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Экс-госсекретарь США предложил принять Украину в НАТО, чтобы она «не могла самостоятельно принимать решения по территориальным претензиям»

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Экс-госсекретарь США предложил принять Украину в НАТО, чтобы она «не могла самостоятельно принимать решения по территориальным претензиям»

Бывший госсекретарь (1973-1977) США Генри Киссинджер в интервью западному изданию The Economist сделал заявление относительно североатлантических перспектив Украины


Киссинджер, который в своё время также занимал пост советника американского президента по нацбезопасности (1969-1975) предложил принять Украину в НАТО и объяснил причины такого шага.

По словам Киссинджера, он поменял своё отношение к Украине, и теперь не считает, что эта страна должна быть в военно-блоковом плане нейтральной.

Киссинджер:

Необходимо принять Украину в состав Североатлантического альянса, хотя раньше я так не считал. Кто-то скажет: смотрите, он меняет своё мнение. А я говорю о том, что Россия не является такой угрозой для Запада, какой она раньше была. И Украину мы вооружали столько, что теперь она стала самой вооружённой страной с самым опытным командованием в Европе.

Киссинджер при этом считает, что «война закончится тем, что Россия, вероятно, потеряет многие свои завоевания, но сохранит Севастополь». По заявлению экс-госсекретаря США, в этом случае неудовлетворёнными останутся как Россия, так и Украина, что может привести к новому витку вооружённого конфликта.

Киссинджер:

И для обеспечения безопасности Европы лучше дать Украине членство в НАТО, чтобы она уже не смогла самостоятельно принимать решение по территориальным претензиям.

Бывшего госсекретаря спросили, какие территории в результате конфликта Украина потеряет. Киссинджер заявил, что «вероятно, граница пройдёт где-то около той, которая сформировалась к 24 февраля 2022 года».

Киссинджер:

Это не идеальный вариант, но, думаю, что так произойдёт.
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14 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:36
    +1
    Старый черт!Будет НАТО предьявлять..Нет,не удивительно ..Он амерзец..
  2. monetam
    monetam Сегодня, 06:36
    +3
    непонятно, зачем интересоваться мнение старичка, который приобрел свой опыт давным-давно и совсем в иных условиях, а сейчас не занимает никаких постов, которые позволили бы влиять на внешнюю политику какой-либо страны.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:51
      0
      Цитата: monetam
      непонятно, зачем интересоваться мнение старичка, который приобрел свой опыт давным-давно и совсем в иных условиях

      Так своих мозгов-аналитиков нет. А Киссинджер- голова. Не знают, что делать, вот и бегут к нему на поклон. Хотя и странные вещи он иногда говорит
      лучше дать Украине членство в НАТО, чтобы она уже не смогла самостоятельно принимать решение по территориальным претензиям.

      Можно подумать, что Украина сейчас принимает какие-то решения самостоятельно, или он намекает, чтобы Украина не сдалась, не капитулировала самостоятельно, а НАТО не сможет свой кусок отщипнуть?
  3. Б-15
    Б-15 Сегодня, 06:37
    +2
    Торопится Киссинджер застолбить ситуацию в современном виде. Чует, что не сможет бывшая УССР ничего серьёзного сделать в зоне боевых действий.
    Да и проговорился неожиданно, что все члены НАТО не самостоятельны. Любые внешнеполитические решения за них принимает США.
    А к руководству 404 он относится, как к пустому месту.
    1. T-100
      T-100 Сегодня, 06:56
      -1
      УССР ничего серьёзного сделать в зоне боевых действий.

      Эта фраза относится и к нам, к РСФСР если вашими аббревиатурами, фронт встал, либо сражения идут за дома, улицы, в общем ничего хорошего.
  4. Vrotkompot
    Vrotkompot Сегодня, 06:38
    0
    А вариант, что НАТО потеряет все свои базы в восточной Европе он не рассматривает?
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:38
    0
    Старый ,много чего наговорил в этом интервью и адёкватного и неадекватного.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:42
      -2
      Да,бывает у него трезвые мысли.Ему надо отдать должное.Хитрый и умный.Я могу ошибаться,но Генри кажется работал еще с Никсоном,если не раньше.
      1. HattinGokbori88
        HattinGokbori88 Сегодня, 07:11
        +1
        Да, Киссинджер в свое время был очень хитрым человеком.
  6. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 06:44
    0
    еще один маразматик вылез... теперь понятно, что зелик взамен поставляет западу. Упоролись по полной. Тебя сорос там с бзежинским заждались вместе.. на троих сообразить не могут
  7. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 06:56
    -1
    Эта война закончится уничтожением либо Украины либо России.
    И разделом территории побежденной стороны.
    Членство Украины в НАТО означает, что у России нет другого выхода из войны кроме полной и окончательной ликвидации государства Украина.
    1. Лелик 56
      Лелик 56 Сегодня, 07:02
      -1
      Какое уничтожение, изменятся границы немного и все. Но народу поляжет много.
  8. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 07:01
    -1
    Дедуля кажется сошёл с ума. Он просто не представляет, что такое бандеровцы. Украина в НАТО - это гарантированная ядерная война и конец земной цивилизации.

    Или ему уже пофиг...
  9. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:08
    0
    Добрый дедушка Киссинджер наконец приоткрыл свой зверинный оскал русофоба.