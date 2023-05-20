Хо Ши Мин – создатель суверенного Вьетнама

Становление взглядов Хо Ши Мина и начало национально-освободительной борьбы во Вьетнаме
Хо Ши Мин (имя при рождении Нгуен Шинь Кунг) родился 19 мая 1890 года в деревне Кимлиен, уезд Намдан, провинция Нгеан. Поскольку его отец Нгуен Шинь Шак был участником антиколониального движения, то мальчик буквально вырос на идеях борьбы с колониальным гнетом метрополии Вьетнама – Францией, и был очень чувствителен к социальной несправедливости.
Обучение в колониальной французской школе оказало на будущего лидера вьетнамских коммунистов огромное влияние – его потрясла разница в принципах свободы, равенства и братства, которые французы провозглашали внутри своего общества, и их отношение к жителям колоний. В 1911 году он устроился матросом на торговый пароход и отправился в 30-летнее путешествие по миру.
Достижения технического прогресса в странах Европы поразили будущего лидера Северного Вьетнама, но чем больше он знакомился с традициями демократии и одновременно наблюдал угнетение людей по социальному или расовому признаку, тем сильнее разгоралось в нем революционное пламя. Чтобы обеспечить свое существование он брался за любую работу – трудился истопником, мусорщиком, помощником повара, ретушером в фотоателье. Собственный опыт столкновений с социальным неравенством убеждал, что изменить эту ситуацию можно только революционной борьбой.
Во Франции Хо Ши Мин сблизился с коммунистами, стал изучать труды Маркса и Ленина. Молодого революционера вдохновляли работы Ленина, в особенности его позиция по национальному и колониальному вопросам. В коммунизме он увидел ключ к освобождению вьетнамского народа. Вступивший во Французскую компартию и взявший себе новое имя, Нгуен Ай Куок («Нгуен-патриот») в 1923 году он был приглашен по линии Коминтерна в СССР. После посещения Москвы и окончания Коммунистического университета трудящихся Востока Хо Ши Мин стал убежденным коммунистом.
После V конгресса Коминтерна он был направлен на работу в Китай под псевдонимом «товарищ Выонг» с целью агитации среди революционно настроенных иммигрантов из Индокитая. За активную революционную деятельность 11 ноября 1929 года Верховный суд Французского Индокитая вынес Нгуену заочный смертный приговор. В 1930 году в Гонконге им будет образована Коммунистическая партия Вьетнама, которая затем будет преобразована в Коммунистическую партию Индокитая.
Хо Ши Мин (третий слева в первом ряду) с группой делегатов V конгресса Коминтерна.
Борьба за освобождение Вьетнама
В августе 1940 года на север Вьетнама были введены японские войска. К 1941 году вся территория Вьетнама была практически без сопротивления оккупирована Японией. Ставший к тому времени не просто безоговорочным лидером коммунистов Индокитая, но одним из самых влиятельных борцов с колониализмом в Юго-Восточной Азии, Хо Ши Мин был инициатором создания в мае 1941 года Вьетминя (Лиги независимости Вьетнама) – военно-политической организации, ставившей во главу угла вооруженную борьбу с японскими милитаристами.
После разгрома японцев Вьетминь рассчитывала добиться независимости от французов и создать независимое государство. Вьетминь представляла собой массовую организацию самых широких слоев населения. В нее вошли патриотические организации, принявшие наименования «Обществ спасения родины», которые создавались из крестьян, рабочих, представителей интеллигенции, армии, молодежи, женщин и т. д.
Хо Ши Мин стал символом национально-освободительной борьбы, живой легендой. В это же время он стал использовать псевдоним, который остался с ним до конца жизни – Хо Ши Мин, что в переводе означает «Просветитель» или «Свободная воля». Его соратники вели партизанскую войну против оккупантов и их прислужников из бывшей французской колониальной администрации. В 1944 году на основе партизанских отрядов была создана Народная армия Вьетнама, а летом следующего года провозглашен курс на вооруженное восстание.
