Иван Грозный и события в Великом Новгороде. Иной взгляд

Фейк с Запада
Давайте вспомним события на Украине в феврале 2014 года и, следуя жанрам альтернативной истории, изменим ход событий и финал.
21 февраля президент Украины В. Янукович подписал документ – соглашение об урегулировании политического кризиса. Предположим, что 15 февраля он узнал, что планируется убийство всех членов его семьи, госпереворот, приведение к власти человека, целью которого будет развязывание войны с Россией. После таких разведданных, Янукович решительно вводит чрезвычайное положение в стране, выводит войска, и дает приказ арестовать лидеров оппозиции, членов националистических батальонов и олигархов, спонсировавших майдан и нацбаты, и представителей духовенства, готовивших религиозный раскол в православии.
Частично президенту удалось реализовать планы, но один олигарх со своим военизированным батальоном вырвался из кольца окружения и скрылся во Львове. Янукович принимает решение лично возглавить войска и отправляется в столицу Львовской области. Несмотря на ожесточенное сопротивление, удается подавить мятеж и арестовать всех виновных.
Теперь в условном примере город Львов заменим на средневековый город Великий Новгород, а националистические батальоны – на вооруженных бояр, дворян, их боевые отряды, которые были участниками заговора…
Заговор с поляками
Летом 1569 года Петр Волынский или Волынец известил Грозного о новом заговоре: подкупленный двоюродным братом царя Владимиром Старицким повар Молява за 50 серебряных рублей должен отравить всю царскую семью. В это время Старицкий должен вернуться из похода во главе войск, уничтожить опричные отряды, личную охрану и захватить престол. Заговор поддерживает духовенство, бояре Великого Новгорода и представители высших опричных кругов. Представителей духовенства возглавляет архиепископ Новгородский и Псковский Пимен, прочие церковнослужители. Заговор поддерживает и польско-литовский король Сигизмунд.
После того, как Старицкий взойдет на престол, Новгород и Псков должны отойти польскому королю. Грамота (договор) между заговорщиками подписана и положена в Софийском соборе в Великом Новгороде. Бумагу отыскали, привезли царю, ознакомились со списком заговорщиков, даже сверили подписи [1]. Информация об этом заговоре сохранилась в записках Шлихтинга, в которых он сообщает польско-литовскому королю Сигизмунду:
«Много знатных лиц, приблизительно 30 человек... письменно обязались, что предали бы великого князя вместе с его опричниками в руки Вашего Королевского Величества, если бы только Ваше Королевское Величество двинулись на страну».
Предвзято относящийся к Грозному историк В. Б. Кобрин преподносит информацию о заговоре следующим образом:
«...В дни Ивана IV жил в Новгороде «некий Волынец, волочащей именем Петр, которой за некое преступление от тамошнего гражданского начальства был наказан (за ево непорядки)». Затаив злобу, он сделал челобитную за подписями архиепископа «и всех первейших дворян и граждан» с просьбой к польскому королю взять Новгород под свое покровительство. Бумагу эту он спрятал за образ в Софийском соборе, а сам отправился с изветом в Москву.
Царь послал «одного из верных своих» выяснить, насколько соответствует действительности этот извет. Челобитная была найдена там, где ее спрятали. Привлеченные к ответу новгородцы с удивлением поглядели на челобитную и заявили: «От подписей рук наших отпереться не можем, но что мы королю польскому поддаться хотели или думали, того никогда не было». Царь же поверил Волынцу. «И с того времени царь Иван Васильевич своим подданным в верности к себе больше стал не доверивать, и жесточае и свирепее с ними поступать стал, а Волынца богатством великим наделил».
Эта легенда была записана в XVIII в. и тогда же включена в один из рукописных сборников новгородских летописей. Обычно ее не принимали всерьез, слишком много в ней от вымысла. Впрочем, этой легенде вторит другая.
В 1902 г. в деревне Бедовой Пустозерской волости Архангельской губернии фольклорист Н. Е. Ончуков записал такой рассказ о том же событии.
«Был в Москве человек-волшебник, писал руками и ногами; написал грамоту-письмо и положил в церковь за икону, перед которой государь прикатится, дак стоит у службы. Царь Иван Васильевич прикатился в церковь, увидел письмо, взял и положил в карман. Прочитал после – Новгород отказывается прочь от его, и дети все прочь от его. Царь рассердился и стал казнить людей занапрасно».
Как видим, тот же сюжет, только имя «волшебника» исчезло. Неужели дым без огня? Нет, в истории так бывает редко.
Путь исследования приводит нас к немногочисленным сохранившимся от тех времен историческим источникам. Опустошительные пожары уничтожили большую часть царского архива XVI в. Многих документов уже нет, но сохранились их названия. Поэтому опись архива, составленная еще в 60-е годы XVI в., представляет особую ценность. В описи встречается и знакомое имя: в том же ящике, где хранился указ об опричнине, – «челобитная безымянная, подали ее в Челобитную избу на Петрово имя Волынского, что будто Петр слышал у Федора у Новосильского про государя непригожие речи».
Итак, на Петра Волынского был подан, говоря точным языком, анонимный извет. Волынского обвиняли в том, что он слышал непригожие речи, а государя об этом не известил. По тогдашним временам это было тяжелое преступление: услышать, как какой-то смельчак осуждает (а может быть, всего лишь обсуждает – и это непригоже!) действия государя, и не донести.
Имеется помета, что в ноябре 1569 г. эту челобитную «взял к государю дияк Василей Щелкалов». А месяцем позже царь пошел походом на Новгород. Прежде чем начать действовать в Новгороде, царь почему-то заинтересовался уже завершенным делом (в архив попадали лишь решенные дела).
Итак, Щелкалов участвовал в следствии по новгородскому делу, и именно он перед походом Ивана Грозного на Новгород привез ему дело Петра Волынского, обвинявшегося в недоносительстве о государственном преступлении. А из легенды мы знаем, что какого-то Петра Волынца считали в XVIII в. виновником бедствий Новгорода. Таковы исходные данные. Тем не менее, возможно, что в легенде, на первый взгляд малодостоверной, мы находим зерна истины» [2].
Царь послал «одного из верных своих» выяснить, насколько соответствует действительности этот извет. Челобитная была найдена там, где ее спрятали. Привлеченные к ответу новгородцы с удивлением поглядели на челобитную и заявили: «От подписей рук наших отпереться не можем, но что мы королю польскому поддаться хотели или думали, того никогда не было». Царь же поверил Волынцу. «И с того времени царь Иван Васильевич своим подданным в верности к себе больше стал не доверивать, и жесточае и свирепее с ними поступать стал, а Волынца богатством великим наделил».
Эта легенда была записана в XVIII в. и тогда же включена в один из рукописных сборников новгородских летописей. Обычно ее не принимали всерьез, слишком много в ней от вымысла. Впрочем, этой легенде вторит другая.
В 1902 г. в деревне Бедовой Пустозерской волости Архангельской губернии фольклорист Н. Е. Ончуков записал такой рассказ о том же событии.
«Был в Москве человек-волшебник, писал руками и ногами; написал грамоту-письмо и положил в церковь за икону, перед которой государь прикатится, дак стоит у службы. Царь Иван Васильевич прикатился в церковь, увидел письмо, взял и положил в карман. Прочитал после – Новгород отказывается прочь от его, и дети все прочь от его. Царь рассердился и стал казнить людей занапрасно».
Как видим, тот же сюжет, только имя «волшебника» исчезло. Неужели дым без огня? Нет, в истории так бывает редко.
Путь исследования приводит нас к немногочисленным сохранившимся от тех времен историческим источникам. Опустошительные пожары уничтожили большую часть царского архива XVI в. Многих документов уже нет, но сохранились их названия. Поэтому опись архива, составленная еще в 60-е годы XVI в., представляет особую ценность. В описи встречается и знакомое имя: в том же ящике, где хранился указ об опричнине, – «челобитная безымянная, подали ее в Челобитную избу на Петрово имя Волынского, что будто Петр слышал у Федора у Новосильского про государя непригожие речи».
Итак, на Петра Волынского был подан, говоря точным языком, анонимный извет. Волынского обвиняли в том, что он слышал непригожие речи, а государя об этом не известил. По тогдашним временам это было тяжелое преступление: услышать, как какой-то смельчак осуждает (а может быть, всего лишь обсуждает – и это непригоже!) действия государя, и не донести.
Имеется помета, что в ноябре 1569 г. эту челобитную «взял к государю дияк Василей Щелкалов». А месяцем позже царь пошел походом на Новгород. Прежде чем начать действовать в Новгороде, царь почему-то заинтересовался уже завершенным делом (в архив попадали лишь решенные дела).
Итак, Щелкалов участвовал в следствии по новгородскому делу, и именно он перед походом Ивана Грозного на Новгород привез ему дело Петра Волынского, обвинявшегося в недоносительстве о государственном преступлении. А из легенды мы знаем, что какого-то Петра Волынца считали в XVIII в. виновником бедствий Новгорода. Таковы исходные данные. Тем не менее, возможно, что в легенде, на первый взгляд малодостоверной, мы находим зерна истины» [2].
Возникает вопрос: почему царь, которого обвиняют в излишней подозрительности, медлил с «карательной экспедицией» в Великий Новгород полгода, не отправился летом или в начале осени 1569, а двинулся в начале зимы 1570?
Складывается впечатление, что Грозный считал недостаточным полученных доказательств заговора, пока не случились два важных события – смерть царицы Марии Темрюковны в сентябре 1569 года и митрополита Филиппа в декабре 1569 года.
Отравители Старицкие
По поводу того, что Марию отравили, ни у царя, ни у священнослужителей, не было никаких сомнений: «Освященный собор, проходивший в 1572 году, принял 29 апреля того же года Соборное определение «О четвертом браке царя Иоанна Васильевича». Иерархи Русской церкви признали, что царица Мария Темрюковна, с которой Иван Васильевич прожил в браке восемь лет, «вражиим злокозньством отравлена бысть и на мнози болезни многоразличны скорби претерпев к Господу отииде».
Наверняка православные пастыри приняли решение о том, что царица Мария была именно отравлена, основываясь на диагнозе ее болезни, поставленном придворными лекарями. Лекари, возможно, и не могли определить примененный при отравлении яд, но хорошо умели отличать отравление от других недугов. Да и сам Иван Грозный, после смерти от яда матери и первой жены, думается, мог уверенно отличать отравление от простуды» [3].
Антропохимик Елена Александровская в документальном фильме о Грозном говорит:
«У Марии Темрюковны очень высокое содержание мышьяка в костной ткани, которое во много раз превышает нормальное» [4].
Заботясь о государе, Мария себя не уберегла: «Она-то и подала великому князю совет, чтобы отобрал он для себя из своего народа 500 стрелков и щедро пожаловал их одеждой и деньгами и чтобы повседневно и днем, и ночью они ездили за ним и охраняли его».
Памятуя о причине смертей матери и первой жены Ивана Васильевича, юной кабардинской княжне Кученей, ставшей в возрасте пятнадцать-шестнадцать лет русской царицей, необходимо было просто выжить. А с учетом постоянных интриг и измен при московском царском дворе это было не простой задачей» [5]. У историка В. Е. Шамбарова есть версия, что Мария, будучи безгранично преданной мужу, могла тайком взять на себя еще одну миссию – пробовать блюда, приготовленные для царя. Так, ценой своей жизни она спасла Грозного.
