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Под контролем противника в Артёмовске осталось менее 1 кв. км территории и всего несколько многоэтажек

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Под контролем противника в Артёмовске осталось менее 1 кв. км территории и всего несколько многоэтажек

К вечеру среды, 17 мая, подразделения ЧВК «Вагнер», взяв под контроль ещё несколько сотен квадратных метров территории на западе Артёмовска, снизили процент контролируемых противником городских территорий менее чем до 2,5%. По последним данным, ВСУ в Артёмовске (Бахмуте) к настоящему моменту контролируют менее 1 кв. км территории. Фактически это несколько полосок на юго-западе и в западной частях, в том числе близ выезда на Хромово (Артёмовское), где идут тяжёлые бои. Противник контролирует несколько многоэтажек, которые при этом с нескольких сторон простреливаются «Вагнером», отряды которого ведут штурмы «волнами».


В то же время бои идут на флангах. Украинские военкоры, которые всё последнее время посмеивались над российскими сводками относительно того, сколько именно квадратных километров и процентов территории Бахмута перешли под российский контроль, теперь сами успех ВСУ на флангах измеряют в метрах.

Одна из публикаций:

Официально говорят о 500 метрах нашего продвижения, но цифра уже больше по флангам.

Нужно напомнить, что это продвижение идёт уже около недели. Если сначала для противника оно было относительно удачным (удалось взять под контроль пару высот неподалёку от Артёмовска, продвинуться в сторону Клещеевки, взять позиции близ Богдановки), то с каждым последующим днём метры даются тяжелее, потери становятся выше. Российские артиллерия, миномётные расчёты и авиация делают своё дело, выбивая резервы, которые командование противника бросает в бой для достижения успеха.

Военные эксперты склонны полагать, что контрнаступление ВСУ под Артёмовском если не захлебнулось, то в значительной степени упёрлось «в стену», проломить которую для охвата «Вагнера» в городе, к счастью для наших сил, не удаётся.
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24 комментария
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  1. alexandr 66
    alexandr 66 Вчера, 22:07
    +1
    Сегодня под Клещеевкой опять перегрупировка. Хрен поймёшь что происходит.
    1. Лешак
      Лешак Вчера, 22:15
      +1
      На то она и странная военная операция, чтобы было непонятно (грустный сарказм). recourse
    2. Бигль
      Бигль Вчера, 22:20
      -4
      Почему же хрен поймёшь? Как раз таки понятно: происходит отрицальное наступление... Перегруппировка))
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Вчера, 22:34
      0
      Эта новость?
      Кровавый провал атаки нацистов "Азова" под Бахмутом - подробности
      Выяснилось, что российские позиции штурмовали боевики 3-й штурмовой бригады (бывший нацистский полк "Азов").
      Появилась геолокация: бой был на фланге Бахмута, в районе канала западнее Клещеевки, где наступает враг.
      Во время штурма погибло несколько боевиков, а не только тот, что на видео, об этом сообщают сами нацисты.

      https://t.me/RVvoenkor/45233


      ЧВК" Вагнер" продвинулось на 260 м: в ближайшее время Бахмут будет взят
      Е. Пригожин:
      "За сегодня подразделения ЧВК Вагнер продвинулись до 260 метров и заняли площадь 180 000 квадратных метров.
      Под контролем противника остается 1,28 (вчера было 1,46) квадратных километра.
      Противник оказывает ожесточенное сопротивление, бои идут за каждый дом, за каждый метр.
      Окружить врага не получается из-за потери позиций армейских подразделений под Бахмутом.



      Мощные столбы огня: кадры ракетных ударов по целям в поселке Котовского под Одессой
      Кадры публикуют местные каналы

      https://t.me/s/RVvoenkor
      1. alexandr 66
        alexandr 66 Вчера, 22:47
        -5
        Как говорит Пригожин, войдёт в аналы военного искусства как Отскок Герасимова. Скольких ребят положили для взятия и ещё наглец друган нгш Соболев вякает на Вагнер. Кто управляет войсками и государством?
        1. Репеллент
          Репеллент Вчера, 23:02
          +6
          Цитата: alexandr 66
          ... войдёт в аналы военного искусства

          Велик и могуч все же русский язык...
          1. ДымОк_в_дЫмке
            ДымОк_в_дЫмке Вчера, 23:48
            0
            Цитата: Репеллент
            Велик и могуч все же русский язык...

            Оно так. Особенно в той части, где принято многоточия ставить!

            По фотографии: такой раздербан построенного ещё при СССР не выгоден ни нам, ни украм;
            выгоден лишь англосксам. Восстанавливать-то кто будет? Мы? Так у нас и так есть что и где строить. украинцы? Так им такие под это кредитные %% вдуют, что мама не шали.
            Один из поводов убивания западом Украины - будущие дикие проценты по кредитам на восстановление.
            1. Репеллент
              Репеллент Вчера, 23:58
              +1
              Цитата: ДымОк_в_дЫмке
              По фотографии

