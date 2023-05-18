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Новая волна ракетных ударов ночью прокатилась по военным объектам противника в Киеве, Одессе и на других территориях Украины

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Новая волна ракетных ударов ночью прокатилась по военным объектам противника в Киеве, Одессе и на других территориях Украины

В ночь на четверг, 18 мая, по подконтрольным киевскому режиму территориям вновь прокатилась волна ракетных ударов. И сколько бы СБУ ни угрожала украинским гражданам, включая фотовидеоблогеров, уголовным наказанием за публикацию хоть каких-то кадров о «работе ПВО», всё равно эти кадры так или иначе оказываются в сети.


В ночное время суток ракетный удар был нанесён по объектам противника в Киеве, Одесской, Харьковской, Хмельницкой и Винницкой областях.

Как пишут украинские источники, в Одессе ракетой поражён промышленный объект. В результате удара на территории объекта, который противник использовал в военных целях, начался пожар. Полностью выгорели склады.

В Киеве взрывы гремели в Днепровском и Дарницком районах. О взрывах в украинской столице, которая «на 100% защищена средствами ПВО», сообщил мэр Виталий Кличко.

Из украинских медиа:

После запуска ракет противник использовал над Киевом разведывательные беспилотники. По информации Киевской военной администрации, все вражеские цели в воздушном пространстве столицы были сбиты.

По публикуемым в сети кадрам, «были сбиты» так же, как это произошло парой дней ранее – когда взрывы гремели на местах размещения комплексов ПВО.

Новый удар по военным объектам Киева был нанесён практически сразу после того, как подтвердилась информация о поражении американских зенитных ракетных комплексов Patriot. ВС РФ использовали частичную утрату противником способности противодействовать ракетам, чтобы поразить намеченные цели в нескольких районах украинской столицы. Поражение целей в украинской столице зафиксировано российскими Вооружёнными силами.
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38 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:24
    +13
    Хорошо бы и второй Пэтриот накрыть также удачно как и первый...укронацики теперь его прятать будут где нибудь в подземельях.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:34
      +4
      Лёха с Андроида hi, ох хорошо бы, только и украинцы учатся и хорошо учатся, не зря же наши бойцы говорят что как с зеркалом воюеш.
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 07:37
        +3
        Цитата: Ропот 55
        не зря же наши бойцы говорят что как с зеркалом воюеш.

        Ну не всегда так... what сегодня ролик видел как один всушник в открытую поперся на нашу огневую точку... request видимо накачался наркотой...естественно получил пулю в лоб.
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 07:45
          +1
          Лёха с Андроида, ролик тоже смотрел, непонятно техническое) состояние бойца ВСУ ну не нормальное оно, и ещё второй уж очень чисто по русски говорит без "украинского" акцента.
    2. Комментарий был удален.
    3. Далмация
      Далмация Сегодня, 07:36
      +2
      Сколько всего Пэтриотов передали Украине, три?
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:37
        +1
        В прессе писали что два.
        --------------------
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 07:44
          0
          Вопрос,что подразумевается под "ПЭтриотом"в штуках?Я понимаю-дивизион.А это штуа шестнадцать ПУ со всем причитающимся...А "причитающиеся "там поглавнее будут,чем эти ПУ.
        2. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 07:48
          +1
          Nexcom hi, тоже заметил стоит чинушам или СМИ Запада написать мол поставили 30 Химер(к примеру) и у нас все верят, мол да поставили 30,а что если пишут одно а присылают другое количество, ну кто их посчитает то.
  2. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 07:25
    +2
    Как же много надо ракет даже на такое недогосударство, как Украина, а сколько надо на Всё НАТО? what
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:36
      +8
      Панкрат25 hi, там другие ракеты будут и измеряются они в других эквивалентах.
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 07:40
      +3
      а сколько надо на Всё НАТО?

      Эка вы замахнулись ! Тут в дело пойдут другие ракеты и к нам само собой прилетят гостинцы. И то не факт что кто то выйдет победителем. Как говорил один персонаж в фильме "Остров сокровищ": И тогда живые позавидуют мёртвым.
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 07:44
        +4
        Судя по кадрам с телеграмм- каналов, ещё N- ое количество наших ракет было уничтожено складами укровермахта laughing
    3. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 07:41
      +3
      Цитата: Панкрат25
      Как же много надо ракет даже на такое недогосударство, как Украина, а сколько надо на Всё НАТО? what

      Ежели боеголовки Искандеров и Кинжалов поменять на специзделие с ядерной начинкой то не так уж и немного...удары по ключевым местам НАТО в ЕС быстро эту территорию превратят в пустошь из фильма про маленьких хоббитов.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:27
    +2
    Счас Маляр подтвердит мою мысль об изменении тактики применении Россией ракетного вооружения.Что то слишком много прилётов .Похоже после удара по Пэтриоту ,западом дан приказ ВСУ придержать коней в использовании ЗРК НАТО на территории Украины.Боятся РЛС включить.
    1. Галеон
      Галеон Сегодня, 07:41
      +7
      Цитата: tralflot1832
      Боятся РЛС включить.

