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Пресс-секретарь Белого дома прервала пресс-конференцию на вопросе о том, как Байден оценивает выводы следствия об отсутствии связей Трампа с Россией

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Пресс-секретарь Белого дома прервала пресс-конференцию на вопросе о том, как Байден оценивает выводы следствия об отсутствии связей Трампа с Россией

В ходе брифинга пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер был задан вопрос относительно итогов расследования так называемых связей Дональда Трампа с Россией. Напомним, что фактически на протяжении всего президентского срока Трампа обвиняли в том, что ему якобы помогла стать хозяином Белого дома именно Россия, включая «русских хакеров». А на днях в США был опубликован доклад спецпрокурора Джона Дарэма, где тот прямо говорит, что никаких доказательств «сговора» Трампа с Россией не обнаружено.


Из доклада:

ФБР не следовало начинать своё расследование в отношении Дональда Трампа, так как бюро использовало непроверенную информацию как базовый материал.

Также Дарэм заявил, что в связи со случившимся, ФБР нужна кардинальная реформа.

У Карин Жан-Пьер поинтересовались тем, что она может сказать по поводу итогов расследования и как всё это оценивает президент Байден. Вместо того, чтобы дать полноценный комментарий, Жан-Пьер заявила, что «журналисту лучше обратиться с этим вопросом в министерство юстиции» и покинула трибуну, неожиданно прервав пресс-конференцию.

После этого в республиканских СМИ США напомнили Жан-Пьер, что в своё время она делала в социальных сетях публикации, называя 45-го президента США «российской марионеткой». На канале Fox News указали на то, что теперь она пользуется положением и вместо того, чтобы конкретизировать ситуацию и признать неправоту, устраивает из пресс-конференции театр одного актёра, который может закончить представление в любой момент.
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16 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:24
    +5
    Их бесполезно подлавливать на вранье - "им хоть ссы в глаза - всё одно - Божья роса" (с)
    Никогда не признаются что врали.
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 06:31
      +2
      И всё таки - правда глаза режет и даже пропадает дар речи!
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 06:32
        +1
        Дык потому Домовенок то и убежала с пресс-конференции. "И сказать то нечего" (с) ей было. yes Вот Джейн Псаки стопудово "красиво" отмазалась бы - это к гадалке не ходи. laughing
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 06:37
      +1
      Ну так вор всегда громче всех кричит, семейка Байдена это рассадник воровства, коррупции и наркомании. Думаю это не последнее, что будет опубликовано перед выборами, там и семьи Клинтона и Обамы еще всплывут, как вершина вранья и жульничества. Трамп имеет все козыри на руках, главное ими распорядиться грамотно.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 06:39
        0
        Не дадут "всплыть" делишкам Обамы и Клинтона. ИМХО, все свалят на самоходного деда который долго не проживёт (его сразу перестанут поддерживать медикаментами и он того - или свихнется или помрет). А нет зицпредседателя деда - нет дела. Всё у них продумано.
        1. Silver99
          Silver99 Сегодня, 07:00
          0
          Так главная задача не посадить, а обнародовать и довести до широких масс, при всей этой информации демократы как карин-жан-пьер будут цвет кожи менять, в большой драке все средства хороши. Не сторонник Трампа smile , просто чисто из любопытства смотрю на эту свару.
  2. DenD
    DenD Сегодня, 06:25
    +4
    Афроамериканский 'домовенок Кузя", слегка подмочил репутацию главы Белого дома, да и свою тоже. Трамп ликует))
  3. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 06:26
    +2
    Чуга-Чанга-скушная... Женька Псаки круче была.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 07:05
      0
      Цитата: Аэродромный
      Чуга-Чанга-скушная... Женька Псаки круче была.

      Просто на нее не нашлось Метта Ли...
      А Джен, ну это шедевр..
      "Когда Володин сказал что госслужащий критикующий Россию должен уйти в отставку - Джен Псаки тут же уволилась"(с)
  4. Б-15
    Б-15 Сегодня, 06:28
    +3
    Она такая забавная и непосредственная.
    В голове одни штампы. Чуть выходит ситуация за границы штампа, так сразу начинается театр.
    Но до Псаки ей далеко.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 06:34
      0
      Неправда Ваша! Они просто разные, но обе хороши. Им бы посменно на дедушку работать - по чётным (чёрным) одна, по нечётным (рыжим) другая.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 06:35
      0
      Ещё пару раз так сбегает и смотришь пойдёт ведущей в политическое ток шоу.Хотя нет,Псаки в неловкой ситуации застолбила : Я проконсультируюсь в офисе.Домовёнку Кузе нельзя повторятся ,надо срочно что то придумывать.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 06:41
        -1
        "По данному вопросу официальная позиция в настоящий момент ещё не выработана!"

        дарю амерам идею универсальной отмазки. wassat
        а что, вполне нейтрально и с тонким намёком что никакой самодеятельности не будет - только официальная точка зрения. laughing
  5. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 06:31
    0
    Хреновые же, оказывается, прокуроры в США. Плохо искали, ведь даже ёжикам понятно - Трамп наш! laughing
  6. MaximusLove
    MaximusLove Сегодня, 06:50
    -1
    А зачем комментировать то, что им невыгодно? Вот если бы спросили про то, как русские "помогли" стать Трампу президентом - она бы им целый доклад прочитала) А это нет, не будем комментировать.
  7. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 06:59
    0
    Трамп уже давал интервью о полном отсутствии связей с Россией