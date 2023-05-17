Сегодня подразделения Вооруженных сил Российской Федерации на ряде направлений предпринимали атаки позиций противника, наносили поражение украинским формированиям. Это следует из опубликованных сообщений Министерства обороны Российской Федерации, российских военных корреспондентов, а также традиционной вечерней сводки украинского генерального штаба.
В районе Серебрянского лесничества и на Торском участке Красно-Лиманского направления российским разведчикам удалось засечь перемещение личного состава и военной техники двух бригад ВСУ – 81-й отдельной аэромобильной бригады и 58-й отдельной мотопехотной бригады.
Затем координаты были переданы артиллерийским подразделениям и авиации, после чего перемещающиеся силы противника были поражены, указанные формирования понесли потери в личном составе и военной технике, сообщает пресс-служба группировки войск ВС РФ «Центр».
Кроме того, российские истребители-бомбардировщики Су-34 атаковали два пункта временной дислокации ВСУ и три опорных пункта боевиков украинских формирований.
По информации украинского генерального штаба, сегодня, как и на протяжении длительного времени, в эпицентре боевых действий находятся Артемовск (Бахмут) и Марьинка. Как утверждает украинское командование, российские войска предприняли не менее 25 атак на различных направлениях фронта. Так, на Купянском направлении ВС РФ атаковали под Новоселовским и Масютовкой, на Красно-Лиманском направлении – в районе Невского Луганской Народной Республики.
В самом Артемовске бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают освобождать последние кварталы на западной окраине города. В ближайшие дни город может быть освобожден полностью, учитывая, что под контролем ВСУ уже сейчас остается его очень маленькая часть.
Под Артемовском активные боевые действия с атаками российских подразделений продолжались у Ивановского (Красное). Ожесточенные бои продолжались и в самой Марьинке, откуда, по утверждению ряда источников, выводят 79-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВСУ из-за слишком высоких потерь.