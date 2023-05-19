Иван Грозный и события в Великом Новгороде. Иной взгляд

Фейк с Запада

Заговор с поляками

«Много знатных лиц, приблизительно 30 человек... письменно обязались, что предали бы великого князя вместе с его опричниками в руки Вашего Королевского Величества, если бы только Ваше Королевское Величество двинулись на страну».

«...В дни Ивана IV жил в Новгороде «некий Волынец, волочащей именем Петр, которой за некое преступление от тамошнего гражданского начальства был наказан (за ево непорядки)». Затаив злобу, он сделал челобитную за подписями архиепископа «и всех первейших дворян и граждан» с просьбой к польскому королю взять Новгород под свое покровительство. Бумагу эту он спрятал за образ в Софийском соборе, а сам отправился с изветом в Москву.



Царь послал «одного из верных своих» выяснить, насколько соответствует действительности этот извет. Челобитная была найдена там, где ее спрятали. Привлеченные к ответу новгородцы с удивлением поглядели на челобитную и заявили: «От подписей рук наших отпереться не можем, но что мы королю польскому поддаться хотели или думали, того никогда не было». Царь же поверил Волынцу. «И с того времени царь Иван Васильевич своим подданным в верности к себе больше стал не доверивать, и жесточае и свирепее с ними поступать стал, а Волынца богатством великим наделил».



Эта легенда была записана в XVIII в. и тогда же включена в один из рукописных сборников новгородских летописей. Обычно ее не принимали всерьез, слишком много в ней от вымысла. Впрочем, этой легенде вторит другая.



В 1902 г. в деревне Бедовой Пустозерской волости Архангельской губернии фольклорист Н. Е. Ончуков записал такой рассказ о том же событии.



«Был в Москве человек-волшебник, писал руками и ногами; написал грамоту-письмо и положил в церковь за икону, перед которой государь прикатится, дак стоит у службы. Царь Иван Васильевич прикатился в церковь, увидел письмо, взял и положил в карман. Прочитал после – Новгород отказывается прочь от его, и дети все прочь от его. Царь рассердился и стал казнить людей занапрасно».



Как видим, тот же сюжет, только имя «волшебника» исчезло. Неужели дым без огня? Нет, в истории так бывает редко.



Путь исследования приводит нас к немногочисленным сохранившимся от тех времен историческим источникам. Опустошительные пожары уничтожили большую часть царского архива XVI в. Многих документов уже нет, но сохранились их названия. Поэтому опись архива, составленная еще в 60-е годы XVI в., представляет особую ценность. В описи встречается и знакомое имя: в том же ящике, где хранился указ об опричнине, – «челобитная безымянная, подали ее в Челобитную избу на Петрово имя Волынского, что будто Петр слышал у Федора у Новосильского про государя непригожие речи».



Итак, на Петра Волынского был подан, говоря точным языком, анонимный извет. Волынского обвиняли в том, что он слышал непригожие речи, а государя об этом не известил. По тогдашним временам это было тяжелое преступление: услышать, как какой-то смельчак осуждает (а может быть, всего лишь обсуждает – и это непригоже!) действия государя, и не донести.



Имеется помета, что в ноябре 1569 г. эту челобитную «взял к государю дияк Василей Щелкалов». А месяцем позже царь пошел походом на Новгород. Прежде чем начать действовать в Новгороде, царь почему-то заинтересовался уже завершенным делом (в архив попадали лишь решенные дела).



Итак, Щелкалов участвовал в следствии по новгородскому делу, и именно он перед походом Ивана Грозного на Новгород привез ему дело Петра Волынского, обвинявшегося в недоносительстве о государственном преступлении. А из легенды мы знаем, что какого-то Петра Волынца считали в XVIII в. виновником бедствий Новгорода. Таковы исходные данные. Тем не менее, возможно, что в легенде, на первый взгляд малодостоверной, мы находим зерна истины» [2].

Отравители Старицкие

«У Марии Темрюковны очень высокое содержание мышьяка в костной ткани, которое во много раз превышает нормальное» [4].

«6 сентября 1569 г. скончалась царица Мария Темрюковна. Подозрение в ее отравлении пало на Старицких. Таубе и Крузе рассказывают, что один из дворцовых поваров, ездивший в Нижний Новгород за рыбой, донес, будто князь Владимир дал ему ядовитый порошок и 50 рублей, велев отравить царя. По наблюдениям исследователей, в Синодике опальных «дело князя Старицкого» начинается с казни царского повара и рыболовов.



Обвинение Старицких в попытке отравления царской семьи с помощью рыбы имеет рациональное объяснение. По словам Петрея, во время торжественных обедов к столу государя последним блюдом подавалась сельдь особой породы из Переславля. Знаменитую ряпушку, или «царскую сельдь» поставляли крестьяне Горицкого Успенского мужского монастыря, расположенного на берегу Плещеева озера.



Горицкий Воскресенский девичий монастырь, устроенный княгиней Старицкой на притоке Волги, снабжал кремлевскую кухню осетрами и стерлядями. В Волге и в ее притоках также обитает сельдь, однако на Руси ее не употребляли в пищу до середины XIX в. Волжскую сельдь называли «бешенкой», вызывающей отравление, и использовали для жиротопления. Лишь с 1860-х гг. ее стали заготавливать впрок методом посола.



