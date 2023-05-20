Хо Ши Мин – создатель суверенного Вьетнама

Становление взглядов Хо Ши Мина и начало национально-освободительной борьбы во Вьетнаме

Хо Ши Мин (третий слева в первом ряду) с группой делегатов V конгресса Коминтерна.

Борьба за освобождение Вьетнама

Хо Ши Мин и китайский военачальник Чэнь Гэн обсуждают планы боевых действий. 1950 год.

Социально-экономическая политика правительства Хо Ши Мина

Личная жизнь вьетнамского вождя

Мавзолей Хо Ши Мина на площади Бадинь в Ханое

Внутреннее убранство храма, посвященого Хо Ши Мину в Вунгтау

Список используемой литературы:

Кобелев Е. В. Хо Ши Мин. М.: Молодая Гвардия, 1983. – 351 с.

Ильинский М. М. Индокитай. Пепел Четырех войн (1939–1979 гг.). – М.: Вече, 2000. – 512 с. – (Военные тайны XX века).