Таймасова Л. Ю. пишет:
«6 сентября 1569 г. скончалась царица Мария Темрюковна. Подозрение в ее отравлении пало на Старицких. Таубе и Крузе рассказывают, что один из дворцовых поваров, ездивший в Нижний Новгород за рыбой, донес, будто князь Владимир дал ему ядовитый порошок и 50 рублей, велев отравить царя. По наблюдениям исследователей, в Синодике опальных «дело князя Старицкого» начинается с казни царского повара и рыболовов.
Обвинение Старицких в попытке отравления царской семьи с помощью рыбы имеет рациональное объяснение. По словам Петрея, во время торжественных обедов к столу государя последним блюдом подавалась сельдь особой породы из Переславля. Знаменитую ряпушку, или «царскую сельдь» поставляли крестьяне Горицкого Успенского мужского монастыря, расположенного на берегу Плещеева озера.
Горицкий Воскресенский девичий монастырь, устроенный княгиней Старицкой на притоке Волги, снабжал кремлевскую кухню осетрами и стерлядями. В Волге и в ее притоках также обитает сельдь, однако на Руси ее не употребляли в пищу до середины XIX в. Волжскую сельдь называли «бешенкой», вызывающей отравление, и использовали для жиротопления. Лишь с 1860-х гг. ее стали заготавливать впрок методом посола.
Вероятно, царские лекари заподозрили, что болезни и смерти членов государевой семьи были вызваны употреблением волжской сельди. «Бешенка» попадала на царский стол под видом переславской, чему способствовало совпадение названий монастырей, рядом с которыми находились рыбные слободы» [6].
Обвинение Старицких в попытке отравления царской семьи с помощью рыбы имеет рациональное объяснение. По словам Петрея, во время торжественных обедов к столу государя последним блюдом подавалась сельдь особой породы из Переславля. Знаменитую ряпушку, или «царскую сельдь» поставляли крестьяне Горицкого Успенского мужского монастыря, расположенного на берегу Плещеева озера.
Горицкий Воскресенский девичий монастырь, устроенный княгиней Старицкой на притоке Волги, снабжал кремлевскую кухню осетрами и стерлядями. В Волге и в ее притоках также обитает сельдь, однако на Руси ее не употребляли в пищу до середины XIX в. Волжскую сельдь называли «бешенкой», вызывающей отравление, и использовали для жиротопления. Лишь с 1860-х гг. ее стали заготавливать впрок методом посола.
Вероятно, царские лекари заподозрили, что болезни и смерти членов государевой семьи были вызваны употреблением волжской сельди. «Бешенка» попадала на царский стол под видом переславской, чему способствовало совпадение названий монастырей, рядом с которыми находились рыбные слободы» [6].
Старицкие неоднократно пытались убить царя.
Приведу сведения о доказанных фактах отравления членов семьи Грозного.
Жена Анастасия Романовна – отравлена, подтверждено анализами.
Дети от брака с Анастасией:
Анна (10 августа 1549 – 20 июля 1550) – исследование не проводилось.
Мария (17 марта 1551 – 8 декабря 1552) – отравлена, подтверждено анализами.
Дмитрий (октябрь 1552 – 4 (6) июня 1553) – убит во время путешествия по святым местам.
Иван (28 марта 1554 – 19 ноября 1581) – отравлен, подтверждено анализами.
Евдокия (26 февраля 1556 – июнь 1558) – исследование не проводилось.
Федор (31 мая 1557 – 7 (17) января 1598) – отравлен.
Жена Мария Темрюковна – отравлена, подтверждено анализами.
Ребенок от брака с Марией Темрюковной:
Василий (март 1563 – 3 мая 1563) – исследование не проводилось.
Жена Мария Федоровна.
Ребенок от брака с Марией Нагой:
Дмитрий (19 октября 1582 – 15 мая 1591) – убит.
Грозный неоднократно прощал своих родственников, вина и участие которых в более ранних заговорах была доказана, но на этот раз терпение лопнуло. После предъявления доказательств, царь заставил двоюродного брата, подкупившего царского повара за 50 «сребреников», выпить яд, но перед этим брат рассказал об участниках заговора и выдал всех, в том числе свою мать – Ефросинью Старицкую, урожденной Хованскую – княжну из рода Гедеминовичей – второго по знатности рода после Рюриковичей.
Следы заговора вели в Великий Новгород, поэтому царю пришлось туда отправиться.
Мстительный Карамзин
Со времен Карамзина принято считать, что царь устроил в городе резню, погибло, по разным оценкам, от 15 до 700 тысяч человек…
В. В. Личутин в книге «Русский царь Иоанн Грозный пишет:
«Я не знаю, каким по натуре был Карамзин, автор «Бедной Лизы», насколько сердоболен и слезлив, но, сочиняя историю государства Российского», он оказался лишенным даже малой капли любви к России, настолько душа его была поражена желанием мести и чувством ненависти.
Наверное, во многом был прав Иосиф Сталин, когда запрещал к переизданию многолетний труд писателя, приказав спрятать его подальше с глаз легковерного читателя. Но с приходом либералов во власть книги достали из скрытни по чьему-то наущению, и русский писатель Михаил Алексеев (выходец из крестьян) издал Карамзина в журнале «Москва», чрезвычайно гордясь своим смелым поступком.
Это у Карамзина можно вычитать пошлую сказку, как собирался московский царь усмирять Великий Новгород в декабре 1569 года. Вошел в Клин и сразу «дома и улицы наполнились трупами, не щадили ни жен, ни младенцев. От Клина до Городни дорога усыпалась трупами всех встречных»…
«Говорят, что в Новгороде за 6 недель погибло около 60 000 человек (хотя, по летописи, в Новгороде Грозный был всего неделю). Волхов, запруженный телами и членами истерзанных людей, долго не мог пронести их в Ладожское озеро, так что священники в течение 6 или 7 месяцев, не успевая погребать мертвых, бросали их в яму без всяких обрядов…
Конечно, бумага всякую чушь стерпит, у нее нет совести, нет стыда, но удивительно, как изощрялся в своих побасенках Карамзин, ведь мог же себя ухватить за руку и, укоряя, сгореть от стыда…
Откуда взялись в сочинении Карамзина шестьдесят тысяч погибших от царских извергов, если всего в Новгороде проживало тогда не более 20 000 человек. Карамзин использовал измышления коварного «шпигона» Генриха Штадена. И вот свидетельствами этого проходимца и пользовался Карамзин, путешествуя по Европе на деньги масонского ордена.
Но эти фальшивки особенно использовали русские диссиденты и либералы, видящие в Московии лишь тюрьму народов и мирового жандарма. И опираясь на праведные вроде бы сочинения Карамзина, так расхваленные в Демроссии, появились сказки и мифы о гибели в Новгороде сотен тысяч жителей.
Англичанин Джером Горсей писал, что московский князь якобы загубил в Новом Городе 700 тысяч человек. Князь Курбский только из ненависти к царю сообщил в мемуарах, что Грозный утопил архиепископа Пимена и лишь за один день перебил18 тысяч посадских; историк Ильинский ввел в ученый оборот, что в том погроме уничтожено не менее 40 тысяч несчастных.
Ученый опирался на сообщение «Повести о приходе царя Ивана в Новгород», где автор подробно описывает казни опричнины: «Такого горе и мука бысть … яко на пять недель и боле, по вся дни в воду меташа человек до 1 000 на день, или 1 500». Но посад громили опричники не пять недель, а одну, и всех жителей на ту пору проживало в городе чуть более 20 тысяч.
Так одна ложь порождает другую, но если летописи вели монастырские монахи и приказные писари, то и сочиняли они небылицы в угоду епархии кто во что горазд (лишь бы побольше ужасов и кровищи), и веры им не было никакой.
Как бы ни пытались питерские диссиденты ХХ века навесить на русского царя разорение Новгорода, но сама история древнего вольного посада говорит совсем о другом.
Ученый О. Ф. Гришкевич обработал записи писцовых книг и пришел к выводу, что «опричный разгром мало сказался на судьбе купеческого города и практически не проявился на запустении посада, ибо год опричного раздора ничем не выделяется среди других кризисных лет в истории Новгорода и не оставил по себе особенного трагического опечатка». Историк Скрынников, приведя в работе про разгром Новгорода это замечание Гришкевича, тут же и забывает его как случайный факт, не стоящий внимания» [7].
Наверное, во многом был прав Иосиф Сталин, когда запрещал к переизданию многолетний труд писателя, приказав спрятать его подальше с глаз легковерного читателя. Но с приходом либералов во власть книги достали из скрытни по чьему-то наущению, и русский писатель Михаил Алексеев (выходец из крестьян) издал Карамзина в журнале «Москва», чрезвычайно гордясь своим смелым поступком.
Это у Карамзина можно вычитать пошлую сказку, как собирался московский царь усмирять Великий Новгород в декабре 1569 года. Вошел в Клин и сразу «дома и улицы наполнились трупами, не щадили ни жен, ни младенцев. От Клина до Городни дорога усыпалась трупами всех встречных»…
«Говорят, что в Новгороде за 6 недель погибло около 60 000 человек (хотя, по летописи, в Новгороде Грозный был всего неделю). Волхов, запруженный телами и членами истерзанных людей, долго не мог пронести их в Ладожское озеро, так что священники в течение 6 или 7 месяцев, не успевая погребать мертвых, бросали их в яму без всяких обрядов…
Конечно, бумага всякую чушь стерпит, у нее нет совести, нет стыда, но удивительно, как изощрялся в своих побасенках Карамзин, ведь мог же себя ухватить за руку и, укоряя, сгореть от стыда…
Откуда взялись в сочинении Карамзина шестьдесят тысяч погибших от царских извергов, если всего в Новгороде проживало тогда не более 20 000 человек. Карамзин использовал измышления коварного «шпигона» Генриха Штадена. И вот свидетельствами этого проходимца и пользовался Карамзин, путешествуя по Европе на деньги масонского ордена.
Но эти фальшивки особенно использовали русские диссиденты и либералы, видящие в Московии лишь тюрьму народов и мирового жандарма. И опираясь на праведные вроде бы сочинения Карамзина, так расхваленные в Демроссии, появились сказки и мифы о гибели в Новгороде сотен тысяч жителей.
Англичанин Джером Горсей писал, что московский князь якобы загубил в Новом Городе 700 тысяч человек. Князь Курбский только из ненависти к царю сообщил в мемуарах, что Грозный утопил архиепископа Пимена и лишь за один день перебил18 тысяч посадских; историк Ильинский ввел в ученый оборот, что в том погроме уничтожено не менее 40 тысяч несчастных.
Ученый опирался на сообщение «Повести о приходе царя Ивана в Новгород», где автор подробно описывает казни опричнины: «Такого горе и мука бысть … яко на пять недель и боле, по вся дни в воду меташа человек до 1 000 на день, или 1 500». Но посад громили опричники не пять недель, а одну, и всех жителей на ту пору проживало в городе чуть более 20 тысяч.
Так одна ложь порождает другую, но если летописи вели монастырские монахи и приказные писари, то и сочиняли они небылицы в угоду епархии кто во что горазд (лишь бы побольше ужасов и кровищи), и веры им не было никакой.
Как бы ни пытались питерские диссиденты ХХ века навесить на русского царя разорение Новгорода, но сама история древнего вольного посада говорит совсем о другом.
Ученый О. Ф. Гришкевич обработал записи писцовых книг и пришел к выводу, что «опричный разгром мало сказался на судьбе купеческого города и практически не проявился на запустении посада, ибо год опричного раздора ничем не выделяется среди других кризисных лет в истории Новгорода и не оставил по себе особенного трагического опечатка». Историк Скрынников, приведя в работе про разгром Новгорода это замечание Гришкевича, тут же и забывает его как случайный факт, не стоящий внимания» [7].