      В рассуждениях о замыслах противника НА ВОЙНЕ использовать такой аргумент как страх - это неизбежно впадать в заблуждение. Попробуйте еще подумать.
  4. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 07:29
    +6
    Ношение воды в решете продолжается.
    Напоминает войну в Афганистане (1979 - 1989) когда СА выжигала душманов, но оружие США перло к ним таким же нескончаемым потоком из Пакистана.

    Говорили же гениальным Герасимовым, Шойгу и Суровикиным в самом начале СВО под контроль надо было брать западную границу Украины с НАТО и блокировать Одессу, Николаев и Херсон - давно бы вся СВО закончилась.
    1. Maluck
      Maluck Сегодня, 07:41
      -3
      А может в этом и есть ХПП, держать НАТО на коротком поводке, заодно утилизировать как можно больше свидомых. Европа и так уже довольно большую часть своих арсеналов просрала на 404, тем легче будет нам продавливать свою линию в последующих переговорах о послевоенном обустройстве.
      1. AlexKruglov1976
        AlexKruglov1976 Сегодня, 07:57
        +4
        Во первых, мы жизнями наших ребят на фронте и мирных жителей в тылу все это оружие НАТО утилизируем.

        Во вторых не надо думать, что совокупный ВПК всех стран НАТО не способен восполнить уничтожаемое оружие.

        Решите школьную задачку про уровень воды в бассейне исходя из того, что по одной трубе вода поступает быстрее, чем выливается из бассейна по другой трубе.
        Генштаб ВС РФ уже второй год никак не может эту задачку решить, наступая на грабли Афганской войны СССР (1979 - 1989)
        1. ГИС
          ГИС Сегодня, 08:58
          +1
          ну так и трубы сейчас не те, т пока их "подлатают"
          и пока дают что могут, а не все что надо
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:30
    +3
    Посмотрим к чему всё это приведёт, много непонятного и странного отсюда и выводы иной раз не сделаешь.
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:31
    +5
    Цитата: tralflot1832
    после удара по Пэтриоту ,западом дан приказ ВСУ придержать коней в использовании ЗРК НАТО на территории

    В Польше и Словакии инфаркт микарда у местных русофобов случился...теперь там репу себе чешут как защититься от Кинжалов на перевалочных базах оружия для укронациков...имиджевый урон Пэтриотам нанесен приличный.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:39
      +1
      Лёха с Андроида hi, информационная операция по спасению репутации Пэтриотов уже началась, вон уже верещат о том что удар причинил МИНИМАЛЬНЫЕ потери, так поцарапали краску на одной пусковой и колесико пробило))). Тут ведь кто во что хочет то в то и верит.
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 07:52
        +3
        Цитата: Ропот 55
        удар причинил МИНИМАЛЬНЫЕ потери, так поцарапали краску на одной пусковой и колесико пробил

        Несомненно... smile и сотня технарей из США срочно приедут подкрашивать и накачивать спущенное колесо.
        Надо бы этот момент не пропустить нашим ВКС и вдуть им по самое немогу.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:49
      +2
      Да нет там никакого "миокарда"...Упертые поленья,что с них возьмешь...Со словаками непонятно.Общался,вроде адекватные.Но это было ДО.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 08:07
        +2
        dmi.pris 1 hi, с поляками пересекался на просторах, реально УПОРОТЫЕ снобизм и гордыня, именно ГОРДЫНЯ аж с Речи Посполиты, это уже ничем не перешибить.
  7. 2112vda
    2112vda Сегодня, 07:34
    +9
    Проснулся в 3 часа ночи от звука двигателей Ту-95. Шли один за одним. Подумал, опять "подарки" повезли.
  8. lukash66
    lukash66 Сегодня, 07:35
    +4
    Еперный театр, шо опять стописот кинжалов? И стошестьсот сбиты.)))) Мне кажется, пора уже Оксанкам вернуться на круги своя и называть новорождённых не св. джавелинами, а кинжальчиками,
    гераньками, искандерчиками. Особо продвинутым можно как породистым собачкам давать имена начинающиеся с буковки Х.)))))
  9. monetam
    monetam Сегодня, 07:35
    +6
    Удар за ударом- и ВСУ становится слабей. Если не давать врагу расслабляться, то в итоге у него будкт меньше и резервов и техники. Так что в итоге откладывать свой " наступ" Залужный будет раз за разом, и силы противника при этом будут не расти, а уменьшатся.
  10. Бодипанчер
    Бодипанчер Сегодня, 07:37
    +7
    Лучший способ сохранить Пэтриот это не включать его радар и не пускать ракеты.
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 07:44
      +3
      Цитата: Бодипанчер
      Лучший способ сохранить Пэтриот это не включать его радар и не пускать ракеты.

