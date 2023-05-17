В Киргизии местного жителя приговорили к 10 годам тюрьмы за участие в спецоперации на стороне России

В Киргизии гражданин страны, участвовавший в специальной военной операции на Украине в составе Вооруженных сил Российской Федерации, был осужден приговором Первомайского районного суда г. Бишкека на 10 лет лишения свободы. Это следует из опубликованного на сайте суда сообщения.Участника спецоперации осудили по статье УК Киргизии «Наемничество». Несмотря на членство Киргизии в ОДКБ, к воевавшему за Россию гражданину снисхождений применять не стали. Как утверждается в опубликованном судом сообщении, гражданин Киргизии в 2022 году принял решение присоединиться к Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).Суд утверждает, что обвиняемый признал вину в полном объеме. Он рассказал, что служил в подразделении разведки, непосредственно в боевых действиях участвовать ему не довелось. Тем не менее, мужчину осудили на десять лет лишения свободы.Стоит отметить, что подобное решение киргизского суда можно оценить, как демонстративное проявление недружественного настроя по отношению к Российской Федерации.Власти РФ в последнее время много говорят о необходимости поддержки участников специальной военной операции, но отдельным направлением деятельности должна стать защита от подобных случаев преследования тех иностранных граждан, которые отправлялись добровольцами участвовать в спецоперации и которым теперь угрожает реальный срок лишения свободы в родных странах. Отметим, что, учитывая количество добровольцев из стран постсоветского пространства, подобные киргизскому случаи приговоров за «наемничество» могут стать массовыми.