Пользуясь благоприятной обстановкой после поражения Японии во Второй мировой войне, в августе 1945 года конгресс Лиги избрал Национальный комитет освобождения Вьетнама во главе с Хо Ши Мином, на который были возложены функции Временного правительства Вьетнама. 18 августа в результате восстания был освобожден Ханой, который стал территориальным центром Временного правительства Вьетнама, а чуть позже столицей государства. Номинальный правитель Вьетнама – император Бао Дай, отрекся от престола.
2 сентября Хо Ши Мин, выступая на полумиллионном митинге в Ханое, от имени Временного правительства провозгласил Декларацию независимости Вьетнама, ознаменовавшую рождение Демократической Республики Вьетнам (ДРВ). В начале 1946 года в стране прошли выборы в Национальное собрание, президентом страны был избран Хо Ши Мин. В ноябре того же года Национальное собрание приняло первую в истории Вьетнама конституцию, зафиксировавшую основные политические и экономические права вьетнамского народа.
Однако до окончательного обретения Вьетнамом независимости было еще далеко.
Уже в начале сентября 1945 года, в соответствии с решением Потсдамской конференции, на территорию ДРВ для разоружения японских войск к северу от 17-й параллели вступили войска гоминьдановского Китая, а к югу – английские войска. В течение нескольких месяцев в Южный Вьетнам срочно был переброшен французский экспедиционный корпус, которому удалось захватить главные коммуникации и оккупировать основные города Южного Вьетнама. Хо Ши Мину как лидеру ДРВ предстоял нелегкий выбор: смириться и пойти на переговоры с Францией, либо продолжать вооружённую борьбу.
В 1946 году руководство ДРВ, поддержав позицию своего лидера, проголосовало за ведение войны на истощение сил противника. 23 ноября 1946 года французы потребовали очистить от партизан город Хайфон. Никаких партизан в городе не было, но колонизаторы, не получив ответа, обстреляли город из корабельных орудий и убили более шести тысяч мирных жителей.
После этого началась активная партизанская война против французских колонизаторов. Речи Верховного главнокомандующего Вьетнамской народной армией «Дядюшки Хо», как в народе прозвали Хо Ши Мина, вдохновляли сотни тысяч вьетнамцев на продолжение борьбы. Победы над французскими отрядами, захват оружия и вступление десятков тысяч вьетнамцев в армию способствовали постепенному переформированию партизанских соединений в регулярные части. К 1947 году численность Народной армии выросла до 240 тысяч человек. Накопленный опыт позволил вьетнамским командирам одержать первые крупные победы над неприятелем.
В феврале 1951 года Компартия Индокитая приняла решение о переходе партии на легальное положение, одновременно заявив о переименовании в Партию трудящихся Вьетнама (ПТВ). Данный политический ход способствовал дальнейшему сплочению всех национальных и патриотических сил и позволил Хо Ши Мину и его соратникам привлечь на свою сторону многие политические силы, поддерживавшие национально-освободительную борьбу, но не разделявшие коммунистической идеологии (национальная буржуазия, буддистское духовенство).
Укрепление единства в стране перед угрозой национального порабощения дало свои результаты. Под руководством Партии трудящихся Вьетнама и ее лидера Народная армия в 1952–1953 гг. добилась значительных успехов в деле освобождения Северного Вьетнама. Наконец, поражение французских войск в сражении при Дьен Бьен Фу в 1954 году вынудило Францию пойти на переговоры.
На Женевской конференции, проходившей с 26 апреля по 21 июля 1954 года при участии министров иностранных дел СССР, КНР, Великобритании, США и Франции и представителей Китайской народной республики (КНР), Демократической республики Вьетнам (ДРВ), Камбоджи, Лаоса и Южного Вьетнама были заключены долгожданные соглашения о прекращении боевых действий. Согласно Женевским соглашениям, территория Вьетнама разделялась на две части по 17-й параллели.
На июль 1956 года было назначено проведение выборов в обеих частях Вьетнама с целью воссоединения страны и создания единого правительства. Однако из-за вмешательства США, опасавшихся легального прихода к власти коммунистов (Партии трудящихся Вьетнама), и агрессивных действий подконтрольного им правительства Южного Вьетнама во главе с Нго Динь Зьемом, этим планам не было суждено сбыться. Провозглашенная Нго Динь Зьемом 26 октября 1955 года Республика Вьетнам фактически являлась марионеточным государством американских империалистов и следовала в фарватере американской азиатско-тихоокеанской политики.