В. Г. Манягин пишет:
«… единственным большим городом была Москва – около 100 000 жителей. Новгород был вторым по величине населения городом страны – примерно 26 000 человек». Известно, что 2 января 1570 года передовой отряд опричников выставил заставу вокруг Новгорода, а 6 или 8 января в город вошел царь и его личная охрана.
Зимин пишет о «15 тысячах опричного войска», но из документов той эпохи известно, что число опричников никогда не превышало 5–6 тысяч, из которых 1 200 человек были придворные и обслуживающий персонал и около пятисот – царская гвардия. К. Валишевский пишет, что Иоанн прибыл вслед за передовым отрядом всего с пятью сотнями людей. Из них тысячу составлял передовой отряд под командой Скуратова-Бельского и 500 человек личную царскую «гвардию».
Иоанн не собирался брать штурмом новгородские твердыни, он знал, что народ не позволит знатным заговорщикам закрыть перед ним ворота. Так и случилось. Передовой отряд арестовал знатных граждан, чьи подписи стояли под договором с Сигизмундом, и некоторых монахов. Часть историков пишет, что были схвачены все монахи и священники, но известно, что царя встретил многолюдный крестный ход – не один же Пимен в нем участвовал!» [8].
Зимин пишет о «15 тысячах опричного войска», но из документов той эпохи известно, что число опричников никогда не превышало 5–6 тысяч, из которых 1 200 человек были придворные и обслуживающий персонал и около пятисот – царская гвардия. К. Валишевский пишет, что Иоанн прибыл вслед за передовым отрядом всего с пятью сотнями людей. Из них тысячу составлял передовой отряд под командой Скуратова-Бельского и 500 человек личную царскую «гвардию».
Иоанн не собирался брать штурмом новгородские твердыни, он знал, что народ не позволит знатным заговорщикам закрыть перед ним ворота. Так и случилось. Передовой отряд арестовал знатных граждан, чьи подписи стояли под договором с Сигизмундом, и некоторых монахов. Часть историков пишет, что были схвачены все монахи и священники, но известно, что царя встретил многолюдный крестный ход – не один же Пимен в нем участвовал!» [8].
Сколько же людей погибло на самом деле?
«Скрынников, на основании изученных документов и личных записей царя, выводит цифру в 1 505 человек. Примерно столько же, полторы тысячи имен, насчитывает список, посланный Иоанном для молитвенного поминовения в Кирилло-Белозерский монастырь»,
– такие данные приводит В. Г. Манягин[9].
Согласитесь, полторы тысячи и семьсот тысяч – разница существенная.
Разберемся с тем, кого казнили. Это очень важно. Д. Белоусов пишет:
«Были казнены все пленные иноземцы; большую часть их составляли поляки с их женами и детьми и те из русских, которые поженились на чужой стороне». Это и есть те самые 1 505 казненных.
Повторяю – казнены поляки, подстрекавшие к отделению Новгорода. Бояр было арестовано 300, каждому было предъявлено конкретное обвинение, было расследование. Из них позднее 184 оправдано» [10].
Повторяю – казнены поляки, подстрекавшие к отделению Новгорода. Бояр было арестовано 300, каждому было предъявлено конкретное обвинение, было расследование. Из них позднее 184 оправдано» [10].
Получается совсем другая картина. Если проводить параллели с событиями на Донбассе, можно сказать, что были уничтожены иностранные наемники, которые обстреливали мирных жителей.
Говоря о событиях в Новгороде, необходимо рассказать о малом ледниковом периоде.
Кроме войн в Средневековье, серьезным испытанием для жителей Европы, в том числе и для России, стал малый ледниковый период. Метеорологи приводят следующие причины его наступления: замедление течения Гольфстрим – главного «поставщика тепла» в Европу, пониженная солнечная активность, повышенная активность вулканов (массовые извержения приводят к выбросу в атмосферу аэрозоли, на которых рассеивается солнечный свет, что приходит к затемнению и похолоданию), рост площадей лесов (поглощение биосферой диоксида углерода в атмосфере, что способствовало понижению температуры) [11]. За похолоданием пришли неурожайные годы, голод и массовая гибель людей.
Ситуацию в Великом Новгороде историк В. В. Личутин описывает следующим образом:
«А обычно беда не приходит одна. Московию настиг неурожай. По летописям: «От зябелей и замоков недород был великий… рожь обратилась травою мятлицей и бысть глад великий». Опричники вошли в новгородские земли в феврале 1570 года, в самый голод. Деревни запустошились, и негде было купить хлеба.
Повсеместный голод заставлял несчастных людей звереть, терять человеческое обличье, в глухие зимние ночи разрывать могилы на кладбищах и поедать покойников. Смерть от недоеда и чумы в сотни раз превышала гибель посадских от опричного меча.
Число умерших ошеломляло приказных стряпчих, кто прибыл из столицы провести учет; от голода, чумы и невыносимых поборов, от нужи и стужи скончались тысячи новгородцев. Город обезлюдел и осиротел.
В 1570 году за городом у церкви Рождества Христова отпели и закопали из скудельницы 10 тысяч усопших, чтобы тут же привезти новых. В это время в Новгороде жили чуть более двадцати тысяч посадских, дворянства и духовенства, и перемерла большая часть жителей.
Опричникам, боящимся заразиться моровой болезнью, некого было «отделывать» палицами и водить на правёж шелопами, издеваться над богатым белым духовенством, тащить со дворов все ценное, ибо опустевшие дворянские усадьбы закоченели от стужи.
Так сколько же было в городе властных людей, помимо посадских ремесленников и нижнего чина людей, купцов и торговых граждан? Все историки умалчивают. Только для следствия и суда отвезли в Москву более двухсот человек дворян и белого духовенства, сторонников Пимена.
Когда Грозный отправился из Слободы подавлять мятеж, в Новгородских пятнах, во Пскове и Твери, вплоть до столицы, хозяйничал повальный голод, чума снова подходила к столице. Сколько опричников и стрельцов царь брал с собою, доподлинно неизвестно. Но требовалось войско накормить, когда деревни сами помирали от нужды и бесхлебья, и вид русской осиротевшей земли, когда мертвые валялись вдоль дорог и на усадьбах непогребенными, вызывал содрогание и ужас.
И хлеб, и сено, и овес для тысяч лошадей нужно было закупать в вятских краях и Подвинье, в Мордовии и на Волге, ибо сама Москва сидела на голодном пайке. Кроме хлеба, требовалось и ушое, и пшено, и гречка на кашу, мясо» [12].
Повсеместный голод заставлял несчастных людей звереть, терять человеческое обличье, в глухие зимние ночи разрывать могилы на кладбищах и поедать покойников. Смерть от недоеда и чумы в сотни раз превышала гибель посадских от опричного меча.
Число умерших ошеломляло приказных стряпчих, кто прибыл из столицы провести учет; от голода, чумы и невыносимых поборов, от нужи и стужи скончались тысячи новгородцев. Город обезлюдел и осиротел.
В 1570 году за городом у церкви Рождества Христова отпели и закопали из скудельницы 10 тысяч усопших, чтобы тут же привезти новых. В это время в Новгороде жили чуть более двадцати тысяч посадских, дворянства и духовенства, и перемерла большая часть жителей.
Опричникам, боящимся заразиться моровой болезнью, некого было «отделывать» палицами и водить на правёж шелопами, издеваться над богатым белым духовенством, тащить со дворов все ценное, ибо опустевшие дворянские усадьбы закоченели от стужи.
Так сколько же было в городе властных людей, помимо посадских ремесленников и нижнего чина людей, купцов и торговых граждан? Все историки умалчивают. Только для следствия и суда отвезли в Москву более двухсот человек дворян и белого духовенства, сторонников Пимена.
Когда Грозный отправился из Слободы подавлять мятеж, в Новгородских пятнах, во Пскове и Твери, вплоть до столицы, хозяйничал повальный голод, чума снова подходила к столице. Сколько опричников и стрельцов царь брал с собою, доподлинно неизвестно. Но требовалось войско накормить, когда деревни сами помирали от нужды и бесхлебья, и вид русской осиротевшей земли, когда мертвые валялись вдоль дорог и на усадьбах непогребенными, вызывал содрогание и ужас.
И хлеб, и сено, и овес для тысяч лошадей нужно было закупать в вятских краях и Подвинье, в Мордовии и на Волге, ибо сама Москва сидела на голодном пайке. Кроме хлеба, требовалось и ушое, и пшено, и гречка на кашу, мясо» [12].
Голод и чума
Именно голод и чума, а не опричники стали причиной смертей на русских землях, в том числе и в Великом Новгороде. В. Г. Манягин приводит следующую информацию:
«Пишут о 5 000 разоренных дворах из 6 000 имевшихся в Новгороде, о 10 000 трупов, поднятых в августе 1570 года из братской могилы. Все вышеприведенные факты объяснимы.
В 1569–1571 гг. на Россию обрушилась чума. Особенно пострадали западные и северо-западные районы, в том числе и Новгород. В самой Москве в 1569 г. умирали по 600 человек в день – столько же, сколько, якобы, ежедневно казнил в Новгороде Грозный.
Людей, погибших от чумы, советский историк Кобрин самым беспардонным образом записывает в жертвы царя «тирана», не обращая внимания на то, что они погибли несколько месяцев спустя после отъезда Иоанна из Новгорода.
В связи с этим все становится на свои места.
Умерших от «черной смерти» в средневековых городах хоронили быстро, стараясь поскорее избавиться от зараженного тела. Именно такая ситуация сложилась весной и летом 1570 года» [13].
В 1569–1571 гг. на Россию обрушилась чума. Особенно пострадали западные и северо-западные районы, в том числе и Новгород. В самой Москве в 1569 г. умирали по 600 человек в день – столько же, сколько, якобы, ежедневно казнил в Новгороде Грозный.
Людей, погибших от чумы, советский историк Кобрин самым беспардонным образом записывает в жертвы царя «тирана», не обращая внимания на то, что они погибли несколько месяцев спустя после отъезда Иоанна из Новгорода.
В связи с этим все становится на свои места.
Умерших от «черной смерти» в средневековых городах хоронили быстро, стараясь поскорее избавиться от зараженного тела. Именно такая ситуация сложилась весной и летом 1570 года» [13].
В. В. Личутин пишет:
«Первая эпидемия чумы вспыхнула в Шелонской пятине в июле 1566 года, стихла только в мае 1567 года. Вторично чума настигла Великий Новгород в 1570 году, когда московский царь выдвинулся из Слободы усмирять заговорщиков. Если судить по летописям, черный мор был повальным. Русская земля уже в который раз погружалась в гибельные потемки.
От чумы и голода только «на Софийской стороне Новгорода запустел 161 тяговый двор в 1567 году, 190 дворов в 1570-м и 249 дворов в 1571-м».
Нет, не на победные пиры пришли опричные отряды, осторожно пробираясь по выморочным дорогам, около которых торчали из-под снега мертвые и несчастные крестьяне, которых некому было предать земле.
Когда чума стихла, опричники, конечно, были напущены на город, чтобы искоренить измену и ввести в разум на будущее. Если бы Карамзин мог поместить себя хоть на миг в это бедствие, в погибающий от чумы город, посреди беспомощного горестного народа, был мягче душой и снисходительней характером, он не решился бы колоколить небылицы о русском царе…
Так была ли чума, когда в Новгород с опалою пришел Иван Васильевич?
