут? request
    5. Павел_Свешников
      Павел_Свешников Сегодня, 21:10
      0
      Надо создавать фонды поддержки демократии в США. Забрасывать туда благотворительные организации имеющие цели образования и втихаря ведущие подрывную деятельность, показывая какое у них паскудное правительство. БЛМ надо развивать. Создавать в России фонды поддержки борьбы угнетенных народов, куда приглашать на бесплатные курсы слушателей из США и показывать им как хорошо живется в городе Москва и Питер. Открывать фонды РПЦ в штатах, приглашать всех на бесплатные обеды в столовые при церквях РПЦ. Все то, что в 90-е Запад у нас вел под благовидными предлогами. Научили. Надо пользоваться. Денег на это надо не очень много на 3 порядка меньше чем на ведение войны на окраине. А результативность в разы выше. Если постараться, то можно и до гражданской войны штаты довести.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:15
    -1
    Зачем нам вербовать их?Надо только чтобы до них доходили правда. .Норги например ,очень удивлены,к ним русские перебегают,а тут от них норвежц 26 апреля перебежал на нашу сторону ,не через переход Борисоглегбск ,а несколько в стороне ,где забора нет.Наверно задолбали своей демократией.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:15
    +3
    Официальный представитель МИД РФ пригрозила США ответом за попытку вербовать россиян через Telegram
    А так можно было сделать? Почему раньше такого не сделали, ведь не вчера это все началось!
  4. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 18:18
    +1
    Завербуем Скотта Риттера!
    __________
  5. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 18:22
    +8
    Настолько обрыдло эти "угрозы" и "озабоченности" , что ни осталось ни сарказма ни иронии .
  6. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 18:23
    +9
    Они знают, что за нами не заржавеет
    Посмешище
  7. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 18:24
    -4
    Одного в США мы уже завербовали.
    В далёком 1987 году.
    И он освоил науку побеждать.
    1. bars042
      bars042 Сегодня, 18:49
      -1
      Почему Одного, этож связка, как Петров-Боширов:


      В низу, в правом углу, затихорился гранёный стакан. Агенты спалились.
  8. Слон
    Слон Сегодня, 18:27
    +3
    А российским спецслужбам что низя массово организовать в телеге дезу для ЦРУ? Если не хватает креативных спецов, ИИ в помощь!
  9. beybender
    beybender Сегодня, 18:29
    -8
    После продления зерновой сделки становится стыдно быть русским !!!
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 18:42
      -1
      Если стыдно быть русским ,возьми украинское гражданство и в окоп!
    2. 1 z1
      1 z1 Сегодня, 19:18
      +1
      После продления зерновой сделки становится стыдно быть русским !!!

      А мне не только не стыдно, я горжусь что я русский . Горжусь своими предками и своими детьми. И делаю на своем месте все , на что я способен . А по поводу действий или бездействия "правительства и власти"...... Менялись названия стран, менялся общественный строй, а русские остаются. Пока жива память и есть гордость .
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:58
      0
      Цитата: beybender
      После продления зерновой сделки становится стыдно быть русским !!!

      Если вы стыдитесь, то поезжайте туда, где не будете стыдится.
    4. Павел_Свешников
      Павел_Свешников Сегодня, 21:12
      0
      Ну если ты только бендеровец, то да, стыдно.
  10. T-100
    T-100 Сегодня, 18:29
    +2
    Злонамеренная активность американской разведки в российском сегменте интернета не останется без адекватного ответа со стороны России.

    Адекватный ответ и МИД РФ - слова, которые приобрели в последнее время значение антонимов
  11. dandi
    dandi Сегодня, 18:34
    +8
    Слушать эту маньку не могу,пустозвонка! А насчёт не заржавеет...Да ладно, у нас походу давно уже всё заржавело,если следовать её логике.Иногда лучше жевать, чем говорить. Так,кажется, звучал некогда популярный слоган.
  12. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 18:42
    +5
    Пригрозила? Матерь Божья! Никогда такого не было, и вот опять...
  13. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 18:49
    +5
    блин и чёёё сделаем?!!!
    калинку спляшем?
    в принципе согласен, это пострашнее ОМП
  14. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 18:49
    +2
    Бла бла бла, представляю как в Вашингтоне смеются над угрозами нашего Министерства озабоченности и рисователем красных линий. Хоть в одном моменте запад дал слабину или откатил, передумал после наших угроз? Зачем тогда зря вы болтаете выставляя Россию посмешищем перед всем миром? Лучше вообще молчали бы. Позорники
  15. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 19:02
    +5
    за вами гражданка захарова и такими как вы еще как заржавеет
    1. antiaircrafter
      antiaircrafter Сегодня, 19:21
      0
      Цитата: Ryaruav
      еще как заржавеет

      Чего у ней заржаветь может?
      Она просто говорящая голова. Рот закрыла - рабочее место убрала.
  16. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 19:07
    +1
    Когда мы прекратим грозить и начнем действовать???
  17. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 19:19
    +4
    Ну, если пригрозила, значит враги напугались, до дрожи в коленках и диареи. Не стала бы ведь она грозить попусту, верно?
  18. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 19:20
    +1
    пригрозила США ответом за попытку вербовать россиян

    Зачем грозить?
    Вербуйте американцев!
  19. Болторез
    Болторез Сегодня, 19:20
    0
    Простой адекватный ответ-засыпать их аналитиков дезинформацией. Поднапрячь всех курсантов- пусть пишут и побольше,да и деньги вперёд требуют.
  20. ovod84
    ovod84 Сегодня, 19:53
    0
    хватить угрожать надой действовать
  21. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 21:27
    0
    Мы отомстим и мстя наша будет страшна laughing рука-лицо...