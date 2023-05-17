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Экс-советник Минобороны США высказался об ударе ВС РФ по ЗРК Patriot: «Под Киевом попали по очень важным целям»

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Экс-советник Минобороны США высказался об ударе ВС РФ по ЗРК Patriot: «Под Киевом попали по очень важным целям»

Во время мощных ракетных ударов по Киеву и его окрестностям ВС РФ атаковали не только ЗРК Patriot американского производства, не так давно поставленный США Украине, но и другие значимые объекты. Об этом заявил бывший советник главы Министерства обороны США полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в беседе с YouTube-каналом Redacted.


Как отметил эксперт, практически все ракетные удары, которые ВС РФ нанесли по украинской столице и другим крупным городам, поразили склады хранения боеприпасов и нового вооружения, переданного западными странами. В их числе Макгрегор называет ракеты Storm Shadow, поставленные Великобританией.

Под Киевом русские попали по очень важным уязвимым целям, разнеся их в пух и прах

- сказал бывший советник Пентагона.

По утверждению Макгрегора, у Вооруженных сил Российской Федерации очень хорошо работает разведка. Российские военные осведомлены о местах нахождения всего вооружения, прибывающего на Украину из западных стран. Например, им известно, где концентрируются бронемашины и танки, где – зенитные ракетные комплексы.

Удары по системам Patriot и IRIS-T, по мнению аналитика, могут быть связаны со стремлением России ослабить противовоздушную оборону Украины. Решение этой задачи, отмечает Макгрегор, позволит российскому командованию более активно использовать авиацию для нанесения дальнейших ударов по украинским формированиям.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Ministerie van Defensie/Hennie Keeris
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6 комментариев
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  1. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 21:11
    -2
    Ну, ну .
    более активно использовать авиацию

    А они тем временем ПВО эшелонам на Украину гонят.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:18
    +4
    По утверждению Макгрегора, у Вооруженных сил Российской Федерации очень хорошо работает разведка.
    . Всё не так просто и однозначно.
    Враг опытный, стремится нащупать нашу слабину и бьёт туда.
    Ещё, очевидно, враг давно и капитально стал нелюдь, потому как бьёт по гражданским целям без каких либо ограничений и сожалений!!!
    Такого только уничтожать, окончательно и без пощады!
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:22
    +1
    Откуда он знает ,у него остался пропуск в Пентагон?По крайней мере это наш человек в стане врага .Но сколько у него слушателей в США ?
  4. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 21:41
    -4
    Интересна цена Кинжала и Пэтриота в сравнении. Неужели больше наши ничем гораздо более дешёвым уничтожить его не могут?
    1. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 21:57
      0
      Цитата: Николай Дягелев
      Интересна цена Кинжала и Пэтриота в сравнении
      Считали уже и не один раз. Батарея Пэтриот стоит от пятисот миллионов до миллиарда долларов. Одна ракета – четыре миллиона. Во время атаки в Киеве выпущено не меньше тридцати ракет.
      Сколько стоит Кинжал точно неизвестно, но по разным оценкам от 36 до 70 млн. рублей, то есть, не больше одного миллиона баксов.
      Вот и считайте, выгодно долбить Пэтриоты Кинжалом или нет.
    2. topol717
      topol717 Сегодня, 21:58
      0
      Цитата: Николай Дягелев
      Интересна цена Кинжала и Пэтриота в сравнении. Неужели больше наши ничем гораздо более дешёвым уничтожить его не могут?

      Да какая разница. Тут реклама оружия и возможностей.
      Может там вообще кинжала не было. грубо говоря 20 Калибров + 50 гераней и любой патриот приплывет.
      А может наоборот одними кинжалами пробили.