Хо Ши Мин как глава ДРВ сразу же занял твердую позицию, заявив о непризнании раскола страны и образовавшейся Республики Вьетнам. С осени 1957 года на всей территории Южного Вьетнама начал действовать Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама, объединявший десятки партизанских отрядов и ставивший своей задачей свержение проамериканского режима и восстановление единства страны.
Вьетнамскому лидеру удалось организовать не только постоянную связь с южновьетнамскими партизанами и координировать их действия, но и обеспечить им бесперебойную доставку вооружений и боеприпасов, а с 1965 года – регулярно пополнять силы фронта северовьетнамскими солдатами и добровольцами. Снабжение южновьетнамских партизан проходило главным образом через «Тропу Хо Ши Мина» – совокупность сухопутных и водных транспортных путей общей протяжённостью свыше 20 тыс. км организованных руководством ДРВ на территории Лаоса и Камбоджи.
Вьетнамское руководство сумело установить теплые отношения с СССР и Китаем, которые первыми признали независимость ДРВ и стали оказывать северному Вьетнаму экономическую и военную помощь.
В феврале 1950 года состоялась тайная поездка Хо Ши Мина в СССР и встреча со Сталиным и Мао Цзэдуном. В результате переговоров были достигнуты договорённости о предоставлении СССР Вьетминю полка дальнобойной 37-мм артиллерии, грузовиков и медикаментов. Китай в свою очередь обещал предоставить вооружение для нескольких пехотных дивизий и артиллерийских подразделений, направить военных советников и начать обучение вьетнамских курсантов в училище сухопутных войск. Мао Цзэдун гарантировал, что китайская провинция Гуанси станет непосредственным военным тылом для Вьетминя.
Хо Ши Мин и китайский военачальник Чэнь Гэн обсуждают планы боевых действий. 1950 год.
Хо Ши Мин и его ближайшее окружение старались не вмешиваться в разгоревшийся в конце 1950-х годов конфликт между СССР и Китаем, что позволяло лавировать между ними и, несмотря на тесные связи с СССР, получать продовольственную и военную помощь от маоистского Китая.
Широкая поддержка политического курса Хо Ши Мина народными массами, как в ДРВ, так и на территории Южного Вьетнама, сыграла решающую роль в победе Национального фронта освобождения над поддерживаемым США марионеточным правительством Южного Вьетнама. Несмотря на смерть Хо Ши Мина в самый разгар борьбы, его преемники, следуя выстроенным им политическим курсом, довели национально-освободительную борьбу до военной и политической победы над США и марионеточным правительством Южного Вьетнама, сумев объединить Вьетнам в единое суверенное государство.
Социально-экономическая политика правительства Хо Ши Мина
Помимо необходимости освобождения своей территории от войск французских, а затем американских империалистов и подконтрольных им сил, руководство молодого северовьетнамского государства столкнулось с огромным количеством социально-экономических проблем. К моменту провозглашения независимости Вьетнам представлял собой слаборазвитую аграрную страну, практически не имеющую собственной промышленности и с крайне низким уровнем жизни большинства слоев населения.
Первоочередной задачей в начальный период мирного времени стало проведение аграрной реформы, начавшейся еще в 1953 году, пик которой пришелся на 1955–1957 годы. Землевладения и собственность, принадлежавшие французским колонизаторам и крупным феодалам, были объявлены государственными и перераспределены среди бедных крестьян. Всего свыше 9 миллионов крестьян были наделены землей с правом продажи. Землю получали в первую очередь вдовы военнослужащих, партизаны, госслужащие, учителя и др. Прежде всего землю получали: семьи погибших военнослужащих и партизан, участники боевых действий, госслужащие, врачи и учителя.
К концу 1957 года среди 2,1 млн крестьянских семьей было разделено более 810 тыс. га сельскохозяйственной земли и 74 тыс. голов крупного рогатого скота, который служил заменой сельскохозяйственной техники.
В 1958 году с целью строительства во Вьетнаме социалистического строя, по инициативе своего лидера Хо Ши Мина, Партия Трудящихся Вьетнама перешла к осуществлению в ДРВ курса социалистических преобразований, направленных на свертывание рыночных отношений и создание социалистической экономики, ликвидацию бедности и неравенства.
