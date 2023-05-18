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Израильская пресса пишет о бесполезности передачи Украине системы ПРО «Железный купол» из-за возможностей российских ракет, поразивших ранее ЗРК Patriot

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Израильская пресса пишет о бесполезности передачи Украине системы ПРО «Железный купол» из-за возможностей российских ракет, поразивших ранее ЗРК Patriot

Украинскому режиму сообщили очередную неприятную для него новость – защитить воздушное пространство страны не поможет даже система противовоздушной и противоракетной обороны «Железный купол» израильского производства. Об этом пишет военный эксперт Йона Джереми Боб в издании The Jerusalem Post.


По утверждению аналитика, российская армия – это не палестинские боевики с их кустарными ракетами. У ВС РФ есть совершенные ракеты, способные обходить системы противоракетной обороны. Поэтому передача Украине системы ПРО «Железный купол» была бы бесполезным решением из-за возможностей российских ракет, поразивших ранее ЗРК Patriot.

Как пишет Боб, даже украинские военачальники признают, что огромная территория Украины и используемые Россией ракеты сделают возможности применения «Железного купола» на Украине очень ограниченными.

Кроме того, если Израилю необходимы 10 и более систем «Железный купол» для защиты своей территории, то Украине потребуется несколько десятков систем, которых просто нет в наличии ни у кого. Даже если Вашингтон потребует от Израиля в ультимативной форме передачи киевскому режиму систем ПРО, никакого влияния на ход боевых действий и противовоздушную оборону Украины это решение не окажет.

Отметим, что Израиль до сих пор воздерживается от поставок вооружений на Украину, по крайней мере, официальных, и это вызывает достаточно негативную реакцию у США и европейских представителей «коллективного Запада». Теперь израильская пресса занялась еще и обоснованием бесполезности передачи киевскому режиму систем противоракетной обороны «Железный купол», чтобы окончательно закрыть данный вопрос.
Использованы фотографии:
Israel Defense Forces
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33 комментария
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:00
    +4
    огромная территория Украины и используемые Россией ракеты сделают возможности применения «Железного купола» на Украине очень ограниченными.

    тазик маловат..... wassat
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 08:12
      +2
      Интересно вот
      Вашингтон потребует от Израиля в ультимативной форме передачи киевскому режиму систем ПРО,

      Таки может? Где хвост, а где собака?
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 08:17
        +1
        только вот в последнее время на ультимативную форму штатов плевать начали... не все правда, но тенденция прослеживается.... laughing
        Роман, наше вам hi с кисточкой...
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:01
    +1
    А какой удар по имиджу и репутации, если конечно статья правдива, посмотрим, жизнь иногда и не такие сюрпризы приподносит.
    1. igork735
      igork735 Сегодня, 09:04
      +1
      Вот и ржавчина появилась на "Железном куполе".
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:03
    +2
    Что тут скажешь. Нужно только немного подождать и " железная отмазка" появится. По этому же пути и полосатые со своими абрашками идут..... , нужно только немножко подождать и проблема отпадет сама.
    1. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 09:03
      +3
      Цитата: Uprun
      Что тут скажешь.

      Таки-да. Слова "передать" и "продать", вроде бы похожие, но, как говорится, есть нюанс. И израильская пресса правильно пишет:
      о бесполезности передачи Украине системы ПРО «Железный купол»
      Они же там в Израиле не совсем идиёты, шоб вот просто так передать...
  4. Nastia Makarova
    Nastia Makarova Сегодня, 08:05
    +8
    весь мир поверил в уничтожение только местные комментаторы не верят
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 08:06
      +9
      Смысл ципоту переубеждать, они на окладе......
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 08:14
        +4
        свидомым и ципсоте положено верить только в то, что их информцентры озвучивают. всё остальное - та ниии, то неможно.
      2. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 08:23
        +3
        Uprun hi, задача ЦИПСО не поверить самим или чтоб их соотечественники поверили, а что бы МЫ начали СОМНЕВАТЬСЯ и чтобы МЫ НЕ ПОВЕРИЛИ.
    2. kalikin_vn
      kalikin_vn Сегодня, 08:41
      -8
      а вы сами то верите в такие сказки?
      Минобороны РФ: Ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» 16 мая в Киеве уничтожены 5 пусковых установок ЗРК Patriot
      1. MainJet88
        MainJet88 Сегодня, 08:55
        +3
        Площадь поражения осколочной кассетной боевой частью около 15 000 м², или примерно два футбольных поля.
    3. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 09:47
      +3
      Цитата: Nastia Makarova
      весь мир поверил в уничтожение только местные комментаторы не верят

