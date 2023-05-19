Проблемы Балтийского флота или как очистить озеро НАТО

Продолжение темы возможных последствий для России от вступления в НАТО Финляндии и (особенно) Швеции. Во что превратится Балтийское море и не будет ли судьба ДКБФ такой же печальной, как в две мировые войны, то есть – быть запертым в луже вокруг Кронштадта в ожидании своего закономерного конца.
Уже практически весь военно-политический пишущий состав высказался на тему вступления Финляндии и Швеции в НАТО, оценив этот однозначный успех российского внешнеполитического ведомства.
Но в итоге многих неравнодушных всерьез забеспокоил вопрос на тему того, а не станет ли в связи с этим Балтийское море в целом и Финский залив в частности как уже случалось в нашей истории, отстойником для кораблей, заблокированных в гаванях?
Конечно, если посмотреть на карту, то все смотрится печально. Учитывая, что Прибалтика давно в НАТО, добавление Швеции и Финляндии запирает российские корабли в Финском заливе, а вопрос блокады Калининграда не стоит, а витает в воздухе подобно тем самым рунам «мене, текел, фарел».
Ситуация сложная, если не вдаваться в подробности, а мы именно этим сейчас и займемся.
Послушайте себя: Эстония, Литва, Латвия. И еще: Вооруженные силы Эстонии, Литвы, Латвии. И последнее: военно-морские силы Эстонии, Литвы, Латвии. Что вы слышите внутри своего мозга?
Думаю, есть те, кто просто возмутился, а основное большинство улыбнулось. Действительно, о каких флотах и армиях мы ведем речь, если вооруженные силы Эстонии имеют численность 7 200 человек, а флот состоит из корабля управления, трех тральщиков и двух катеров? У Латвии круче: вооруженные силы насчитывают 16 700 человек, а флот состоит из минного заградителя, четырех тральщиков и восьми катеров. В общем – сила злобная и темная.
Но да, у прибалтов есть береговая линия, на которой можно разместить какое угодно противокорабельное оружие и территория страны, куда можно пустить любые войска любых стран.
То есть, сами собой прибалты военной силы не являют, но вот с территорией да, могут нам навредить. Теоретически. Потому что на практике все, на что способны новоявленные натовцы – это скакать по болотам на очередных учениях, изображающих оборону «сувалкского коридора». И тренируют в этом всех желающих из числа союзников по НАТО. Просто конвейер какой-то крутится.
Давайте попробуем посмотреть на то, что получится из противостояния НАТО и России в Финском заливе Балтийского моря.
Береговая линия России составляет около 7% от общей, причем, она разорвана на две части, собственно российскую и Калининградского анклава. Два позиционных района, изолированных между собой, которые будут иметь опорные пункты Кронштадта и Балтийска. И оба района будут воевать кто во что горазд, исходя из имеющихся в распоряжении сил.
Вообще в реалиях современных войн выход кораблей из зоны прикрытия береговых комплексов ПВО смотрится не самой лучшей идеей. Это касается наших кораблей. То, что в режиме эскалации прибалтам навезут «всего и побольше, и можно без хлеба», это понятно.
Латыши уже дрожат от возбуждения, им обещали норвежские противокорабельные крылатые ракеты Naval Strike Missile, и вот тогда латышские стрелки покажут этим русским… Вопрос, что будет, если не поставят, ведь в Латвии всерьез считают Калининград угрозой безопасности страны. Аксиомально. Калининград угрожает всей Латвии именно потому, что он есть.
Польша тоже вооружается. Но она вооружается вообще, там все идет в ход: южнокорейские танки и САУ, японские эсминцы, американские РСЗО «Хаймарс» и южноафриканские бронеавтомобили. В общем, паны берут все, вплоть до картошки. Зачем – не совсем понятно, складывается впечатление, что поляки сами еще не определились, с кем они будут воевать в будущем.
