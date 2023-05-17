Город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) Российской Федерации подвергся очередному обстрелу со стороны украинских формирований. В этот раз ВСУ обстреляли город из переданных Турцией РСЗО Т-122 Sakarya, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).В результате обстрелов в Ясиноватой были ранены восемь местных жителей, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. Город обстреливался дважды, всего было выпущено не менее 20 ракет, утверждают представители СЦКК.Обстрел Ясиноватой украинские формирования осуществляли со своих позиций, которые оборудованы в районе населенного пункта Карловка, все еще не освобожденного российскими войсками. После обследования места обстрела города специалистами оперативных служб, были обнаружены фрагменты ракет увеличенной дальности R-122 для установок РСЗО T-122 Sakarya.Напомним, что РСЗО Т-122 Sakarya представляют собой турецкую версию РСЗО БМ-21 «Град». Система залпового огня использует ракеты с дальностью полета до 40 километров, также она может вести обстрелы заданных целей, основываясь на полученных с помощью спутниковой навигации данных. Такие реактивные системы залпового огня Украина имеет с конца ноября 2022 года. Батарея РСЗО Т-122 Sakarya была передана киевскому режиму Турцией. В состав батареи входят четыре пусковые установки.Передаваемое Западом и той же Турцией вооружение украинские формирования используют для обстрелов мирных населенных пунктов, фактически осуществляя геноцид населения на освобожденных Россией территориях с помощью регулярных артиллерийских и ракетных обстрелов и диверсий.