«Ярс-М» и «Осина-РВ». Направления развития стратегического ракетного комплекса

"Ярсы" на параде, 9 мая 2023 г.
В конце двухтысячных годов российские ракетные войска стратегического назначения получили и поставили на опытно-боевое дежурство новейшие ракетные комплексы «Ярс». В дальнейшем эти комплексы дошли до серийного производства и практически полностью заменили технику предыдущего поколения. При этом технологии не стояли на месте, и было решено разрабатывать проекты модернизации самого «Ярса».
С литерой «М»
Решение о проведении первой модернизации комплекса «Ярс» было принято в начале десятых годов. Впервые о запуске этих работ сообщили в сентябре 2012 г. По понятным причинам, на тот момент официальные лица не стали раскрывать подробности всех планов и обошлись лишь общими формулировками. Сообщалось, что комплекс «Ярс-М» будет показывать более высокие тактико-технические характеристики и станет более эффективным средством стратегического ядерного сдерживания.
В дальнейшем проект «Ярс-М» неоднократно упоминался в разных заявлениях. Кроме того, любопытные данные о нем присутствовали в некоторых официально публикуемых документах от организаций-участников проекта. Также информация неясной степени достоверности поступала от зарубежных источников. Все это позволило составить примерную картину.
Головным разработчиком проекта, как и в случае с базовым комплексом семейства, являлся Московский институт теплотехники (МИТ). Из опубликованной документации стали известны обозначения новых разработок и изделий. Так, мобильный вариант «Ярса», известный как 15П155М после модернизации должен был получить индекс 15П180. Шахтная версия 15П165М, в свою очередь, обновлялась в рамках проекта 15П180. Модернизированные ракеты упоминались под индексами 15Ж80 и 15Ж81.
"Ярс" на маршруте патрулирования
Согласно отрывочным данным и оценкам, перед проектом «Ярс-М» ставилось несколько основных задач. Требовалось общее усовершенствование ракеты и других средств комплекса, в т.ч. с повышением некоторых характеристик. Также следовало сократить до минимума зависимость от комплектующих иностранного производства.
Высказывалось предположение о разработке нового боевого оснащения на основе существующей разделяющейся головной части. Так, боевые блоки индивидуального наведения могли бы получить собственную двигательную установку. Изделия такого рода в теории позволяют улучшить дальность стрельбы и точность поражения целей. Впрочем, такие предположения официально не подтверждались и не опровергались.
На стадии испытаний
Всего через несколько месяцев после первого упоминания проекта «Ярс-М», в апреле 2013 г., отечественные СМИ сообщили о скором начале поставок новых ракет. Первое изделие ожидалось в войсках до конца года, однако подтверждения опять не последовало. Более того, в течение длительного времени представители Минобороны и промышленности вообще не упоминали название «Ярс-М».
В условиях отсутствия официальной информации активизировались иностранные источники – зарубежные организации, отслеживающие ракетные и космические пуски. Они регулярно сообщают о проведении тех или иных пусков на российских полигонах, а с 2016 г. в их сводках появилось название «Ярс-М». Насколько информация таких сервисов соответствует реальному положению дел, неизвестно.
По иностранным данным, первые испытания ракеты «Ярс-М» / 15Ж80 состоялись в августе 2016 г. В 2017-19 гг. якобы состоялось еще три пуска ракет модификаций 15Ж80 и 15Ж81. Утверждалось, что проходят летно-конструкторские испытания нового комплекса, в т.ч. с отработкой оригинального боевого оснащения. Минобороны, даже сообщая о проведении новых испытательных пусков, по очевидным причинам не уточняло их цели и задачи.
После февраля 2019 г., когда состоялся предполагаемый четвертый запуск ракеты «Ярс-М», новые сообщения о проекте модернизации ракетного комплекса в течение длительного времени не поступали. Как теперь выяснилось, этот перерыв не был поводом для беспокойства. Работы по совершенствованию «Ярса» продолжались и постепенно вели к требуемому результату.
По новым данным
15 мая известный отечественный ресурс MilitaryRussia.ru в своем блоге в Telegram вновь поднял тему проекта «Ярс-М». Его автор обратил внимание на документы, размещенные МИТ на портале Госзакупок. Согласно заявкам и тендерам, разработка нового проекта продолжается, а также ведется подготовка производства.
Сообщается, что на нескольких предприятиях, занятых в строительстве ракетных комплексов, осуществляется модернизация производственных мощностей. В программу обновления попали «Воткинский завод», собирающий «Ярсы», производитель пусковых установок «Титан-Баррикады», изготовитель двигателей ФЦДТ «Союз» и ФГУП НПЦАП, отвечающее за системы управления и боевое оснащение.
Загрузка ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку
MilitaryRussia.ru предлагает вариант облика модернизированного ракетного комплекса. Подвижный грунтовый комплекс 15П180 «Ярс-М» может сохранить существующую пусковую установку 15У200 от серийного «Ярса». Он получит ракету 15Ж80, частично унифицированную с нынешним изделием 15Ж55.
Предполагается, что главные отличия ракеты 15Ж80 будут скрыты под головным обтекателем. Вместо «обычных» боевых блоков она получит т.н. блоки индивидуального разведения (БИР) – изделия с собственными двигателями. Такое оснащение радикально изменит принципы наведения и существенно улучшит все основные боевые характеристики ракеты в целом.
Сроки начала производства комплекса «Ярс-М» и поступления серийной техники в войска пока остаются неизвестными. Однако факт подготовки производственных мощностей указывает на то, что все это произойдет в ближайшем будущем. Что касается информации десятилетней давности о первой ракете до конца 2013 г., то тогда речь могла идти о первом изделии для тех или иных испытаний. Теперь же готовится полноценная серия.
Шифр «Осина»
В 2021 г. в открытой печати появилась информация еще одном проекте, целью которого является дальнейшее развитие семейства «Ярс». Сообщалось, что еще в сентябре 2019 г. Минобороны выдало МИТ заказ на проведение опытно-конструкторской работы с шифром «Осина-РВ». Ее целью являлось создание стратегического ракетного комплекса с индексом 15П182. Он рассматривался в качестве модернизированной версии изделия 15П180/181 «Ярс-М».
Испытательный пуск
На проектирование выделили пару лет. Летно-конструкторские испытания «Осины» требовалось начать в 2021 г. и выполнить в минимальное время. Испытания собирались проводить на полигоне Плесецк с привлечением одной из имеющихся шахтных пусковых установок.
Вскоре после появления первых сообщений об ОКР «Осина-РВ», 28 июня 2021 г., на полигоне Плесецк состоялся запуск межконтинентальной баллистической ракеты. По данным отечественных СМИ, это были испытания ракеты от МИТ, тип которой, однако, не уточнялся. Уже известная информация и новость с полигона привели к появлению версии о начале испытаний комплекса 15П182 «Осина-РВ». Впрочем, в этом контексте на уровне предположений упоминались и другие разработки МИТ.
С момента предполагаемых испытаний изделия «Осина-РВ» прошло почти два года, но новые сведения об этом проекте пока не поступали. Возможно, как и ранее в случае с «Ярсом-М», организация-проектант продолжает заниматься этим проектом и пока не может рассказать о своих успехах.
Процессы развития
На рубеже двухтысячных и десятых годов российские РВСН получили, начали развертывать и ставить на боевое дежурство новейший ракетный комплекс «Ярс» в мобильном и шахтном исполнении. Всего через пару лет после этого промышленность приступила к разработке его модернизированной версии «Ярс-М» с рядом важных нововведений. К настоящему времени этот проект доведен до стадии подготовки производства. Кроме того, разработан и вышел на испытания еще один модернизированный комплекс – «Осина-РВ».
Таким образом, разработка новых модификаций и новых образцов ракетной техники для РВСН продолжается и остается непрерывным процессом. Практически так же обстоит дело и с перевооружением строевых частей, задействованных в боевом дежурстве. Это означает, что РВСН и все стратегические ядерные силы сохраняют высокую боеспособность и соответствуют требованиям времени – и для обеспечения этого принимаются все необходимые меры.