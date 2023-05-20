Восставшие с хранения: как используются старые танки Т-54/55 в зоне спецоперации

Прошло уже несколько недель с того момента, как танки Т-54Б впервые были замечены на железнодорожных платформах где-то на просторах нашей страны. Тогда строилось много предположений о том, куда эта древняя техника может направляться и с какой целью это делается: от разборки на запчасти до участия в боевых действиях на Украине – всех вариантов тут и не перечислить. Однако спустя небольшой промежуток времени фотографии «пятьдесятчетвёрки» в Запорожье ясно дали понять, что ехали машины всё-таки в зону СВО.
Уверенности в этом добавили снимки танка, оборудованного козырьком «по всем правилам спецоперации», о не самой высокой эффективности которых против ракет, но пользе против дронов и маскировки, мы недавно писали. Так что додумывать иное предназначение «старичков» уже стало бессмысленным занятием.
На данный момент можно констатировать следующее: танков этого типа там уже как минимум несколько десятков, причём используются они, как можно догадаться, не в качестве памятников трудовой доблести советского народа. Они применяются в боях, и ничего радостного в этом нет, но есть один нюанс, который немного скрашивает ситуацию при прочих её недостатках.
Старьё на фронте
Прежде всего, нужно отметить очень важную вещь: как-то выгораживать применение столь старых боевых машин в зоне специальной военной операции на Украине автор не будет. Танки без всяких условностей являются устаревшими по всем параметрам, какие только могут быть. Даже Т-62М до модернизации на Атамановском заводе выглядят на их фоне как более-менее современная техника. Ну а чего тут, собственно говоря, ожидать?
Т-54Б был принят на вооружение в 1956 году, а его доработанный вариант в лице Т-55 – почти на два года позже. В общем, обстановка с возрастом техники, которая по человеческим меркам и применимого к ним же пенсионного законодательства давно должна быть на заслуженном отдыхе, складывается не очень весёлая. И это не учитывая тот факт, что «пятьдесятчетвёрка» как платформа создавалась ещё при Сталине.
Можно, конечно, задать, казалось бы, резонный вопрос о том, что украинцы тоже Т-55 не брезгуют, правда, в виде словенских M-55S. На самом деле старьё ещё то, но их нарезные 105-мм пушки L7, новый боекомплект, средства связи, комплекс управления огнём и динамическая защита дают исчерпывающие ответы.
Словенский M-55S, представляющий собой глубокую модернизацию Т-55
И раз уж вскользь коснулись темы динамической защиты. В нашем случае речь идёт о голой стальной броне, толщина которой в лобовой части корпуса достигает 100 мм, а в той же проекции – опять же, лобовой – башни находится на уровне двухсот миллиметров. Фактически это наиболее толстый стальной массив, который имеется в танке, поскольку при переходе к бортам заветные миллиметры начинают таять на глазах, превращаясь в куда более скромные показатели: максимум до 160 мм по башне и до 80 мм по корпусу. А про корму и крышу и говорить не стоит, впрочем, их стойкость никогда основополагающей не являлась.
Этого для противотанковых угроз 60–70-летней давности хватало. Но теперь не хватит даже для «Сапога» (противотанковый гранатомёт СПГ-9) и стареньких выстрелов РПГ-7. Чего уж говорить о более «пробивных» средствах в виде противотанковых ракетных комплексов разного пошиба и кумулятивных, а также подкалиберных снарядов танковых пушек. Броня, конечно, бронёй, но всё, что в нынешних условиях может дать Т-54/55 – это уверенная защита от осколков, стрелкового оружия (исключая, опять же, РПГ) и малокалиберных автоматических пушек.
Примерно те же обстоятельства с вооружением и прицельным комплексом.
Нарезная 100-мм пушка, причём даже стабилизированная, для своего времени была прекрасным орудием, в боекомплекте которого имелся целый ассортимент разных снарядов. Это и оперённые подкалиберные «ломы», пробивающие до 150 мм стальной брони на дистанции двух километров под углом 60 градусов. И «кумулятивы», чья проникающая способность доходила до 3–4 собственных калибров по стальному массиву. Ну и, разумеется, осколочно-фугасные снаряды.
Танк Т-54Б
Но это как раз для тех самых «своих годов». А для времен уже нынешних подкалиберные и кумулятивные снаряды Т-54/55 свою актуальность потеряли очень и очень значительно – их могущества не хватит для надёжного поражения в лоб как стареньких Т-72М1, под разными названиями переданных Украине, так и более свежих Т-64БВ – про технику западного производства просто умолчим, поскольку лакомым кусочком для «пятьдесятчетвёрки» станут разве что её борта, либо лёгкая броня БМП/БТР и колёсных «танков». Однако всё сказанное к осколочно-фугасным «болванкам» Т-54/55 не относится – их польза в зоне спецоперации сомнению никакому подлежать не может.
Что же по поводу прицельного комплекса, то здесь сразу вспоминается ситуация, связанная с установкой «Сосны-У» на наши танки. Сколько насчёт неё было выкриков и гневных комментариев, дескать, стоит неудобно, кратность оптики недостаточная, да и вообще чуть ли не барахло, в сравнении с западными образцами. Но вот её не стало, а точнее – устанавливать начали далеко не на все модернизируемые танки, заменяя её на более дешёвый и крайне ограниченный по функционалу «теплак» на неохлаждаемой матрице. И все вдруг возмутились – верните «Сосну»!