В 1958–1960 годы начался процесс коллективизации крестьянских хозяйств с целью создания крупных кооперативов. Для привлечения крестьян в кооперативы использовались различные методы: от агитации и материальных стимулов до различных форм административного принуждения. Процесс кооперации большинства крестьянских хозяйств был осуществлен в рекордно короткие сроки.
Если в 1957 году существовало только 45 кооперативов, и к 1958 году в них состояло лишь 4,8 % крестьян, то к 1960 году число кооперативов возросло до 40,4 тыс., в них участвовало до 85,8 % крестьян, они занимали 68,1 % общей площади всех сельскохозяйственных земель. При этом, в отличие от той же советской политики коллективизации 1930-х годов, зажиточная часть крестьянства (кулаки и тем более середняки) не подвергалась массовым репрессиям.
Одобренный Национальным собранием трехлетний план развития и преобразования экономики (1958–1960 гг.) ставил перед вьетнамским обществом задачу построения основ социализма к 1960 году. Помимо кооперирования крестьянских хозяйств, начались форсированные процессы индустриализации и национализации части предприятий и землевладений. В 1960 году III съезд Партии Трудящихся Вьетнама определил генеральную линию экономического развития. Съезд наметил задачи первого пятилетнего плана, курс на индустриализацию страны, которая, по словам Хо Ши Мина, должна стать базой строительства социализма.
В годы первого пятилетнего плана (1961–1965 гг.) происходило сооружение крупных предприятий, которые до сих пор формируют современный промышленный сектор экономики ДРВ. Благодаря выстроенным Хо Ши Мином к тому моменту хорошим отношениям с Советским союзом, Вьетнам имел все основания рассчитывать на экономическую поддержку со стороны СССР и стран соцлагеря. Так, при экономической поддержке СССР были введены в строй крупные промышленные комбинаты, оснащенные современным оборудованием. Фактически с нуля были созданы электростанции и предприятия в области машиностроения, металлургии и химии, перевооружена новыми технологиями горнорудная промышленность. Создавалось множество новых предприятий легкой и обрабатывающей промышленности.
К 1965 году во Вьетнаме насчитывалось свыше тысячи промышленных предприятий, из которых 200 являлись крупными предприятиями центрального подчинения. Из выходцев из сельской местности началось формирование вьетнамского пролетариата. Из бедной аграрной страны Вьетнам за короткое время, несмотря на продолжавшиеся боевые действия, затрагивавшие большую часть страны, превратился в постепенно развивающееся аграрно-индустриальное государство.
При этом экономика Вьетнама продолжала оставаться многоукладной. Так, 90 % частнокапиталистических предприятий были преобразованы в смешанные государственно-частные предприятия. Лишь 12 % крестьянских кооперативов стало членами кооперативов высшей ступени. В городах более 250 тыс. ремесленников (87 %) и 105 тыс. мелких торговцев (45 %) вступили в кооперативы низшей ступени. В кооперативах низшей ступени орудия труда и большая часть произведённой продукции оставались в частной собственности. Кооперативы высшего типа, с высокой долей обобществления земли и орудий труда, стали главной формой организации трудящихся лишь с 1965–1967 годов.
В ДРВ не произошло массовых выступлений населения против проводимой государством экономической политики, что можно объяснить не только постепенностью преобразований и грамотно выстроенной агитационной и разъяснительной работой Партии Трудящихся Вьетнама, но и высоким авторитетом и доверием вьетнамского народа к ее лидерам, прежде всего к Хо Ши Мину, получившему еще при жизни ласковое прозвище «Дядюшка Хо».
При Хо Ши Мине был значительно преобразован государственный аппарат, который стал формироваться не из чиновников, окончивших элитарные французские колониальные школы, а из выходцев из разночинных и крестьянских слоев, принявших активное участие в освободительной борьбе, показавших себя хорошими организаторами. Выходцы из простого народа впервые получили возможность занять высшие государственные и административные должности.
