ФБР не следовало начинать своё расследование в отношении Дональда Трампа, так как бюро использовало непроверенную информацию как базовый материал.

В ходе брифинга пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер был задан вопрос относительно итогов расследования так называемых связей Дональда Трампа с Россией. Напомним, что фактически на протяжении всего президентского срока Трампа обвиняли в том, что ему якобы помогла стать хозяином Белого дома именно Россия, включая «русских хакеров». А на днях в США был опубликован доклад спецпрокурора Джона Дарэма, где тот прямо говорит, что никаких доказательств «сговора» Трампа с Россией не обнаружено.Из доклада:Также Дарэм заявил, что в связи со случившимся, ФБР нужна кардинальная реформа.У Карин Жан-Пьер поинтересовались тем, что она может сказать по поводу итогов расследования и как всё это оценивает президент Байден. Вместо того, чтобы дать полноценный комментарий, Жан-Пьер заявила, что «журналисту лучше обратиться с этим вопросом в министерство юстиции» и покинула трибуну, неожиданно прервав пресс-конференцию.После этого в республиканских СМИ США напомнили Жан-Пьер, что в своё время она делала в социальных сетях публикации, называя 45-го президента США «российской марионеткой». На канале Fox News указали на то, что теперь она пользуется положением и вместо того, чтобы конкретизировать ситуацию и признать неправоту, устраивает из пресс-конференции театр одного актёра, который может закончить представление в любой момент.