Вероятно, царские лекари заподозрили, что болезни и смерти членов государевой семьи были вызваны употреблением волжской сельди. «Бешенка» попадала на царский стол под видом переславской, чему способствовало совпадение названий монастырей, рядом с которыми находились рыбные слободы» [6].

Мстительный Карамзин

«Я не знаю, каким по натуре был Карамзин, автор «Бедной Лизы», насколько сердоболен и слезлив, но, сочиняя историю государства Российского», он оказался лишенным даже малой капли любви к России, настолько душа его была поражена желанием мести и чувством ненависти.



Наверное, во многом был прав Иосиф Сталин, когда запрещал к переизданию многолетний труд писателя, приказав спрятать его подальше с глаз легковерного читателя. Но с приходом либералов во власть книги достали из скрытни по чьему-то наущению, и русский писатель Михаил Алексеев (выходец из крестьян) издал Карамзина в журнале «Москва», чрезвычайно гордясь своим смелым поступком.



Это у Карамзина можно вычитать пошлую сказку, как собирался московский царь усмирять Великий Новгород в декабре 1569 года. Вошел в Клин и сразу «дома и улицы наполнились трупами, не щадили ни жен, ни младенцев. От Клина до Городни дорога усыпалась трупами всех встречных»…



«Говорят, что в Новгороде за 6 недель погибло около 60 000 человек (хотя, по летописи, в Новгороде Грозный был всего неделю). Волхов, запруженный телами и членами истерзанных людей, долго не мог пронести их в Ладожское озеро, так что священники в течение 6 или 7 месяцев, не успевая погребать мертвых, бросали их в яму без всяких обрядов…



Конечно, бумага всякую чушь стерпит, у нее нет совести, нет стыда, но удивительно, как изощрялся в своих побасенках Карамзин, ведь мог же себя ухватить за руку и, укоряя, сгореть от стыда…



Откуда взялись в сочинении Карамзина шестьдесят тысяч погибших от царских извергов, если всего в Новгороде проживало тогда не более 20 000 человек. Карамзин использовал измышления коварного «шпигона» Генриха Штадена. И вот свидетельствами этого проходимца и пользовался Карамзин, путешествуя по Европе на деньги масонского ордена.



Но эти фальшивки особенно использовали русские диссиденты и либералы, видящие в Московии лишь тюрьму народов и мирового жандарма. И опираясь на праведные вроде бы сочинения Карамзина, так расхваленные в Демроссии, появились сказки и мифы о гибели в Новгороде сотен тысяч жителей.



Англичанин Джером Горсей писал, что московский князь якобы загубил в Новом Городе 700 тысяч человек. Князь Курбский только из ненависти к царю сообщил в мемуарах, что Грозный утопил архиепископа Пимена и лишь за один день перебил18 тысяч посадских; историк Ильинский ввел в ученый оборот, что в том погроме уничтожено не менее 40 тысяч несчастных.



Ученый опирался на сообщение «Повести о приходе царя Ивана в Новгород», где автор подробно описывает казни опричнины: «Такого горе и мука бысть … яко на пять недель и боле, по вся дни в воду меташа человек до 1 000 на день, или 1 500». Но посад громили опричники не пять недель, а одну, и всех жителей на ту пору проживало в городе чуть более 20 тысяч.



Так одна ложь порождает другую, но если летописи вели монастырские монахи и приказные писари, то и сочиняли они небылицы в угоду епархии кто во что горазд (лишь бы побольше ужасов и кровищи), и веры им не было никакой.



Как бы ни пытались питерские диссиденты ХХ века навесить на русского царя разорение Новгорода, но сама история древнего вольного посада говорит совсем о другом.



Ученый О. Ф. Гришкевич обработал записи писцовых книг и пришел к выводу, что «опричный разгром мало сказался на судьбе купеческого города и практически не проявился на запустении посада, ибо год опричного раздора ничем не выделяется среди других кризисных лет в истории Новгорода и не оставил по себе особенного трагического опечатка». Историк Скрынников, приведя в работе про разгром Новгорода это замечание Гришкевича, тут же и забывает его как случайный факт, не стоящий внимания» [7].

«… единственным большим городом была Москва – около 100 000 жителей. Новгород был вторым по величине населения городом страны – примерно 26 000 человек». Известно, что 2 января 1570 года передовой отряд опричников выставил заставу вокруг Новгорода, а 6 или 8 января в город вошел царь и его личная охрана.



Зимин пишет о «15 тысячах опричного войска», но из документов той эпохи известно, что число опричников никогда не превышало 5–6 тысяч, из которых 1 200 человек были придворные и обслуживающий персонал и около пятисот – царская гвардия. К. Валишевский пишет, что Иоанн прибыл вслед за передовым отрядом всего с пятью сотнями людей. Из них тысячу составлял передовой отряд под командой Скуратова-Бельского и 500 человек личную царскую «гвардию».



Иоанн не собирался брать штурмом новгородские твердыни, он знал, что народ не позволит знатным заговорщикам закрыть перед ним ворота. Так и случилось. Передовой отряд арестовал знатных граждан, чьи подписи стояли под договором с Сигизмундом, и некоторых монахов. Часть историков пишет, что были схвачены все монахи и священники, но известно, что царя встретил многолюдный крестный ход – не один же Пимен в нем участвовал!» [8].

