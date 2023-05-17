Боец ЧВК «Вагнер» из бывших заключенных рассказал о штурме Артемовска: «Опорный пункт иностранных наемников брали трое суток»

Трое суток мы брали опорный пункт иностранных наемников. В итоге мы его продавили, заняли позицию

Сожгли этот танк и двинулись дальше

В ожесточенных боях в Артемовске (Бахмуте) часто даже на взятие небольшого укрепления уходит несколько дней. О штурме города рассказал боец штурмового подразделения «Вагнер» из бывших заключенных.За проявленный героизм при освобождении Артемовска бойца наградили высшей наградой ЧВК «Вагнер» - Платиновой звездой Героя ЧВК «Вагнер». Рассказ бойца штурмового отряда приводит Telegram-канал «Разгрузка Вагнера».- рассказал боец.Затем на российское штурмовое подразделение двинулся танк с пехотой. Среди пехотинцев противника тоже были иностранные наемники. Но «музыканты» вступили в бой и с ними.- вспоминает тот бой «вагнеровец».Сейчас собеседник Telegram-канала уже завершил свой полугодичный контракт на службу в ЧВК «Вагнер» и покидает Артемовск, заслужив самую высокую награду компании.Напомним, что штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» играют ключевую роль в уличных боях в Артемовске. Именно силами «оркестра» была осуществлена задача по освобождению города, который сейчас почти полностью контролируется российской стороной. Бойцы штурмовых подразделений «Вагнера» завершают уничтожение украинских формирований на западной окраине города.