      Зато теперь есть железный отмаз от поставки фы16 гарным хлопцам. Ща запоют, мол патриот то ого-го, а тупые окраинские зольдатен сильно криворуки. Поэтому, извините, но литаков вы не получите.))))
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:50
      0
      Бодипанчер hi, ага а ещё разобрать нп запчасти сложить в ящики и опустить в метро)))
  11. ОлесяiЛеся
    ОлесяiЛеся Сегодня, 07:39
    +3
    Приятные от новости от горячей ночи и беспокойной для хахлов. Много покрошили, пусть продолжают наши охоту дальше.
  12. resident_again
    resident_again Сегодня, 07:42
    0
    Цитата: AlexKruglov1976
    Говорили же гениальным Герасимовым, Шойгу и Суровикиным в самом начале СВО под контроль надо было брать западную границу Украины с НАТО и блокировать Одессу, Николаев и Херсон - давно бы вся СВО закончилась.


    Кто говорил? Ты, что-ли? А кто ты есть? И чего же ты, такой же гениальный, до сих пор не в генштабе? Или, хотя бы, не в окопах, на передке? Чего воняешь перед монитором? Самому-то не стрёмно, анал_литик? Создай партизанский отряд в глубоком тылу, как наши деды, и подрывай мосты через Днепр.Рискуя собственной Жизнью, докажи, что ты -не тыловая вошка , а вполне себе боеспособный Мужчина-Патриот...Развелось вас здесь, вшей тыловых...А на фронте позиции удерживать некому...
  13. marc75
    marc75 Сегодня, 07:53
    +4
    Молодцы ГШ и МО, все грамотно планируют и методично уничтожают, спокойно и без истерик good
  14. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:01
    0
    Цитата: Nexcom
    В прессе писали что два.
    --------------------

    Да кто его знает what...
    Стоит он шибко дорого под 400 миллионов долларов...дорогая шибко игрушка для большой войны.
  15. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 08:42
    +5
    ----------------------------------------------------------------
  16. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 08:54
    +3
    Ночь калибровки в очередной раз удалась на славу. Начать на этот раз решили с Южной Пальмиры - и концерт удался на славу. Ударили по целям как в самом городе, так и в области - и на этот раз под замес попали ангары с техникой и БК. Местные жители отметили, что на какое-то время в Oдecce стало светло как днем.
    ПВО, помня о печальной судьбе столичных "Патриотов", решило в этот раз прикинуться ветошью и не отсвечивать - и это, как показала практика, было абсолютно оправданным решением.
    Чуть позже проснулось приграничье - и мистер Белгород передал Хapькoвy несколько мощных пламенных приветов.
    В воздухе остро запахло геранью - особенно остро в Kиpoвoгpaдcкoй области. Жужжалки летали несколько часов - и в результате попали тоже туда, куда надо - по складам.
    Казалось бы, хватит? Ан нет - в воздух поднялись тяжелые стратеги. Испуганные небратья насчитали едва ли не пятнадцать штук. Сколько их было на самом деле - бог весть, однако подарки, ими направленные, ворвались к соседям, как лиса в курятник, и, пройдя как нож сквозь масло, попали точно в цель в западной части страны.
    Да-да, снова склады!
    Зато теперь мы знаем, почему до сих пор нет давно обещанного наступа :)
  17. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 09:18
    0
    Цитата: dmi.pris1
    Вопрос,что подразумевается под "ПЭтриотом"в штуках?


    Наверное, все же две батареи. В батарее - 4 (иногда и 8) ПУ и РЛС, командный пункт, комплекс связи, источник энергоснабжения. Одну батарею передали США, вторую совместно Германия и Нидерланды.