Сколько же людей погибло на самом деле?

«Скрынников, на основании изученных документов и личных записей царя, выводит цифру в 1 505 человек. Примерно столько же, полторы тысячи имен, насчитывает список, посланный Иоанном для молитвенного поминовения в Кирилло-Белозерский монастырь»,

«Были казнены все пленные иноземцы; большую часть их составляли поляки с их женами и детьми и те из русских, которые поженились на чужой стороне». Это и есть те самые 1 505 казненных.



Повторяю – казнены поляки, подстрекавшие к отделению Новгорода. Бояр было арестовано 300, каждому было предъявлено конкретное обвинение, было расследование. Из них позднее 184 оправдано» [10].

«А обычно беда не приходит одна. Московию настиг неурожай. По летописям: «От зябелей и замоков недород был великий… рожь обратилась травою мятлицей и бысть глад великий». Опричники вошли в новгородские земли в феврале 1570 года, в самый голод. Деревни запустошились, и негде было купить хлеба.



Повсеместный голод заставлял несчастных людей звереть, терять человеческое обличье, в глухие зимние ночи разрывать могилы на кладбищах и поедать покойников. Смерть от недоеда и чумы в сотни раз превышала гибель посадских от опричного меча.



Число умерших ошеломляло приказных стряпчих, кто прибыл из столицы провести учет; от голода, чумы и невыносимых поборов, от нужи и стужи скончались тысячи новгородцев. Город обезлюдел и осиротел.



В 1570 году за городом у церкви Рождества Христова отпели и закопали из скудельницы 10 тысяч усопших, чтобы тут же привезти новых. В это время в Новгороде жили чуть более двадцати тысяч посадских, дворянства и духовенства, и перемерла большая часть жителей.



Опричникам, боящимся заразиться моровой болезнью, некого было «отделывать» палицами и водить на правёж шелопами, издеваться над богатым белым духовенством, тащить со дворов все ценное, ибо опустевшие дворянские усадьбы закоченели от стужи.



Так сколько же было в городе властных людей, помимо посадских ремесленников и нижнего чина людей, купцов и торговых граждан? Все историки умалчивают. Только для следствия и суда отвезли в Москву более двухсот человек дворян и белого духовенства, сторонников Пимена.



Когда Грозный отправился из Слободы подавлять мятеж, в Новгородских пятнах, во Пскове и Твери, вплоть до столицы, хозяйничал повальный голод, чума снова подходила к столице. Сколько опричников и стрельцов царь брал с собою, доподлинно неизвестно. Но требовалось войско накормить, когда деревни сами помирали от нужды и бесхлебья, и вид русской осиротевшей земли, когда мертвые валялись вдоль дорог и на усадьбах непогребенными, вызывал содрогание и ужас.



И хлеб, и сено, и овес для тысяч лошадей нужно было закупать в вятских краях и Подвинье, в Мордовии и на Волге, ибо сама Москва сидела на голодном пайке. Кроме хлеба, требовалось и ушое, и пшено, и гречка на кашу, мясо» [12].

Голод и чума

«Пишут о 5 000 разоренных дворах из 6 000 имевшихся в Новгороде, о 10 000 трупов, поднятых в августе 1570 года из братской могилы. Все вышеприведенные факты объяснимы.



В 1569–1571 гг. на Россию обрушилась чума. Особенно пострадали западные и северо-западные районы, в том числе и Новгород. В самой Москве в 1569 г. умирали по 600 человек в день – столько же, сколько, якобы, ежедневно казнил в Новгороде Грозный.



Людей, погибших от чумы, советский историк Кобрин самым беспардонным образом записывает в жертвы царя «тирана», не обращая внимания на то, что они погибли несколько месяцев спустя после отъезда Иоанна из Новгорода.



В связи с этим все становится на свои места.



Умерших от «черной смерти» в средневековых городах хоронили быстро, стараясь поскорее избавиться от зараженного тела. Именно такая ситуация сложилась весной и летом 1570 года» [13].

«Первая эпидемия чумы вспыхнула в Шелонской пятине в июле 1566 года, стихла только в мае 1567 года. Вторично чума настигла Великий Новгород в 1570 году, когда московский царь выдвинулся из Слободы усмирять заговорщиков. Если судить по летописям, черный мор был повальным. Русская земля уже в который раз погружалась в гибельные потемки.



От чумы и голода только «на Софийской стороне Новгорода запустел 161 тяговый двор в 1567 году, 190 дворов в 1570-м и 249 дворов в 1571-м».



Нет, не на победные пиры пришли опричные отряды, осторожно пробираясь по выморочным дорогам, около которых торчали из-под снега мертвые и несчастные крестьяне, которых некому было предать земле.



Когда чума стихла, опричники, конечно, были напущены на город, чтобы искоренить измену и ввести в разум на будущее. Если бы Карамзин мог поместить себя хоть на миг в это бедствие, в погибающий от чумы город, посреди беспомощного горестного народа, был мягче душой и снисходительней характером, он не решился бы колоколить небылицы о русском царе…



Так была ли чума, когда в Новгород с опалою пришел Иван Васильевич?



