Экс-советник Минобороны США высказался об ударе ВС РФ по ЗРК Patriot: «Под Киевом попали по очень важным целям»

Во время мощных ракетных ударов по Киеву и его окрестностям ВС РФ атаковали не только ЗРК Patriot американского производства, не так давно поставленный США Украине, но и другие значимые объекты. Об этом заявил бывший советник главы Министерства обороны США полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в беседе с YouTube-каналом Redacted.
Как отметил эксперт, практически все ракетные удары, которые ВС РФ нанесли по украинской столице и другим крупным городам, поразили склады хранения боеприпасов и нового вооружения, переданного западными странами. В их числе Макгрегор называет ракеты Storm Shadow, поставленные Великобританией.
Под Киевом русские попали по очень важным уязвимым целям, разнеся их в пух и прах
- сказал бывший советник Пентагона.
По утверждению Макгрегора, у Вооруженных сил Российской Федерации очень хорошо работает разведка. Российские военные осведомлены о местах нахождения всего вооружения, прибывающего на Украину из западных стран. Например, им известно, где концентрируются бронемашины и танки, где – зенитные ракетные комплексы.
Удары по системам Patriot и IRIS-T, по мнению аналитика, могут быть связаны со стремлением России ослабить противовоздушную оборону Украины. Решение этой задачи, отмечает Макгрегор, позволит российскому командованию более активно использовать авиацию для нанесения дальнейших ударов по украинским формированиям.