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Постпред РФ при ООН выразил надежду на решение проблем в реализации зерновой сделки

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Постпред РФ при ООН выразил надежду на решение проблем в реализации зерновой сделки

Российское правительство согласилось на продление так называемой "зерновой сделки", так как надеется на скорое решение связанных с исполнением всех существующих договоренностей проблем. Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при ООН и СБ ООН Василий Небензя.


По словам Небензи, российское руководство все еще не утратило надежду на то, что существующие при реализации этой сделки проблемы будут решены в кратчайшие сроки. Он также подчеркнул, что указываемые Россией проблемы являются требованиями полного соблюдения всех изложенных в договоре условий, включая российскую часть сделки.

Российские власти согласились на продление черноморской зерновой инициативы на 60-дневный срок, о чем сегодня сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и что признали затем в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.

Небензя ранее в своем письме, адресованном замгенсека по гуманитарным вопросам ООН Мартину Гриффитсу, указывал, что имплементация продления "продуктовой сделки" возможна лишь при условии решения ряда проблем, в число которых входят: подключение Россельхозбанка к западной финансовой системе SWIFT; отмена санкций, предполагающих прекращение поставок в Россию сельхозтехники; снятие введенных Западом ограничений на осуществление страхования и доступа в морские порты для российских грузовых кораблей; возобновление работы российского аммиакопровода "Тольятти-Одесса", а также отмена блокировки банковских счетов и ограничений, связанных с финансовой деятельностью российских компаний, занимающихся производством сельскохозяйственных удобрений.

Отметим, что и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявлял, что США и Великобритания своими препятствиями выполнению договоренностей создают дополнительные риски для продления зерновой сделки Украины и России.
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34 комментария
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  1. al3x
    al3x Сегодня, 20:01
    +15
    Что вы с этой сделкой носитесь, как с писаной торбой? Кто вообще самый главный выгодоприобретатель с нашей стороны? Может если бы озвучили ФИО, то и вопросов бы не было, а сразу понятно стало, чей там шкурный интерес, за кого из друзей "мазу тянут".
    1. Комментарий был удален.
    2. volodimer
      volodimer Сегодня, 20:15
      +5
      Если бы выборы в одной из стран причерноморья завершились в первом туре, то никакой "зерновой сделки " уже бы не существовало. А так , ждём результатов второго тура.
      Мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться

      И да... "конвенция Монтрё". Проливы отданные на откуп Турции. Любой лидер ТР, соблюдающий правила конвенции, лучше чем тот, кто может устроить из проливов проходной двор для кораблей НАТО.
    3. Single-n
      Single-n Сегодня, 20:49
      +3
      А там нет выгодоприобретателей со стороны РФ. Нам просто провели по ... и поставили перед фактом . А мы можем и дальшне ручками кидатся, озабоченности выражать и линии рисовать.Ах да. Мы теперь еще можем- выражать надежду.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:01
    +6
    И это мы слышим от одного из главный наших бойцов на международной арене?Дальше,нормальные русские слова...
    1. Андрей Николаев_4
      Андрей Николаев_4 Сегодня, 20:04
      +2
      Он только озвучивает позицию руководства,не более
    2. Комментарий был удален.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 20:11
        0
        Вы бы того...этого..Смайлик поставили.А то непонятно,в шутку ,или серьезно.. what
  3. Андрей Николаев_4
    Андрей Николаев_4 Сегодня, 20:03
    +1
    « По словам Небензи, российское руководство все еще не утратило надежду на то, что существующие при реализации этой сделки проблемы будут решены в кратчайшие сроки»—наше руководство сколько еще раз должны обмануть «партнеры» чтобы до него наконец дошло?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 20:16
      +1
      Андрей Николаев 4 hi,
      Меня обманывать не трудно, я сам обманываться рад. (С).
    2. Бигль
      Бигль Сегодня, 20:46
      +3
      Почему обманы? Это просто обычный кидок стандартных лохов...
  4. Дамир Шамаев
    Дамир Шамаев Сегодня, 20:05
    +5
    Ну что можно сказать, это позорный позор. Не знаю какие тайные цели преследует сделка, но сами же говорят что сделка не работает, а они её каждый раз продлевают. И ради кого? Эрдогана? Который завтра развернётся и нож в спину вонзит. Со стороны смотрится как мазохизм.
  5. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 20:07
    +3
    Да. Вот и сделочка подоспела.
    по вывозу зерна за бугор.

    Молодцы.
    1. Бигль
      Бигль Сегодня, 20:49
      0
      По вывозу то да .. А вот что ввозить будут? Да ещё и Николаев и Ольвия...
  6. PVV66
    PVV66 Сегодня, 20:09
    +1
    Опять кинут как лохов на вокзале. А мы будем потом возмущаться непорядочности "партнеров". Ни чему нас история с зерновой сделкой не учит.
  7. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 20:12
    +2
    Вообще то Небензя,если он в своих словах искренен,после такого заявления должен уйти в отставку со своего поста!Уж он то должен понимать что Россия этой сделкой помогает всушникам вооружаться!Это большой политический позор МиДа России
    .
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 20:21
      +1
      Бережливый hi, никто никуда не уйдёт, не напишит рапорт на увольнение и не застрелится, в прошлом все эти порядочные и честные, в прошлом.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:12
    0
    Постпред РФ при ООН выразил надежду на решение проблем в реализации зерновой сделки
    . Так то интэрэсно, а самим начинать решать НАШИ проблемы никак???
    Понятно, от вкусняшек, которые есть/могут быть от сотрудничества с ООН отказываются не хочется, но надо искать другие варианты... увы, всякое международное подмяли под себя наглосаксы и без кардинально переделки оно будет работать против нас, НО, это ведь не весь мир, никто не сможет удержать того, кто будет действовать решительно, будет находчив и быстрее других.
    Надо учится, это задел и на будущее тоже!!!
  9. Попуас
    Попуас Сегодня, 20:13
    0
    «Надежды юношей питают, Отраду старцам подают», Но все же постепенно тают. И, наконец, на склоне дней. Вдруг понимает человече. Тщету надежд, тщету идей... bully
  10. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 20:14
    +2
    Что то не то с зерновыми , амиачными и другими сделками. Наивность и доверчивость руководства нашей страны , конечно неплохое прикрытие. Но .......
  11. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 20:14
    0
    Надежды юношей питают.
    Хотя Небензя давно не юноша, пора прекратить верить в сказки.
  12. Vitaly.17
    Vitaly.17 Сегодня, 20:23
    +7
    Там же и в тоже время
    Россия распространила в СБ ООН в качестве официального документа письмо по поводу ненавистнических заявлений главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о планах «продолжать убивать русских где бы то ни было», указав на русофобию и подстрекательство к насилию по национальному признаку