Летописи утверждают, что в начале 1570 года черная смерть вторично пришла из Европы, и вольный город оборонялся с чумою жестокой рукою: заболевших сжигали вместе с избами, запрещено было выходить на улицу, мертвых на дровнях свозили в специальные сараи скудельницы до лучших времен или скидывали в ямы; кто убегал из города иль прятался в ближнем лесу, догоняли и убивали на месте; церкви наглухо запечатали, колокола не гудели, треб не служили, попы почти все перемерли.

И если Грозный не совсем дурак – а он по тем временам был умнейшим человеком в Европе, знал многое, почти все, – то, конечно, свои опричные отряды не спешил вводить в гибельное место (это без мечей и пушек уничтожить войско), а разбил военный лагерь в нескольких верстах от Новгорода.



А когда болезнь пошла на убыль, запустили в город стряпчих, приказчиков и судебных дознавателей по нужным адресам и арестовали подозреваемых в измене белых попов, бояр с домочадцами, торговых гостей и купцов по спискам Владимира Старицкого.



Всего вернее, так и было. Подозреваемых взяли под стражу и отвезли сначала в Александровскую слободу в дознание и правеж, а после в Москву» [14].

Кому был нужен фейк о погроме?

«Его описали в своих «Записках» участники опричного похода на Новгород перешедшие на русскую службу ливонские дворяне Иоганн Таубе и Эйлар Крузе, вестфальский бюргер Генрих Штаден, выходец из Померании Альберт Шлихтинг, а также немецкий религиозный и политический деятель Генрих Рэтель.



Убийцы не жалели ни женщин, ни детей, ни старых, ни молодых, они резали людей и скот, портили девушек, детей насаживали на длинные пики, дома в городе они поджигали, так что они догорали дотла. Семьсот бедных женщин с множеством их детей было утоплено в реке Волхов; они хотели прежде завершить свою молитву к Богу, но не смогли получить этого от убийц, а были жестоко убиты и брошены в воду вместе с их детьми.



Лучших горожан они вывешивали из окна, а потом сбрасывали вниз. Советников и их слуг слуги палачей заперли в ратуше и удавили их. Ничего более ужасного невозможно увидеть, чем это; когда на множестве окон в ратуше не хватало места, чтобы привязать этих бедных людей, тогда тела одних снимали, а других вешали на их место, и Васильевич приказывал воинам оттаскивать снятые тела железными баграми и кидать в воду…



В таких гнусных резне и бойне было убито до 1 770 человек, не считая простого народа, которого тиран приказывал запирать в деревянные шкафы, бить железными прутами, кидать вниз в самую глубокую выгребную яму и убивать».



Побывавшие в Великом Новгороде в январе 1570 года иностранцы стали свидетелями и участниками политического театра Ивана Грозного, который они описали в своих сочинениях. В их описаниях обращает на себя внимание основной способ казней – утопление в Волхове. Об этом, в частности, писал датский посланник Якоб Ульфельд: «Царь приказал всех их согнать на мост… собрав их, он велел сбросить их в текущую там реку». Обращает на себя внимание также свидетельство Штадена о том, что по приказу царя «были снесены все высокие постройки; было иссечено все красивое: ворота, лестницы, окна.



Трагедия Новгорода произвела сильное впечатление на современников. Она была описана в немецкой «Правдивой новой газете». Анонимный автор изданной в 1572 году во Франкфурте-на-Майне брошюры «Истинно правдивое описание некоторых деяний, происшедших и случившихся в России – в Москве, во Пскове, в Новгороде, в Нарве, Ревеле, в Дерпте и других городах…» описал картину опричного террора в Новгороде, дополнив ее описанием расправы над животными: «И какую тиранию великий князь творил над подданными, такую же и над скотом, принадлежавшим им, над лошадьми, быками и коровами. Со спин у них снимали шкуру, драли до мяса, потом забивали дубинами и топорами».



Он сообщил и о расправе над членами шведского посольства: «Именно в это время несколько шведских послов прибыли в Новгород. Великий князь велел их раздеть донага и привести к себе». Известия о кровавых события в Новгороде достигли многих европейских столиц, чему немало способствовало польское правительство.



Вообще, свидетельства иностранцев о новгородском погроме 1570 года стали широко известны в Европе и способствовали формированию негативного образа в восприятии России. Эта тема присутствовала почти во всех иностранных сочинениях о России XVII–XIX веков.



Примечательно, что в изданной в 1770 году в Эдинбурге книге Джона Кука «Путешествия и странствия по Российской империи, Татарии и части Персидского царства» были такие строки: «Говорили, будто его (Новгород) разрушил Иван Васильевич – тиран – с такой яростью и неслыханной жестокостью, что я не стану ни мучить своего читателя описаниями ужасов, ни способствовать увековечению памяти об этом изверге.



Память об опричном разгроме долго жила в Новгороде, о чем свидетельствовали побывавшие в городе иностранцы в конце XVI–XVII веке. В 1587 году через Новгород проезжали члены датского посольства. Их путь пролегал через разоренные опричниками деревни, и местность вокруг «была так гола, что если бы пристав не распорядился доставкою провизии из других мест, то они умерли бы от голода».



В ожидании распоряжений царя послы провели в Новгороде больше месяца. За это время на основании свидетельств «людей, достойных доверия… которые до сих пор живут в Новгороде», они восстановил картину опричного разгрома города.