Летописи утверждают, что в начале 1570 года черная смерть вторично пришла из Европы, и вольный город оборонялся с чумою жестокой рукою: заболевших сжигали вместе с избами, запрещено было выходить на улицу, мертвых на дровнях свозили в специальные сараи скудельницы до лучших времен или скидывали в ямы; кто убегал из города иль прятался в ближнем лесу, догоняли и убивали на месте; церкви наглухо запечатали, колокола не гудели, треб не служили, попы почти все перемерли.
От чумы и голода только «на Софийской стороне Новгорода запустел 161 тяговый двор в 1567 году, 190 дворов в 1570-м и 249 дворов в 1571-м».
Нет, не на победные пиры пришли опричные отряды, осторожно пробираясь по выморочным дорогам, около которых торчали из-под снега мертвые и несчастные крестьяне, которых некому было предать земле.
Когда чума стихла, опричники, конечно, были напущены на город, чтобы искоренить измену и ввести в разум на будущее. Если бы Карамзин мог поместить себя хоть на миг в это бедствие, в погибающий от чумы город, посреди беспомощного горестного народа, был мягче душой и снисходительней характером, он не решился бы колоколить небылицы о русском царе…
Так была ли чума, когда в Новгород с опалою пришел Иван Васильевич?
Летописи утверждают, что в начале 1570 года черная смерть вторично пришла из Европы, и вольный город оборонялся с чумою жестокой рукою: заболевших сжигали вместе с избами, запрещено было выходить на улицу, мертвых на дровнях свозили в специальные сараи скудельницы до лучших времен или скидывали в ямы; кто убегал из города иль прятался в ближнем лесу, догоняли и убивали на месте; церкви наглухо запечатали, колокола не гудели, треб не служили, попы почти все перемерли.
И если Грозный не совсем дурак – а он по тем временам был умнейшим человеком в Европе, знал многое, почти все, – то, конечно, свои опричные отряды не спешил вводить в гибельное место (это без мечей и пушек уничтожить войско), а разбил военный лагерь в нескольких верстах от Новгорода.
А когда болезнь пошла на убыль, запустили в город стряпчих, приказчиков и судебных дознавателей по нужным адресам и арестовали подозреваемых в измене белых попов, бояр с домочадцами, торговых гостей и купцов по спискам Владимира Старицкого.
Всего вернее, так и было. Подозреваемых взяли под стражу и отвезли сначала в Александровскую слободу в дознание и правеж, а после в Москву» [14].
А когда болезнь пошла на убыль, запустили в город стряпчих, приказчиков и судебных дознавателей по нужным адресам и арестовали подозреваемых в измене белых попов, бояр с домочадцами, торговых гостей и купцов по спискам Владимира Старицкого.
Всего вернее, так и было. Подозреваемых взяли под стражу и отвезли сначала в Александровскую слободу в дознание и правеж, а после в Москву» [14].
Кому был нужен фейк о погроме?
Город Великий Новгород стоит на реке Волхов, что берет свое начало из озера Ильмень. Средняя глубина реки Волхов доходит до пяти метров, местами до двенадцати. Ширина реки у Новгорода, где и происходили события, доходит до 220 метров. В Средневековье был малый ледниковый период.
С учетом этого можно предположить, что толщина льда в 1570 году в январе-феврале была больше, чем 30 сантиметров.
В 1944 во время освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, лед высотой менее 30 сантиметров выдержал легкие танки Т-70 весом 9,5 тонн каждая. Это попало в военные хроники.
Город лежал в руинах. А. Самсонов пишет: «Советская власть оказала особое внимание восстановлению Великого Новгорода. 1 ноября 1945 года город был включен в число пятнадцати населенных пунктов, которые подлежали первоочередному восстановлению.
Особенное внимание уделили восстановлению и реставрации исторических памятников. Одним из первых был восстановлен памятник «Тысячелетие России», воздвигнутый в Великом Новгороде в 1862 году в честь тысячелетия русской государственности. Уже 5 ноября 1944 года состоялось второе торжественное открытие памятника» [15].
И второй раз убиенная первая жена Грозного Анастасия Романовна заняла место на памятнике между своими убийцами – Сильвестром и Алексеем Адашевым. На этом же памятнике есть клеветник Николай Карамзин[16], а защитнику Земли Русской царю Ивану IV места не нашлось.
Почему родился и утвердился миф о «новгородском погроме», где погибли десятки и сотни тысяч?
Мифы формировали соответствующие источники… Сегодня придумали фейк о Буче, а в Средневековье был фейк о новгородском погроме…
Г. М. Коваленко приводит описание новгородских событий из «достоверных» иностранных источников:
«Его описали в своих «Записках» участники опричного похода на Новгород перешедшие на русскую службу ливонские дворяне Иоганн Таубе и Эйлар Крузе, вестфальский бюргер Генрих Штаден, выходец из Померании Альберт Шлихтинг, а также немецкий религиозный и политический деятель Генрих Рэтель.
Убийцы не жалели ни женщин, ни детей, ни старых, ни молодых, они резали людей и скот, портили девушек, детей насаживали на длинные пики, дома в городе они поджигали, так что они догорали дотла. Семьсот бедных женщин с множеством их детей было утоплено в реке Волхов; они хотели прежде завершить свою молитву к Богу, но не смогли получить этого от убийц, а были жестоко убиты и брошены в воду вместе с их детьми.
Лучших горожан они вывешивали из окна, а потом сбрасывали вниз. Советников и их слуг слуги палачей заперли в ратуше и удавили их. Ничего более ужасного невозможно увидеть, чем это; когда на множестве окон в ратуше не хватало места, чтобы привязать этих бедных людей, тогда тела одних снимали, а других вешали на их место, и Васильевич приказывал воинам оттаскивать снятые тела железными баграми и кидать в воду…
В таких гнусных резне и бойне было убито до 1 770 человек, не считая простого народа, которого тиран приказывал запирать в деревянные шкафы, бить железными прутами, кидать вниз в самую глубокую выгребную яму и убивать».
Побывавшие в Великом Новгороде в январе 1570 года иностранцы стали свидетелями и участниками политического театра Ивана Грозного, который они описали в своих сочинениях. В их описаниях обращает на себя внимание основной способ казней – утопление в Волхове. Об этом, в частности, писал датский посланник Якоб Ульфельд: «Царь приказал всех их согнать на мост… собрав их, он велел сбросить их в текущую там реку». Обращает на себя внимание также свидетельство Штадена о том, что по приказу царя «были снесены все высокие постройки; было иссечено все красивое: ворота, лестницы, окна.
Трагедия Новгорода произвела сильное впечатление на современников. Она была описана в немецкой «Правдивой новой газете». Анонимный автор изданной в 1572 году во Франкфурте-на-Майне брошюры «Истинно правдивое описание некоторых деяний, происшедших и случившихся в России – в Москве, во Пскове, в Новгороде, в Нарве, Ревеле, в Дерпте и других городах…» описал картину опричного террора в Новгороде, дополнив ее описанием расправы над животными: «И какую тиранию великий князь творил над подданными, такую же и над скотом, принадлежавшим им, над лошадьми, быками и коровами. Со спин у них снимали шкуру, драли до мяса, потом забивали дубинами и топорами».
Он сообщил и о расправе над членами шведского посольства: «Именно в это время несколько шведских послов прибыли в Новгород. Великий князь велел их раздеть донага и привести к себе». Известия о кровавых события в Новгороде достигли многих европейских столиц, чему немало способствовало польское правительство.
Вообще, свидетельства иностранцев о новгородском погроме 1570 года стали широко известны в Европе и способствовали формированию негативного образа в восприятии России. Эта тема присутствовала почти во всех иностранных сочинениях о России XVII–XIX веков.
Примечательно, что в изданной в 1770 году в Эдинбурге книге Джона Кука «Путешествия и странствия по Российской империи, Татарии и части Персидского царства» были такие строки: «Говорили, будто его (Новгород) разрушил Иван Васильевич – тиран – с такой яростью и неслыханной жестокостью, что я не стану ни мучить своего читателя описаниями ужасов, ни способствовать увековечению памяти об этом изверге.
Память об опричном разгроме долго жила в Новгороде, о чем свидетельствовали побывавшие в городе иностранцы в конце XVI–XVII веке. В 1587 году через Новгород проезжали члены датского посольства. Их путь пролегал через разоренные опричниками деревни, и местность вокруг «была так гола, что если бы пристав не распорядился доставкою провизии из других мест, то они умерли бы от голода».
В ожидании распоряжений царя послы провели в Новгороде больше месяца. За это время на основании свидетельств «людей, достойных доверия… которые до сих пор живут в Новгороде», они восстановил картину опричного разгрома города.
…царь созвал в Новгород большое количество людей, словно намеревался обсудить с ними неотложные дела. Когда они туда прибыли, он приказал всех их согнать на мост недалеко от города – тот, который мы видели каждый день. Собрав их, он велел сбросить их в текущую там реку. Были убиты и задушены многие тысячи людей, которых он подозревал из-за брата, еще раньше устраненного им с помощью яда – подозревал в том, что они якобы были на его стороне.
И что более всего удивительно, так это то, что утонуло такое множество людей, что вышеупомянутая река заполнилась трупами сверх всякого человеческого ожидания и была настолько ими запружена, что не могла течь по своему прежнему руслу, но разлилась по зеленеющим лугам и плодородным полям и все затопила своей водой.
Датский дворянин Яков Ульфельдт (руководитель датского посольства 1578 года к Ивану IV) рассказывает, что мертвыми телами многих тысяч жалким образом казненных людей река Волхов так была наполнена, что нарушено было правильное течение ее: она вышла из берегов и должна была разлиться по полям. Так как эти события случились всего за 8 лет до приезда посла, то ему о них могли дать вполне достаточные сведения новгородские жители, у которых он отдыхал более месяца.
В 1616 году голландские дипломаты в помещении, отведенном под резиденцию посла в Новгороде, увидели портрет Ивана Грозного. Это натолкнуло их на мысль побеседовать с местными жителями о кровавой резне, учиненной здесь Иваном Грозным.
Один очень старый московит… рассказал нам как об истинном происшествии, что Васильевич, когда он в 1569 г. был в Новгороде, приказал сбросить с Волховского моста 1 700 именитых горожан и, кроме того, множество монахов и бедных людей, которых для того, чтобы доставить ему удовольствие, всех приказали безжалостно погубить, утопив.
Один честный купец, которого он также приказал бросить в реку с моста и который, будучи связанным, был уже близок к тому, чтобы утонуть, но он (великий князь) приказал вытащить из воды, и когда он пришел в себя, спросил его, что интересного он видел на дне. Купец ответил, что он был в аду и там место и стул, приготовленный для него, Васильевича, когда он умрет. От этого великий князь пришел в такую ярость, что приказал посадить купца в котел с маслом и нагревать его постепенно до тех пор, пока он не сварится заживо.
В другой раз великий князь приказал посадить тогдашнего митрополита задом наперед на лошадь, дал ему в руки дудочку, в которую он должен был дудеть, и послал его в таком виде с большим позором в путь на Москву.
В 1664 году местные жители рассказали членам голландского посольства под руководством Бореля о том, что «река около города редко замерзает в середине… потому, что царь Иван Васильевич погубил здесь много людей: их привозили к мосту сотнями, отрубали головы, и от этого вода окрашивалась» [17].
Убийцы не жалели ни женщин, ни детей, ни старых, ни молодых, они резали людей и скот, портили девушек, детей насаживали на длинные пики, дома в городе они поджигали, так что они догорали дотла. Семьсот бедных женщин с множеством их детей было утоплено в реке Волхов; они хотели прежде завершить свою молитву к Богу, но не смогли получить этого от убийц, а были жестоко убиты и брошены в воду вместе с их детьми.
