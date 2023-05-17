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Боец ЧВК «Вагнер» из бывших заключенных рассказал о штурме Артемовска: «Опорный пункт иностранных наемников брали трое суток»

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Боец ЧВК «Вагнер» из бывших заключенных рассказал о штурме Артемовска: «Опорный пункт иностранных наемников брали трое суток»

В ожесточенных боях в Артемовске (Бахмуте) часто даже на взятие небольшого укрепления уходит несколько дней. О штурме города рассказал боец штурмового подразделения «Вагнер» из бывших заключенных.


За проявленный героизм при освобождении Артемовска бойца наградили высшей наградой ЧВК «Вагнер» - Платиновой звездой Героя ЧВК «Вагнер». Рассказ бойца штурмового отряда приводит Telegram-канал «Разгрузка Вагнера».

Трое суток мы брали опорный пункт иностранных наемников. В итоге мы его продавили, заняли позицию

- рассказал боец.

Затем на российское штурмовое подразделение двинулся танк с пехотой. Среди пехотинцев противника тоже были иностранные наемники. Но «музыканты» вступили в бой и с ними.


Сожгли этот танк и двинулись дальше

- вспоминает тот бой «вагнеровец».

Сейчас собеседник Telegram-канала уже завершил свой полугодичный контракт на службу в ЧВК «Вагнер» и покидает Артемовск, заслужив самую высокую награду компании.

Напомним, что штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» играют ключевую роль в уличных боях в Артемовске. Именно силами «оркестра» была осуществлена задача по освобождению города, который сейчас почти полностью контролируется российской стороной. Бойцы штурмовых подразделений «Вагнера» завершают уничтожение украинских формирований на западной окраине города.
Использованы фотографии:
Telegram-канал "Разгрузка Вагнера"
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13 комментариев
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  1. cornet2
    cornet2 Сегодня, 20:09
    +5
    Молодцы ребята!Дай им Бог здоровья!
  2. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 20:09
    -9
    3 дня на опорный пункт.
    Так то бои идут с лета .а с сильным пиаром - с Нового года. 5 месяцев на город.

    Посмотрим.
    1. Самый вежливый
      Самый вежливый Сегодня, 20:17
      -1
      По моему это калька со штурма Мосула в Ираке , там тоже больше года разносили город. Слишком много совпадений ...
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 20:19
      +9
      3 дня на опорный пункт.
      Так то бои идут с лета .а с сильным пиаром - с Нового года. 5 месяцев на город.

      И что? При чём тут пиар ? Вы там были или имеете представление о боях в городской застройке? Это не компьютерная игра.
  3. DenD
    DenD Сегодня, 20:14
    +4
    Трое суток штурма, на один опорник, а потом многие тут удивляются почему так долго возимся. Вот и ответ, от участника. Подвалы, ж/б конструкции, окопы, подземные коммуникации и отовсюду могут выстрелить.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:15
    +2
    штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» играют ключевую роль в уличных боях в Артемовске.
    . Штурмовая пехота... обученная, оснащённая и мотивированная!!!
    Не само это все появилось и действует, значит нужно в данный момент и на этом месте.
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 20:18
    0
    Тут на Пригожина бочку катят,но по большому счёту,почему вся армия наша сидит в обороне,а вперёд идут в основном Вагнер и кадыровцы?За год войны можно было научиться воевать,да все больше убеждаюсь что кремль абсолютно всё устраивает!И красивые слова верховного жителям новых регионов России останутся лишь сотрясением воздуха!
  6. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 20:25
    +5
    Все же заявленая Пригожиным цель в Бахмуте ,как выигрыш времени и стягивание резервов с других направлений , действительно работает.Мужикам удачи.
  7. КТМ-5
    КТМ-5 Сегодня, 20:41
    +3
    Интересна мотивация той стороны. Так отчаянно драться за каждый дом, за каждый метр... Что ими движет? Как им так мозги переформатировали?..
    Для нациков во всех смыслах город чужой. Там ведь одна "вата" жила. Что за него так цепляться?
    Я ещё понимаю, клоун-наркоман и его охвостье, но рядовое мясо? Обычные мобики с хуторов? В чём их интерес?
    1. freddyk
      freddyk Сегодня, 21:09
      -1
      Цитата: КТМ-5
      Обычные мобики с хуторов? В чём их интерес?

      Ну в данном случае наймиты. А интерес один- выжить. Они же в курсе что музыканты пленных не берут.
  8. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 20:42
    -1
    Три дня на один опорный пункт.
    Хорошо, если без потерь с нашей стороны.
    Подсчитав общее количество опорных пунктов на всей Украине можно узнать сколько десятков лет продлится СВО.
  9. Сын летчика
    Сын летчика Сегодня, 21:36
    0
    Я не хочу никого обидеть или критиковать. Но, сколько дней брали Берлин, Прагу, Будапешт? Чем там принципиально отличалась ситуация? Пусть мне профи разъяснят
  10. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 22:00
    0
    Именно силами «оркестра» была осуществлена задача по освобождению города, который сейчас почти полностью контролируется российской стороной.
    удивительно, почему у вагнеровцев эффективность заметно выше чем у регулярной армии? неужели трупами заваливают, т.е. ведут значительно более агрессивный штурм не считаясь с потерями? или тут что то другое?