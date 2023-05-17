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Минобороны РФ: Ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» 16 мая в Киеве уничтожены 5 пусковых установок ЗРК Patriot

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Минобороны РФ: Ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» 16 мая в Киеве уничтожены 5 пусковых установок ЗРК Patriot

16 мая 2023 года в результате мощного ракетного удара, произведенного с помощью гиперзвуковой ракеты «Кинжал», в Киеве удалось поразить и уничтожить 5 пусковых установок и многофункциональную радиолокационную станцию ЗРК Patriot американского производства. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.


Таким образом, российское военное ведомство раскрыло новые подробности вчерашнего масштабного ракетного удара по украинской столице. Как оказалось, речь идет не просто об уничтожении РЛС и пусковой установки американского зенитного ракетного комплекса, а о ликвидации пяти пусковых установок.

В городе Киев были поражены и полностью уничтожены: многофункциональная радиолокационная станция, а также 5 пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США

- подчеркивается в официальном сообщении Министерства обороны Российской Федерации.

В Минобороны РФ подчеркнули, что озвученные данные являются «достоверно подтвержденными». Разумеется, украинское командование и его американские покровители будут всячески отрицать возможность поражения ЗРК Patriot. Украинским властям приходится хранить миф о том, что американское вооружение является некоей «волшебной защитой» от российских ударов, хотя это не так.

Американские СМИ, в свою очередь, не могут позволить себе опубликовать правдивую информацию, так как это наносит сильный удар по имиджу военно-промышленного комплекса США. Кто будет покупать ЗРК Patriot, если их сейчас начнут массово уничтожать на Украине ударами с воздуха. Да и американским налогоплательщикам не помешает в этом случае задуматься о том, есть ли смысл передавать Украине такое дорогостоящее вооружение, если оно уничтожается вскоре после прибытия и развертывания.

Напомним, что немного ранее американский телеканал CNN заявил о «частичном повреждении» ЗРК Patriot. Между тем, официальный представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат еще раньше пытался уверять, что с зенитным ракетным комплексом ничего не произошло и он якобы находится на боевом дежурстве.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Darkone
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29 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 21:29
    -12
    Это делитель или множитель от МО ? Давно искал эту цифру
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 21:31
      +8
      laughing Укровермахт заявлял о 6 сбитых кинжалах...всё сходится wassat
      1. topol717
        topol717 Сегодня, 21:45
        +5
        Кинжал нужен был всего 1, по радару и головной машине. Остальное разобрали калибрами и геранями.
    2. Синоид
      Синоид Сегодня, 21:33
      +1
      Это Аргумент;)
      Поставили на место полосатоухих
    3. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 21:44
      +1
      Цитата: Аргон
      Это делитель или множитель от МО ? Давно искал эту цифру

      Весь день из каждого утюга про эти "Патриоты", а до сих пор не ясно - умножать на пять или делить на ноль.

      Чувствуется, что без фотографий и видео не обойтись. Что наши официальные и не очень, что их - врать будут все.
      Война-с...
      Подождём - где-нибудь у кого-нибудь вода в седалище не удержится. Какой-нибудь, например, "укрозенитчик" захочет "мамо и папо" порадовать снимком с "настоящей войны" на фоне обломков "Патриота". Или они вдруг объявятся ещё где-нибудь живые и здоровые. Тогда и ясно будет, кто врёт.

      Кстати - а их из космоса видно? Не самокат же, в конце-то концов! Конашенков, например, показал бы пару-тройку фотографий - и народ бы успокоил, и Америку потроллил.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 21:51
        0
        Цитата: Zoldat_A
        Чувствуется, что без фотографий и видео не обойтись

        Да не работает с такой скоростью фотошоп (точнее, не работает с такой скоростью одобрение фотошопа от начальства)
        Подождите ещё пару дней, и будет фото поцарапанной краски "Пэтриота"
        З.Ы. От Кинжала остаётся воронка 20 метров в диаметре.
        Такие воронки хорошо из космоса видны.
        Надеюсь, появятся фото спутников. Причём желательно от натовских, поскольку тут вряд ли будут что-то подрисовывать против США.
  2. JD1979
    JD1979 Сегодня, 21:32
    -18
    5 пустых установок, ну может хоть РЛС окупит, цену Кинжала и кучи "ложных" целей.
    1. tank_killer156
      tank_killer156 Сегодня, 21:46
      +1
      патриот стоит лярд,одна ракета 3 ляма зелени,было 32 пуска посчитай математика - и того минус 1 лярд и 96 лямов зелени, ОХ И ХОРОШЕЧНО же
      1. kapitan92
        kapitan92 Сегодня, 21:57
        0
        Цитата: tank_killer156
        патриот стоит лярд,одна ракета 3 ляма зелени,было 32 пуска посчитай математика - и того минус 1 лярд и 96 лямов зелени,

        Одна система противовоздушной обороны (ПВО) Patriot стоит $450–550 млн, а одна ракета к ней — около $4 млн. Об этом 22 декабря сообщил телеканал CNN со ссылкой на Пентагон.

        https://iz.ru/1445261/2022-12-22/cnn-uznal-o-stoimosti-sistem-pvo-patriot
    2. Zhan
      Zhan Сегодня, 21:50
      +2
      Цитата: JD1979
      5 пустых установок, ну может хоть РЛС окупит, цену Кинжала и кучи "ложных" целей.