Лучших горожан они вывешивали из окна, а потом сбрасывали вниз. Советников и их слуг слуги палачей заперли в ратуше и удавили их. Ничего более ужасного невозможно увидеть, чем это; когда на множестве окон в ратуше не хватало места, чтобы привязать этих бедных людей, тогда тела одних снимали, а других вешали на их место, и Васильевич приказывал воинам оттаскивать снятые тела железными баграми и кидать в воду…
В таких гнусных резне и бойне было убито до 1 770 человек, не считая простого народа, которого тиран приказывал запирать в деревянные шкафы, бить железными прутами, кидать вниз в самую глубокую выгребную яму и убивать».
Побывавшие в Великом Новгороде в январе 1570 года иностранцы стали свидетелями и участниками политического театра Ивана Грозного, который они описали в своих сочинениях. В их описаниях обращает на себя внимание основной способ казней – утопление в Волхове. Об этом, в частности, писал датский посланник Якоб Ульфельд: «Царь приказал всех их согнать на мост… собрав их, он велел сбросить их в текущую там реку». Обращает на себя внимание также свидетельство Штадена о том, что по приказу царя «были снесены все высокие постройки; было иссечено все красивое: ворота, лестницы, окна.
Трагедия Новгорода произвела сильное впечатление на современников. Она была описана в немецкой «Правдивой новой газете». Анонимный автор изданной в 1572 году во Франкфурте-на-Майне брошюры «Истинно правдивое описание некоторых деяний, происшедших и случившихся в России – в Москве, во Пскове, в Новгороде, в Нарве, Ревеле, в Дерпте и других городах…» описал картину опричного террора в Новгороде, дополнив ее описанием расправы над животными: «И какую тиранию великий князь творил над подданными, такую же и над скотом, принадлежавшим им, над лошадьми, быками и коровами. Со спин у них снимали шкуру, драли до мяса, потом забивали дубинами и топорами».
Он сообщил и о расправе над членами шведского посольства: «Именно в это время несколько шведских послов прибыли в Новгород. Великий князь велел их раздеть донага и привести к себе». Известия о кровавых события в Новгороде достигли многих европейских столиц, чему немало способствовало польское правительство.
Вообще, свидетельства иностранцев о новгородском погроме 1570 года стали широко известны в Европе и способствовали формированию негативного образа в восприятии России. Эта тема присутствовала почти во всех иностранных сочинениях о России XVII–XIX веков.
Примечательно, что в изданной в 1770 году в Эдинбурге книге Джона Кука «Путешествия и странствия по Российской империи, Татарии и части Персидского царства» были такие строки: «Говорили, будто его (Новгород) разрушил Иван Васильевич – тиран – с такой яростью и неслыханной жестокостью, что я не стану ни мучить своего читателя описаниями ужасов, ни способствовать увековечению памяти об этом изверге.
Память об опричном разгроме долго жила в Новгороде, о чем свидетельствовали побывавшие в городе иностранцы в конце XVI–XVII веке. В 1587 году через Новгород проезжали члены датского посольства. Их путь пролегал через разоренные опричниками деревни, и местность вокруг «была так гола, что если бы пристав не распорядился доставкою провизии из других мест, то они умерли бы от голода».
В ожидании распоряжений царя послы провели в Новгороде больше месяца. За это время на основании свидетельств «людей, достойных доверия… которые до сих пор живут в Новгороде», они восстановил картину опричного разгрома города.
…царь созвал в Новгород большое количество людей, словно намеревался обсудить с ними неотложные дела. Когда они туда прибыли, он приказал всех их согнать на мост недалеко от города – тот, который мы видели каждый день. Собрав их, он велел сбросить их в текущую там реку. Были убиты и задушены многие тысячи людей, которых он подозревал из-за брата, еще раньше устраненного им с помощью яда – подозревал в том, что они якобы были на его стороне.
И что более всего удивительно, так это то, что утонуло такое множество людей, что вышеупомянутая река заполнилась трупами сверх всякого человеческого ожидания и была настолько ими запружена, что не могла течь по своему прежнему руслу, но разлилась по зеленеющим лугам и плодородным полям и все затопила своей водой.
Датский дворянин Яков Ульфельдт (руководитель датского посольства 1578 года к Ивану IV) рассказывает, что мертвыми телами многих тысяч жалким образом казненных людей река Волхов так была наполнена, что нарушено было правильное течение ее: она вышла из берегов и должна была разлиться по полям. Так как эти события случились всего за 8 лет до приезда посла, то ему о них могли дать вполне достаточные сведения новгородские жители, у которых он отдыхал более месяца.
В 1616 году голландские дипломаты в помещении, отведенном под резиденцию посла в Новгороде, увидели портрет Ивана Грозного. Это натолкнуло их на мысль побеседовать с местными жителями о кровавой резне, учиненной здесь Иваном Грозным.
Один очень старый московит… рассказал нам как об истинном происшествии, что Васильевич, когда он в 1569 г. был в Новгороде, приказал сбросить с Волховского моста 1 700 именитых горожан и, кроме того, множество монахов и бедных людей, которых для того, чтобы доставить ему удовольствие, всех приказали безжалостно погубить, утопив.
Один честный купец, которого он также приказал бросить в реку с моста и который, будучи связанным, был уже близок к тому, чтобы утонуть, но он (великий князь) приказал вытащить из воды, и когда он пришел в себя, спросил его, что интересного он видел на дне. Купец ответил, что он был в аду и там место и стул, приготовленный для него, Васильевича, когда он умрет. От этого великий князь пришел в такую ярость, что приказал посадить купца в котел с маслом и нагревать его постепенно до тех пор, пока он не сварится заживо.
В другой раз великий князь приказал посадить тогдашнего митрополита задом наперед на лошадь, дал ему в руки дудочку, в которую он должен был дудеть, и послал его в таком виде с большим позором в путь на Москву.
В 1664 году местные жители рассказали членам голландского посольства под руководством Бореля о том, что «река около города редко замерзает в середине… потому, что царь Иван Васильевич погубил здесь много людей: их привозили к мосту сотнями, отрубали головы, и от этого вода окрашивалась» [17].
К. Валишевский приводит следующие сведения:
«Царь приступил к быстрому суду. Горожан приводили сотнями, пытали, жгли на малом огне с утонченными приемами, затем почти всех приговаривали к смерти и везли топить. Окровавленные жертвы привязывали к саням, и их по крутому откосу спускали к быстрине, где Волхов никогда не замерзал. Несчастные погружались в пучину. Младенцев топили, привязав к матерям. Опричники с пиками стояли на лодках и наблюдали, чтобы никто не спасся».
Таубе и Крузе в записках: «Все состоятельные и известные люди были пойманы, дома их запечатаны, и в них были посажены пищальники. Он пытал и мучил их для того, чтобы они указали, где находятся их деньги и церковное добро, а затем он приказал принести все согласно их указанию. Церкви и монастыри были так ограблены, что не осталось ни одной иконы ценой в полгульдена, ни колоколов, ни церковной утвари.
Сверх того, несмотря на то, что было найдено такое большое добро, били попов, игуменов и купцов по коленям, чтобы они сказали, что они имеют. Грубые товары, как воск, лен, сало, меха и другие, велел он сжечь и бросить в воду. Шелк, бархат и другие товары были бесплатно розданы палачам.
Имеются также определенные и достоверные сведения, что он приказал убить 12 000 именитых людей, мужчин и храбрых женщин. Что касается до безвестных бедных ремесленников и простого народа, то было их больше 15 000.
Большая знаменитая река Волга (шпионы опечатались, имеется в виду Волхов), которая в два раза больше, чем Прегель под Кенигсбергом, была так наполнена мертвыми телами, что окрасилась в этом месте в цвет крови и должна была остановиться у мостов» [18].
Таубе и Крузе в записках: «Все состоятельные и известные люди были пойманы, дома их запечатаны, и в них были посажены пищальники. Он пытал и мучил их для того, чтобы они указали, где находятся их деньги и церковное добро, а затем он приказал принести все согласно их указанию. Церкви и монастыри были так ограблены, что не осталось ни одной иконы ценой в полгульдена, ни колоколов, ни церковной утвари.
Сверх того, несмотря на то, что было найдено такое большое добро, били попов, игуменов и купцов по коленям, чтобы они сказали, что они имеют. Грубые товары, как воск, лен, сало, меха и другие, велел он сжечь и бросить в воду. Шелк, бархат и другие товары были бесплатно розданы палачам.
Имеются также определенные и достоверные сведения, что он приказал убить 12 000 именитых людей, мужчин и храбрых женщин. Что касается до безвестных бедных ремесленников и простого народа, то было их больше 15 000.
Большая знаменитая река Волга (шпионы опечатались, имеется в виду Волхов), которая в два раза больше, чем Прегель под Кенигсбергом, была так наполнена мертвыми телами, что окрасилась в этом месте в цвет крови и должна была остановиться у мостов» [18].
Штаден подхватил:
«Целых шесть недель без перерыва длились ужас и несчастье в этом городе! Все лавки и палатки, в которых можно было предполагать [наличность] денег или товару, были опечатаны. Великий князь неизменно каждый день лично бывал в застенке (Peinhofe oder Haus). Ни в городе, ни в монастырях ничего не должно было оставаться; все, что воинские люди не могли увезти с собой, то кидалось в воду или сжигалось. Если кто-нибудь из земских пытался вытащить что-либо из воды, того вешали.
Затем были казнены все пленные иноземцы; большую часть их составляли поляки с их женами и детьми и те из русских, которые поженились на чужой стороне. Были снесены все высокие постройки; было иссечено все красивое: ворота, лестницы, окна.
Опричники увели также несколько тысяч посадских девушек. Некоторые из земских переодевались опричниками и причиняли великий вред и озорство; таких выслеживали и убивали» [19].
Затем были казнены все пленные иноземцы; большую часть их составляли поляки с их женами и детьми и те из русских, которые поженились на чужой стороне. Были снесены все высокие постройки; было иссечено все красивое: ворота, лестницы, окна.
Опричники увели также несколько тысяч посадских девушек. Некоторые из земских переодевались опричниками и причиняли великий вред и озорство; таких выслеживали и убивали» [19].
Исследователи приводят и такие данные по следам иностранных источников:
«Потом великий князь двинулся дальше к Новгороду (это большой торговый город) и ограбил все села и деревни и убил много людей. Затем за неделю до начала поста он внезапно напал на Новгород и учинил большую беду грабежом и убийствами. Не было ни одного дома, где бы они не переломали и не разбили ворота, двери и окна. Это были постыдные и жалкие деяния.
Потом они взяли примерно несколько сотен женщин и девиц, раздели их донага и привели их на приготовленное место, выстланное досками. И их ставили по пятьдесят человек на это место совсем обнаженными. И когда великий князь ходил туда, он их спрашивал, что они сделали. И так эта аудиенция продолжалась, пока они не замерзали. Потом тех людей для потехи и удовольствия бросали в воду, которая еще не совсем замерзла, и топили их.
Потом они захватили несколько тысяч пленников, связав мужчин и женщин вместе за руки и привязав детишек на грудь матерям, бросали их всех вместе скопом в огромную реку, под названием Волга, которая там имеет глубину 8 фаденов (около 14–16 м). Из-за этого река ото дна до верху была совсем заполнена, течение реки задержалось и пришлось заталкивать мертвые тела под лед, чтобы течение унесло их прочь» [20].
Потом они взяли примерно несколько сотен женщин и девиц, раздели их донага и привели их на приготовленное место, выстланное досками. И их ставили по пятьдесят человек на это место совсем обнаженными. И когда великий князь ходил туда, он их спрашивал, что они сделали. И так эта аудиенция продолжалась, пока они не замерзали. Потом тех людей для потехи и удовольствия бросали в воду, которая еще не совсем замерзла, и топили их.
