В городе Киев были поражены и полностью уничтожены: многофункциональная радиолокационная станция, а также 5 пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США

16 мая 2023 года в результате мощного ракетного удара, произведенного с помощью гиперзвуковой ракеты «Кинжал», в Киеве удалось поразить и уничтожить 5 пусковых установок и многофункциональную радиолокационную станцию ЗРК Patriot американского производства. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.Таким образом, российское военное ведомство раскрыло новые подробности вчерашнего масштабного ракетного удара по украинской столице. Как оказалось, речь идет не просто об уничтожении РЛС и пусковой установки американского зенитного ракетного комплекса, а о ликвидации пяти пусковых установок.- подчеркивается в официальном сообщении Министерства обороны Российской Федерации.В Минобороны РФ подчеркнули, что озвученные данные являются «достоверно подтвержденными». Разумеется, украинское командование и его американские покровители будут всячески отрицать возможность поражения ЗРК Patriot. Украинским властям приходится хранить миф о том, что американское вооружение является некоей «волшебной защитой» от российских ударов, хотя это не так.Американские СМИ, в свою очередь, не могут позволить себе опубликовать правдивую информацию, так как это наносит сильный удар по имиджу военно-промышленного комплекса США. Кто будет покупать ЗРК Patriot, если их сейчас начнут массово уничтожать на Украине ударами с воздуха. Да и американским налогоплательщикам не помешает в этом случае задуматься о том, есть ли смысл передавать Украине такое дорогостоящее вооружение, если оно уничтожается вскоре после прибытия и развертывания.Напомним, что немного ранее американский телеканал CNN заявил о «частичном повреждении» ЗРК Patriot. Между тем, официальный представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат еще раньше пытался уверять, что с зенитным ракетным комплексом ничего не произошло и он якобы находится на боевом дежурстве.