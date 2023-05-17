Кандидат в президенты Турции от оппозиции обвинил Эрдогана в «подчинении России»: «Склонившись, скребется в ее дверь»

С приближением второго тура голосования за кресло президента в Турции обостряется противостояние между действующим главой государства Реджепом Эрдоганом и кандидатом от оппозиционной коалиции Кемалем Кылычдароглу. Со стороны второго в ход пошли методы, которые назвать корректными довольно трудно.
В своем первом полноценном обращении к избирателям после первого тура голосования Кылычдароглу призвал голосовать за него и пообещал разобраться с охватившим страну потоком нелегальных мигрантов. При этом представитель оппозиции назвал действующего президента «псевдолидером, подчиняющимся России». Соответствующее видеообращение Кылычдароглу разместил в своем аккаунте соцсети.
Мы не оставим нашу родину фальшивому мировому лидеру, который еще вчера был сопредседателем «Большого Ближнего Востока», а теперь ориентируется на Россию, в дверь которой он, склонившись, скребется
— заявил турецкий политик.
Ранее кандидат от оппозиции, предвыборный штаб которого явно консультировали американские коллеги из команды Байдена, еще до первого тура голосования обвинил Москву во вмешательстве в президентскую кампанию. Причем соответствующий пост он опубликовал на русском языке. В нем Кылычдароглу обвинил российские власти в заговорах и создании фейков и призвал россиян, если они хотят продолжения дружбы с Анкарой, «держать руки подальше от турецкого государства».
Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу
— написал турецкий политик.
В ответ на эти обвинения пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва всегда уважала суверенный выбор народов других государств и Россия никогда не вмешивается в предвыборные кампании, проходящие в любой стране. Действующий президент Турции призвал Кылычдароглу «постыдиться» заявлений о якобы вмешательстве РФ в президентские выборы.
Второй тур выборов президента Турции состоится 28 мая. Впервые в истории страны турецкие избиратели не сумели определиться с лидирующим кандидатом на этот пост в первом туре голосования.