Военное обозрение
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В Хмельницком зафиксировали перевозку больных медиками в противорадиационных костюмах

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В Хмельницком зафиксировали перевозку больных медиками в противорадиационных костюмах

В украинском городе Хмельницкий, где ракетным ударом был уничтожен склад боеприпасов украинской армии, в котором хранились, помимо прочего, поставленные Великобританией танковые снаряды с сердечниками из обедненного урана, отмечаются случаи перевозки больных медиками, одетыми в специальные защитные костюмы.


Также сообщается о повышении в городе уровня радиационного фона. Кроме того, в восточных районах соседней с Украиной Польши, в направлении которой дул ветер после взрыва, зафиксировано повышенное содержание висмута, являющегося одним из продуктов распада обедненного урана.

Несмотря на то, что украинские мониторинговые ресурсы фиксируют всплеск в Хмельницком и его окрестностях радиационного фона, киевский режим отрицает то, что на уничтоженном военном складе хранились радиоактивные боеприпасы. Между тем, в аптеках региона закончился йод, раскупленный местными жителями в попытках нивелировать последствия радиационного заражения.


Стоит отметить, что британские танковые снаряды с сердечниками из обедненного урана предназначались для использования украинской армией в боях на территориях новых российских регионов, что неминуемо привело бы к радиоактивному заражению местности.

Подобные боеприпасы применялись войсками НАТО во время войны в Югославии, что впоследствии привело к всплеску онкологических заболеваний у населения, проживающего в регионах, где велись боевые действия.

Использованы фотографии:
Wikipedia/George Chernilevsky
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35 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 19:02
    +3
    После Иракской компании многие американские солдаты обращались за помощью из-за этих урановых сердечников.
    24 января - NVL. Из-за того, что в броне американских танках Abrams используется обедненный уран, у солдат развиваются онкологические заболевания. ... лобовая броня, часть башни, расположенная впереди, а так же маска пушки Abrams были сделаны из обедненного урана, который является сверхпрочным материалом, применяемым в производстве боеголовок баллистических ядерных ракет.


    На данный момент в Пентагоне уже множество исков в суд от танкистов Abrams, у которых появились раковые заболевания. Больше всего исков поступило от тех солдат, которые прошли боевые действия в Ираке.

    https://novostivl.ru/news/20230124/215245/

    ВСУ же ещё ждут Abrams?Ничего.Сейчас Abramsов понавезут и всё зафонит.Это же надо было додуматься броню из Урана сделать,не говоря уже про БОПСы с урановым сердечником.
    1. ААК
      ААК Сегодня, 19:04
      +12
      Ну значит будет и для бандер своя маленькая симпатичная Хиросимка, тем более - подарок от английских "друзив"
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 19:20
        0
        Ну значит будет и для бандер своя маленькая симпатичная Хиросимка, тем более - подарок от английских "друзив"

        А нашим парням которые там каково от этих новостей ? Радиация не делит на "свой -чужой".
        1. ААК
          ААК Сегодня, 19:36
          +1
          До Хмельницкого ещё дойти надо, ну а в случае, если дойдём, то всё равно придётся делать над той шахтой сооружение типа чернобыльского "убежища"
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 19:17
      +7
      Если судить по видео,то перевозят больного кавидом!Это и близко не противорадиационные костюмы!
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 19:31
        +13
        Против альфа-излучения такие костюмы и респираторы - самое то. Радиоактивная пыль не должна попасть на тело и внутрь его, а эту задачу они отлично выполняют. Тут даже перестраховка имеет место быть, т.к. "Обедненный уран не обладает достаточной радиоактивностью, чтобы проникать в организм человека через кожу, однако может вызвать радиационное поражение при вдыхании или проглатывании, что может произойти, когда материал измельчается при ударе".
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 19:46
        +2
        И да!Почему на клятой москальской "буханке"!Волами ,на возах.Очень оперативно.. yes
  2. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 19:06
    +10
    а где противорадиационные костюмы?!!
    к чему откровенный бред писать?
    1. Игорь Малышев
      Игорь Малышев Сегодня, 19:13
      +1
      Тоже заметил - это же противоинфекционный. Автору надо срочно изучить ОЗК СССР.
    2. Angestyr
      Angestyr Сегодня, 19:36
      +2
      Так вот же он



