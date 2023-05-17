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Украинский Telegram-канал: Только за месяц в Артемовске пропали без вести более 2000 боевиков ВСУ

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Украинский Telegram-канал: Только за месяц в Артемовске пропали без вести более 2000 боевиков ВСУ

Вооруженные силы Украины несут в Артемовске (Бахмуте) колоссальные потери убитыми и ранеными. Но отдельная категория потерь – пропавшие без вести. О том, что с ними могло случиться, пишет один из украинских Telegram-каналов, ссылаясь на собственный источник.


В течение последнего месяца (с середины апреля по середину мая 2023 года) в Артемовске, не считая его окрестностей, пропали без вести более 2000 боевиков ВСУ, отмечает собеседник канала. Подавляющее большинство пропавших без вести украинских военных, разумеется, погибли. Но официально их смерть не зафиксирована.

Собеседник канала рассказывает, что основная часть пропавших без вести осталась погребена под развалинами домов, уничтоженных в результате артиллерийских и авиационных ударов.

Многие боевики находились под развалинами еще живыми, но их никто не собирался откапывать и эвакуировать, поскольку боевые действия в городе идут непрерывно.

Есть и еще одно соображение – пока военнослужащий ВСУ числится пропавшим без вести, его семья не получает от государства причитающиеся выплаты по потере родственника в результате боевых действий. Учитывая масштабы потерь, экономия получается весьма приличная.

Как сообщает источник, украинские формирования в Артемовске вынуждены отступать. Если на флангах Артемовского направления еще наблюдаются переменные успехи, то в самом городе все куда сложнее и печальнее для киевского режима. Фактически речь идет о потере вооруженными формированиями киевского режима реального контроля над городом, пишет украинский Telegram-канал.
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13 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 20:29
    +2
    Только за месяц в Артемовске пропали без вести более 2000 боевиков ВСУ
    Мда.... вот и сходили за хлебушком. recourse
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 20:48
      +2
      Ищите их в "гвардии у бандеры"
    2. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 21:47
      0
      Ходили они не за хлебушком, а убивать наших ребят, да и вообще, "резать русню". Желательно, ВСЕХ русских.
      Спасибо "ВагнерАм", и низкий поклон нашим героям. А этих, пропавших без вести, как-то вообще ничуть не жаль, кто бы они ни были. Нацики, теробороновцы или мобилизовванные. НЕ ЖАЛЬ!!!
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 20:30
    +8
    Уже шесть месяцев про колоссальные потери и прочие ужасы для ВСУ, однако фронт не реагирует на это почему-то, призывников на Украине ещё на сто таких городов хватит, оружия и бабок подкинут, так что для Киева ничего страшного не происходит.
    1. Баюн
      Баюн Сегодня, 21:03
      0
      В этом и вся трагедия, что ни для кого из сильномогучих "ничего страшного не происходит". Жертв среди сильномогучих - 0 человек. Среди их родственников - 0 человек. Разбомблено элитных дворцов - 0 штук. "Удобная война, НаЩальникА"!

      Настоящий террорист-одиночка убивает Монарха-Генерала-Олигарха. Современный гостеррорист расстреливает: роддом-школу-детсад.
  3. КТМ-5
    КТМ-5 Сегодня, 20:33
    +5
    Знакомый украинец визжал недавно, что общие потери за всю кампанию у них составляют всего 13 тысяч убитыми)))
    Я поражаюсь, как им мозги промыли, что они в это реально верят! Видят такое количество гробов, могил, похорон... и всё равно верят! Потерь немае! ))
  4. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 20:37
    -5
    Только за месяц в Артемовске пропали без вести более 2000 боевиков ВСУ

    Смешная цифра для 40-миллионной страны.
    1. YanniKounnar
      YanniKounnar Сегодня, 20:41
      +4
      Il me semble avoir lu que dorénavant l'Ukraine ne compte plus que 25 millions d'habitants.

      Я, кажется, читал, что на Украине сейчас всего 25 миллионов жителей.
      1. AlexKruglov1976
        AlexKruglov1976 Сегодня, 20:44
        -9
        Многие возвращаются из ЕС на фронт воевать с Россией.
    2. Лешак
      Лешак Сегодня, 21:04
      0
      Смешная цифра для 40-миллионной страны.

      Вам бы было также смешно будь вы в этом списке? Любая жизнь имеет значение и 2000 пропавших + погибшие и тяжелораненые за месяц это очень страшная цифра. Но Киев плевал на потери. Да и вам плевать на ваших соотечественников. Вот такая нынешняя Украина - война за интересы матрасии гораздо важнее человеческих жизней.
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 20:39
    +4
    Ну пропали и пропали,плевать. Нам главное- жизнь и здоровье- НАШИХ СОЛДАТ!
    1. Баюн
      Баюн Сегодня, 21:14
      -2
      Так, если ты из СССР - все наши... Молодым - проще, у них уже не гражданская, а "отечественные"...
  6. sdivt
    sdivt Сегодня, 21:28
    0
    Заголовок - супер!
    "Украинский Telegram-канал: Только за месяц в Артемовске пропали без вести более 2000 боевиков ВСУ" (с)
    Украинский ТГ-канал называл свои ВС - боевиками?
    Серьезно?)