Личная жизнь вьетнамского вождя
Хо Ши Мин вел крайне аскетичный образ жизни: одевался просто, носил сандалии, сделанные из автомобильных покрышек – как у беднейших крестьян, был неприхотлив в еде – мог обойтись чашкой риса в день. Членов правительства он также призывал жить скромно – как живет простой народ. Хо Ши Мин отказался поселиться в бывшем дворце французского генерал-губернатора и попросил построить себе простой деревянный дом, как у вьетнамских крестьян. Сегодня туристам, посетившим Ханой, бывает трудно поверить, что скромный двухэтажный летний домик, который меркнет на фоне роскошного президентского дворца, принадлежал бессменному лидеру Северного Вьетнама.
Единственной слабостью вождя было курение. В день он мог выкурить несколько пачек сигарет, причем предпочтение отдавал импортным Philip Morris, которые непременно лежали у него в кармане. В другом кармане находилась пачка той же фирмы, только вьетнамского производства. Из первой он курил сам, а из второй, попроще и подешевле, угощал других.
Хо Ши Мин оставил после себя богатое литературное наследие, представленное работами, посвященными преимущественно вопросам национально-освободительной борьбы и марксизма-ленинизма, а сами труды «вождя мирового пролетариата» занимали главное место на книжной полке лидера вьетнамских коммунистов.
Хо Ши Мин скончался 2 сентября 1969 года на восьмидесятом году жизни, не дожив всего 6 лет до победы над американскими оккупантами. Его тело было забальзамировано советскими специалистами и захоронено в Ханое, в мавзолее на площади Бадинь, несмотря на то, что в завещании он просил кремировать себя, поместить прах в три керамические урны и захоронить в каждой части страны – на севере, юге и в центре, где родился. На церемонию прощания с Хо Ши Мином прибыли представители почти всех стран социалистического блока. Советский Союз тогда представлял председатель Совета министров Алексей Косыгин.
Мавзолей Хо Ши Мина на площади Бадинь в Ханое
Роль Хо Ши Мина в истории Вьетнама трудно переоценить. Всю свою жизнь Хо Ши Мин посвятил делу национально-освободительной борьбы вьетнамского народа, борьбе с японскими, французскими и американскими интервентами за создание единого и независимого Вьетнама. Имя Хо Ши Мина неразрывно связано с делом национально-освободительной борьбы, именно им была создана первая крупная и организованная сила, ставившая целью свержения колониального гнета – Коммунистическая партия Индокитая, именно он стал идейным вдохновителем и руководителем Августовской революции против японских оккупантов и последующей борьбы с французами и американцами.
Хо Ши Мин, провозгласивший создание Демократической Республики Вьетнам и ставший ее первым президентом, проявил на этом посту незаурядное политическое и дипломатическое искусство в отстаивании независимости и суверенитета Вьетнама. Речи «Дядюшки Хо» вдохновляли десятки тысяч вьетнамцев на борьбу за независимость Вьетнама. Под руководством Хо Ши Мина был осуществлен целый комплекс экономических преобразований, направленных на развитие и модернизацию вьетнамской экономики, открывавших для вьетнамского народа путь к строительству социалистического общества.
Лучшей оценкой деятельности Хо Ши Мина может служить отношение к нему вьетнамского народа, которое не изменилось и более чем через 50 лет после его смерти. Многие вьетнамцы фактически обожествляют Хо Ши Мина, считая его создателем современной страны. В честь него в буддистских храмах зажигают ароматические свечи и, как другим божествам, приносят блюда с фруктами. Десятки памятных сооружений в его честь, как мавзолей в Ханое и мемориальный комплекс в Вунгтау, напоминают собой буддистские храмы, в которых есть специальные алтари для приношений и, выйдя из которых, местные жители обходят их по кругу, как священные буддистские святыни.
Внутреннее убранство храма, посвященого Хо Ши Мину в Вунгтау
Хо Ши Мин остается для вьетнамцев символом независимости, организатором и идейным вдохновителем борьбы с французскими и американскими интервентами, человеком, который провел их по пути от колониального бесправия к возможности самим строить свою судьбу.
Список используемой литературы:
Кобелев Е. В. Хо Ши Мин. М.: Молодая Гвардия, 1983. – 351 с.
Ильинский М. М. Индокитай. Пепел Четырех войн (1939–1979 гг.). – М.: Вече, 2000. – 512 с. – (Военные тайны XX века).