Потом они захватили несколько тысяч пленников, связав мужчин и женщин вместе за руки и привязав детишек на грудь матерям, бросали их всех вместе скопом в огромную реку, под названием Волга, которая там имеет глубину 8 фаденов (около 14–16 м). Из-за этого река ото дна до верху была совсем заполнена, течение реки задержалось и пришлось заталкивать мертвые тела под лед, чтобы течение унесло их прочь» [20].
Таковы «воспоминания» участников и «свидетелей» событий.
В двух километрах от центра современного Великого Новгорода расположено Городище, где по очеркам участников событий и пасквилям свидетелей, которые не были на Руси, в январе 1570 года в эпоху, когда был Малый ледниковый период в Европе, почему-то происходил подвоз людей для казни на лодках по реке Волхов, топили, река выходила из берегов и разливалась...
В истории человечества, самые большие убийцы – англосаксы, участвовавшие в истреблении коренного населения на трех континентах, и немцы, истребившие несколько десятков миллионов людей в мировых войнах. Они знали, как быстро и массово уничтожить людей. Англичане и немцы не стали бы везти на лодке два километра, волочить по льду больше сотни метров человека, потом прорубать толстую толщу льда, чтобы утопить пленника.
Обращаясь к сериалам о Грозном, вспомнила эпизод, где опричники на реке устраивают костры, чтобы растопить лед, а потом показывают, как течение реки проносит под прозрачным льдом тела утопленников. Получается, что даже создатели чернушных сериалов обратили внимание на бредни о лодках в зимнюю стужу по замерзшей реке, но зато киношники домыслили про якобы разведение костров на льду.
Так зимой или весной?
«Лжесвидетели» никак не определятся – лжепогром был зимой или весной:
«…шведский посол М. Шуберт, вместе с другими членами миссии препровожденный «за караулом» из Новгорода в Москву зимой 1570 года: «Недели три мы шли под стражей, кто отморозил ноги, а иных болезнь скрутила от грязной той воды, что пили мы в пути. В нее бросали мертвецов, и запах был невыносимый. О, Господи, Ты все мог это видеть» [21].
Если их этапировали в зимнюю стужу, то им никак не выпить грязную воду, потому что под их ногами должен был хрустеть снег, а вода везде должна была бы замерзнуть. Логичнее и безопаснее было бы использовать белые хлопья снега. Хотя какая жажда в собачий холод?
В. В. Личутин пишет:
«…опричные дружины не скитались по новгородским пятинам, не разоряли крестьянские общины, как то пишут петербургские баюнки в своих сказках, чтобы «губить достоянии жизнь людей без разбора и ответа, пустошить дворы и кельи, истреблять скот, хлеб, лошадей». Наверное, появились разбойники, как неизбежность по военному времени, что люто обходились с простецом-человеком, грабители без роду-племени вроде лазутчика Генриха Штадена, немца из Баварии, вошедшего в русскую историю как паскудник и мерзавец.
И что означало «отделывать» в понимании Григория Скуратова, властей опричнины и простого русского жильца? Откуда такая языковая разноголосица в летописях и в ученых записках интеллигентов Питера и Москвы, пораженных «ересью жидовствующих»?
И эта отсебятина, как мировое поветрие, вползает в русскую душу и корчит ее. Историки склоняются что метафора «отделывать» означала «убить до смерти», чтобы Григория Скуратова, а вместе с ним и государя превратить в душегубовцев-маньяков.
Но «отделывать» – простонародная метафора из языка предместий и мастеровых слобод, деревенский простец навряд ли ее применял даже в разговоре. И поныне после драки говорят: уделал я его, хорошенько отделал, отметелил, навалял, налупцевал, изукрасил в смысле поколотил.
В официальных справках, чтобы показать, что виновник мертв, писали: «Убит до смерти», т. е. человек окончательно сошел с земли на погост, душа отлетела на небо. Просто «убит» еще не говорило, что человек мертв» [22].
И что означало «отделывать» в понимании Григория Скуратова, властей опричнины и простого русского жильца? Откуда такая языковая разноголосица в летописях и в ученых записках интеллигентов Питера и Москвы, пораженных «ересью жидовствующих»?
И эта отсебятина, как мировое поветрие, вползает в русскую душу и корчит ее. Историки склоняются что метафора «отделывать» означала «убить до смерти», чтобы Григория Скуратова, а вместе с ним и государя превратить в душегубовцев-маньяков.
Но «отделывать» – простонародная метафора из языка предместий и мастеровых слобод, деревенский простец навряд ли ее применял даже в разговоре. И поныне после драки говорят: уделал я его, хорошенько отделал, отметелил, навалял, налупцевал, изукрасил в смысле поколотил.
В официальных справках, чтобы показать, что виновник мертв, писали: «Убит до смерти», т. е. человек окончательно сошел с земли на погост, душа отлетела на небо. Просто «убит» еще не говорило, что человек мертв» [22].
Таким образом, неурожайные годы, которые привели к голоду, и чума, как и всякие болезни, которые приходят с Запада, принесли урон Великому Новгороду, который западники и приписывают недельному пребыванию царя и опричников в городе.
После Великого Новгорода Грозный с опричниками направился в Псков.
«Дальнейшие казни, якобы задуманные Иоанном, остановил юродивый Никола. Наверно, только в историографии царствования Грозного несовершенные преступления можно ставить в вину» [23].
Грозному не могут простить то, что он вывез из Пскова 500-пудовый колокол, отлитый в 1555 году. Зачем Грозному понадобился этот тяжеленный колокол?
Когда американцы после возвращения Крыма в 2014 году вводили санкции, первым под них попал банк со звучным названием «Россия». Может, колокол попал под недовольство царя из-за имени «Пименовский».
Филарет
О Пимене. В чем вина новгородского архиепископа Пимена?
Список обширный, для пояснений проведем параллель с нашим современником, живущим ныне в Киеве, Филаретом – так называемым предстоятелем неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата с титулом «Патриарх Киевский и всея Руси-Украины».
Этот персонаж называют «отцом украинского раскола» из-за неудовлетворенных амбиций: «В 1990 г. после смерти Патриарха Пимена (Извекова) влиятельный, почти всесильный архиерей митрополит Киевский и Галицкий Филарет (Денисенко) был не только одним из претендентов на избрание новым Патриархом. Он был уже избран Патриаршим Местоблюстителем и с 4 мая по 6 июня 1990 г. фактически исполнял обязанности Патриарха и возглавлял работу по созыву Поместного Собора. Но Патриархом Филарет не стал. Летом 1991 г. он еще принимал новоизбранного Патриарха Алексия II в Киеве, призывал бороться с раскольниками-автокефалистами (с теми из украинских националистов, которые требовали независимой церкви для независимой Украины).
Еще весной 1992 года он участвовал в Архиерейском Соборе и убеждал архиереев дать Украинской Церкви каноническую самостоятельность, хотя уже с 1990 году украинское церковное управление обладало самой широкой автономией во всех внутренних церковных делах. Филарету было мало даже широкой автономии. Не став Патриархом Московским, он стремился к патриаршеству хотя бы в пределах Украины, в чем митрополита Киевского весьма поддерживал в то время президент Леонид Кравчук, а еще более поддерживали националисты-радикалы из Верховной Рады.
Положение Филарета осложняли СМИ. В «Огоньке» Александр Нежный опубликовал в 1991 году две статьи о Филарете. Журналист обвинил митрополита Киевского в жестоком обращении с духовенством (епископа Ионафана, одного из украинских архиереев, от Филарета прятали монахи чуть ни в подвале – боялись за жизнь епископа), в нарушении монашеских обетов, выразившемся в многолетнем сожительстве с некоей Евгенией Петровной и их с Филаретом детьми (!). Обвиняли Филарета и в многочисленных финансовых злоупотреблениях, присвоении церковных денежных средств, во взяточничестве. Ситуация для Филарета складывалась критическая.
Однако самое непредвиденное и печальное для Филарета произошло на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в марте 1992 года. Большинство украинских архиереев по вопросу о независимости Украинской Церкви поддержало не его, а архиереев российских. Общий голос украинских епископов был таков: наша паства нас не поймет и отвергнет, если, вернувшись с Собора, мы сообщим ей, что теперь являемся не частью Русской Православной Церкви, а самостоятельной юрисдикцией.
Дело обернулось для Филарета всеобщим порицанием и требованием уйти на покой и обеспечить проведение выборов нового Предстоятеля Украинской Православной Церкви Московского Патриархата» [24].
С того момента началась работа по осуществлению раскола в единой Православной церкви России и Украины.
После переворота 2014 года и провозглашения независимости ДНР и ЛНР он направил все свои усилия не на решение проблемы мирным путем, наоборот, жаждал море крови жителей Донбасса. Для этого он полетел в США, оказался в числе приглашенных на так называемый молитвенный завтрак 44-го президента США, где Б. Обама осуждал тех, кто использует религию для разжигания войны. Но его речь прошла мимо ушей Филарета, потому что они исходили из уст другого лицемера. После завтрака новый поп Гапон украинского разлива собрал на Капитолийском холме пресс-конференцию и потребовал от США выполнить свой долг перед Украиной – поставить модернизированное оружие для массового уничтожения людей на Донбассе.
В этом деле есть другой пакостный момент.
Филарет родом из Донбасса... Он ездил к американцам и просил оружие, чтобы убить своих земляков. Там же в США он встретился с самым яростным ненавистником России, ныне покойным сенатором Джоном Маккейном, которого наградил орденом Святого Владимира первой степени за поддержку свержения законной власти и развязывание войны на его многострадальной родине.
Напомню, что Маккейн воевал не только против СССР, но и поддерживал все развязанные США войны в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии и на Украине.
Бывший кандидат в президенты 2008 года Маккейн привлек других сенаторов, они провели совместную пресс-конференцию, и уже группа сенаторов и члены палаты представителей США потребовали от Обамы, помимо радаров, палаток, бронежилетов, касок, медикаментов, продовольственных пайков, поставить противотанковое, бронебойное, стрелковое оружие и боеприпасы. Обама и конгресс «сдались» под таким натиском, и был принят закон, позволяющий передавать правительству Украины военную технику на сотни миллионов долларов. При Байдене стоимость поставок начала исчисляться миллиардами.
Пимен
На примере этого Филарета я хотела рассказать о ему подобном заговорщике из Средневековья, который приложил усилия для убийства митрополита Филиппа, а западные ваятели фейка, разумеется, убийцей выставили Грозного.
Чем митрополит Филипп не угодил архиепископу Пимену? Не только тем, что, как и украинский Филарет, обуреваемый жаждой власти, мечтал занять пост митрополита: «…архиепископ Пимен, трижды возглавлявший интронизацию Московских Первосвятителей, хотел быть главой Церкви. В Житии Митрополита Московского Филиппа говорится, что гонимый Митрополит предрек ему: «Тщишися чужий престол восхитити, но и своего помале извержен будеши» [25]. Против Филиппа священники завели дело, обвинили в «содомском грехе», подговорили десяток свидетелей. Главному свидетелю обещали повышение. Освященный собор мог осудить, отстранить, но не казнить. Они с просьбой о казни Филиппа обратились к Грозному.
Священнослужители Средневековья всегда заступались за государственных предателей и просили царя о милосердии, а тут сами попросили оговоренного ими же казнить. Царь им отказал, но так как между государством и церковью было подписано соглашение о невмешательстве (царь не вмешивается в духовные дела, а церковь в мирские), на решение об отстранении повлиять не мог.
