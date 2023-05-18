Военное обозрение
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Ракетными ударами поражены склады с военной техникой в Кировоградской области, военные объекты в Кривом Роге и под Житомиром

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Ракетными ударами поражены склады с военной техникой в Кировоградской области, военные объекты в Кривом Роге и под Житомиром

Приходят некоторые подробности о нанесённых Вооружёнными силами России ракетных ударах по объектам противника минувшей ночью. Воздушная тревога объявляясь на большей части территории, подконтрольной киевскому режиму. Как уже сообщало «Военное обозрение», удары нанесены по целям в Одессе и Киеве, а также в Винницкой, Харьковской и Хмельницкой областях.


Украинская сторона, традиционно заявляя, что «все ракеты были сбиты», сообщает, что удары наносились «вероятно, крылатыми ракета Х-101 из района Каспийского моря стратегическими бомбардировщиками Ту-160 и Ту-95МС».

Жители Киева пишут в социальных сетях, что власти больше заботятся о том, чтобы никто не увидел результатов ракетных ударов, и мало заботятся о самих гражданах. Основные претензии в том, что воздушная тревога включается и ракеты систем ПВО начинают «пакетами» вылетать в пустое небо. Когда прилетают российские ракеты, то пальба из зенитных установок и ЗРК превращается и вовсе в беспорядочную. Жалуются киевляне и на неработающие бомбоубежища.

Пара публикаций:

Призывали спускаться в бомбоубежище. Спустились, а там замок. Наверное, мэрия считает, что при первых звуках воздушной тревоги нам нужно было сбегать за ключом.

Кажется, я начинаю понимать логику наших властей. Если на все 100 процентов работает наша ПВО, то зачем же для нас, простых граждан, держать бомбоубежища открытыми…

Стало известно о том, что поражены военные цели не только в указанных выше регионах Украины. Поступает информация о взрывах на промышленных предприятиях, где на складах хранилась военная техника, в Кировоградской области. Поражены цели в Кривом Роге. Есть поражение зенитного ракетного комплекса противника под Житомиром.
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18 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:42
    +16
    Лишь бы наши верховные в Леопольда не стали играть.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:45
      +11
      Скорее бы наши накрыли второй Пэтриот. Потом точно начнут прявляться объявления от пользователей амерской ПВО: продам Пэтриот, б/у, недорого. Откинжален не был. laughing
      1. lukash66
        lukash66 Сегодня, 07:50
        +4
        Цитата: Nexcom
        Скорее бы наши накрыли второй Пэтриот. Потом точно начнут прявляться объявления от пользователей амерской ПВО: продам Пэтриот, б/у, недорого. Откинжален не был. laughing

        Им сейчас команда поступит заховать его подальше, а то и вообще обратно к панам увезут. Пускай русские на кошках тренируются, на ирисках к примеру. Заодно и немчуре опять удар по ливеру))))
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 07:51
        +3
        Самовывоз?СДЭК не повезет? wassat
        -------
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 08:08
          +1
          Ну если самовывоз - то со скидкой. laughing
          -----------------------
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 07:54
      +2
      Наши ещё не начинали и играли в Леопольда. Надеюсь озверин подвезли
    3. Ильнур
      Ильнур Сегодня, 08:21
      -2
      Леопольда не стали играть

      Вот в этом сомневаюсь, он все годы своего верхенствп не перестаёт играть в леопольда
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:50
    +1
    Цитата: Ропот 55
    Лишь бы наши верховные в Леопольда не стали играть.

    Уже не получится: между нами не просто кровь, а реки крови. Чтобы хоть немного это забыть потребуется не менее 50-ти лет. И это при том: "...Нужно кастрировать сам дух нацизма..." P.S. Последнее почти цитата.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 07:52
      +2
      Бандеры через 70 лет не забыли, 50 поможет?
    2. Попандос
      Попандос Сегодня, 07:54
      +3
      Уже не получится: между нами не просто кровь, а реки крови.

      К сожалению у политиков которые стоят у руля, свои расчёты и реки крови, никогда за всю историю мира, не мешали им получать свою выгоду.
    3. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:55
      +1
      Иезекиль 25-17 hi, получиться и ещё как это между НАМИ реки крови, а сколько крови между руководствами США и России??? Между богатыми дяденьками и тетеньками США и России??? Так что им не нужно 50 лет.
    4. art266
      art266 Сегодня, 10:26
      +4
      Смысл существования нашего правящего класса это вывоз на запад национальных богатств России, приобретение там недвижимости, яхт и прочих предметов роскоши и комфортная жизнь у них, а не в России. Так, что попыток как-нибудь договориться с Западом они не оставят никогда.
  3. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 07:53
    -3
    Решите школьную задачку про уровень воды в бассейне исходя из того, что по одной трубе вода поступает быстрее, чем по другой из бассейна вытекает.
    Похоже Генштаб ВС РФ не может ещё решить второй год.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 08:56
      0
      Цитата: AlexKruglov1976
      Похоже Генштаб ВС РФ не может ещё решить второй год.

      1. Похоже, Генштаб не может дать ВС РФ второй год на войну?
      2. Похоже, Генштаб ВС РФ не может позволить себе вести войну второй год?
      3. Похоже, Генштаб ВС РФ не может разрешиться второй год?
  4. Дмитрий_Корнилов
    Дмитрий_Корнилов Сегодня, 07:55
    0
    Кажется, я начинаю понимать логику наших властей. Если на все 100 процентов работает наша ПВО, то зачем же для нас, простых граждан, держать бомбоубежища открытыми…
    - понемногу стало приходить осознание
    Чем больше будет "калибровок" Киева и др.крупных городов, тем больше украинцев начнут прозревать
  5. Sergej1972
    Sergej1972 Сегодня, 08:29
    0
    Интересно, удар в Кировоградской области был по самому Кировограду или по какому-то райцентру?
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:47
    +1
    Ракетными ударами поражены склады с военной техникой в Кировоградской области, военные объекты в Кривом Роге и под Житомиром

    Лёд тронулся, господа присяжные кремлёвские заседатели?
    Вот что дрон в Кремль направленный творит...
    Сколько мы убеждали и просили не показывать своё «долготерпение»... Сколько предлагали подумать над иными способами ведения СВО...
    * * *
    Радует! Воодушевляет! Вселяет надежды!
    Ждём когда эта нацистская «яйцо вши» подохнет...
  7. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 08:57
    +3
    Ночь калибровки в очередной раз удалась на славу. Начать на этот раз решили с Южной Пальмиры - и концерт удался на славу. Ударили по целям как в самом городе, так и в области - и на этот раз под замес попали ангары с техникой и БК. Местные жители отметили, что на какое-то время в Oдecce стало светло как днем.
    ПВО, помня о печальной судьбе столичных "Патриотов", решило в этот раз прикинуться ветошью и не отсвечивать - и это, как показала практика, было абсолютно оправданным решением.
    Чуть позже проснулось приграничье - и мистер Белгород передал Хapькoвy несколько мощных пламенных приветов.
    В воздухе остро запахло геранью - особенно остро в Kиpoвoгpaдcкoй области. Жужжалки летали несколько часов - и в результате попали тоже туда, куда надо - по складам.
    Казалось бы, хватит? Ан нет - в воздух поднялись тяжелые стратеги. Испуганные небратья насчитали едва ли не пятнадцать штук. Сколько их было на самом деле - бог весть, однако подарки, ими направленные, ворвались к соседям, как лиса в курятник, и, пройдя как нож сквозь масло, попали точно в цель в западной части страны.
    Да-да, снова склады!
    Зато теперь мы знаем, почему до сих пор нет давно обещанного наступа :)