Постпред РФ при ООН выразил надежду на решение проблем в реализации зерновой сделки

Российское правительство согласилось на продление так называемой "зерновой сделки", так как надеется на скорое решение связанных с исполнением всех существующих договоренностей проблем. Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при ООН и СБ ООН Василий Небензя.По словам Небензи, российское руководство все еще не утратило надежду на то, что существующие при реализации этой сделки проблемы будут решены в кратчайшие сроки. Он также подчеркнул, что указываемые Россией проблемы являются требованиями полного соблюдения всех изложенных в договоре условий, включая российскую часть сделки.Российские власти согласились на продление черноморской зерновой инициативы на 60-дневный срок, о чем сегодня сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и что признали затем в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.Небензя ранее в своем письме, адресованном замгенсека по гуманитарным вопросам ООН Мартину Гриффитсу, указывал, что имплементация продления "продуктовой сделки" возможна лишь при условии решения ряда проблем, в число которых входят: подключение Россельхозбанка к западной финансовой системе SWIFT; отмена санкций, предполагающих прекращение поставок в Россию сельхозтехники; снятие введенных Западом ограничений на осуществление страхования и доступа в морские порты для российских грузовых кораблей; возобновление работы российского аммиакопровода "Тольятти-Одесса", а также отмена блокировки банковских счетов и ограничений, связанных с финансовой деятельностью российских компаний, занимающихся производством сельскохозяйственных удобрений.Отметим, что и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявлял, что США и Великобритания своими препятствиями выполнению договоренностей создают дополнительные риски для продления зерновой сделки Украины и России.