…царь созвал в Новгород большое количество людей, словно намеревался обсудить с ними неотложные дела. Когда они туда прибыли, он приказал всех их согнать на мост недалеко от города – тот, который мы видели каждый день. Собрав их, он велел сбросить их в текущую там реку. Были убиты и задушены многие тысячи людей, которых он подозревал из-за брата, еще раньше устраненного им с помощью яда – подозревал в том, что они якобы были на его стороне.



И что более всего удивительно, так это то, что утонуло такое множество людей, что вышеупомянутая река заполнилась трупами сверх всякого человеческого ожидания и была настолько ими запружена, что не могла течь по своему прежнему руслу, но разлилась по зеленеющим лугам и плодородным полям и все затопила своей водой.



Датский дворянин Яков Ульфельдт (руководитель датского посольства 1578 года к Ивану IV) рассказывает, что мертвыми телами многих тысяч жалким образом казненных людей река Волхов так была наполнена, что нарушено было правильное течение ее: она вышла из берегов и должна была разлиться по полям. Так как эти события случились всего за 8 лет до приезда посла, то ему о них могли дать вполне достаточные сведения новгородские жители, у которых он отдыхал более месяца.



В 1616 году голландские дипломаты в помещении, отведенном под резиденцию посла в Новгороде, увидели портрет Ивана Грозного. Это натолкнуло их на мысль побеседовать с местными жителями о кровавой резне, учиненной здесь Иваном Грозным.



Один очень старый московит… рассказал нам как об истинном происшествии, что Васильевич, когда он в 1569 г. был в Новгороде, приказал сбросить с Волховского моста 1 700 именитых горожан и, кроме того, множество монахов и бедных людей, которых для того, чтобы доставить ему удовольствие, всех приказали безжалостно погубить, утопив.



Один честный купец, которого он также приказал бросить в реку с моста и который, будучи связанным, был уже близок к тому, чтобы утонуть, но он (великий князь) приказал вытащить из воды, и когда он пришел в себя, спросил его, что интересного он видел на дне. Купец ответил, что он был в аду и там место и стул, приготовленный для него, Васильевича, когда он умрет. От этого великий князь пришел в такую ярость, что приказал посадить купца в котел с маслом и нагревать его постепенно до тех пор, пока он не сварится заживо.



В другой раз великий князь приказал посадить тогдашнего митрополита задом наперед на лошадь, дал ему в руки дудочку, в которую он должен был дудеть, и послал его в таком виде с большим позором в путь на Москву.



В 1664 году местные жители рассказали членам голландского посольства под руководством Бореля о том, что «река около города редко замерзает в середине… потому, что царь Иван Васильевич погубил здесь много людей: их привозили к мосту сотнями, отрубали головы, и от этого вода окрашивалась» [17].

«Царь приступил к быстрому суду. Горожан приводили сотнями, пытали, жгли на малом огне с утонченными приемами, затем почти всех приговаривали к смерти и везли топить. Окровавленные жертвы привязывали к саням, и их по крутому откосу спускали к быстрине, где Волхов никогда не замерзал. Несчастные погружались в пучину. Младенцев топили, привязав к матерям. Опричники с пиками стояли на лодках и наблюдали, чтобы никто не спасся».



Таубе и Крузе в записках: «Все состоятельные и известные люди были пойманы, дома их запечатаны, и в них были посажены пищальники. Он пытал и мучил их для того, чтобы они указали, где находятся их деньги и церковное добро, а затем он приказал принести все согласно их указанию. Церкви и монастыри были так ограблены, что не осталось ни одной иконы ценой в полгульдена, ни колоколов, ни церковной утвари.



Сверх того, несмотря на то, что было найдено такое большое добро, били попов, игуменов и купцов по коленям, чтобы они сказали, что они имеют. Грубые товары, как воск, лен, сало, меха и другие, велел он сжечь и бросить в воду. Шелк, бархат и другие товары были бесплатно розданы палачам.



Имеются также определенные и достоверные сведения, что он приказал убить 12 000 именитых людей, мужчин и храбрых женщин. Что касается до безвестных бедных ремесленников и простого народа, то было их больше 15 000.



Большая знаменитая река Волга (шпионы опечатались, имеется в виду Волхов), которая в два раза больше, чем Прегель под Кенигсбергом, была так наполнена мертвыми телами, что окрасилась в этом месте в цвет крови и должна была остановиться у мостов» [18].

«Целых шесть недель без перерыва длились ужас и несчастье в этом городе! Все лавки и палатки, в которых можно было предполагать [наличность] денег или товару, были опечатаны. Великий князь неизменно каждый день лично бывал в застенке (Peinhofe oder Haus). Ни в городе, ни в монастырях ничего не должно было оставаться; все, что воинские люди не могли увезти с собой, то кидалось в воду или сжигалось. Если кто-нибудь из земских пытался вытащить что-либо из воды, того вешали.



Затем были казнены все пленные иноземцы; большую часть их составляли поляки с их женами и детьми и те из русских, которые поженились на чужой стороне. Были снесены все высокие постройки; было иссечено все красивое: ворота, лестницы, окна.



Опричники увели также несколько тысяч посадских девушек. Некоторые из земских переодевались опричниками и причиняли великий вред и озорство; таких выслеживали и убивали» [19].

«Потом великий князь двинулся дальше к Новгороду (это большой торговый город) и ограбил все села и деревни и убил много людей. Затем за неделю до начала поста он внезапно напал на Новгород и учинил большую беду грабежом и убийствами. Не было ни одного дома, где бы они не переломали и не разбили ворота, двери и окна. Это были постыдные и жалкие деяния.



