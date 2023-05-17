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В Киргизии местного жителя приговорили к 10 годам тюрьмы за участие в спецоперации на стороне России

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В Киргизии местного жителя приговорили к 10 годам тюрьмы за участие в спецоперации на стороне России

В Киргизии гражданин страны, участвовавший в специальной военной операции на Украине в составе Вооруженных сил Российской Федерации, был осужден приговором Первомайского районного суда г. Бишкека на 10 лет лишения свободы. Это следует из опубликованного на сайте суда сообщения.


Участника спецоперации осудили по статье УК Киргизии «Наемничество». Несмотря на членство Киргизии в ОДКБ, к воевавшему за Россию гражданину снисхождений применять не стали. Как утверждается в опубликованном судом сообщении, гражданин Киргизии в 2022 году принял решение присоединиться к Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

Суд утверждает, что обвиняемый признал вину в полном объеме. Он рассказал, что служил в подразделении разведки, непосредственно в боевых действиях участвовать ему не довелось. Тем не менее, мужчину осудили на десять лет лишения свободы.

Стоит отметить, что подобное решение киргизского суда можно оценить, как демонстративное проявление недружественного настроя по отношению к Российской Федерации.

Власти РФ в последнее время много говорят о необходимости поддержки участников специальной военной операции, но отдельным направлением деятельности должна стать защита от подобных случаев преследования тех иностранных граждан, которые отправлялись добровольцами участвовать в спецоперации и которым теперь угрожает реальный срок лишения свободы в родных странах. Отметим, что, учитывая количество добровольцев из стран постсоветского пространства, подобные киргизскому случаи приговоров за «наемничество» могут стать массовыми.
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45 комментариев
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  1. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 18:09
    +13
    А МИД на что.
    Только озабоченность выражать?
    1. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 18:15
      -12
      А Вы что предлагаете сделать МИДу? Вмешаться, как амерзы, во внутренние дела Киргизии?
      Минус мой.
      1. Жгучая_Крапива
        Жгучая_Крапива Сегодня, 18:29
        +9
        А как он оказался в Киргизии, его случайно не наши туда выслали?
        Максим Калашников рассказывал о случаях, когда за ЛДНР в 2014 году воевали люди с украинским паспортом, их потом высылали по суду на Украину, что с ними будет - видимо, нашу власть устраивало.
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 19:13
          0
          Если человек воевал за Россию, да ещё и сел за это - Россия должна сделать всё для его освобождения.
          Но предпочтительно - законным путём.
      2. lego2
        lego2 Сегодня, 18:39
        +5
        да именно это и надо сделать!!! пора перестать быть импотентами. надо вставить им по самое дорогое. а то все у нас друзья все товарищи. а как до дела дойдёт, одни камни за пазухой.
      3. сайгон
        сайгон Сегодня, 18:50
        +1
        Не знаю на счет МИД однако если человек воевал где то в за гранке то поверьте об этом луче молчать , не только в Киргизиях но и в России .
        Ибо давно сказано молчание золото , слово тюрьма.
        Фемиде и её работникам класть на то где и за какие светлые идеалы человек воевал тупо влепят как наемнику.
      4. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 18:52
        +4
        Цитата: Чеширский
        А Вы что предлагаете сделать МИДу?

        не МИДу, а ФМС выслать десяток тысяч киргизов на родину
      5. Аскольд65
        Аскольд65 Сегодня, 19:50
        +4
        Цитата: Чеширский
        А Вы что предлагаете сделать МИДу? Вмешаться, как амерзы, во внутренние дела Киргизии?
        Минус мой.

        Внутренние дела Киргизии во многом зависят от внешних дел с Россией. У России есть масса способов, как решить проблему. Причём по линии МИДа и, главное ОДКБ, это нужно было решать в самом начале СВО, как это сделали страны НАТО. Что бы не было таких прецедентов. В случае отказа этих типа " союзников " закрыть глаза, начинать потихоньку закручивать гайки в миграционной политике, экономической помощи и т.д.
        Да и вообще, я давно тут писал, что пора закрывать эти "лавочки" типа СНГ и ОДКБ. Например, такие страны, как Китай и Иран, не содержат и не собирают вокруг себя "разновекторных" "союзников" из совершенно никчемных для нас стран, в экономическом и военном плане. От них угроз гораздо больше в плане наркотрафика, терроризма, этнических ОПГ на базе растущих диаспор и т.д.
        Минус мой.
      6. ettore
        ettore Сегодня, 20:37
        0
        Цитата: Чеширский
        А Вы что предлагаете сделать МИДу? Вмешаться, как амерзы, во внутренние дела Киргизии?
        Минус мой.

        Да. Давно пора этим заниматься.
    2. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 18:16
      +13
      Цитата: Rom8681
      А МИД на что.
      Только озабоченность выражать?

      Ну этот осужденный не Бут во всяком случае! Поговорили и забыли!
      И вот кто после такого пойдет в ВС России воевать против укрофашистов?
    3. cast iron
      cast iron Сегодня, 18:30
      0
      А у нас МИД только сексуальную озабоченность выражает и линии красным фломастером рисует в воздухе.
    4. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 18:32
      +5
      Нужно этого человека вытащить всеми правдами и неправдами оттуда!Дать ему гражданство,трудоустроить,нельзя его там просто бросить!
    5. сергей_вакк
      сергей_вакк Сегодня, 18:41
      0
      Какое отношение имеет гражданин Киргизии к нашему МИДу?
    6. Ryaruav
      Ryaruav Сегодня, 19:21
      +2
      ну калинку станцевать , а дальше я не в курсе
  2. зурбаган63
    зурбаган63 Сегодня, 18:13
    +6
    Зачем вернулся? Остался бы в Донбассе жить. Поехал наверно к родным, его и сцапали.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 18:22
      +6
      Несмотря на членство Киргизии в ОДКБ, к воевавшему за Россию гражданину снисхождений применять не стали.
      вот вам и "лакмус"...одкб блин...
    2. Ryaruav
      Ryaruav Сегодня, 19:23
      0
      михаил,у него на лбу написано что воевал?
  3. ААК
    ААК Сегодня, 18:14
    +14
    Ну и скольких Жаксыбеков, торгующих наркотой и совершавших другие преступления, "приземлила" российская Фемида? Сколько нарушителей визового режима было выдворено обратно в бишкекский аул? Я не могу понять наши верхи, они вообще себя позиционируют как общественная плевательница - кто хочет, тот и плюёт - и Вашингтон, и Лондон, и Варшава с Берлином, и Токио, и даже голимая трибалтня, про бандер я даже и не говорю, те не плюют, они убивают, но верхам и это до свечки, Леопольды хреновы, главное - "переговорный процесс", "жесты доброй воли" и "пролонгация сделок"... жабы гнилостные...
  4. sent26
    sent26 Сегодня, 18:17
    +10
    А депортировать всех граждан Киргизии на родину, дабы не вводить в соблазн воевать за страну, которая даёт возможность жить достойно можно?
    1. Жгучая_Крапива
      Жгучая_Крапива Сегодня, 18:33
      +3
      Кто их будет депортировать, интересно, полиция, которая сама в значительной мере состоит из новоприбывших?
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:19
    +6
    В Киргизии местного жителя приговорили к 10 годам тюрьмы за участие в спецоперации на стороне России

    Стоит отметить, что подобное решение киргизского суда можно оценить, как демонстративное проявление недружественного настроя по отношению к Российской Федерации.

    Власти РФ в последнее время много говорят о необходимости поддержки участников специальной военной операции, но отдельным направлением деятельности должна стать защита от подобных случаев преследования тех иностранных граждан, которые отправлялись добровольцами участвовать в спецоперации и которым теперь угрожает реальный срок лишения свободы в родных странах.
    . Давно пора от слов к делам переходить!!!
    Вот чего теперь ждать, от наших властей, от властей недружественных стран?
    Если все ПО ЗАКОНАМИ делать... так надо менять наши законы, которые мешают поступать ПРАВИЛЬНО, давно пора!!!
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 18:41
      +2
      Цитата: rocket757
      надо менять наши законы, которые мешают поступать ПРАВИЛЬНО, давно пора!!!