Но конкретно по нашей теме – пятьдесят пусковых установок противокорабельных ракет берегового базирования, все тех же NSM. И против кого будет направлено все это великолепие, сказать трудно. Есть домыслы (не без оснований, надо признать), что дружить поляки собираются против немцев, но более реален вариант, когда корабли ДКБФ вообще не смогут покинуть рейд, потому что 50 пусковых NSM – это более чем весомый аргумент.
Что у нас в активе?
В активе – это в смысле на что способен наш Дважды Краснознаменный Балтийский флот? Давайте посмотрим на него без розовых очков. Слабонервным лучше удалиться.
Подводных сил нет. Единственная подводная лодка Б-806 «Дмитров», спущенная на воду в далеком 1986 году чем-то похожа на «Запорожье», по официальным данным последний раз ходила в поход в 2020 году. Реально дышит на ладан, но тут повода для возмущенных криков нет.
Очень мягко говоря, наша часть Балтики не подходит для действия подводных лодок. Это известно с Первой Мировой войны, а что досталось на долю подводников-балтийцев в Великую Отечественную, каждый может прочитать самостоятельно.
Флагман Балтийского флота, эскадренный миноносец «Настойчивый» (проект 956 «Сарыч»), чуть моложе ДЭПЛ «Дмитров» (1991 года) в открытом море последний раз был в 2015 году, в ходе внезапной проверки флота.
Прошел очередной ремонт в 2019-2022 годах, что это даст кораблю – сказать сложно, главное не проводить параллелей с флотом теплого моря.
Сторожевые корабли 2 ранга проекта 11540 «Ястреб», «Ярослав Мудрый» и «Неустрашимый» находятся в не совсем понятном состоянии. «Неустрашимого» модернизировали с 2014 по 2023 годы и чем закончился ремонт, сказать пока сложно.
«Ярослава Мудрого» строили с 1988 по 2009 годы, потом хорошо так погоняли на боевых заданиях, последний ремонт был в 2021 году.
Корветы 2 ранга проекта 20380 типа «Стерегущий».
Добротные на мой взгляд «мини-фрегаты», с весьма сильным вооружением, более характерным для фрегатов, но с весьма невнятным ПВО. Особенно у «Стерегущего», у «Сообразительного, «Бойкого» и «Стойкого» ПВО смотрится получше, но в условиях большого количества вражеской авиации в воздухе (а ее будет много, НАТО только так воюет) этим корабликам светит весьма недолгая жизнь.
Как это странно не смотрится, но основную угрозу для кораблей НАТО в гипотетическом конфликте будут представлять малые корабли, которыми флот оснастили не совсем понятно, из каких соображений, но по количеству более-менее.
Здесь, конечно, все в куче: и старые МРК проектов 1234 «Овод», доживающие свой век, но частично оснащенные «Ониксами», и МРК проекта 21631 «Буян-М», корабли не без недостатков (заточенный под мелководье и не обладающий нормальной мореходностью), но с приличным современным вооружением, и совсем хорошие МРК проекта 22800 «Каракурт».
Ну и совсем непонятно в какой роли ракетные катера проекта 1241 «Молния», откровенно слабые и старые, вооружение которых состоит из ПКР П-270 Москит» в лучшем случае. В худшем – П-15 «Термит» родом из 50-х годов прошлого века.
Сложно сказать, какую силу в реальности будут представлять два десятка этих кораблей, но это основная ударная сила Балтийского флота, как бы печально это не звучало. 4 корвета и около 20 ракетных кораблей. Все.
С противолодочными и противоминными силами тоже все печально. Один тральщик проекта 12700 «Александрит» и шесть малых противолодочных корабликов проекта 1331М, доживающих свой век – это тоже все.
