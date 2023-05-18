Ракетными ударами поражены склады с военной техникой в Кировоградской области, военные объекты в Кривом Роге и под Житомиром

Призывали спускаться в бомбоубежище. Спустились, а там замок. Наверное, мэрия считает, что при первых звуках воздушной тревоги нам нужно было сбегать за ключом.

Приходят некоторые подробности о нанесённых Вооружёнными силами России ракетных ударах по объектам противника минувшей ночью. Воздушная тревога объявляясь на большей части территории, подконтрольной киевскому режиму. Как уже сообщало «Военное обозрение», удары нанесены по целям в Одессе и Киеве, а также в Винницкой, Харьковской и Хмельницкой областях.Украинская сторона, традиционно заявляя, что «все ракеты были сбиты», сообщает, что удары наносились «вероятно, крылатыми ракета Х-101 из района Каспийского моря стратегическими бомбардировщиками Ту-160 и Ту-95МС».Жители Киева пишут в социальных сетях, что власти больше заботятся о том, чтобы никто не увидел результатов ракетных ударов, и мало заботятся о самих гражданах. Основные претензии в том, что воздушная тревога включается и ракеты систем ПВО начинают «пакетами» вылетать в пустое небо. Когда прилетают российские ракеты, то пальба из зенитных установок и ЗРК превращается и вовсе в беспорядочную. Жалуются киевляне и на неработающие бомбоубежища.Пара публикаций:Кажется, я начинаю понимать логику наших властей. Если на все 100 процентов работает наша ПВО, то зачем же для нас, простых граждан, держать бомбоубежища открытыми…Стало известно о том, что поражены военные цели не только в указанных выше регионах Украины. Поступает информация о взрывах на промышленных предприятиях, где на складах хранилась военная техника, в Кировоградской области. Поражены цели в Кривом Роге. Есть поражение зенитного ракетного комплекса противника под Житомиром.