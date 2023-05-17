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Американский флот намерен получить специальную версию подлодки Virginia для ведения операций на морском дне

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Американский флот намерен получить специальную версию подлодки Virginia для ведения операций на морском дне

В одном из отчётов Конгресса США упоминается специальная версия подлодки Virginia, которую ВМС страны намерены заказать в 2024 финансовом году (бюджет на который ещё не утверждён). В документе она обозначается как «модифицированная субмарина класса Virginia для ведения операций на морском дне (Mod VA SSW)».


Наряду с ней американский флот желает приобрести одну Virginia в базовой комплектации, то есть для борьбы с ПЛ противника и нанесения ударов по наземным целям крылатыми ракетами. Общая стоимость двух кораблей составляет $9,4 млрд. Как полагают в издании Navy Recognition, Virginia в стандартном виде обойдётся в $4,3 млрд, а Mod VA SSW – в $5,1 млрд.

В настоящее время продолжается этап проектирования, в ходе которого принимаются важные решения, касающиеся систем, компонентов и конфигурации [внутреннего] пространства корабля

- указывается в издании.

Российский флот ожидает скорого поступления субмарин, построенных предположительно для установки вооружений на морском дне, – «Хабаровск» и «Ульяновск», которые является носителями беспилотного подводного аппарата с атомной силовой установкой и ядерным боезарядом «Посейдон». В 2022 году АПКР «Белгород», предназначенный для решения аналогичных задач, был введён в строй.

Какие именно работы должна осуществлять на морском дне американская субмарина, на данный момент не сообщается. Но вполне можно предположить, что точно не изучение глубоководной флоры и фауны...
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6 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:57
    +1
    Хотел бы я посмотреть на чертёж этой " аброкодабры" где они будут брать воду для охлаждения, одного из контуров реактора ,лёжа брюхом на дне.Или она будет всётаки над дном и работать манипуляторами или дронами .
    1. ivan_zaitcew
      ivan_zaitcew Сегодня, 19:08
      0
      За 0,8 млрд $ эту проблему как-то решат.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 19:54
        0
        Цитата: ivan_zaitcew
        За 0,8 млрд $ эту проблему как-то решат.

        Закажут доставку сухого льда))) В китайском магазине))
    2. volodimer
      volodimer Сегодня, 20:34
      0
      А что тут сложного? Берём чертёж танка "Черчиль", вместо пушки в корпусе манипулятор, вместо башни колпак наблюдателя.. И вуаля!
      По дну ползать будет хорошо.
      где они будут брать воду для охлаждения
      Ну тут весь корпус-радиатор, плюс обыкновенный насос для прокачки забортной воды.
  2. VLVL
    VLVL Сегодня, 19:02
    +1
    Ну американская то понятно, трубопроводы взрывать, связь портить. Опыт уже есть.
  3. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:58
    0
    Заметка есть, а полезной инфы в ней ноль.
    Ни ОТХ, ни назначения... так нафиг и публиковать?
    Ради бабла или рейтингов?
    Я бы такую заметку снёс нахрен и не позорился.