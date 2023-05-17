Украинский Telegram-канал: Только за месяц в Артемовске пропали без вести более 2000 боевиков ВСУ

Вооруженные силы Украины несут в Артемовске (Бахмуте) колоссальные потери убитыми и ранеными. Но отдельная категория потерь – пропавшие без вести. О том, что с ними могло случиться, пишет один из украинских Telegram-каналов, ссылаясь на собственный источник.
В течение последнего месяца (с середины апреля по середину мая 2023 года) в Артемовске, не считая его окрестностей, пропали без вести более 2000 боевиков ВСУ, отмечает собеседник канала. Подавляющее большинство пропавших без вести украинских военных, разумеется, погибли. Но официально их смерть не зафиксирована.
Собеседник канала рассказывает, что основная часть пропавших без вести осталась погребена под развалинами домов, уничтоженных в результате артиллерийских и авиационных ударов.
Многие боевики находились под развалинами еще живыми, но их никто не собирался откапывать и эвакуировать, поскольку боевые действия в городе идут непрерывно.
Есть и еще одно соображение – пока военнослужащий ВСУ числится пропавшим без вести, его семья не получает от государства причитающиеся выплаты по потере родственника в результате боевых действий. Учитывая масштабы потерь, экономия получается весьма приличная.
Как сообщает источник, украинские формирования в Артемовске вынуждены отступать. Если на флангах Артемовского направления еще наблюдаются переменные успехи, то в самом городе все куда сложнее и печальнее для киевского режима. Фактически речь идет о потере вооруженными формированиями киевского режима реального контроля над городом, пишет украинский Telegram-канал.