      Какой конкретно закон поменять в данном конкретном случае? Принудительно гражданство давать?Не выпускать из РФ?Осуществлять защиту чужих граждан от их стран?
      Какие законы поменять надо?
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 21:09
        0
        Поступки конкретного персонажа не обсуждаю... он сам мог подумать, предпологать, что его ждёт на родине... случай не первый, да и не последний, наверняка.На счёт гражданства для тех, кто нашу родину пошёл защищать... вроде как дело с ускоренным получением гражданства, для таких лиц должен решится скоро, может и сейчас решается... почему он так не сделал, это не наш вопрос.
        Наш вопрос это то, другое третье... в общем вопросов не один и их надо решать. Перечислять... так обсуждали и не раз, ничего нового не придумываю, надо решить те, которые есть.
  6. Altmann
    Altmann Сегодня, 18:19
    +12
    То, что доброволец попадает в тюрьму, — это знак России и борьбы его друзей, солдат, с которыми он воевал. Эти солдаты и другие добровольцы должны быть в безопасности. По окончании службы им должны быть предложены гражданство и защита Российской Федерации. Весь мир против России и здесь молодой человек доказывает свою храбрость и осуждается. Мне действительно это не нравится. am
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 18:32
      0
      Болтают, наши, много, те, которые публичные... надеюсь не публичные, хоть что то, самое необходимое, сделать смогут!!!
  7. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 18:20
    +9
    Надо дать гражданство и потребовать выдачу. Прецедент был. Так Георгия Димитриева Гитлер передал СССР. Киргизы могут запрещать - это их право. Но как сказал Черчиль. Великие страны на малые не обижаются - просто они все помнят.
  8. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 18:20
    +7
    И мы позволяем после этого киргизам без виз работать в РФ?

    Барыгам во власти РФ все равно, лишь бы дешёвая рабсила шла в РФ?
  9. Александр Эмрис
    Александр Эмрис Сегодня, 18:21
    +10
    Если бы посадили сражавшегося в рядах ВСУ, Киев бы поднял крик до небес.
    А у нас даже вагнеровцев уже предлагают сажать на 15 лет, что уж говорить про такие случаи. Безумно грустно видеть все это.
  10. Million
    Million Сегодня, 18:29
    +4
    Наш МИД уже и киргизов на место поставить не может.Министерство не выполняет своих функций.
    А бойца надо выручать.
    1. сергей_вакк
      сергей_вакк Сегодня, 18:43
      0
      Он гражданин Киргизии,а не России.Как вы собираетесь его выручать?
      1. Million
        Million Сегодня, 18:52
        +1
        Было бы желание у властей.Вопрос больше политический,чем уголовный.
  11. Мекей Иптышев
    Мекей Иптышев Сегодня, 18:31
    +1
    Не в курсе законодательства Киргизии и всех юридических тонкостей СНГ, ОДКБ. Но вроде писали статью, что в Киргизии и Казахстане, в начале СВО, что будут садить за участие в СВО граждан Средней Азии, как на стороне РФ, так и Украины.
    МИД РФ должен добиться освобождения, например, задним числом оформить гражданство РФ. Чтобы привлечь побольше пророссийских киргизов и других граждан СНГ в ряды российских ЧВК и ВС РФ. В будущем это может пригодиться. Могут стать опорой пророссийских сил, в случае заварушки в Средней Азии.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 20:07
      0
      Цитата: Мекей Иптышев
      МИД РФ должен добиться освобождения, например, задним числом оформить гражданство РФ. Чтобы привлечь побольше пророссийских киргизов и других граждан СНГ в ряды российских ЧВК и ВС РФ.

      Мммм.....
      Цитата: Ратибор_А
      Всех киргизов выселить пусть в Европе работу ищут...

      Цитата: Путник_2
      Для этого достаточно прекратить выдавать российские паспорта киргизским мигрантам и вообще перекрыть поток трудовых мигрантов из Киргизии.


