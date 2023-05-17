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Украинский журналист обвинил начальника военной разведки Буданова в чрезмерном увлечении пиаром и провальных операциях ГУР

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Украинский журналист обвинил начальника военной разведки Буданова в чрезмерном увлечении пиаром и провальных операциях ГУР

Начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майору Юрию Буданову не стоило бы уделять столько внимания медийной активности в ущерб непосредственным должностным обязанностям. Об этом заявил украинский журналист Юрий Бутусов.


По утверждению журналиста, количество публикуемых интервью Буданова в последнее время значительно превосходит число интервью куда более высокопоставленных украинских военачальников, таких как главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный или командующий сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский. Между тем, начальник военной разведки – совсем не публичная должность, а скорее наоборот, и такой засветки в прессе она не предполагает.

Понятно, что «наезд» на Буданова мог стать реакцией определенных политических кругов киевского режима, которые заподозрили у молодого генерала амбиции, явно идущие вразрез с его положением и должностными обязанностями. Слишком много Буданов делает сугубо политических заявлений, не имеющих никакого отношения к его должности.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что вслед за обвинением в увлечении пиаром, журналист «прошелся» и по операциям военной разведки. Бутусов заявил, что основную часть успешных операций в российском тылу совершили агенты Службы безопасности Украины (СБУ), а не Главного управления разведки.

Журналист намекнул, что операции собственно военной разведки часто оказывались провальными. В их числе он вспомнил неудачный штурм острова Змеиный и многократные рейды в Энергодар, заканчивавшиеся уничтожением или бегством диверсантов из подразделений военной разведки.

Было бы все же лучше, если бы начальник ГУ МО все свое время уделял качественному оперативному планированию, и пытался услышать подчиненных, а не очередную съемочную группу

- довольно резко высказался про Буданова Бутусов.

Не исключено, что в украинской элите уже начинается процесс борьбы за власть на тот случай, если с президентом страны Владимиром Зеленским что-то произойдет или его сместят после провала контрнаступления ВСУ. Такие персонажи как Буданов вполне могут присматривать для себя и более высокие должности. Не зря ранее именно Буданова прочили на место министра обороны Алексея Резникова, которому все же удалось удержать должность, несмотря на громкий коррупционный скандал.
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3 комментария
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  1. alexoff
    alexoff Сегодня, 18:50
    +2
    Помню раньше Залужный много выступал и давал интервью. Кстати, где он?
  2. ЗЭМЧ
    ЗЭМЧ Сегодня, 18:52
    +1
    Не исключено, что в украинской элите уже начинается процесс борьбы за власть на тот случай, если с президентом страны Владимиром Зеленским что-то произойдет или его сместят после провала контрнаступления ВСУ. Такие персонажи как Буданов вполне могут присматривать для себя и более высокие должности. Не зря ранее именно Буданова прочили на место министра обороны Алексея Резникова, которому все же удалось удержать должность, несмотря на громкий коррупционный скандал.

    Клубок змей зашевелился, не зря Зеля с турне не возвращается, да и Зулужного уже какой день ищут))))
  3. haron
    haron Сегодня, 19:56
    0
    Юрий Бутусов.

    Господа модераторы.
    Данный господин бутусов является оголтелым русофобом, и упрекает он Буданова за то что тот обещает лить кровушку, но не исполняет сие в обещанных количествах. А еще этот не хороший человек есть подстилкой Порошенко и таки пиарит своего благодетеля за голубые глазки и зеленые бумажки.
    Так что у бутуса политические амбиции на порядок больше чем у Буданова. Не зря Зеля его через бедро кинул при министерских назначениях. У данного типа клыки по колени.
    Хотите подержать пороха - милости просим. Только потом не грызите ногти.