Потом они взяли примерно несколько сотен женщин и девиц, раздели их донага и привели их на приготовленное место, выстланное досками. И их ставили по пятьдесят человек на это место совсем обнаженными. И когда великий князь ходил туда, он их спрашивал, что они сделали. И так эта аудиенция продолжалась, пока они не замерзали. Потом тех людей для потехи и удовольствия бросали в воду, которая еще не совсем замерзла, и топили их.



Потом они захватили несколько тысяч пленников, связав мужчин и женщин вместе за руки и привязав детишек на грудь матерям, бросали их всех вместе скопом в огромную реку, под названием Волга, которая там имеет глубину 8 фаденов (около 14–16 м). Из-за этого река ото дна до верху была совсем заполнена, течение реки задержалось и пришлось заталкивать мертвые тела под лед, чтобы течение унесло их прочь» [20].

Так зимой или весной?

«…шведский посол М. Шуберт, вместе с другими членами миссии препровожденный «за караулом» из Новгорода в Москву зимой 1570 года: «Недели три мы шли под стражей, кто отморозил ноги, а иных болезнь скрутила от грязной той воды, что пили мы в пути. В нее бросали мертвецов, и запах был невыносимый. О, Господи, Ты все мог это видеть» [21].

«…опричные дружины не скитались по новгородским пятинам, не разоряли крестьянские общины, как то пишут петербургские баюнки в своих сказках, чтобы «губить достоянии жизнь людей без разбора и ответа, пустошить дворы и кельи, истреблять скот, хлеб, лошадей». Наверное, появились разбойники, как неизбежность по военному времени, что люто обходились с простецом-человеком, грабители без роду-племени вроде лазутчика Генриха Штадена, немца из Баварии, вошедшего в русскую историю как паскудник и мерзавец.



И что означало «отделывать» в понимании Григория Скуратова, властей опричнины и простого русского жильца? Откуда такая языковая разноголосица в летописях и в ученых записках интеллигентов Питера и Москвы, пораженных «ересью жидовствующих»?



И эта отсебятина, как мировое поветрие, вползает в русскую душу и корчит ее. Историки склоняются что метафора «отделывать» означала «убить до смерти», чтобы Григория Скуратова, а вместе с ним и государя превратить в душегубовцев-маньяков.



Но «отделывать» – простонародная метафора из языка предместий и мастеровых слобод, деревенский простец навряд ли ее применял даже в разговоре. И поныне после драки говорят: уделал я его, хорошенько отделал, отметелил, навалял, налупцевал, изукрасил в смысле поколотил.



В официальных справках, чтобы показать, что виновник мертв, писали: «Убит до смерти», т. е. человек окончательно сошел с земли на погост, душа отлетела на небо. Просто «убит» еще не говорило, что человек мертв» [22].

«Дальнейшие казни, якобы задуманные Иоанном, остановил юродивый Никола. Наверно, только в историографии царствования Грозного несовершенные преступления можно ставить в вину» [23].

Филарет

Пимен

«Неподкупный монах знал о заговоре новгородской верхушки и вполне мог выдать зачинщиков. Услыхав, что Грозный выступил к Великому Новгороду, бояре поспешили убрать архиерея с дороги и задушили немощного монаха подушкой, по другим слухам, зарезали ножом» [26].

«…архиепископ Пимин хотел с ними Новгород и Псков отдали литовскому королю, а царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии хотели злым умышленьем извести, а на государство посадити князя Володимера Ондреевича, и в том деле с пыток многие про ту измену на новгородского архиепископа Пимена и на его советников и на себя говорили, и в том деле многие казнены смертью, розными казнями, а иные разосланы по тюрьмам, а до ково дело не дошло, и те освобождены, а иные и пожалованы» [27].

«Для человека Средневековья, будь он европеец-католик или православный «московит», сама езда на лошади или осле задом наперед указывала на принадлежность седока к враждебному инфернальному миру. Не случайно в Западной Европе стражники привозили «особо злостных» еретиков на церемонию аутодафе верхом на ослах, посадив их задом наперед и привязав к животным веревками» [28].

Воспоминания шпигонов

«Казнь состоялась в Москве и Китай-городе на площади Поганая лужа. Иван Васильевич прибыл на коне при полном царском облачении – в доспехе («в бронях»), в шеломе и с копием. При нем находился наследник Иван и опричная охрана. Полторы тысячи конных стрельцов оцепили Поганую лужу с трех сторон.



Стоя в середине черного народа, скопившегося на площади, царь спросил, правильно ли он делает, карая изменников. Народ якобы воскликнул в едином порыве: «Живи, преблагий царь! Ты хорошо делаешь, что наказуешь изменников по делам их».



По стилю видно, что сообщал о казни не монастырский писец, но человек чужой. Это передавал в письмах «по начальству» немец Шлихтинг.



Не странно ли, что русская история времени Грозного почти вся составлялась по воспоминаниям «шпигонов» – лазутчиков и проходимцев Штадена, Шлихтинга, Таубе и Крузе.



Наверное, русские свидетельства не попали в летописи или позднее выдраны из архивных сводов и уничтожены…



После речи к народу были выведены на площадь опальные. Царь объявил о помиловании более половины осужденных. Прощены были 184 человека из трехсот и тут же отведены в сторону и переданы на поруки Боярской думы.