      Вот как то так......
  12. Ратибор_А
    Ратибор_А Сегодня, 18:35
    +4
    В ЕС и США воюющих на стороне украинцев награждают, а в СНГ на стороне России наказывают... Это никуда не годится... Всех киргизов выселить пусть в Европе работу ищут... Плсмотрят кому они нужны.
  13. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 18:36
    0
    Киргизы и Казахи первыми прогнулись под США. Америка и эти страны может до такой же войны довести, разорив там население. Запустить америку в свои страны это уничтожить свою экономику и слушать что скажет США.
  14. Шалтай
    Шалтай Сегодня, 18:37
    0
    Чем Когда П.мотал семилетний срок в Киргизии, за работу в интересах России, и непосредственно Путин хлопотал об его освобождении, Атамбаев, в тот момент - президент Киргизии, условия выдвигал.П. отмотал срок библиотекарем и переехал в Россию. Того козла, который сдал, технично вытянули в Россию и вкатили 18 лет.
    Топвар об этом ничего не писал, хотя наверно можно было бы.
    Но всякая печать - партийна.
    1. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 19:00
      0
      Цитата: Шалтай
      Топвар об этом ничего не писал, хотя наверно можно было бы.
      Но всякая печать - партийна.

      Можно поподробнее?
      1. Шалтай
        Шалтай Сегодня, 19:16
        0
        Статья старая. Во время отсидки российская сторона поднимала вопрос об освобождении.
        Забейте в поисковике "В Киргизии вновь судят офицеров спецслужб, ранее посаженных на 13 и 14 лет за шпионаж в пользу России"
        Там кое что есть по теме.
  15. 6erJIblu
    6erJIblu Сегодня, 18:44
    -1
    А где информацию по данному событию посмотреть? А то тут все поверили и огорчились.
    1. Шалтай
      Шалтай Сегодня, 19:18
      +1
      "Кактус медиа".
      Соросята.
  16. ximkim
    ximkim Сегодня, 18:48
    0
    Цитата: Чеширский
    А Вы что предлагаете сделать МИДу? Вмешаться, как амерзы, во внутренние дела Киргизии?
    Минус мой.

    МИД для начала должен выйьи из колониального правительства.
  17. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 18:54
    +2
    Есть исключительно простой и эффективный способ отрезвить власти Киргизии. Для этого достаточно прекратить выдавать российские паспорта киргизским мигрантам и вообще перекрыть поток трудовых мигрантов из Киргизии. Сократить срок пребывания граждан Киргизии в России. Обоснование всем этим действиям надо назвать прямо, без уверток:" В связи с недружественными действиями в отношении России" или "за проведение политики, явно противоречащей союзническим отношениям Киргизии и России". Не надо ничего вуалировать. Американцы не делают этого и правильно. И нам надо давно уже разобраться с господами так называемыми "союзниками". Можно и Таджикистану демонстративно, в пику Киргизии, потрафить. Чтобы ясность была, кто здесь кто, и что можно делать, а от чего лучше воздержаться.
    Я думаю, что этого киргиза отдадут все же России, где он получит политическое убежище со всеми вытекающими плюшками. Лаврову надо конкретно этим человеком заняться. И не упрашивать, а разъяснить последствия хамства в отношении дружественных России людей.
  18. VicVic
    VicVic Сегодня, 18:56
    0
    С этим безобразием надо что-то делать. Как минимум, добиваться освобождения с предоставлением российского гражданства.
  19. Василий12
    Василий12 Сегодня, 19:39
    +1
    Получается Киргизия ничем не лучше США. Предательство, ложь и подлость властей и судов равносильно действиям укронацистов!
  20. traper
    traper Сегодня, 21:24
    0
    А самая пакость, что приговоре есть выписки из Приказов от МО РФ:
    "После вступления приговора в законную силу, вещественные доказательства:
    выписка из приказа командира войсковой части 08807 по строевой части за No154 от 29
    июля 2022 года, выписка из приказа командира войсковой части 08807 по строевой
    части за No253 от 05 ноября 2022 года, письма-уведомления от 16 ноября 2022 года на 5
    листах хранить вместе с материалами уголовного дела."
    Фактически наша МО и здала парня киргизской ГБ