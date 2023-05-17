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Спикер белорусского нацистского формирования признала разгром ВС РФ батальона «Волат» при попытке прорваться под Артемовском

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Спикер белорусского нацистского формирования признала разгром ВС РФ батальона «Волат» при попытке прорваться под Артемовском

На Артемовском направлении российские войска продолжают активные боевые действия с украинскими формированиями. Так, здесь был разгромлен отряд белорусских нацистов, воевавший на стороне ВСУ. Об этом сообщила сама представитель данного экстремистского формирования Кристина Станкевич, известная под позывным «Чабор», в социальной сети.


Речь идет о так называемом батальоне «Волат», входящем в состав экстремистского формирования, известного как «полк Кастуся Калиновского». Это формирование укомплектовано преимущественно выходцами из Белоруссии – сторонниками нацистской идеологии. Практически с самого начала спецоперации белорусские нацисты воюют на стороне ВСУ.

Как можно сделать вывод из сообщения Станкевич, белорусские нацисты пытались прорваться на флангах под Артемовском. Однако это у них не получилось. После нанесенного ВС РФ поражения, нацистам пришлось отказаться от своих планов. Представитель белорусских нацистов утверждает, что как минимум один боевик был уничтожен, еще четверо пропали без вести, вероятно – тоже погибли, несколько нацистов были ранены. Но нельзя исключать, что Станкевич намеренно преуменьшает потери белорусского нацистского формирования.

В настоящее время российские штурмовые подразделения ведут ожесточенные бои в пределах самого Артемовска, до полного освобождения которого осталось зачистить небольшой участок городской многоэтажной и частной застройки на западной окраине. Также бои идут у населенных пунктов Ивановское (Красное) и Хромово (Артемовское), расположенных у стратегически важных автомобильных дорог, ведущих в Константиновку и в Часов Яр соответственно.

Ситуация в Артемовске складывается очень плохо для украинских формирований. Не исключено, что полное освобождение города - дело ближайших дней, хотя загадывать пока все же не стоит.
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33 комментария
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  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 19:26
    +8
    Прекрасно. Мудрый и героический белорусский народ,будет очень,рад.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 19:53
      0
      Почему СБУ бездействует?
      Тут в СМИ открытым текстом секретные сведения сообщают.
      Надо немедленно эту Станкевич задержать, и посадить лет на двадцать, за сотрудничество с ГРУ
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 20:16
        -3
        Почему СБУ бездействует?

        А что должно делать сбу? Эти редиски как раз и выполняют нужную сбу работу - воюют за укропию.
        Если вы говорите о кгб Белорусии(Белоруси оф. я человек ещё советской закалки, поэтому прошу прощения у белорусов, но мне так привычнее), то оно ничего не может сделать на территории укропии, а на своей территории они наверняка делают то что могут.
      2. volodimer
        volodimer Сегодня, 20:49
        0
        Что Вы такой злой, "Задержать-засадить".. Пусть и дальше демонстрирует глупость свою и её кураторов.
        Пусть и дальше голосит. Ведь если вы вступили в «полк Кастуся Калиновского», всё что вас ждёт это то, что Кристина Станкевич, известная под позывным «Чабор» озвучит про вас: "один был уничтожен, еще четверо пропали без вести, вероятно – тоже погибли, несколько были ранены"
        В нормальной озвучке "от Вагнера": сегодня у противника пять 200х и ххх- 300х, оркестр продолжает работу.
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 20:20
      -2
      Поймать эту мерзавку,и до конца дней её держать на пожизненном!!!
      1. ser580
        ser580 Сегодня, 20:39
        -2
        она где нить в Польше или Голландии- как поймать? или Меркадер в помощь?
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:30
    +3
    Спикер белорусского нацистского формирования признала разгром ВС РФ батальона «Волат» при попытке прорваться под Артемовском
    . Отправили на встречу со своими кумирами...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:58
      +3
      Маловато будет.Для батальона.Это разгром для отделения..Впрочем,все еще вппреди и дай Бог,не последние
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 20:06
        0
        Фиг её знает, сколько и кого там целых осталось... вопрос в том, куда оставшиеся целые, теперь, повернут??? Подышать за понюшку табаку, не все стремятся...
      2. volodimer
        volodimer Сегодня, 21:00
        0
        Численно-да, а морально ? Выбили десяток идейных, остальные, кто просто за деньги... Вот и разгром батальона.
  3. Ратибор_А
    Ратибор_А Сегодня, 19:33
    -3
    А я бы вдул этой Кристине............
    1. ovod84
      ovod84 Сегодня, 19:45
      +3
      я не смог бы ,терпеть не могу нацистов
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 19:59
        +5
        Да даже и не нацистов... Я понимаю, лет в 12-15 такие мысли озвучивать, но потом-то должно становиться ясно, что это нехорошо.
      2. Загребун
        Загребун Сегодня, 21:17
        -2
        А вы её "накажите"
    2. Игорь Малышев
      Игорь Малышев Сегодня, 20:01
      0
      На фото - совсем детское личико, еще ребенок - но видимо всё прогнило изнутри уже давно. Какие же книжки ей родители в детстве читали?
      1. SwR9
        SwR9 Сегодня, 20:51
        0
        Родители нормальные, обычные, там паренек скрутил мозги ребенку. На ютубе есть видео про нее и ее родителей.
    3. Alex Ufa
      Alex Ufa Сегодня, 20:25
      -5
      Фу... все лицо в прыщах, сисек нет от слова совсем? Или ты мальчиков любишь но скрываешь ориентацию?
  4. g_ae
    g_ae Сегодня, 19:35
    +2
    Ура! Навстречу Кушелю отправились. Туда и дорога.
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 19:35
    -1
    Опять спикер. Это теперь штатная единица? На роту? Или на взвод?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:42
      0
      Работает ртом.Вротная кобыла
      ---------
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 19:49
      -1
      Цитата: Fangaro
      Опять спикер.