Да, корветы нового поколения проекта «Стерегущий» могут и подводным лодкам устроить сложную жизнь, но уповать на решение всех проблем четырьмя кораблями – это сверх самонадеянно. Ждать чего-то от ветеранов…
Возможное развитие событий
В действительности дело и не только в том, что корабли старые. Балтика вообще очень сложный регион, это уже больше 100 лет известно. Вытянутая акватория, мелководная, с ограниченными фарватерами, насквозь просматриваемая средствами контроля и слежения. Действовать на Балтике непросто, тут стоит вспомнить исторический пример Моонзундского сражения, когда пять немецких линкоров и сотня кораблей поддержки довольно безуспешно топтались вокруг двух российских броненосцев («Слава»/«Бородино» и «Гражданин»/«Цесаревич») с десятком миноносцев.
С тех пор ничего не изменилось, разве что мины стали умнее и опаснее. А еще у нас нет никакой вменяемой концепции применения флота. Очень размытое «обеспечение безопасности судоходства» - это, знаете, не для конверта с красной полосой.
Итак, два центра базирования.
Балтийск
Там базируются наши ракетные корабли, корветы проекта 20380, если выберется из ремонта флагман Балтфлота, эсминец «Настойчивый» – его место тоже там будет.
Вот эти корабли сразу можно вычеркивать из списка через 10 минут после начала «Часа Ч». По ним долбанут сразу с двух сторон, самая простая задача – с расстояния 30 км, с польской территории, можно работать вообще всем: ракетами, снарядами РСЗО, обычной артиллерией.
А предварительно все приемлемые фарватеры можно забросать минами (что точно будет сделано, чтобы никуда из Балтийска корабли не делись), которые убирать практически нечем. Один тральщик на всю Балтику – это несерьезно.
Так что сценарий Великой Отечественной «Корабли стоят у стенок и получают от авиации», скорее всего, будет реализован с той же степенью вероятности. Зачем придумывать что-то новое, если старое сработает вполне нормально? Учитывая, что к авиации теперь добавляются баллистические и крылатые ракеты, дальнобойные РСЗО и артиллерия, можно сильно не переживать.
Учитывая, что корабль – это довольно дорогое изделие ВПК любой страны, строящей их самостоятельно, так что очень сомнительно, что в будущем на Балтике мы сможем увидеть морские сражения в духе Моонзундской битвы. Все будет решаться именно ударами с максимально безопасных дистанций.
Кто начнет – понятно. Есть трио дудасистов (дудас – это прибалтийская волынка, если кто не знает), которые сыграют и споют по выданным нотам унылую мелодию о том, что… что напишут, то и сыграют. И это не самоубийство. Тут, главное, начать, а как показывает практика, дальше братва подтянется. «Отвечать на агрессию», совершенную, конечно, Россией, в отношении одной из маленьких, но очень гордых (предпочтительнее всех Латвия, потому что ближе к анклаву) республик.
И вот провокация свершилась, и что дальше? Дальше жуткая каша. Дания откроет проливы для своих, в Гданьском заливе начнется столпотворение, а по всей части Балтики просто дурдом. Кто будет разбираться в неизбежном бардаке типа «кто бросил валенок на пульт»? Подводные лодки, ракетные корабли будут раздавать и своим, и чужим, и гражданской стороне достанется.
И это не моя выдумка, читал многих реальных экспертов, в свое время носивших черные погоны, все они говорят о том, что конфликт на Балтике будет скоротечным и очень интенсивным, с комплексным применением надводных, подводных, воздушных и сухопутных сил.
Тут надо отметить, что однозначная и уверенная победа стороне НАТО не нужна. Ибо за минуту до этой самой победы, как считают многие на той стороне, последует ядерный удар. Потому противостояние доводить до такого вот однозначного финала никто не захочет. А вот сделать судоходство в сторону Калининграда невозможным – запросто.
Потому минные заградители, высыпающие в балтийские волны сотни мин, беспилотники-камикадзе всех мастей, торпеды, ракеты, снаряды, боевые водолазы всех мастей – все это однозначно превратит Балтику в несудоходное озеро, по которому ходить будет себе дороже даже тральщику.