      очень даже противочегото там костюмю хотя настоящий выглядит так



      вроде бы (я не великий спец в этих вопросах)
      А автору пофиг лишь бы что ни будь воткнуть.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 19:48
        +4
        нижняя картинка химзащита, верхний одноразовый противопылевой
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 20:07
          +1
          "Каспер",называется..Шняга полная,ни о чем.Может быть,при окраске порошком и поможет,одежда не заляпается.Антиковидные совсем другие.
          1. Василенко Владимир
            Василенко Владимир Сегодня, 20:43
            0
            Цитата: dmi.pris1
            Шняга полная,ни о чем

            согласен пыль он не держит от слова совсем, делал в нем ремонт
      2. bessonov932
        bessonov932 Сегодня, 19:49
        +2
        [center][/cent
        Главное - бронегульфик!
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 20:53
          0
          в данном случае, бронегульфик, если что послужит местом хранения отвалившихся причиндалов wassat
  3. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 19:10
    +2
    Когда у вас есть союзники, которые действительно заботятся о вашем здоровье, вы всегда можете обратиться к англичанам. Это жизненный урок.
  4. Pastoret
    Pastoret Сегодня, 19:23
    +2
    В действии наша хорошая пословица.. :"Не рой яму другому.. "
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:28
    0
    Стоит отметить, что британские танковые снаряды с сердечниками из обедненного урана предназначались для использования украинской армией в боях на территориях новых российских регионов, что неминуемо привело бы к радиоактивному заражению местности.
    . Не похоже, что там только снаряды с сердечником их об. урана покоцало, НЕ ПОХОЖЕ! Так то у страха глаза велеки, но откуда там на змерах всплеск излучения зафиксирован, откуда такая радиоактивная пыль/грязь взялась???
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 19:34
      0
      Что то мне тоже так кажется. Это на других- плевать, а о " себе любимом" рагулье ох как, заботится.. Не случайно все эти сплетни пошли об радиации. Да и поляки что то визжать начали,неспроста.
  6. Джузеппе_Калиостро
    Джузеппе_Калиостро Сегодня, 19:30
    0
    Ух, хорошо! Ух, здорово!
    Хорошая работа на опережение! Вот это молодцы, ребята!
  7. Шалтай
    Шалтай Сегодня, 19:32
    0
    В телегах сегодня пишут о повышении в 6 раз количества висмута, где-то в Польше.
    Висмут телег/каналы об'являют продуктом распада обедненного урана.
    Понимаю, что в цепочках распада урана бывают изотопы висмута.
    Но также будет его повышение, если запалить свалку радиозавода. Или сгорит что иное, где есть платы с микросхемами. И кроме того, висмут много ещё где присутствует во всякой технике.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 20:04
      +1
      Но также будет его повышение, если запалить свалку радиозавода

      Вот только у ляхов и радиоактивность слегка повысилась, не думаю что от горящей свалки радиозавода должна повышаться радиоктивность, если только радиоактивные материалы не используются для изготовления приборов, но тогда это уже не просто пожар, а уже техногенная катастрофа.
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:34
    0
    Осталось только дождаться, когда черепашки-ниндзя из канализации полезут... Или, учитывая специфику страны, Кабан Полтинник)))
  9. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 19:45
    -1
    Да, конечно, какие-то определенные последствия применения этих снарядов из обедненного урана имеются, но не сиюминутные. Ну могут рождаться не полноценные дети, больных раком станет в разы больше и т.д.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 20:47
      0
      Цитата: Сергей Аверченков
      Ну могут рождаться не полноценные дети, больных раком станет в разы больше и т.д.

