Российская делегация распространила в Совбезе ООН письмо по поводу недавних высказываний главы украинской военной разведки Кирилла Буданова, касающихся планов относительно продолжения "убийств русских". Об этом сообщает постпредство России при ООН.
Как сообщает РИА Новости, в распространенном среди членов Совбеза ООН документе постпред России при ООН Василий Небензя указал на ряд неприемлемых высказываний главы военной разведки Украины, в которых тот заявил, что его ведомство совершает убийства русских и намерено продолжать эти убийства в любой точке Земли вплоть до полной победы Украины. Дипломат указал на человеконенавистнический характер подобных высказываний, проявление русофобии, а также подстрекательство к убийствам по национальному признаку.
В письме также был упомянут проведенный одним из ведущих украинских СМИ опрос о том, кто должен стать следующей целью для убийства украинскими спецслужбами после журналистки Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского и писателя Захара Прилепина. Представители России в ООН подчеркнули, что подобные действия киевского режима являются как минимум прямым нарушением ключевых положений соответствующей конвенции, предполагающей искоренение любых форм дискриминации по расовому и национальному признаку.
Ранее Буданов в ходе интервью украинской прессе подтвердил причастность украинских спецслужб к убийствам известных граждан России, однако глава ГУР отказался указать имена конкретных лиц.
Подобные заявления представителей высшего руководства Украины в очередной раз указывают на террористическую сущность киевского режима и являются подтверждением правильности решения российского правительства о проведении спецоперации на Украине.