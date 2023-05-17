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Российские представители распространили в Совбезе ООН заявления главы ГУР Украины об убийствах россиян

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Российские представители распространили в Совбезе ООН заявления главы ГУР Украины об убийствах россиян

Российская делегация распространила в Совбезе ООН письмо по поводу недавних высказываний главы украинской военной разведки Кирилла Буданова, касающихся планов относительно продолжения "убийств русских". Об этом сообщает постпредство России при ООН.


Как сообщает РИА Новости, в распространенном среди членов Совбеза ООН документе постпред России при ООН Василий Небензя указал на ряд неприемлемых высказываний главы военной разведки Украины, в которых тот заявил, что его ведомство совершает убийства русских и намерено продолжать эти убийства в любой точке Земли вплоть до полной победы Украины. Дипломат указал на человеконенавистнический характер подобных высказываний, проявление русофобии, а также подстрекательство к убийствам по национальному признаку.

В письме также был упомянут проведенный одним из ведущих украинских СМИ опрос о том, кто должен стать следующей целью для убийства украинскими спецслужбами после журналистки Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского и писателя Захара Прилепина. Представители России в ООН подчеркнули, что подобные действия киевского режима являются как минимум прямым нарушением ключевых положений соответствующей конвенции, предполагающей искоренение любых форм дискриминации по расовому и национальному признаку.

Ранее Буданов в ходе интервью украинской прессе подтвердил причастность украинских спецслужб к убийствам известных граждан России, однако глава ГУР отказался указать имена конкретных лиц.

Подобные заявления представителей высшего руководства Украины в очередной раз указывают на террористическую сущность киевского режима и являются подтверждением правильности решения российского правительства о проведении спецоперации на Украине.
Использованы фотографии:
Telegram/Кирилл Буданов
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10 комментариев
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  1. WhiteFallen
    WhiteFallen Сегодня, 21:10
    +2
    Хах, нашли у кого совесть искать - соплежуйные дипломаты. Поплакали бы еще
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 21:15
      +1
      Это их работа, дипломаты на то и дипломаты чтобы представлять, заявлять, распространять и озвучивать.
    2. corrado
      corrado Сегодня, 21:23
      +2
      Когда уже этого упыря, Буданова, черти на сковороде зажарят? Тфу... фамилию хоть бы сменил на Буданко.
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 21:41
        0
        Считаю делом чести наших спецслужб удавить этого козла
  2. beybender
    beybender Сегодня, 21:14
    +1
    А в России что ледорубы закончились ?!? Что за страна ?!? То сделки , то озабоченности , то линии !!!
  3. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 21:17
    0
    И что ? Сделают вид что не так страшно, его не так поняли. По нему кол плачет.
    1. Zhan
      Zhan Сегодня, 21:38
      0
      Цитата: alexandr 66
      И что ? Сделают вид что не так страшно, его не так поняли. По нему кол плачет.

      Не знаю, не знаю...После ВОВ, очень многим по кому кол плакал, пригрели наши заклятые "ДРУЗЬЯ" из Америки.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:18
    0
    Совать в их свинячьи хари под пятак в СБ ООН высказывания их "нацистских дитяток" надо постоянно.Чтобы потом спокойно посылать в эротическое путешествие их начинания ,дипломатическим языком.Покойный Чуркин ,рассказал что происходит в совещательной комнате перед заседанием СБ ,как он сказал все ведут себя дипломатично и потом отрываются перед камерами.Сейчас наверно в совещательной комнате обстановка совсем не такая.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:21
    0
    Российские представители распространили в Совбезе ООН заявления главы ГУР Украины об убийствах россиян
    . Кого этим можно удивить или заставить сожалеть, хотя б чутка??? Они именно такую нелюдь и выращивают, потому как сами давно стали нелюдь!
    От них надо землю очищать, беспощадно и окончательно..
  6. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 21:32
    -1
    Кроме Китая остальные члены Совбеза ООН солидарны с этой бандервой будановым.
    Никаких телодвижений этой ООН в поддержку России ожидать не стоит. Никакого осуждения Украины тоже не будет. Всё спустят на тормозах.