Грозный распорядился сослать Филиппа 4 января 1568 года, наложил запрет на казнь и назначил ему ежемесячное содержание. Как только стало известно, что в конце 1569 года царь хочет лично пообщаться с Филиппом и отправил за митрополитом Малюту Скуратова, то митрополита убили. К моменту приезда доверенного лица царя, Филипп был мертв.
В. В. Личутин пишет:
«Неподкупный монах знал о заговоре новгородской верхушки и вполне мог выдать зачинщиков. Услыхав, что Грозный выступил к Великому Новгороду, бояре поспешили убрать архиерея с дороги и задушили немощного монаха подушкой, по другим слухам, зарезали ножом» [26].
Филипп мешал заговорщикам не только потому, что мог подозревать о заговоре. Его нужно было заменить на лояльного, который помазал бы на царство угодного Западу, олигархам-боярам и их единомышленникам двоюродного брата Грозного.
Если сегодня нужно признание государства, чтобы объявить независимость страны, то в Средневековье необходимо было помазание на царство в церкви. Процедуру помазания мог провести только тот митрополит, который не увидел бы в Старицком убийцу…
Вина Пимена в документах XVI века описывается в Духовных и договорных грамотах Московского царства следующим образом:
«…архиепископ Пимин хотел с ними Новгород и Псков отдали литовскому королю, а царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии хотели злым умышленьем извести, а на государство посадити князя Володимера Ондреевича, и в том деле с пыток многие про ту измену на новгородского архиепископа Пимена и на его советников и на себя говорили, и в том деле многие казнены смертью, розными казнями, а иные разосланы по тюрьмам, а до ково дело не дошло, и те освобождены, а иные и пожалованы» [27].
Вторым поводом для недовольства Пименом стала его жадность.
В 1568–1570 годы выдались неурожайными. Но у монастырей и в монастырских селах зерно было. Как пишет Д. Белоусов, у новгородской церкви, возглавляемой Пименом, были внушительные запасы, которыми они не собирались делиться с народом. Царь решил исправить ошибку: изъять у новгородской церкви зерно, скот и соль и раздать людям. Пимен не соответствовал ни должности, ни сану.
Из Москвы в Новгород поступило постановление Освященного Собора, согласно которому митрополит Кирилл и прочие архиереи низложили Пимена. После получения постановления Пимена посадили на кобылу задом наперед, дали в руки бубен, волынку и провели по улицам. Вскоре он был сослан в Никольский Веневский монастырь под Тулой, скончался в сентябре 1571 года.
Пимена не казнили, но проезд на кобыле задом наперед сочли уничижительным наказанием. И. В. Курукин и А. А. Булычев пишут:
«Для человека Средневековья, будь он европеец-католик или православный «московит», сама езда на лошади или осле задом наперед указывала на принадлежность седока к враждебному инфернальному миру. Не случайно в Западной Европе стражники привозили «особо злостных» еретиков на церемонию аутодафе верхом на ослах, посадив их задом наперед и привязав к животным веревками» [28].
Инферно (от лат. inferus, infernus – нижний, подземный) обозначает подземный мир или так называемый мир вечной тьмы. Иногда инферно ассоциируют с адом. Психологически инфернальный мир связан со скрытыми желаниями и побуждениями людей, природа которых непонятна и неизвестна, но эти желания и побуждения влекут человека к тому, что для него запретно.
Воспоминания шпигонов
Разбирательства продолжались несколько месяцев. 25 мая 1570 года на площадь было выведено 300 человек, которые были признаны виновными в предательстве, покушении на жизнь царя и членов его семьи, и самое главное – на целостность страны.
В. В. Личутин пишет:
«Казнь состоялась в Москве и Китай-городе на площади Поганая лужа. Иван Васильевич прибыл на коне при полном царском облачении – в доспехе («в бронях»), в шеломе и с копием. При нем находился наследник Иван и опричная охрана. Полторы тысячи конных стрельцов оцепили Поганую лужу с трех сторон.
Стоя в середине черного народа, скопившегося на площади, царь спросил, правильно ли он делает, карая изменников. Народ якобы воскликнул в едином порыве: «Живи, преблагий царь! Ты хорошо делаешь, что наказуешь изменников по делам их».
По стилю видно, что сообщал о казни не монастырский писец, но человек чужой. Это передавал в письмах «по начальству» немец Шлихтинг.
Не странно ли, что русская история времени Грозного почти вся составлялась по воспоминаниям «шпигонов» – лазутчиков и проходимцев Штадена, Шлихтинга, Таубе и Крузе.
Наверное, русские свидетельства не попали в летописи или позднее выдраны из архивных сводов и уничтожены…
После речи к народу были выведены на площадь опальные. Царь объявил о помиловании более половины осужденных. Прощены были 184 человека из трехсот и тут же отведены в сторону и переданы на поруки Боярской думы.
Царь будто бы заявил: «Вот, возьмите, дарю их вам, принимайте, уводите с собой, не имею никакого суда над ними». Как только отпустили помилованных, дьяк В. Я. Щелкалов стал вычитывать вины остальным осужденным.
Если на Поганой луже было казнено 120 новгородцев и московитов, то через двести лет Екатерина II после крестьянского восстания повесила и посадила на кол по берегам Волги 12 тысяч несчастных (и никто из либералов нынче не содрогнется, как это можно, ах-ах, двенадцать тысяч казнила, повесила, посадила на кол эта немецкая старуха. Но… какой ужас, этот дикий вампир Грозный повесил 120 изменников!)
На Поганой луже казнили дворян, дьяков, людей приказных, кто нарушил служебный устав крестоцелования. Было казнено на площади всего 120 человек, помянный синодик подсказывает, что лишились жизни в основном новгородцы, близкие к архиепископу Пимену: дьяки К. Румянцев и Б. Ровтовцев, князь Тулупов-Стародубский, князь Шаховский-Ярославский, псковский наместник владики Неудача Цыплятев, его сын Никита, дворяне Бартенев, Пешков, владычный дьяк Дубнев, чашник Волынский, а также помещики новгородских пятин. По синодику, казни подверглись до 50–70 новгородских дворян и приказных.
Но любопытна судьба сына повара Молявы, руками которого Владимир Старицкий будто бы пытается отравить государя. Имя сына повара Молявы попало в синодик опальных и казненных на Поганой луже 25 июля 1570 года, его отец был казнен, а сын Алексей Молявин, каким-то случаем угодил в список новгородских злоумышленников.
Алексей Молявин, последний сын повара Молявы, казненного в день суда над князем Владимиром Старицким на почтовой станции Богана, очевидно, он ездил с отцом в Новгород, много он знал и оказался главным свидетелем по делу об отравлении государя» [29].
Стоя в середине черного народа, скопившегося на площади, царь спросил, правильно ли он делает, карая изменников. Народ якобы воскликнул в едином порыве: «Живи, преблагий царь! Ты хорошо делаешь, что наказуешь изменников по делам их».
По стилю видно, что сообщал о казни не монастырский писец, но человек чужой. Это передавал в письмах «по начальству» немец Шлихтинг.
Не странно ли, что русская история времени Грозного почти вся составлялась по воспоминаниям «шпигонов» – лазутчиков и проходимцев Штадена, Шлихтинга, Таубе и Крузе.
Наверное, русские свидетельства не попали в летописи или позднее выдраны из архивных сводов и уничтожены…
После речи к народу были выведены на площадь опальные. Царь объявил о помиловании более половины осужденных. Прощены были 184 человека из трехсот и тут же отведены в сторону и переданы на поруки Боярской думы.
Царь будто бы заявил: «Вот, возьмите, дарю их вам, принимайте, уводите с собой, не имею никакого суда над ними». Как только отпустили помилованных, дьяк В. Я. Щелкалов стал вычитывать вины остальным осужденным.
Если на Поганой луже было казнено 120 новгородцев и московитов, то через двести лет Екатерина II после крестьянского восстания повесила и посадила на кол по берегам Волги 12 тысяч несчастных (и никто из либералов нынче не содрогнется, как это можно, ах-ах, двенадцать тысяч казнила, повесила, посадила на кол эта немецкая старуха. Но… какой ужас, этот дикий вампир Грозный повесил 120 изменников!)
На Поганой луже казнили дворян, дьяков, людей приказных, кто нарушил служебный устав крестоцелования. Было казнено на площади всего 120 человек, помянный синодик подсказывает, что лишились жизни в основном новгородцы, близкие к архиепископу Пимену: дьяки К. Румянцев и Б. Ровтовцев, князь Тулупов-Стародубский, князь Шаховский-Ярославский, псковский наместник владики Неудача Цыплятев, его сын Никита, дворяне Бартенев, Пешков, владычный дьяк Дубнев, чашник Волынский, а также помещики новгородских пятин. По синодику, казни подверглись до 50–70 новгородских дворян и приказных.
Но любопытна судьба сына повара Молявы, руками которого Владимир Старицкий будто бы пытается отравить государя. Имя сына повара Молявы попало в синодик опальных и казненных на Поганой луже 25 июля 1570 года, его отец был казнен, а сын Алексей Молявин, каким-то случаем угодил в список новгородских злоумышленников.
Алексей Молявин, последний сын повара Молявы, казненного в день суда над князем Владимиром Старицким на почтовой станции Богана, очевидно, он ездил с отцом в Новгород, много он знал и оказался главным свидетелем по делу об отравлении государя» [29].
Несостоявшийся бунт
Необходимо отметить такой факт, что в годы правления Грозного не было народных бунтов, которых было множество при Романовых.
Новгородским походом внутри страны царь подавил бунт, нацеленный на территориальный и церковный раскол. Как только Сигизмунд узнал о том, что более ему не на кого надеяться в окружении царя, то отправил послов для обсуждения возможности и условий подписания мирного договора.
Из истории Российской империи и СССР мы знаем, что крушение страны возможно только тогда, когда идет консолидация предательских верхов и Запада в своей разрушительной работе. Это и предотвратил Грозный.
Я – человек, рожденный в СССР, который в сердце хранит самые теплые воспоминания о Родине, которая канула в Лету из-за предательства так называемой «советской элиты». Таких людей, как я – десятки миллионов, живущих на постсоветском пространстве не в единой стране, а в независимых государствах. Развал страны изнутри принес много бед, потерь, смертей, войн. СССР был оплотом мира на планете Земля.
17 марта 1991 года в СССР прошел референдум за сохранение Союза, в котором принимало участие 80 % от общего числа избирателей. Из них 76,4 % проголосовали за сохранение Союзного государства. Если бы они узнали, что верхушку предателей – инициаторов развала во главе с Горбачевым арестовали, судили и им присудили высшую меру наказания, как бы отреагировали советские люди? Безусловно, поняли бы и поддержали.
На алтарь сохранения Московского царства и людей, за которых он нес ответственность, Грозный положил множество жизней, заплатил большую плату в виде судеб членов своей семьи и покарал предателей.
В 1571 году крымский хан Девлет-Гирей сжег Москву. В 1572 году шел с войском в 120 000, уверенный, что Московское царство падет. Битва при Молодях поставила точку в его завоевательных планах.
Победу в битве при Молодях нельзя отделить от царя. Хотя ему ставят в вину, что он лично не повел войска на врага. Да, его там не было, но он приложил массу усилий по подготовке армии, обороны страны, восстановлению Москвы. Он делал свое дело – руководил страной.
О том, где он был, и что он делал в это время, можем прочитать у историка В. Е. Шамбарова:
«Летом 1572 г., в Новгороде, он составил новое завещание. Очень необычное завещание. Это не дележка владений и богатств между наследниками, а большое, развернутое произведение. Здесь и подробнейшая исповедь царя перед Господом, и политическое завещание сыновьям Ивану и Федору – беречь Веру, Отечество, его целостность, крепить самодержавие.
