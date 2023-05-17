Под контролем противника в Артёмовске осталось менее 1 кв. км территории и всего несколько многоэтажек

К вечеру среды, 17 мая, подразделения ЧВК «Вагнер», взяв под контроль ещё несколько сотен квадратных метров территории на западе Артёмовска, снизили процент контролируемых противником городских территорий менее чем до 2,5%. По последним данным, ВСУ в Артёмовске (Бахмуте) к настоящему моменту контролируют менее 1 кв. км территории. Фактически это несколько полосок на юго-западе и в западной частях, в том числе близ выезда на Хромово (Артёмовское), где идут тяжёлые бои. Противник контролирует несколько многоэтажек, которые при этом с нескольких сторон простреливаются «Вагнером», отряды которого ведут штурмы «волнами».
В то же время бои идут на флангах. Украинские военкоры, которые всё последнее время посмеивались над российскими сводками относительно того, сколько именно квадратных километров и процентов территории Бахмута перешли под российский контроль, теперь сами успех ВСУ на флангах измеряют в метрах.
Одна из публикаций:
Официально говорят о 500 метрах нашего продвижения, но цифра уже больше по флангам.
Нужно напомнить, что это продвижение идёт уже около недели. Если сначала для противника оно было относительно удачным (удалось взять под контроль пару высот неподалёку от Артёмовска, продвинуться в сторону Клещеевки, взять позиции близ Богдановки), то с каждым последующим днём метры даются тяжелее, потери становятся выше. Российские артиллерия, миномётные расчёты и авиация делают своё дело, выбивая резервы, которые командование противника бросает в бой для достижения успеха.
Военные эксперты склонны полагать, что контрнаступление ВСУ под Артёмовском если не захлебнулось, то в значительной степени упёрлось «в стену», проломить которую для охвата «Вагнера» в городе, к счастью для наших сил, не удаётся.