      Спикер иначе еще зовут пищалка winked Потому как озвучивает только высокие частоты)
      Работа такая, время от времени визжать "Уи-и-и-и-и!!!" В знак солидарности с народом соседнего сарая)))
  6. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 19:37
    +3
    Надо признать, что такие убежденные персонажи не перевоспитываются.
  7. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 19:38
    +8
    "Спикер белорусского нацистского формирования признала разгром ВС РФ"
    Простите, кто пишет заголовки? Не проще-ли сказать - "ВС РФ разгромили" и эта спикер признала это. А тут разгром ВС РФ.
    1. Diger
      Diger Сегодня, 19:52
      -2
      Цитата: Сергей Аверченков
      Простите, кто пишет заголовки?

      good
      Могу предположить «новые граждане России
      recourse
      1. YanniKounnar
        YanniKounnar Сегодня, 20:32
        0
        Peut importe qu'ils soient nouveaux si , eux, sont fidèles à la Russie contrairement à tous ceux qui se sont enfuis.
        Par exemple en France nous avons parmi les "nouveaux" Français des personnes plus fidèle à notre pays que certains Français de longue date qui crachent sur notre drapeau, nos origines notre histoire comme par exemple notre... Macron national !!

        Неважно, что они новые, если они лояльны к России, в отличие от всех сбежавших. Например, во Франции у нас среди «новых» французов есть более лояльные к нашей стране, чем некоторые давние французы, которые плюют на наш флаг, наше происхождение, нашу историю, такую как наша... Национальный Макрон!!
  8. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 19:41
    +1
    Ну, для батальона потери невелики... Хотя и весьма желанны...
  9. Комментарий был удален.
  10. SwR9
    SwR9 Сегодня, 19:43
    +1
    Мозги засра... девчонке, очень жаль.
  11. OldMetall
    OldMetall Сегодня, 19:51
    +7
    "один боевик был уничтожен, еще четверо пропали без вести," где обещанный аффтаром в заголовке "разгром". И мать родную продадут за сенсацию, как достали уже.
  12. sdivt
    sdivt Сегодня, 20:12
    0
    "минимум один боевик был уничтожен, еще четверо пропали без вести, вероятно – тоже погибли, несколько нацистов были ранены" (с)
    Сколько их там, в этом батальоне? Он какой-то урезанный, что ли?
    Потому как в нормальном батальоне (до 1000 человек), эти потери, что слону дробинка.
    И уж явно не потянет на разгромленный даже при десятке погибших
  13. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 20:17
    0
    "один боевик был уничтожен, еще четверо пропали без вести, вероятно – тоже погибли, несколько нацистов были ранены"
    Да, разгром батальона полный. Перемога!
    Интересно, по ТВ скажут?
  14. Slon_on
    Slon_on Сегодня, 20:21
    0
    Странно, что на ВО пиарят нацистскую розетку. Есть другие источники информации. А то, что наши пацаны отправили змагаров к Бандере, земной поклон им. "Полк", " батальон " для этой шайки тридварасов слишком громкое название.
  15. Александр Андреев_4
    Александр Андреев_4 Сегодня, 20:39
    0
    Ребята-это же девушка,ей бы хорошего парня,а она лезет в такие политические дебри.А то,что бьют таких - ; это хорошо.Я , только не понимаю-почему молчат наши: Беларусы?
  16. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 20:47
    0
    Sa coiffure me fait penser à quelqu'un...peut être avec la mèche de l'autre coté et une petite moustache ?



    Ее прическа напоминает мне кого-то... Может, с фитилем с другой стороны и маленькими усами?