Иван Грозный предусматривал даже варианты, что его сыновьям не придется царствовать, что они станут изгнанниками. Писал, что они должны всегда стоять заодно, не позволять стравливать себя. Он на самом деле готовился погибнуть. Но погибнуть он мог только на последнем рубеже обороны, исчерпав все возможности борьбы. Пока царь был жив – и Россия жила» [30].
Иван Грозный предусматривал даже варианты, что его сыновьям не придется царствовать, что они станут изгнанниками. Писал, что они должны всегда стоять заодно, не позволять стравливать себя. Он на самом деле готовился погибнуть. Но погибнуть он мог только на последнем рубеже обороны, исчерпав все возможности борьбы. Пока царь был жив – и Россия жила» [30].
Но что царь делал в Новгороде, когда враг шел на Москву?
Грозный противостоял внешним врагам на нескольких фронтах. Он не мог разорваться и быть везде. Царь не сидел сложа руки.
«В 1571 году Иван IV Грозный перенес свою столицу в Великий Новгород, в котором на месте Ярославого дворища был построен дворец… а так же проведены масштабные работы по благоустройству города. В Новгород были перевезены казна, царская семья, все госслужбы.
В 1572 году, когда вся Русская армия сражалась с османской армией под Молодями, а Иван IV Грозный вместе со свитой и личной охраной отправился осаждать Вейсенштейн (крепость, естественно, была взята).
В ходе штурма многие бояре из личной свиты царя получили ранения, командир царской охраны Малюта Скуратов погиб) – в этот период царская семья и казна находились исключительно под охраной новгородцев.
Уверенность Ивана IV Грозного в преданности новгородцев с одной стороны и их исключительная верность с другой (никаких данных о волнениях или протестах горожан против царя нет) наглядно доказывают, что о «новгородской резне 1570 года», о которой сообщают западные правозащитные организации, ни царь, ни сами новгородцы в XVI веке ничего не знали» [31].
В 1572 году, когда вся Русская армия сражалась с османской армией под Молодями, а Иван IV Грозный вместе со свитой и личной охраной отправился осаждать Вейсенштейн (крепость, естественно, была взята).
В ходе штурма многие бояре из личной свиты царя получили ранения, командир царской охраны Малюта Скуратов погиб) – в этот период царская семья и казна находились исключительно под охраной новгородцев.
Уверенность Ивана IV Грозного в преданности новгородцев с одной стороны и их исключительная верность с другой (никаких данных о волнениях или протестах горожан против царя нет) наглядно доказывают, что о «новгородской резне 1570 года», о которой сообщают западные правозащитные организации, ни царь, ни сами новгородцы в XVI веке ничего не знали» [31].
В отличие от Грозного, в мирное время предатель Горбачев развалил СССР, изображал покушение на его власть, будто бы его закрыли и оставили без связи в резиденции президента в Форосе в Крыму.
Грозный, находясь в Великом Новгороде, руководил страной, в том числе тремя архиважными стройками (строительство комплекса оборонительных сооружений, известных как Засечная черта, восстановление Москвы после похода Девлет-Гирея 1571 года и стройка новой резиденции в Великом Новгороде), занимался подготовкой одной оборонительной и одной наступательной операций, но либералы лжеобвиняют его якобы в бегстве и трусости. А творческая псевдоинтеллигенция снимает поганые фильмы-фейки, изображая Грозного жестоким маньяком.
Зато в это же самое время эти же деятели ставят спектакль о великой любви четы предателей и разрушителей державы – Горбачевых. Вот такая историческая несправедливость.
Все опричные войска, которые доблестно исполняли свой долг перед Московской Русью, полегли на полях сражений. Лишь немногочисленное их число, что осталось в живых, продолжило дальше служить, но не называясь опричниками.
СМЕРШ после Великой Отечественной войны расформировали, но боевые офицеры, которые получили бесценный опыт в противостоянии с фашистским абвером, пополнили ряды спецслужб СССР.
Предполагаю, что именно этим объясняется отмена опричнины, а не тем, что царь в ней разочаровался [32].
Это мое личное видение событий про фейковый погром в Великом Новгороде.
Служению царя Ивана Грозного посвящены мои следующие статьи:
1. Иван Грозный и Мария Темрюковна
2. Иван Грозный, Мамстрюк Темрюкович и его сын Каншао (Дмитрий), День народного единства и М. Ю. Лермонтов. История одного спасения
3. Творческая среда и патриотизм, влияние на умы.
4. Андрей Курбский – предатель, оболгавший Ивана Грозного
5. Опричнина Ивана Грозного против переворота 2014 на Украине, организованного западными спецслужбами
6. Царь – хороший, бояре – плохие. О злодеяниях бояр, окружавших Ивана Грозного
7. Детство Ивана Грозного
8. Елена Глинская – оболганная мать Ивана Грозного
Источники информации и комментарии к сноскам:
[1] Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. Волынский Петр.
https://rus-brokgauz-efron.slovaronline.com
[2] Кобрин В. Б. Опричнина. Генеалогия. Антропонимика. 2008. С. 161–165.
[3] Гумелев В. Ю., Постников А. А. О смерти жен Ивана Грозного: историческое расследование. Электронный научно-практический журнал «История и археология» https://history.snauka.ru/2015/02/1435.
[4] Документальный фильм телеканала Звезда «Иван Васильевич Грозный. Великий русский царь». https://youtu.be/i5cFOXbOpVI.
[5] Гумелев В. Ю., Постников А. А. О смерти жен Ивана Грозного: историческое расследование. Электронный научно-практический журнал «История и археология» https://history.snauka.ru/2015/02/1435.
[6] Таймасова Л. Ю. Старицкий в шаге от престола и его семья. Новый исторический вестник 2010. Сайт со сборником научных статей и книг по истории Московского государства в XV–XVII веках.
http://moscowstate.ru/knyaz-vladimir-staritskij-v-shage-ot-prestola.
[7] Личутин В. В. Русский царь Иоанн Грозный. 2023. С. 539, 550.
[8] Манягин В. Г. Грозный. Апология русского царя. 2021. С. 183–184.
[9] Манягин В. Г. Грозный. Апология русского царя. 2021. С. 185.
[10] Белоусов Д. http://rus-imperia.ru/Ivan-Groznij.html.
[11] Малый ледниковый период в XVI веке: как от него пострадала Русь (автор не указан). https://cyrillitsa.ru/history/153101-malyy-lednikovyy-period-v-xvi-veke-kak-ot.html.
[12] Личутин В. В. Русский царь Иоанн Грозный. 2023. С. 548–549, 551.
[13] Манягин В. Г. Грозный. Апология русского царя. 2021. (С. 185).
[14] Личутин В. В. Русский царь Иоанн Грозный. 2023. С. 541, 543, 548.
[15] Самсонов А. Первый «сталинский удар». Часть 2. Освобождение Великого Новгорода от немецких захватчиков. https://topwar.ru/38582-pervyy-stalinskiy-udar-osvobozhdenie-velikogo-novgoroda-ot-nemeckih-zahvatchikov.html.
[16] Фурсов А. Интервью Шишкину И. Если бы не Иван Грозный. https://izborsk-club.ru/18372, https://www.youtube.com/watch?v=Pm24-cTdFJ8&t=1612s.
Неприязнь к нему была характерна и для XIX века. Грозный не присутствует в композиции памятника «Тысячелетие России», центральная фигура там – Пётр I. А первый большой ком грязи в Грозного бросил Карамзин. Понятно, почему. Его «История…» должна была понравиться Романовым. И он полил грязью Рюриковича, хотя тот и не был последним в династии. После него были и Фёдор Иоаннович, и Шуйский. Тем не менее последним долго правившим Рюриковичем был именно Иван Грозный. Поэтому Карамзин ополчился на него и на Бориса Годунова – двух наиболее значимых людей, непосредственно предшествовавших династии Романовых. Заметим, что источники об убийстве Грозным своего сына – английские. Однако у нас поспешили зафиксировать этот лжефакт, в том числе – на знаменитой картине Репина. А в качестве центральной фигуры памятника «Тысячелетие России» мы имеем Петра I – реального сыноубийцу.
[17] Коваленко Г. М. Великий Новгород в иностранных сочинениях XV – начало ХХ века. С. 38, 40–41, 44, 46, 48.
[18] Иоганн Таубе и Элерт Крузе. Послание к Готхарду Кеттлеру, герцогу Курляндскому и Семигальскому. Русский исторический журнал. 1922. пер. М. Г. Рогинского. https://www.vostlit.info/Texts/rus10/Taube_Kruse/text.phtml?id=1470.
[19] Генрих Штаден. О Москве Ивана Грозного.
[20] Перевод С. Г. Скрынникова. Забытый источник о России эпохи Ивана Грозного // Забытый источник о России эпохи Ивана Грозного // Отечественная история, № 1. 1999. Первое издание брошюры имеет заголовок: Краткое достоверное известие и общий обзор прошедших историй и деяний, случившихся в последнее время в 1570 и 1571 годах в Москве и в России. Напечатано во Франкфурте-на-Майне в Розенеке у Никласа Бассе. 1572. Текст воспроизведен по изданию: https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVI/1560-1580/Zabytyj_istocnik/text.htm.
[21] Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. 1963. С.127.
[22] Личутин В. В. Русский царь Иоанн Грозный. 2023. С. 545, 549–550.
[23] Манягин В. Г. Грозный. Апология русского царя. 2021. С. 187.
[24] Тараторкин Ф., Сафонов Д. Статья «История «филаретовского раскола». http://www.zavet.ru/news/news-s010314-1.htm.
[25] Архимандрит Макарий (Веретенников) Новгородский архиепископ Пимен (1552–1570). https://www.pravmir.ru/novgorodskiy-arhiepiskop-pimen-1552-1570/#sdfootnote85anc.
Опубликовано в альманахе «Альфа и Омега», № 35, 2003.
[26] Личутин В. В. Русский царь Иоанн Грозный. 2023. С. 542.
[27] Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. 1950. С. 480–481.
[28] Курукин И. В., Булычев А. А. Повседневная жизнь опричников Ивана Грозного. 2010. С. 254.
[29] Личутин В. В. Русский царь Иоанн Грозный. 2023. С. 546–547.
[30] Шамбаров В. Е. Царь грозной Руси. 2009. С. 444.
[31] Фрагменты Государева двора Ивана Грозного нашли в центре Великого Новгорода. https://interfax--russia-ru.turbopages.org/interfax-russia.ru/s/northwest/news/fragmenty-gosudareva-dvora-ivana-groznogo-nashli-v-centre-velikogo-novgoroda.
Рявкин Г. Как Иван Грозный крушил и восстанавливал Новгород. https://portal-vn.ru/podrobnosti/gosudarevy-steny.
Прозоров А. Альтернативные факты, раскрывающие суть Ивана Грозного.http://russkievesti.ru/novosti/istoriya/vosem-lyubopyitnyix-faktov-ob-ivane-groznom.html.
[32] Фурсов А. И. Опричнина в русской истории – воспоминания о будущем. Расширенная авторская версия доклада на круглом столе «Опричнина и опричная идея: мифы и историческая действительность» в Институте динамического консерватизма. https://izborsk-club.ru/381.
[33] Филарет наградил Маккейна орденом Святого князя Владимира I степени. Прости, князь... https://topwar.ru/68390-filaret-nagradil-makkeyna-ordenom-svyatogo-knyazya-vladimira-i-stepeni-prosti-knyaz.html.