В украинском городе Хмельницкий, где ракетным ударом был уничтожен склад боеприпасов украинской армии, в котором хранились, помимо прочего, поставленные Великобританией танковые снаряды с сердечниками из обедненного урана, отмечаются случаи перевозки больных медиками, одетыми в специальные защитные костюмы.
Также сообщается о повышении в городе уровня радиационного фона. Кроме того, в восточных районах соседней с Украиной Польши, в направлении которой дул ветер после взрыва, зафиксировано повышенное содержание висмута, являющегося одним из продуктов распада обедненного урана.
Несмотря на то, что украинские мониторинговые ресурсы фиксируют всплеск в Хмельницком и его окрестностях радиационного фона, киевский режим отрицает то, что на уничтоженном военном складе хранились радиоактивные боеприпасы. Между тем, в аптеках региона закончился йод, раскупленный местными жителями в попытках нивелировать последствия радиационного заражения.
Стоит отметить, что британские танковые снаряды с сердечниками из обедненного урана предназначались для использования украинской армией в боях на территориях новых российских регионов, что неминуемо привело бы к радиоактивному заражению местности.
Подобные боеприпасы применялись войсками НАТО во время войны в Югославии, что впоследствии привело к всплеску онкологических заболеваний у населения, проживающего в регионах, где велись боевые действия.