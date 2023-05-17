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ВСУ обстреляли город Ясиноватая в ДНР из переданных Турцией РСЗО Т-122 Sakarya

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ВСУ обстреляли город Ясиноватая в ДНР из переданных Турцией РСЗО Т-122 Sakarya

Город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) Российской Федерации подвергся очередному обстрелу со стороны украинских формирований. В этот раз ВСУ обстреляли город из переданных Турцией РСЗО Т-122 Sakarya, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).


В результате обстрелов в Ясиноватой были ранены восемь местных жителей, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. Город обстреливался дважды, всего было выпущено не менее 20 ракет, утверждают представители СЦКК.

Обстрел Ясиноватой украинские формирования осуществляли со своих позиций, которые оборудованы в районе населенного пункта Карловка, все еще не освобожденного российскими войсками. После обследования места обстрела города специалистами оперативных служб, были обнаружены фрагменты ракет увеличенной дальности R-122 для установок РСЗО T-122 Sakarya.

Напомним, что РСЗО Т-122 Sakarya представляют собой турецкую версию РСЗО БМ-21 «Град». Система залпового огня использует ракеты с дальностью полета до 40 километров, также она может вести обстрелы заданных целей, основываясь на полученных с помощью спутниковой навигации данных. Такие реактивные системы залпового огня Украина имеет с конца ноября 2022 года. Батарея РСЗО Т-122 Sakarya была передана киевскому режиму Турцией. В состав батареи входят четыре пусковые установки.

Передаваемое Западом и той же Турцией вооружение украинские формирования используют для обстрелов мирных населенных пунктов, фактически осуществляя геноцид населения на освобожденных Россией территориях с помощью регулярных артиллерийских и ракетных обстрелов и диверсий.
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19 комментариев
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  1. Radikal
    Radikal Сегодня, 20:50
    +7
    ВСУ обстреляли город Ясиноватая в ДНР из переданных Турцией РСЗО Т-122 Sakarya
    Нормально - мы им зерновую сделку, а они по нам из своих РСЗО. У человека занимающего должность ВГК ничего не ёкает, не икается? sad
  2. salat
    salat Сегодня, 20:55
    +4
    Что за клевета? Обалдели? Турки нам друзья, не могли они так с нами поступить ( сарказм)
  3. paul3390
    paul3390 Сегодня, 20:56
    +8
    А давайте мы ещё одну АЭС в ответ туркам на халяву построим? Платежи за газ ещё лет на 10 отодвинем? Зерна по дешёвке пару миллионов тонн дадим? Ну - в общем сурово выступим, по нашему? Чтобы они наконец поняли, что так себя вести - нехорошо?
  4. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 20:57
    +3
    Передаваемое Западом и той же Турцией вооружение украинские формирования используют для обстрелов мирных населенных пунктов,

    А что , ещё кто то сомневался ,что будет по другому.
  5. Putnik_2
    Putnik_2 Сегодня, 21:00
    -1
    Ну а что ? Рейтинг 80%+ .., вам бы лишь на правителя напраслину наводить .. все по плану и с опережением .
    1. 1 z1
      1 z1 Сегодня, 21:20
      -1
      Рейтинг 80%+ ..,

      Ну так то да . И что примечательно
      наметившаяся положительная динамика роста , обещает к сентябрю 2024 достигнуть 99.9 процентов .
    2. Жгучая_Крапива
      Жгучая_Крапива Сегодня, 21:35
      0
      Так вы же не знаете, какой именно был план. Мне чем дальше, тем больше верится, что все действительно идёт по плану.
  6. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 21:01
    0
    Отдельное - "спасибо" Редиске Эрдогану!!! am
  7. tank_killer156
    tank_killer156 Сегодня, 21:05
    -2
    Сколько можно унижаться с этой зерновой сделкой,что мы с неё имеем,ДЫРКУ ОТ БУБЛИКА,Эрдогановскую пятую точку спасаем,видите ли выборы у него, а он Байрактары,да РСЗО - нормальненько,(У человека занимающего должность ВГК ничего не ёкает, не икается? ) поверти не екает и не икается,там детки за бугром в загибающемся гейропе живут,да зятья блогеры с МО главного, пиарится как он в ресторане (миллионка)42 т пробухал,так что мутна водичка,жалко парней наших только.
    1. Oleg Fedechkin
      Oleg Fedechkin Сегодня, 21:51
      0
      У Вас есть конкретная информация , что Турция поставила напрямую это оружие на Украину!!! После начала СВО? Тогда озвучьте , что это за контракт?? Или просто по.....ть!!
  8. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 21:07
    0
    На фоне продления сделки эта новость звучит как издевательство, ну в окопах же не дети Шойгу и Путина, им то что, сегодня в Донецке 5 человек погибло мирных, уже никакой реакции от Кремля, для них это в порядке вещей, но сколько уже это будет терпеть народ не знаю, когда нибудь терпение закончится
    1. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 21:22
      -1
      Цитата: Shamil88
      На фоне продления сделки эта новость звучит как издевательство, ну в окопах же не дети Шойгу и Путина, им то что, сегодня в Донецке 5 человек погибло мирных, уже никакой реакции от Кремля, для них это в порядке вещей, но сколько уже это будет терпеть народ не знаю, когда нибудь терпение закончится

      Чего писать за потери мирных жителей в ДНР и ЛНР если долетело до Кремлёвского Дворика и УТЁРЛИСЬ ?!
  9. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 21:19
    -1
    А мы им зерновую сделку а они нам - оружие врагам поставляют. Сукины дети. Временные невраги.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:26
    -1
    ВСУ обстреляли город Ясиноватая в ДНР из переданных Турцией РСЗО Т-122 Sakarya
    Серьёзный конфликт, площадка для испытания серьёзного оружия... увы, так было, есть и будет всегда.
  11. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 21:32
    -1
    Да уж, новости одна лучше другой, и ничего поделать нельзя, остается только наблюдать и ждать.
  12. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 21:33
    0
    "Комсомольское" вам спасибо от "товарища" Турка, кушайте не обляпайтесь.
  13. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 21:34
    -1
    Вот ещё новость очередная, про мой родной Брянский край
    Неизвестные обстреляли нефтеналивную станцию «Русснефти» в Брянской области из гранатомета
    1. Oleg Fedechkin
      Oleg Fedechkin Сегодня, 21:54
      0
      Твой родной край, наверное Ламберг!!! :-)
  14. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 21:56
    0
    ВСУ обстреляли город Ясиноватая в ДНР из переданных Турцией РСЗО Т-122 Sakarya
    турки молодцы, и нашим и вашим, и умудряются довольно устойчиво сидеть на двух стульях и никто их подвинуть не может