И что у нас в плане расклада?
Для затравки так называемый польский флот: три подводных лодки и два фрегата. Не бог весть что, но зато рядом.
Швеция: 5 подводных лодок, 7 корветов и 7 тральщиков.
Финляндия: 6 минных заградителей и 13 тральщиков.
Германия: 6 подводных лодок, 12 фрегатов, 6 корветов и 19 тральщиков.
Понятно, что вся эта мощь в дело не пойдет, но даже той части, которая способна пускать торпеды из-под воды и бросать мины в воду более чем достаточно для того, чтобы парализовать все движение по линии Усть-Луга – Светлогорск.
Может ли хоть что-то изобразить ДКБФ в плане противодействия? Номинально да. В теории «москитный флот» вполне может сыграть против обычного с противокорабельными ракетами. На практике вопрос отдельный, смогут ли малые ракетные корабли противостоять современным фрегатам.
«Уран» - весьма неплохая, хоть и старая ракета, но для того, чтобы ею «испугать» немецкий фрегат типа «Баден-Вюртемберг» их надо минимум 3-4, поскольку ракета предназначена для кораблей водоизмещением до 5000 тонн. А вот даст ли немецкий фрегат утыкать себя «Уранами» - это вопрос, поскольку у него на вооружении стоят ракеты RAM, которые тоже весьма неплохи в плане поражения именно противокорабельных ракет.
Анклав «москиты» точно не защитят. К сожалению, мысли об эффективности ДКБФ в его современном виде мрачны, потому что по факту флот представляет собой флотилию малых кораблей, усиленную четырьмя современными корветами.
Если посмотреть на состав Каспийской флотилии, вы с удивлением сможете констатировать факт того, что там современных кораблей не меньше, и возможности в плане единовременного ракетного залпа если и хуже, то ненамного. На два корвета.
Какой вывод и что делать?
Есть мнение, что новые корабли с Балтики вообще можно было бы перебазировать на Черное море. Там сегодня однозначная нехватка кораблей, а целей в перспективе более чем достаточно. Старые корабли можно оставить, судьба их в любом случае будет незавидной, начнись там полноценный конфликт.
Вопрос «чем защитить наши берега» не требует долгих размышлений. Тем, чего боятся все корабли. Авиацией и береговыми комплексами. Оперативно-тактическими комплексами с баллистическими и крылатыми ракетами. «Бал» или «Бастион», замаскированный на берегу, кораблю обнаружить намного сложнее, чем тот же МРК, вышедший в море. Вычислить траекторию и ударить чем-то по месту пуска? Можно. Но – 2 минуты на все, дальше тот же «Бастион» сворачивается и со скоростью 60 км/ч покидает место своего пуска.
Насыщение нашей береговой линии мобильными ракетными комплексами – весьма непростая, но важная задача. Разместить не просто, необходимо создать кучу позиций, основных, запасных, ложных, максимально затруднив противнику возможность упреждающего удара.
Да, МРК несет 8 «Уранов», а «Бастион» - 2 «Яхонта». Далее чистая арифметика, в которой выигрывает береговой комплекс.
Нет у нас нормального флота, способного защитить Калининград. Значит, бросаться его строить не стоит, нет ни времени, ни денег, ни производственных мощностей. А дополнительные ракетные дивизионы, вкупе с пусковыми ракет, способных не только не подпустить к своим берегам супостата, но и намекнуть ему непосредственно в столице, что нас обижать нехорошо – вариант.
До Хельсинки 250 км по прямой из Ленинградской области или даже меньше. До Стокгольма 500, но для «Калибра» это не расстояние.
Плюс базы Дальней и стратегической авиации на севере, откуда возможен прилет Ту-22М, Ту-95 и Ту-160 – не менее важная составляющая успеха, чем «Балы» и «Бастионы».
И вообще, море – это половина дела, очень важно, что будет происходить на суше.
Тут еще одна неожиданная составляющая. Это… НАТО!