Царь будто бы заявил: «Вот, возьмите, дарю их вам, принимайте, уводите с собой, не имею никакого суда над ними». Как только отпустили помилованных, дьяк В. Я. Щелкалов стал вычитывать вины остальным осужденным.



Если на Поганой луже было казнено 120 новгородцев и московитов, то через двести лет Екатерина II после крестьянского восстания повесила и посадила на кол по берегам Волги 12 тысяч несчастных (и никто из либералов нынче не содрогнется, как это можно, ах-ах, двенадцать тысяч казнила, повесила, посадила на кол эта немецкая старуха. Но… какой ужас, этот дикий вампир Грозный повесил 120 изменников!)



На Поганой луже казнили дворян, дьяков, людей приказных, кто нарушил служебный устав крестоцелования. Было казнено на площади всего 120 человек, помянный синодик подсказывает, что лишились жизни в основном новгородцы, близкие к архиепископу Пимену: дьяки К. Румянцев и Б. Ровтовцев, князь Тулупов-Стародубский, князь Шаховский-Ярославский, псковский наместник владики Неудача Цыплятев, его сын Никита, дворяне Бартенев, Пешков, владычный дьяк Дубнев, чашник Волынский, а также помещики новгородских пятин. По синодику, казни подверглись до 50–70 новгородских дворян и приказных.



Но любопытна судьба сына повара Молявы, руками которого Владимир Старицкий будто бы пытается отравить государя. Имя сына повара Молявы попало в синодик опальных и казненных на Поганой луже 25 июля 1570 года, его отец был казнен, а сын Алексей Молявин, каким-то случаем угодил в список новгородских злоумышленников.



Алексей Молявин, последний сын повара Молявы, казненного в день суда над князем Владимиром Старицким на почтовой станции Богана, очевидно, он ездил с отцом в Новгород, много он знал и оказался главным свидетелем по делу об отравлении государя» [29].

Несостоявшийся бунт

«Летом 1572 г., в Новгороде, он составил новое завещание. Очень необычное завещание. Это не дележка владений и богатств между наследниками, а большое, развернутое произведение. Здесь и подробнейшая исповедь царя перед Господом, и политическое завещание сыновьям Ивану и Федору – беречь Веру, Отечество, его целостность, крепить самодержавие.



Иван Грозный предусматривал даже варианты, что его сыновьям не придется царствовать, что они станут изгнанниками. Писал, что они должны всегда стоять заодно, не позволять стравливать себя. Он на самом деле готовился погибнуть. Но погибнуть он мог только на последнем рубеже обороны, исчерпав все возможности борьбы. Пока царь был жив – и Россия жила» [30].

Но что царь делал в Новгороде, когда враг шел на Москву?

«В 1571 году Иван IV Грозный перенес свою столицу в Великий Новгород, в котором на месте Ярославого дворища был построен дворец… а так же проведены масштабные работы по благоустройству города. В Новгород были перевезены казна, царская семья, все госслужбы.



В 1572 году, когда вся Русская армия сражалась с османской армией под Молодями, а Иван IV Грозный вместе со свитой и личной охраной отправился осаждать Вейсенштейн (крепость, естественно, была взята).



В ходе штурма многие бояре из личной свиты царя получили ранения, командир царской охраны Малюта Скуратов погиб) – в этот период царская семья и казна находились исключительно под охраной новгородцев.



Уверенность Ивана IV Грозного в преданности новгородцев с одной стороны и их исключительная верность с другой (никаких данных о волнениях или протестах горожан против царя нет) наглядно доказывают, что о «новгородской резне 1570 года», о которой сообщают западные правозащитные организации, ни царь, ни сами новгородцы в XVI веке ничего не знали» [31].

Источники информации и комментарии к сноскам:

[1] Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. Волынский Петр.

https://rus-brokgauz-efron.slovaronline.com

[2] Кобрин В. Б. Опричнина. Генеалогия. Антропонимика. 2008. С. 161–165.

[3] Гумелев В. Ю., Постников А. А. О смерти жен Ивана Грозного: историческое расследование. Электронный научно-практический журнал «История и археология» https://history.snauka.ru/2015/02/1435.

[4] Документальный фильм телеканала Звезда «Иван Васильевич Грозный. Великий русский царь». https://youtu.be/i5cFOXbOpVI.

[5] Гумелев В. Ю., Постников А. А. О смерти жен Ивана Грозного: историческое расследование. Электронный научно-практический журнал «История и археология» https://history.snauka.ru/2015/02/1435.

[6] Таймасова Л. Ю. Старицкий в шаге от престола и его семья. Новый исторический вестник 2010. Сайт со сборником научных статей и книг по истории Московского государства в XV–XVII веках.

http://moscowstate.ru/knyaz-vladimir-staritskij-v-shage-ot-prestola.

[7] Личутин В. В. Русский царь Иоанн Грозный. 2023. С. 539, 550.

[8] Манягин В. Г. Грозный. Апология русского царя. 2021. С. 183–184.

[9] Манягин В. Г. Грозный. Апология русского царя. 2021. С. 185.

[10] Белоусов Д. http://rus-imperia.ru/Ivan-Groznij.html.

