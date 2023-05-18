Новая волна ракетных ударов ночью прокатилась по военным объектам противника в Киеве, Одессе и на других территориях Украины

После запуска ракет противник использовал над Киевом разведывательные беспилотники . По информации Киевской военной администрации, все вражеские цели в воздушном пространстве столицы были сбиты.

В ночь на четверг, 18 мая, по подконтрольным киевскому режиму территориям вновь прокатилась волна ракетных ударов. И сколько бы СБУ ни угрожала украинским гражданам, включая фотовидеоблогеров, уголовным наказанием за публикацию хоть каких-то кадров о «работе ПВО», всё равно эти кадры так или иначе оказываются в сети.В ночное время суток ракетный удар был нанесён по объектам противника в Киеве, Одесской, Харьковской, Хмельницкой и Винницкой областях.Как пишут украинские источники, в Одессе ракетой поражён промышленный объект. В результате удара на территории объекта, который противник использовал в военных целях, начался пожар. Полностью выгорели склады.В Киеве взрывы гремели в Днепровском и Дарницком районах. О взрывах в украинской столице, которая «на 100% защищена средствами ПВО», сообщил мэр Виталий Кличко.Из украинских медиа:По публикуемым в сети кадрам, «были сбиты» так же, как это произошло парой дней ранее – когда взрывы гремели на местах размещения комплексов ПВО.Новый удар по военным объектам Киева был нанесён практически сразу после того, как подтвердилась информация о поражении американских зенитных ракетных комплексов Patriot. ВС РФ использовали частичную утрату противником способности противодействовать ракетам, чтобы поразить намеченные цели в нескольких районах украинской столицы. Поражение целей в украинской столице зафиксировано российскими Вооружёнными силами.