      да и вправду, такие мелочи
  10. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 19:51
    0
    Думаю что ук-р власти сделали очень большую глупость приняв эти снаряды с обедненным ураном. Панические слухи по радиоактивному заражению скорее всего уже расползлись по территории Украины.
  11. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 19:53
    +1
    Чушь какая на фото обычные халаты, как от гриппа. Хазматы ваще иначе выглядят. Автор гугли плиз, не пости ерунду
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 20:13
      0
      Если обедненный уран, то там надо блокировать альфу. А от нее помогает респиратор и обычная ткань. Даже лист бумаги альфа-излучение не пробьет, там главное радиоактивной пыли не наглотаться, или например в ранки чтоб пыль не попала...
      Опять же, может они и не против напялить изолирующий скафандр с замкнутым циклом, только он стоит дофига, "съесть-то он съесть, да кто же ему дасть?"
  12. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 20:15
    -1
    Вот, странно, а нас еще не обвинили в радиационном загрязнении и в применении "грязной атомной" бомбы? Очень странно!
  13. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 20:29
    +1
    снаряды с сердечниками из обедненного урана предназначались для использования украинской армией в боях на территориях новых российских регионов,

    фиксируют всплеск в Хмельницком и его окрестностях радиационного фона,

    Это называется - не рой другому яму, сам в неё попадёшь.
  14. sdivt
    sdivt Сегодня, 20:32
    -3
    Цитата: Orange-Bigg
    надо было додуматься броню из Урана сделать

    Не броню) А всего лишь входит в состав брони.
    И уран - обедненный. А обедненный уран практически не фонит. Как я уже говорил ранее, зола из обычной печки фонит сильнее)
    Проблемы начинаются, если эту броню пробивает такой же обедненный сердечник, из подкалиберного. При взаимодействии с броней (причем, что с добавками обедненного урана, что и с обычной броней) сердечник практически испаряется. Эта смесь, при вдыхании, приводит к куче проблем в организме.
    Но есть одно "но")
    Отравиться вы не успеете. Эта смесь очень хорошо горит, и превращает внутреннее пространство танка в объемный взрыв.
    Так что, пока в ваш танк не попали - всё хорошо)
    А вот как попали - вот тут всё очень плохо
    Собственно, война и есть война, не попали - хорошо, попали - плохо
    p.s.
    И да, БОПС с сердечником из обедненного урана и у нас на вооружении стоит. И убирать его никто не станет - нет ему полноценной замены, никакие карбиды, никакой вольфрам с ним не сравнится
    Но об этом почему-то никто не вспоминает
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 20:40
      +1
      Цитата: sdivt
      А обедненный уран практически не фонит.


      Примерно так вот не фонит. Особенно хорошо, что энергетическая компонента такого не фонения - раз в 20 больше гамма-излучения, то есть, умножаем на 20... Каждый такой вот лучик цепочку ДНК разобьет в лохмотья, например
  15. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 20:46
    0
    костюмы нбк? Противорадиационный ДПУ? но не смешите меня, во время ковида я видел врачей лучше защищенных, чем эти laughing
  16. sdivt
    sdivt Сегодня, 20:53
    -1
    Цитата: Bingo
    Каждый такой вот лучик цепочку ДНК разобьет в лохмотья, например

    Вам понятие периода полураспада в несколько миллиардов лет о чем-то говорит, нет?

    И вот это "энергетическая компонента такого не фонения - раз в 20 больше гамма-излучения" (с)
    Это о чем вообще?
    Что больше чего?
    Стесняюсь спросить, но вы вообще понимаете, о чем пишите?)
  17. alystan
    alystan Сегодня, 20:56
    0
    Довыеживались западенцы с пшеками.
    Теперь ветерок посильней надо, чтобы германцы с чехами "опробовали на себе все прелести", что Ирак и б.Югославия пережили.