      Конечно пустых, но только после того, как ракеты все отстреляли по ложным целям. А вы думали там одним кинжалом работали ? Вон какой залповый фейерверк устроили. Позиции пусковых ночью так хорошо видны были. А ещё РЛС так видно было хорошо, светилась во всех диапазонах, как новогодняя ёлка, Х-31П, неслась к ней как на праздник.. smile А вот теперь оставшиеся ракеты будут к дереву привязывать и с фитиля запускать.. smile
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:33
    0
    Дык у ВСУ есть второй комплект Пэтриота ,они его сейчас и предоставят как первый на обозрение!
  4. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 21:38
    -5
    Не, не, 10, точно вам говорю)))
    Опомнились, давай ща под шумок небылицы придумывать
  5. svetlo seriy
    svetlo seriy Сегодня, 21:40
    -3
    украинцы видимо Петриоты вертикально друг на друга установили, для малозаметности с верху.
  6. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 21:40
    -5
    Пять пусковых одной ракетой? То радостная новость! А почему не семерых одним ударом, а только пятерых?
  7. spirit
    spirit Сегодня, 21:42
    0
    Установки должны стоять на удалении друг от друга(расставляли НАТОВцы по инструкции) для поражения 5установок и РЛС нужно 6 точных попаданий.Из заявлений МО все это сделал один кинжал(а что вы ещё хотели от Конашенкова?)Скорее всего поразили одну, Макс две пусковые установки hi
    1. Александр Кочурков
      Александр Кочурков Сегодня, 21:50
      +1
      А Вы видео стрельбы Патриотами видели? Все пуски практически из одного места.
  8. tank_killer156
    tank_killer156 Сегодня, 21:42
    +5
    Патриот от потратился,а это целый лярд зелени и имиджевый провал,ну шо сынки помогли вам Американские приблуды, пора по Банковской шмальнуть
  9. Некто_Какоевич
    Некто_Какоевич Сегодня, 21:45
    0
    Всего пять? Там, поди, заряд уменьшенной мощности был. Запустили бы усиленный там бы, наверное, ещё несколько патриотов в США взрывной волной уничтожилось.
  10. Black_Messiah
    Black_Messiah Сегодня, 21:47
    -1
    Цена "Патриота" (без учета ракет) - около 500млн.$, цена одного "Кинжала" - около 750т.$ (где-то утверждается, что около 1млн.$)
    Если инфа хотя бы даже на 20% правдивая (т.е. один уничтоженный "Патриот") - это уже неплохой размен, не правда ли?... даже с учетом прочих выпущенных целей-приманок
  11. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 21:48
    0
    Хороший ответ Чемберлену: украинцы сбили больше ракет чем МО РФ запустило. И в ответ МО РФ уничтожило больше систем Patriot чем было на вооружении Укровермахта.
  12. Senator Om
    Senator Om Сегодня, 21:52
    -2
    Если верить минобороны то россия уничтожила уже сотни хаймерсов, тысячи танков, сотни самолетов и вертолетов, десятки леопардов и даже абрамсы которые не доехали до фронта.
  13. Некто_Какоевич
    Некто_Какоевич Сегодня, 21:53
    -2
    Цитата: Zoldat_A
    Цитата: Аргон
    Это делитель или множитель от МО ? Давно искал эту цифру

    Конашенков, например, показал бы пару-тройку фотографий - и народ бы успокоил, и Америку потроллил.

    Так, вроде, даже фото подбитых хаймарсов особо нет. Которых не один десяток уничтожили. А вы фото пяти патриотов требуете.
    У нас в клубе джентльменам принято верить на слово... ©
  14. topol717
    topol717 Сегодня, 21:53
    0
    А какая версия патриота в Киеве установлена? Была.
    Первая или последняя, или никто не знает.
  15. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 21:54
    0
    Ну что сынку????
    Помогли тебе твои янки????
    Помогли тебе твои ляхи?????
    Помогла твоя НАТО?????
    Ну мы помогли тебе Кинжалами,
    Калибрами,
    Геранями
    Прозреть чуток, придти в чувство.
    И помножить PATRIOTы на ноль.
  16. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 21:54
    0
    Кто будет покупать ЗРК Patriot, если их сейчас начнут массово уничтожать на Украине ударами с воздуха.
    так вроде все эксперты, в том числе американские, признают что гиперзвуковые ракеты пэтриоту не по зубам, в чем тут новость для потенциальных покупателей?
  17. doktor_alex
    doktor_alex Сегодня, 21:55
    -1
    "Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, комплекс ПВО Пэтриот… три… комплекса»
  18. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:56
    0
    А давайте представим, что установлен комплекс был не совсем по правилам и рядом сложен боезапас ( это же чудооружие ему ничего не грозит). Попал кинжал в раскладку боезапаса и отправил весь комплекс в утиль. Это же Украина там не всегда делают по инструкции (в принципе как и в России). request Это просто версия. Я не специалист и при поражении ЗРК Patriot не присутствовал. hi
  19. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 21:57
    0
    9 марта 2022, 21:20
    Из строя выведена почти вся украинская авиация и ПВО, заявил официальный представитель Минобороны России

    пруф: https://www.1tv.ru/news/2022-03-09/423055-iz_stroya_vyvedena_pochti_vsya_ukrainskaya_aviatsiya_i_pvo_zayavil_ofitsialnyy_predstavitel_minoborony_rossii

    де жавю у мну... звиняйте... болею... старость не радость... crying
  20. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 21:59
    0
    Укропы так нагло врут, что Конашенкову доверяю больше.