    Причем нет ни слова о терроризме и террористических методах ведения войны! Похоже, что отнесение киевского режима к террористическому очень сильно противоречит зерновым сделкам и наверняка откатам которые падают на зарубежные счета родственникам российских чиновников.
  13. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 20:25
    +4
    А что кто-то надеялся что не продлят? Или отменят, нет ясно было еще месяц назад что останется как было, Украина возит зерно получает башли(заметьте никакого голода) имеет коридор для ударов по Ч. Ф. России, Е. С. выполняет волю Вашингтона и имеет дешевое зерно и прочие подсолнечники). Турция имеет полит деведенты и козырные бабки за вывоз. Россия, а Россия железное терпение.
  14. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 20:27
    +1
    Аммиакопровод важнее... наверное....
    Выходит так...
  15. Piligrim85
    Piligrim85 Сегодня, 20:37
    +2
    Жесты доброй воли лиц принимающих решения вопреки здравому смыслу и оплаченные в конечном итоге кровью простых граждан складываются уже в линию партии и ведут по направлению к катастрофе. Вопрос простой - зачем нам зерновая сделка? Чтобы бюргеры, которые продают хохлам оружие, кушали бургеры? Или уповаем на Эрдогана, как уповали на Трампа, который говорил я пускаю ракеты, а вы ловите?) У России два союзника - армия и флот.
  16. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 20:38
    +5
    Поганые барыги правят нынче РФ.
    Торгуют не стыдясь жизнями наших ребят на фронте.
  17. Million
    Million Сегодня, 20:39
    +2
    С тавким выражением лица как у Небензи дела не делаются и вопросы не решаются.
  18. Бигль
    Бигль Сегодня, 20:44
    +2
    То надежду выражают,то озабоченность.. Прям поэма об обманутой любви . МИД РФ еще те клоуны ..Цирк какой то... П.С. Сегодня вернулся из Крыма... Увидел много интересного...
  19. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:44
    -1
    Мне хоть и не нравится продление сделки ,но надо сначала ознакомится с положением сельхозпроизводителей в России.До следующего урожая у нас застряло на экспорт 25 млн тонн прошлогоднего зерна ,которое занимает мощности и требует расхода денег на поддержание климата при хранении.Проблема в морских балкерах от 20 000 тонн ,нам не хватает порядка 60 штук.И единственное где мы их можем купить это КНР.Но верфи КНР тоже не резиновые ,они завален заказами на нефтетанкера и газовозы.Может в этом году и купим на фторичном рынке и построим 14 штук с помощью КНР .О выгодополучателях - это сельхозпроизводители зерна,чтоб вам ясно было.Зерно - Он Лайн вам в помощь.Рекордные урожаи научились выращивать , а вывезти тоннажа не хватает.
    1. Шар Свиборга
      Шар Свиборга Сегодня, 21:23
      0
      тогда может расскажите о бенефициарах этой безмозглой СВО ?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 21:26
        0
        А чем вам ненравится наше СВО.Что вам наш снаряд на голову не прилетел?Такое прилагательное к нашему СВО ,используют только с той стороны ЛБС ! laughing
  20. Single-n
    Single-n Сегодня, 20:47
    +2
    когда я пытался запустить голосовалку по итогам то я думал что оставят старый вариант.
    Но министерство озабоченности и загла.... простите, защиты интересов РФ:))) Снова дало повод гордится. Я то думал что сильнее унизится нельзя, но мне доказали что можно. Теперь уже мы "робко , (или решительно?) выражаем надежду" что наши интересы учтут. Прогресс налицо. Год назад мы всего лишь собирались провести "денацификацию Украины и судить всех причастных к преступлениям". Сегодня благодоря прекрасной работе все вертикали власти-выражаем надежду что нам позволят торговать своими товарами....
    Я бы советовал Китайскому Лидеру больше не приезжать в рф. Вдруг куколдизм заразен.
  21. Putnik_2
    Putnik_2 Сегодня, 20:52
    -3
    Небезя тут при чем ? Путин принимал решение , за что его лично Эрдаган и благодарит. Теперь наверное все 98%. Ура
  22. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 21:08
    -1
    Трам-папара-пам как в цирке, трам-папара-пам как цирке wassat Итить колотить...
  23. Шар Свиборга
    Шар Свиборга Сегодня, 21:20
    0
    тряпки , абсолютно бесхребетное правительство как и президент - дно пробито , противно на эту возню смотреть
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 21:30
      0
      За своим зе еврем не нацистом лучше смотри!