Есть люди, которые весьма скептически относятся к тому, что написано выше. То есть, к быстрой и безоговорочной победе НАТО на Балтике. И это люди… шведы! Возможно, именно потому Швеция пока не в блоке, в отличие от своих слабеньких соседей.
В этой стране есть такое заведение, как Институт оборонных исследований (FOI), заведение, функционирующее на деньги Минобороны Швеции и регулярно радующее военных серьезной аналитикой, которую потом без секретных компонент публикуют для всех.
Была такая публикация, «Сдерживание подкреплениями. Сила и слабость оборонной стратегии НАТО». Перевод может быть и не совсем точен, но: складывается впечатление, что писали как раз для прибалтов, финнов и поляков.
Так вот, главным противником стран НАТО в войне с Россией шведы считают на ракеты или бомбы, а время. Время, которое потребуется для переброски и развертывания сил блока.
Знаете, это так кажется, что вот она, дивизия там, бригада сям… Им всем нужно выполнить очень сложные манипуляции для того, чтобы начать воевать, защищая этих, мелких. То есть, все выглядит точно как у нас:
- погрузка в ППД;
- переброска на ТВД;
- развертывание в заданном районе;
- начало боевых действий.
И здесь тоже есть пара чертей, которые сидят в деталях. За все то время, что прибалтийские воины сидели в НАТО, на их территории не произошло ни одних учений бригадного уровня. О дивизионных просто молчим, все маневры в Прибалтике с военными формированиями этих стран шли на уровне батальонных групп.
Но даже прибывшие так называемые силы быстрого реагирования НАТО (NATO Response Force, NRF), которые потратят на это неделю, если за неделю там что-то осталось, это что-то должно будет влиться в NRF и пополнить батальонные группы до бригад.
Если будет чем пополнять через неделю.
Кроме того, через неделю это все равно будут сборные солянки NRF и местных подразделений, разобщенные и несогласованные. Тут можно вспомнить позорище образца 2017 года, когда министерства обороны США и Германии рискнули устроить учения двух бронетанковых бригад. Это вылилось в такое позорище, о котором полгода тогда писали все вовлеченные в тему. Тут даже наши организаторы армейского бардака задумчиво чесали кепки со словами «Не, мы так не можем. Учиться надо…».
Это когда 1 танковая бригада США 40 суток тараканилась у себя дома, с грехом пополам собралась, погрузилась и через 21 день собралась в Антверпене. Ну и еще через 15 дней прибыла на учения в Польшу. То есть, приблизительно 76 дней, то есть, больше двух месяцев.
Конечно, если все спланировать заранее и начать выход на войну с Россией этак за полгода…
Немецкая легкая бронетанковая бригада как раз из состава NRF, она чухала в Польшу ровно 17 суток. Через, подчеркну, территорию Германии, не через Грецию ехали.
И все это в рамках оперативной стратегии «4 х 30», которая предусматривает развертывание за 30 дней 30 батальонов мотострелков, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей в одной из стран НАТО с целью ее защиты.
Даже без нашего вмешательства это будет ярко красочное шоу с танцами на граблях.
Так что действительно, есть смысл не смотреть в сторону Балтийского флота, в том состоянии, в котором он пребывает, сделать что-то реальное он не сможет. Значит, необходимо переключить внимание на сушу. Польша, которая сегодня скупает вооружение по всему миру и готовится не пойми к чему – это серьезно. А с заскоками панов – и тем более.
Конечно, наблюдая, как наш Черноморский флот участвует в СВО и какие у него в этом результаты, за Балтику страшновато, если честно.
Однако, говоря о том, что корабли ДКБФ могут быть уничтожены у пирсов, я имею в виду не то, что надо будет со слезами на глазах провожать их на дно, а просто принять меры к тому, чтобы то, что может уничтожить эти корабли, было уничтожено несколько раньше.
Довольно несложный рецепт победы.