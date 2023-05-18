Гендиректор ULA (США) предложил разместить в космосе орбитальные лазерные установки для перехвата гиперзвуковых ракет

Трудно куда-либо уехать, где нельзя услышать о новой угрозе гиперзвуковых ракет. У Китая и России они есть, у США нет! Новости сообщают, что Россия применила гиперзвуковые ракеты против Украины, — и это тревожно! Среднестатистический гражданин, а также многие политики теперь понимают, что эти вещи опасны, потому что они слишком быстры, чтобы их можно было сбить. Тут явно нужно что-то делать.

Проблема не в том, что ракета гиперзвуковая (летит со скоростью более 5 Махов), а в том, что на она не баллистическая и способна развивать такую скорость. Если мы запускаем перехватчик, то проблема для нас в том, что ракета (противника) будет маневрировать.

Если вы думаете, что гиперзвуковая ракета – это быстро, то лазер ещё быстрее, так как ничто не сравнится со скоростью света. В боевое пространство превращается всё поле действия лазерной установки, которую можно размещать в космическом пространстве.

По сути, это был самолет с гигантской жидкостной ракетой внутри. Правда, не очень практично в полевых условиях. С тех пор эта технологическая проблема была решена с помощью нескольких доступных твердотельных и электрических лазерных подходов.

Графика ULA

Гендиректор альянса ULA, отвечающего за космические запуски в интересах американских властей, Тори Бруно в западных медиа опубликовал статью, в которой рассматривает актуальные вопросы противоракетной обороны. По словам Бруно, он имеет большой опыт в этом вопросе, так как является одним из создателей системы ПРО THAAD.Вопрос, которому бывший конструктор уделяет особое внимание, связан с теорией перехвата гиперзвуковых ракет дальнего радиуса действия.Бруно:По заявлению Тори Бруно, единственной возможностью сбивать дальнобойные гиперзвуковые ракеты является использование лазеров на космических аппаратах. Бруно предлагает создавать орбитальные платформы направленной энергии, которые бы осуществляли мониторинг различных квадратов земной поверхности. При этом он предлагает отличать гиперзвуковые ракеты по возможности маневра, так как обычные баллистические ракеты так же развивают гиперзвуковую скорость на некоторых участках траектории.Бруно:Далее Бруно пишет:Бруно приводит в пример разработку Airborne Laser. Это система мегаваттного класса, которая размещалась на «Боинге-747». Самолёт должен был находиться возле воздушных границ противника с целью возможного поражения баллистических ракет на их разгонном участке. Основой системы являлся COIL – кислородно-йодный лазер.Бруно:Бруно пишет, что если разместить боевую лазерную систему в космосе, то это поможет перехватывать гиперзвуковые ракеты, «не создавая множества обломков».Фактически речь идёт о предложении по милитаризации космоса.