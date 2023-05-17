Спикер белорусского нацистского формирования признала разгром ВС РФ батальона «Волат» при попытке прорваться под Артемовском

На Артемовском направлении российские войска продолжают активные боевые действия с украинскими формированиями. Так, здесь был разгромлен отряд белорусских нацистов, воевавший на стороне ВСУ. Об этом сообщила сама представитель данного экстремистского формирования Кристина Станкевич, известная под позывным «Чабор», в социальной сети.Речь идет о так называемом батальоне «Волат», входящем в состав экстремистского формирования, известного как «полк Кастуся Калиновского». Это формирование укомплектовано преимущественно выходцами из Белоруссии – сторонниками нацистской идеологии. Практически с самого начала спецоперации белорусские нацисты воюют на стороне ВСУ.Как можно сделать вывод из сообщения Станкевич, белорусские нацисты пытались прорваться на флангах под Артемовском. Однако это у них не получилось. После нанесенного ВС РФ поражения, нацистам пришлось отказаться от своих планов. Представитель белорусских нацистов утверждает, что как минимум один боевик был уничтожен, еще четверо пропали без вести, вероятно – тоже погибли, несколько нацистов были ранены. Но нельзя исключать, что Станкевич намеренно преуменьшает потери белорусского нацистского формирования.В настоящее время российские штурмовые подразделения ведут ожесточенные бои в пределах самого Артемовска, до полного освобождения которого осталось зачистить небольшой участок городской многоэтажной и частной застройки на западной окраине. Также бои идут у населенных пунктов Ивановское (Красное) и Хромово (Артемовское), расположенных у стратегически важных автомобильных дорог, ведущих в Константиновку и в Часов Яр соответственно.Ситуация в Артемовске складывается очень плохо для украинских формирований. Не исключено, что полное освобождение города - дело ближайших дней, хотя загадывать пока все же не стоит.