Так вот, в Т-54/55 нет вообще ничего из прицелов, что хоть как-то могло бы сблизить машину с её более молодыми собратьями. Абсолютно никакой автоматизации: забудьте об автоматической или даже полуавтоматической выработке поправок, баллистическом вычислителе, датчиках условий стрельбы, автомата сопровождения целей и прочих «ништяков», которые делали жизнь танкистов легче.
Просто оптический шарнирный прицел даже без лазерного дальномера для стрельбы днём. Соответствующие дальности шкалы у него присутствуют, но уверенно попадать по противнику за пределами дальности прямого выстрела – это нужно долго и упорно тренироваться, поскольку без навыков, развитой интуиции и хорошего глазомера обойтись невозможно.
Ночью стрелять только через прицел на электронно-оптическом преобразователе с активной подсветкой от инфракрасного прожектора на башне. И это, разумеется, не тепловизор, видящий тепловые пятна целей на огромных дистанциях. Тут будет большой удачей, если получится разглядеть крупную цель на расстоянии 800 метров. Поэтому пострелять по пехоте или технике противника с безопасного расстояния, когда не видно ни зги, не выйдет.
Одна из двух первых фотографий Т-54Б в зоне СВО
Короче говоря, формально, да и по совести, «пятьдесятчетвёрку» и «пятьдесятпятку» использовать именно как танк во всей полноте этого термина в современном бою нельзя. Точнее – можно, но с далеко не радужными перспективами, как для боевой группы в целом, так и для экипажа и самой машины в частности.
Но не всё так плохо
Про использование Т-54/55 по своему прямому назначению – как танков – было сказано не зря, поскольку армейская несгибаемая бюрократия и, если можно так выразиться, «деревянность», присущая вооружённым силам многих стран, к приданной по штату технике относятся ровно так, как написано в соответствующих документах. Поэтому, когда вдруг в очередной раз всплывают размышления о том, что старые танки можно использовать (не переделывая, разумеется) в качестве каких-нибудь БМП, то остаётся только улыбнуться. А ведь господ, рассуждающих о Т-54 или Т-62 в стиле «пехота всё равно на броне ездит, а танк явно круче «Брэдли», со временем меньше не становится.
То же самое касается и попыток выставить эти боевые машины как альтернативу самоходным артиллерийским установкам. Например, с подачи некоторых экспертов, к слову, весьма немалочисленных, Т-62М в САУ превратился окончательно. Правда, только на страницах СМИ и разных других ресурсов, а вот на полях сражений всё выглядело и выглядит несколько иначе: там эти танки ещё и в прямом боестолкновении с противником участвуют, а экипажи кровь проливают.
Исходя из этого, честно говоря, были большие опасения, что к Т-54/55 так и отнесутся: броня и пушка есть – вперёд на передовую под огонь противника. Но просачивающаяся с фронтов информация, хоть и положение всех подразделений не отражающая, всё-таки позволяет сделать некоторые выводы.
Гнать «стариков» в первые линии, по крайней мере, тотально и повсеместно никто не торопится, осознавая все риски применения устаревшей техники против хорошо оснащённого врага. Поэтому, как не трудно догадаться, используются они для стрельбы по позициям неприятеля с больших дистанций и закрытых огневых позиций. При этом, судя по некоторым комментариям, практикуется сокращение экипажей, когда вместо штатных четырёх человек в машине находятся только трое, что облегчает комплектование техники танкистами для тех условий, в которых она используется.
Замена для самоходок такая себе, поэтому по большей части как раз обнажает проблему нужды в них, но что есть, то есть.
Процедура «артиллеризации» танков, в принципе, проста и уже не раз описывалась здесь и на других ресурсах. Стрельба с открытой позиции при видимости противника и приемлемой дальности – через штатный прицел. С закрытой позиции или большой дальности – с помощью бокового уровня. Всё, разумеется, с таблицами стрельбы и корректировкой с БПЛА.
Можно, конечно, долго говорить о преимуществах и недостатках стрельбы из танков с закрытых позиций. Одни заявят о хорошей защищённости машин от осколков при «ответке» от вражины и более-менее стабильной кучности снарядов, выпущенных из нарезного ствола. Другие скажут об откровенно плохой приспособленности танков для такого вида боевых действий из-за отсутствия нужных прицельных приспособлений, небольшого угла вертикальной наводки орудия и узкой номенклатуры метательных зарядов, которая боекомплект самоходки не заменит ни в каком случае. И правда во всём этом есть.
Но на самом деле сказать хочется другое: жизни экипажей важнее.
Т-54/55 – это как раз не про сохранность жизней во всех пониманиях. Потому, при всех минусах и плюсах, ведение огня с больших дистанций, закрытых и защищённых (не всегда равнозначно) позиций является тем самым трезвым выбором, на который и стоит ориентироваться, раз уж эти машины поехали на фронт. Но это пока происходит позиционное «бодание», а какова будет обстановка в случае активных и крайне динамичных боевых действиях при контрнаступлении ВСУ? Загадывать заранее не хочется.