              Это типа "кстати, о птичках"? Похоже, похоже... yes
        2. Комментарий был удален.
        3. bessonov932
          bessonov932 Вчера, 23:55
          +3
          "Войти в анналы" - войти в историю (это из латыни), а "аналы", анус - это то же латынь, но значение несколько иное!
    4. Жгучая_Крапива
      Жгучая_Крапива Вчера, 22:35
      +2
      Будем учиться понимать эзопов язык бедных авторов, которые вертятся, как уж на сковородке.
      Спасибо им, но так иногда думаешь, может и не надо нам ничего знать. Все хорошо, прекрасная маркиза. Войны нет, а СВО не наше дело. До тех пор, пока в собственную квартиру не прилетит.
  2. ASM
    ASM Вчера, 22:13
    +1
    Не понимаю, почему эти несколько многоэтажек еще не отбуратинили? Там что, мирное население в заложниках держат? Тогда почему об этом еше не трезвонят на каждом углу? Нечего с бандеровцами цацкаться - только в землю.
    1. Бигль
      Бигль Вчера, 22:21
      -3
      Несколько многоэтажек.... А вы уверенны в этом?))
    2. ЗЭМЧ
      ЗЭМЧ Вчера, 22:38
      0
      Цитата: ASM
      Не понимаю, почему эти несколько многоэтажек еще не отбуратинили? Там что, мирное население в заложниках держат? Тогда почему об этом еше не трезвонят на каждом углу? Нечего с бандеровцами цацкаться - только в землю.

      Да, в подвалах мирняк, Вагнеры часто рискуют жизнями для их вытаскивания, укропы от своей тактики не отходят(((
      1. Жгучая_Крапива
        Жгучая_Крапива Вчера, 22:54
        -2
        Рядовых бойцов никто не спрашивает, я полагаю. Решения принимают те, кто ничем не рискует, и дети их не рискуют.
    3. котик-русич
      котик-русич Вчера, 23:21
      -1
      Цитата: ASM
      Не понимаю, почему эти несколько многоэтажек еще не отбуратинили? .
      Можно применить миномёт "Тюльпан" 240мм - несколько мин в многоэтажку - дом сложится вместе с обороняющимися ВСУ.

      Цитата: ASM
      Там что, мирное население в заложниках держат? .
      В этом случае нужно было в самом начале бросать все силы на окружение Артёмовска - осаждать его, брать измором гарнизон ВСУ - кончится вода, через 2-3 дня без воды все сдадутся - потом ищи "заложников", освобождай из подвалов ещё живых жителей.
      hi
  3. rocket757
    rocket757 Вчера, 22:31
    0
    Военные эксперты склонны полагать, что контрнаступление ВСУ под Артёмовском если не захлебнулось, то в значительной степени упёрлось «в стену», проломить которую для охвата «Вагнера» в городе, к счастью для наших сил, не удаётся.
    . Простой вопрос... почему нашим, К СЧАСТЬЮ, удаётся сдержать "конт наступ" ВСУ???
    Не понятно...
    Понятно, что в военном деле, как и везде, присутствует элемент удачи, но где ж тогда воинское мастерство и все прочие составляющие, которые обеспечивают успехи и победу???
    Противник у нас не простой, упорный и просто надеятся на "счастливый случай" не приходится!
    В общем, не понятно, почему так написано...
  4. Степняк
    Степняк Вчера, 22:33
    0
    Чего-то я не понимаю во всей этой истории. Вот где-то не вяжется... А где - не пойму.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 23:56
      -1
      Цитата: Степняк
      Чего-то я не понимаю во всей этой истории. Вот где-то не вяжется... А где - не пойму.

      Тогда попытайтесь разобраться чем отличается социализм (в разных его версиях) от периферийного мелкотравнического капитализма. Всё встанет на свои места. hi
  5. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Вчера, 22:35
    +5
    Одна сторона ищет методом тыка дыры в обороне другой стороны, а другая сторона ничего не ищет, а просто ломится лбом об укрепрайоны противника.

    Куда делось военное искусство РККА по стратегическим прорывам на глубину и охватам с тыла укрепрайонов?
    1. Тарелка
      Тарелка Вчера, 22:44
      -2
      Неактуально. Актуальное военное искусство в Штатах, но, увы, Россия - не Штаты. Так что как умеют.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 00:01
      -1
      Увод в обсуждение военных успехов/провалов и военного искусства - это умелый увод от обсуждения характеристик социального строя и вытекающих с железной логикой последствий.
      Не первый век сей увод используется. hi
  6. двп
    двп Вчера, 23:03
    +2
    Сегодня мужики позвонили :сослуживец погиб, в Вагнере был. И брата под угрозой уголовки отправляют на второй заход. Ну и где наша ,,легендарная,, армия и ,,талантливые,, генералы? Сколько это лобовое побоище будет продолжаться? Когда я читаю что мы уничтожили столько то украинских солдат,и думаю -а сколько погибло наших? И как мы потом со всем этим будем жить все вместе в одной стране? А иначе зачем весь этот хоровод было заводить. Мы до сих пор делимся на красных и белых. Я ,год назад,даже в страшном сне не мог себе представить что так будут развиваться события. Хотя уже тогда понимал что легкой прогулки не будет,это не 2014год. Пойду ка лучше стакан накачу.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 00:11
      +3
      Цитата: двп
      А иначе зачем весь этот хоровод было заводить. Мы до сих пор делимся на красных и белых.

      К сожалению, на красных и белых мы не делимся.
      Мы делимся (точнее, разделены) на белых и белых не понимая того.
      Краснинка была вначале "Русской весны", но поэтому её и перестали поддерживать.
      "Северный ветер" утих. А все лидеры "Русской весны" были по одному уничтожены.
      Говорилось что украми, но раскрытия до сих пор нет. hi
  7. Carlos Sala
    Carlos Sala Вчера, 23:27
    -1
    Хорошие новости. Но и в Херсоне мы впервые услышали эту музыку. Будем надеяться, что на этот раз противник не достигнет своих целей.