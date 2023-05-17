Украинский журналист обвинил начальника военной разведки Буданова в чрезмерном увлечении пиаром и провальных операциях ГУР

Было бы все же лучше, если бы начальник ГУ МО все свое время уделял качественному оперативному планированию, и пытался услышать подчиненных, а не очередную съемочную группу

Начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майору Юрию Буданову не стоило бы уделять столько внимания медийной активности в ущерб непосредственным должностным обязанностям. Об этом заявил украинский журналист Юрий Бутусов.По утверждению журналиста, количество публикуемых интервью Буданова в последнее время значительно превосходит число интервью куда более высокопоставленных украинских военачальников, таких как главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный или командующий сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский. Между тем, начальник военной разведки – совсем не публичная должность, а скорее наоборот, и такой засветки в прессе она не предполагает.Понятно, что «наезд» на Буданова мог стать реакцией определенных политических кругов киевского режима, которые заподозрили у молодого генерала амбиции, явно идущие вразрез с его положением и должностными обязанностями. Слишком много Буданов делает сугубо политических заявлений, не имеющих никакого отношения к его должности.Поэтому нет ничего удивительного в том, что вслед за обвинением в увлечении пиаром, журналист «прошелся» и по операциям военной разведки. Бутусов заявил, что основную часть успешных операций в российском тылу совершили агенты Службы безопасности Украины (СБУ), а не Главного управления разведки.Журналист намекнул, что операции собственно военной разведки часто оказывались провальными. В их числе он вспомнил неудачный штурм острова Змеиный и многократные рейды в Энергодар, заканчивавшиеся уничтожением или бегством диверсантов из подразделений военной разведки.- довольно резко высказался про Буданова Бутусов.Не исключено, что в украинской элите уже начинается процесс борьбы за власть на тот случай, если с президентом страны Владимиром Зеленским что-то произойдет или его сместят после провала контрнаступления ВСУ. Такие персонажи как Буданов вполне могут присматривать для себя и более высокие должности. Не зря ранее именно Буданова прочили на место министра обороны Алексея Резникова, которому все же удалось удержать должность, несмотря на громкий коррупционный скандал.