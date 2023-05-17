Кандидат в президенты Турции от оппозиции обвинил Эрдогана в «подчинении России»: «Склонившись, скребется в ее дверь»

Мы не оставим нашу родину фальшивому мировому лидеру, который еще вчера был сопредседателем «Большого Ближнего Востока», а теперь ориентируется на Россию, в дверь которой он, склонившись, скребется

Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу