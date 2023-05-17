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«Командные пункты должны маневрировать, как и подразделения»: армия США извлекает уроки из конфликта на Украине

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«Командные пункты должны маневрировать, как и подразделения»: армия США извлекает уроки из конфликта на Украине

Спецоперация ВС РФ стала полигоном, на котором отрабатываются новые технологии и военные приёмы и определяются модели ведения боя, наиболее соответствующие современным условиям. Одним из слабых звеньев как украинской, так и российской армий оказались командные пункты, стационарное положение которых и исходящий от них фон превратили их в сравнительно лёгкие для противника мишени.


Армия США, извлекая уроки из конфликта на Украине, намерена сделать командные пункты более маневренными и легко маскируемыми, чтобы выжить в интенсивных широкомасштабных боях будущего

- отмечается в издании Defense News.

В Пентагоне намерены отказаться от КП прошлого из-за их относительной стационарности, сложности при развёртывании/демонтаже и повышенной сигнатуре в тепловом, звуковом и радиоэлектронном диапазонах.

Минобороны США собирается разработать новую модель КП, оборудование которого должно разместиться на грузовиках, его сборка должна быть максимально упрощённой, антенные системы – выноситься за пределы центрального блока КП, маскировка должна стать более эффективной, а энергоснабжение осуществляться за счёт автономной генерации энергии.

Как пояснил Уорд Робертс, отвечающий в Пентагоне за программы командования, тактического управления и связи, сейчас на развертывание/демонтаж КП требуется целый день, что, с его слов, является неприемлемым:

Мы увидели: когда вы сталкиваетесь с высококвалифицированным противником [таким как Россия или Китай], вы не можете сидеть там [в КП] очень долго. Иначе они найдут вас. Если они смогут вас найти, то они смогут и нацелиться на вас.

Как он пояснил, большинство американских командиров выросли [по службе], не беспокоясь об этой проблеме, так как на фоне низкого уровня угрозы, исходящей от повстанцев, они могли спокойно засесть на передовой оперативной базе в Ираке или Афганистане, не беспокоясь о безопасности своего КП:

Идея состоит в том, что командир должен маневрировать КП, как и своим подразделением.
Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны США
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7 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 21:04
    +2
    По опыту Украины - их командные пункты с началом СВО как "уманеврировали" в тыл, так никто офицеров в окопах и не видел
    1. Игорь Малышев
      Игорь Малышев Сегодня, 21:38
      0
      Тов.старший офицер - покажите пример - вернитесь в окоп! как например - цитата: Минобороны России сообщило о гибели полковников Бровко и Макарова при отражении атак ВСУ Двое российских полковников погибли при отражении атак ВСУ под Бахмутом (Артемовском). Минобороны РФ сообщает, что замполит полковник Евгений Бровко погиб, получив множество осколочных ранений непосредственно в Бахмуте, а командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров был смертельно ранен под селом Ивановское в Бахмутской городской общине. Макаров погиб во время эвакуации с поля боя.
    2. Konnick
      Konnick Сегодня, 21:47
      0
      По опыту Украины - их командные пункты с началом СВО как "уманеврировали" в тыл, так никто офицеров в окопах и не видел

      Совсем не смешно. При хорошо налаженной связи офицерам штабов делать нечего в окопах.
      А из нашего опыта, помните недавно статья была
      За последние 48 часов - в 4-й бригаде убиты комбриг и начштаба бригады, погиб офицер из управления 2 АК, есть другие убитые и раненые офицеры управления

      Это был штаб бригады.
      А сколько у нас погибло генералов?
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:24
    +1
    «Командные пункты должны маневрировать, как и подразделения»: армия США извлекает уроки из конфликта на Украине
    . Ну да, это не с бармалеями/папуасами воевать, за бетонными заборами не укроешся. Даже серьёзный бункер не гарантия, что уцелееш.
  3. Konnick
    Konnick Сегодня, 21:31
    0
    Армия США открыли америку...

    Из ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 155452

    ВОЕННЫМ СОВЕТАМ ФРОНТОВ И АРМИЙ

    О ПРИЧИНАХ ПОРАЖЕНИЯ КРЫМСКОГО ФРОНТА

    В КЕРЧЕНСКОЙ ОПЕРАЦИИ

    Командование фронта и армий продолжительное время не меняло своих командных пунктов, вследствие чего противник, зная расположение этих пунктов, первым же налетом авиации разбомбил эти пункты,
  4. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 21:36
    0
    Ну, значит, и наши скоро догадаются.
  5. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 21:57
    0
    когда вы сталкиваетесь с высококвалифицированным противником [таким как Россия или Китай]

    Да ужжж, нежданчик, однако... Это не с папуасами воевать.
    беспокоясь об этой проблеме, так как на фоне низкого уровня угрозы, исходящей от повстанцев, они могли спокойно засесть на передовой оперативной базе в Ираке или Афганистане, не беспокоясь о безопасности своего КП