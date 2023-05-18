Экс-госсекретарь США предложил принять Украину в НАТО, чтобы она «не могла самостоятельно принимать решения по территориальным претензиям»

Необходимо принять Украину в состав Североатлантического альянса, хотя раньше я так не считал. Кто-то скажет: смотрите, он меняет своё мнение. А я говорю о том, что Россия не является такой угрозой для Запада, какой она раньше была. И Украину мы вооружали столько, что теперь она стала самой вооружённой страной с самым опытным командованием в Европе.

И для обеспечения безопасности Европы лучше дать Украине членство в НАТО, чтобы она уже не смогла самостоятельно принимать решение по территориальным претензиям.

Это не идеальный вариант, но, думаю, что так произойдёт.

Бывший госсекретарь (1973-1977) США Генри Киссинджер в интервью западному изданию The Economist сделал заявление относительно североатлантических перспектив УкраиныКиссинджер, который в своё время также занимал пост советника американского президента по нацбезопасности (1969-1975) предложил принять Украину в НАТО и объяснил причины такого шага.По словам Киссинджера, он поменял своё отношение к Украине, и теперь не считает, что эта страна должна быть в военно-блоковом плане нейтральной.Киссинджер:Киссинджер при этом считает, что «война закончится тем, что Россия, вероятно, потеряет многие свои завоевания, но сохранит Севастополь». По заявлению экс-госсекретаря США, в этом случае неудовлетворёнными останутся как Россия, так и Украина, что может привести к новому витку вооружённого конфликта.Киссинджер:Бывшего госсекретаря спросили, какие территории в результате конфликта Украина потеряет. Киссинджер заявил, что «вероятно, граница пройдёт где-то около той, которая сформировалась к 24 февраля 2022 года».Киссинджер: