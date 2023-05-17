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Кандидат в президенты Турции от оппозиции обвинил Эрдогана в «подчинении России»: «Склонившись, скребется в ее дверь»

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Кандидат в президенты Турции от оппозиции обвинил Эрдогана в «подчинении России»: «Склонившись, скребется в ее дверь»

С приближением второго тура голосования за кресло президента в Турции обостряется противостояние между действующим главой государства Реджепом Эрдоганом и кандидатом от оппозиционной коалиции Кемалем Кылычдароглу. Со стороны второго в ход пошли методы, которые назвать корректными довольно трудно.


В своем первом полноценном обращении к избирателям после первого тура голосования Кылычдароглу призвал голосовать за него и пообещал разобраться с охватившим страну потоком нелегальных мигрантов. При этом представитель оппозиции назвал действующего президента «псевдолидером, подчиняющимся России». Соответствующее видеообращение Кылычдароглу разместил в своем аккаунте соцсети.

Мы не оставим нашу родину фальшивому мировому лидеру, который еще вчера был сопредседателем «Большого Ближнего Востока», а теперь ориентируется на Россию, в дверь которой он, склонившись, скребется

— заявил турецкий политик.

Ранее кандидат от оппозиции, предвыборный штаб которого явно консультировали американские коллеги из команды Байдена, еще до первого тура голосования обвинил Москву во вмешательстве в президентскую кампанию. Причем соответствующий пост он опубликовал на русском языке. В нем Кылычдароглу обвинил российские власти в заговорах и создании фейков и призвал россиян, если они хотят продолжения дружбы с Анкарой, «держать руки подальше от турецкого государства».

Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу

— написал турецкий политик.

В ответ на эти обвинения пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва всегда уважала суверенный выбор народов других государств и Россия никогда не вмешивается в предвыборные кампании, проходящие в любой стране. Действующий президент Турции призвал Кылычдароглу «постыдиться» заявлений о якобы вмешательстве РФ в президентские выборы.

Второй тур выборов президента Турции состоится 28 мая. Впервые в истории страны турецкие избиратели не сумели определиться с лидирующим кандидатом на этот пост в первом туре голосования.
Автор:
Использованы фотографии:
Соцсети
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27 комментариев
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  1. ААК
    ААК Сегодня, 18:37
    +1
    Страшная угроза - быть "российско-ориентированным", сначала Дональда местная демосятина довела до кичи, теперь вон и Вучич уже объявил, что "...я устал, я ухожу...", видно вскоре и "Друга-Эрдогана" ждёт "люстрация"
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 18:56
      +5
      кандидат от оппозиции, предвыборный штаб которого явно консультировали американские коллеги из команды Байдена,

      Ой, да ясно, что в случае провала Кылычдароглу, США, по отработанной схеме, готовят турецкий майдан.
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 19:09
        +3
        Майдан в стране НАТО? Это что-то новенькое. Да и Эрдоган не пальцем деланный, как Янукович.
    2. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 19:00
      +2
      Что любопытно - российские власти тоже обвиняют в странном преклонении перед Эрдоганом.
      То же сохранение Зерновой Сделки, например, с учётом желаний Украины, но без учёта желаний России.
      Зачем Москва на это пошла?
      Единственная причина - поддержать Эрдогана в критический момент выборов. Всё же для нас Эрдоган лучше, чем Кемаль, "скребущийся в дверь" американцев.
  2. Million
    Million Сегодня, 18:40
    +1
    Чувствует,что проигрывает,вот и несет ахинею.
    1. сергей_вакк
      сергей_вакк Сегодня, 18:49
      0
      Почему?Кемалисты это ориентир на Европу и США,ясно что ничего хорошего нас при его переизбрании не ждёт.
      1. ЗЭМЧ
        ЗЭМЧ Сегодня, 18:58
        +2
        Цитата: сергей_вакк
        Почему?Кемалисты это ориентир на Европу и США,ясно что ничего хорошего нас при его переизбрании не ждёт.

        Турция, это все таки Восток, а там ребята всегда многовекторные, и нашим и вашим! Турция союзников в войнах не умела выбирать никогда)))) С Россией воевала более десяти раз, потом мир и жвачка. Но фантомные боли имперские всегда дают о себе знать))) Сейчас турки устали от провала в экономике, но у Эрдогана стратегическая цель, не на один год, а у Ткемаля на хайп от усталости
        1. Roman_VH
          Roman_VH Сегодня, 19:42
          0
          Что характерно, когда в союзниках у турок была Россия, ей перепадали победы. Например над французами. Или когда дедушка Ленин (песок ему в почку) поддержал тютютюрка добрым словом (деньгами) и револьвером (оружием) в противостоянии с греками.
    2. Million
      Million Сегодня, 18:51
      0
      Какой то злопамятный человек регулярно ставит минус даже за самое безобидное сообщение.
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 19:22
        -7
        Я вот, например, ставлю всем минусы, если они пишут безграмотно. Даже, если и мысли-то у них правильные.
  3. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 18:43
    -4
    Когда этот крендель с помощью Майдана и США выиграет выборы в Турции - Лаврову и Шойгу придётся подавиться своей зерновой сделкой, потому что проливы будут наглухо закрыты для всех гражданских и военных судов РФ, а ВМС США войдёт в Чёрное море.
    И начнётся Крымская война 2.0
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 18:48
      0
      извините, фигню написали
      допустим турки закроют проливы для нас и откроют для матрасов, ну начнем с того, что это нарушение конвенции Монтрё, но крымская война 2.0 это ядерный конфликт и тогда не Лаврову утираться надо будет, а всем
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 19:03
        0
        Крымская Война - это вряд ли.
        А вот выход из конвенции Монтрё - это вполне реально.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:47
    +3
    Кемаль готов опозорить своё имя ,отдав Турцию под самоходного Джо.В Турции бизнес не благодарный ,голосует за Ткемали ,Ткемаль берёт большинство в средизимноморских береговых регионах.Эрдоган если победит ,надо бы почистить олигорхат.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 19:58
      0
      Нам бы тоже почистить олигорхат,многие уже убежали и гадят везде.
  5. Ray
    Ray Сегодня, 18:47
    +1
    Нужно молиться, чтобы выиграл Эрдоган.
    1. Roman_VH
      Roman_VH Сегодня, 19:48
      -1
      А смысл, выбирать сорта навоза, то еще удовольствие.
      Что хрен, что редька, нам то какая разница.
      У нас есть пока третий основной союзник РВСН, еще бы кнопочку передать в решительные руки. Ну чтоб сpaлись.
  6. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 18:47
    +1
    А продаваться ЕС и США лучше? Может все таки лучше в мире и согласии с соседом жить зарабатывая огромные деньги?
  7. ximkim
    ximkim Сегодня, 18:52
    +1
    Интересно, дойдёт ли до след Президента РФ ?
  8. PVV66
    PVV66 Сегодня, 18:56
    +1
    Шпарит по методичке вашингтонского обкома. Стиль ни с кем не спутаешь. Янки неподчинения Эрдогану не простят.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:57
    +2
    Кандидат в президенты Турции от оппозиции обвинил Эрдогана в «подчинении России»: «Склонившись, скребется в ее дверь»
    . Ну да, склонится перед дверью посольства полосатии, наверно не стыдно вообще... там же-ж хехемон, перед ним все склонится должны.
  10. VLVL
    VLVL Сегодня, 18:58
    +1
    Сам то карычар не скребется, голым задом в дверь сша?
  11. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 19:05
    +1
    И это говорит американская подстилка
  12. ovod84
    ovod84 Сегодня, 19:52
    0
    [quote=Roman_VH] когда дедушка Ленин (песок ему в почку) не могли б объяснить смысл фразы для непонятливых. буду благодарен
  13. viktor 7007
    viktor 7007 Сегодня, 19:56
    0
    лукавый суслик давит на больное место. а вот сатанизм это сталобыть хорошо.
  14. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:59
    0
    А в какую ему скрестись? В шведскую? Так для этого сперва научиться кораны палить надо
  15. A2AD
    A2AD Сегодня, 20:42
    0
    Всего то надо, Пригожину заслать десяток баксов на предвыборную компанию этому Кылычдароглу. А платежку потерять на пороге Карлсона Такера. Во там бомбанет. laughing