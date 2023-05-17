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ВС РФ нанесли огневое поражение личному составу перемещающихся аэромобильной и мотопехотной бригад ВСУ в Серебрянском лесничестве

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ВС РФ нанесли огневое поражение личному составу перемещающихся аэромобильной и мотопехотной бригад ВСУ в Серебрянском лесничестве

Сегодня подразделения Вооруженных сил Российской Федерации на ряде направлений предпринимали атаки позиций противника, наносили поражение украинским формированиям. Это следует из опубликованных сообщений Министерства обороны Российской Федерации, российских военных корреспондентов, а также традиционной вечерней сводки украинского генерального штаба.


В районе Серебрянского лесничества и на Торском участке Красно-Лиманского направления российским разведчикам удалось засечь перемещение личного состава и военной техники двух бригад ВСУ – 81-й отдельной аэромобильной бригады и 58-й отдельной мотопехотной бригады.

Затем координаты были переданы артиллерийским подразделениям и авиации, после чего перемещающиеся силы противника были поражены, указанные формирования понесли потери в личном составе и военной технике, сообщает пресс-служба группировки войск ВС РФ «Центр».


Кроме того, российские истребители-бомбардировщики Су-34 атаковали два пункта временной дислокации ВСУ и три опорных пункта боевиков украинских формирований.

По информации украинского генерального штаба, сегодня, как и на протяжении длительного времени, в эпицентре боевых действий находятся Артемовск (Бахмут) и Марьинка. Как утверждает украинское командование, российские войска предприняли не менее 25 атак на различных направлениях фронта. Так, на Купянском направлении ВС РФ атаковали под Новоселовским и Масютовкой, на Красно-Лиманском направлении – в районе Невского Луганской Народной Республики.

В самом Артемовске бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают освобождать последние кварталы на западной окраине города. В ближайшие дни город может быть освобожден полностью, учитывая, что под контролем ВСУ уже сейчас остается его очень маленькая часть.

Под Артемовском активные боевые действия с атаками российских подразделений продолжались у Ивановского (Красное). Ожесточенные бои продолжались и в самой Марьинке, откуда, по утверждению ряда источников, выводят 79-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВСУ из-за слишком высоких потерь.
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2 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:04
    +2
    В серебрянском лесничестве это второй раз ограбили всу или эта таже самая новость двухдневной давности.
  2. AVESSALOM
    AVESSALOM Сегодня, 19:23
    +1
    А потом пришел лесничий и всех разогнал.))