[11] Малый ледниковый период в XVI веке: как от него пострадала Русь (автор не указан). https://cyrillitsa.ru/history/153101-malyy-lednikovyy-period-v-xvi-veke-kak-ot.html.

[12] Личутин В. В. Русский царь Иоанн Грозный. 2023. С. 548–549, 551.

[13] Манягин В. Г. Грозный. Апология русского царя. 2021. (С. 185).

[14] Личутин В. В. Русский царь Иоанн Грозный. 2023. С. 541, 543, 548.

[15] Самсонов А. Первый «сталинский удар». Часть 2. Освобождение Великого Новгорода от немецких захватчиков. https://topwar.ru/38582-pervyy-stalinskiy-udar-osvobozhdenie-velikogo-novgoroda-ot-nemeckih-zahvatchikov.html.

[16] Фурсов А. Интервью Шишкину И. Если бы не Иван Грозный. https://izborsk-club.ru/18372, https://www.youtube.com/watch?v=Pm24-cTdFJ8&t=1612s.

Неприязнь к нему была характерна и для XIX века. Грозный не присутствует в композиции памятника «Тысячелетие России», центральная фигура там – Пётр I. А первый большой ком грязи в Грозного бросил Карамзин. Понятно, почему. Его «История…» должна была понравиться Романовым. И он полил грязью Рюриковича, хотя тот и не был последним в династии. После него были и Фёдор Иоаннович, и Шуйский. Тем не менее последним долго правившим Рюриковичем был именно Иван Грозный. Поэтому Карамзин ополчился на него и на Бориса Годунова – двух наиболее значимых людей, непосредственно предшествовавших династии Романовых. Заметим, что источники об убийстве Грозным своего сына – английские. Однако у нас поспешили зафиксировать этот лжефакт, в том числе – на знаменитой картине Репина. А в качестве центральной фигуры памятника «Тысячелетие России» мы имеем Петра I – реального сыноубийцу.

[17] Коваленко Г. М. Великий Новгород в иностранных сочинениях XV – начало ХХ века. С. 38, 40–41, 44, 46, 48.

[18] Иоганн Таубе и Элерт Крузе. Послание к Готхарду Кеттлеру, герцогу Курляндскому и Семигальскому. Русский исторический журнал. 1922. пер. М. Г. Рогинского. https://www.vostlit.info/Texts/rus10/Taube_Kruse/text.phtml?id=1470.

[19] Генрих Штаден. О Москве Ивана Грозного.

[20] Перевод С. Г. Скрынникова. Забытый источник о России эпохи Ивана Грозного // Забытый источник о России эпохи Ивана Грозного // Отечественная история, № 1. 1999. Первое издание брошюры имеет заголовок: Краткое достоверное известие и общий обзор прошедших историй и деяний, случившихся в последнее время в 1570 и 1571 годах в Москве и в России. Напечатано во Франкфурте-на-Майне в Розенеке у Никласа Бассе. 1572. Текст воспроизведен по изданию: https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVI/1560-1580/Zabytyj_istocnik/text.htm.

[21] Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. 1963. С.127.

[22] Личутин В. В. Русский царь Иоанн Грозный. 2023. С. 545, 549–550.

[23] Манягин В. Г. Грозный. Апология русского царя. 2021. С. 187.

[24] Тараторкин Ф., Сафонов Д. Статья «История «филаретовского раскола». http://www.zavet.ru/news/news-s010314-1.htm.

[25] Архимандрит Макарий (Веретенников) Новгородский архиепископ Пимен (1552–1570). https://www.pravmir.ru/novgorodskiy-arhiepiskop-pimen-1552-1570/#sdfootnote85anc.

Опубликовано в альманахе «Альфа и Омега», № 35, 2003.

[26] Личутин В. В. Русский царь Иоанн Грозный. 2023. С. 542.

[27] Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. 1950. С. 480–481.

[28] Курукин И. В., Булычев А. А. Повседневная жизнь опричников Ивана Грозного. 2010. С. 254.

[29] Личутин В. В. Русский царь Иоанн Грозный. 2023. С. 546–547.

[30] Шамбаров В. Е. Царь грозной Руси. 2009. С. 444.

[31] Фрагменты Государева двора Ивана Грозного нашли в центре Великого Новгорода. https://interfax--russia-ru.turbopages.org/interfax-russia.ru/s/northwest/news/fragmenty-gosudareva-dvora-ivana-groznogo-nashli-v-centre-velikogo-novgoroda.

Рявкин Г. Как Иван Грозный крушил и восстанавливал Новгород. https://portal-vn.ru/podrobnosti/gosudarevy-steny.

Прозоров А. Альтернативные факты, раскрывающие суть Ивана Грозного.http://russkievesti.ru/novosti/istoriya/vosem-lyubopyitnyix-faktov-ob-ivane-groznom.html.

[32] Фурсов А. И. Опричнина в русской истории – воспоминания о будущем. Расширенная авторская версия доклада на круглом столе «Опричнина и опричная идея: мифы и историческая действительность» в Институте динамического консерватизма. https://izborsk-club.ru/381.

[33] Филарет наградил Маккейна орденом Святого князя Владимира I степени. Прости, князь... https://topwar.ru/68390-filaret-nagradil-makkeyna-ordenom-svyatogo-knyazya-vladimira-i-stepeni-prosti-knyaz.html.