      Если постоянно врут,причем практически во всех областях,то довер,ть уже тяжело.
  5. lukash66
    lukash66 Сегодня, 08:06
    +4
    О как, один результативный удар, и сразу все прозрели. Евреи ребята умные, подставлятся вряд ли захотят.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:07
    +1
    Правильно говорят: " Поздно пить Боржоми , если почки отвалились...".
  7. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 08:12
    +4
    Всё это замечательно, можно "гоните его насмехайтесь над ним" этот патриот, но блин, время идёт. Украине поставляют всё более современное оружие, получают уже крылатые ракеты и когда их станет в количестве, уже нашу систему ПВО будут проверять на работоспособность и видосики такие же будут.
    А купол этот как и та же "меркава", чисто израильская фишка.
    1. ovod84
      ovod84 Сегодня, 08:17
      +4
      Цитата: Копчёный
      Всё это замечательно, можно "гоните его насмехайтесь над ним" этот патриот, но блин, время идёт. Украине поставляют всё более современное оружие, получают уже крылатые ракеты и когда их станет в количестве, уже нашу систему ПВО будут проверять на работоспособность и видосики такие же будут.
      .
      полностью согласен с вами
    2. AUL
      AUL Сегодня, 08:55
      +1
      Ну, не бывает оружия, чтоб "и от поноса, и от запора" одновременно. "Купол" предназначен для борьбы с Кассамами и снарядами типа Града. И с ними справляется вполне успешно. А для борьбы с Кинжалами нужно что-то другое.
  8. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 08:15
    +3
    На страницах ВО неоднократно обсужалась эыфективность "Железного купола" и был сделан вввод о малой его эффективности против современных ракет. Теперь и евреи в Израиле это сами подтвердили...
  9. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:18
    +2
    Евреям надобно вообще прекратить всякие переговоры о передаче Украине какого либо вооружения.
  10. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:21
    -1
    передача Украине системы ПРО «Железный купол» была бы бесполезным решением из-за возможностей российских ракет, поразивших ранее ЗРК Patriot.
    Зато Шарий бил пяткой себя в грудь и, как ему самому казалось, даже доказал, что Кинжалы - полное фуфло и были все сбиты(ну почти все)))
  11. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:39
    +2
    Израильская пресса пишет о бесполезности передачи Украине системы ПРО «Железный купол» из-за возможностей российских ракет, поразивших ранее ЗРК Patriot


    — Антисемиты, — сказал Ступкин, — это такие шовинисты, которые не любят семитов.
    — А это кто ж такие? — спросила Свиридова.
    Народ ее поддержал. Всем было интересно, кто это такие.
    — Это нация такая, — сказал Ступкин, — маленькая, но шустрая. Помните, в прошлую осень к нам из института приехали инженеры картошку копать? Рабинович у них был, помните? Так вот этот еврей и есть семит.
    — Хороший мужик, — сказала Семеновна, — моего оболтуса по арифметике на четверку натянул, а у него сплошные двойки были.
    — А я что говорю? Люди как люди. А эти антисемиты их не любят. Одни негров не любят, другие семитов.

    Испугались, что и «Железный купол» приобретёт репутацию дуршлага?
    А как хлопцы веселились, когда в Сирии был уничтожен «Панцирь» без б/к в транспортном положении...
    Я вам, г-да семиты, хочу напомнить, что ваши «F-35i» летают, пока это допускают российские С-400, С-500, Су-35 и Су-57...
    Кошка скребёт на свой...
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 09:18
      +1
      Цитата: ROSS 42
      Испугались, что и «Железный купол» приобретёт репутацию дуршлага?

      Скорее всего деньги на ветер выбрасывать не хотят.
      Против Кинжала, на сегодняшний день, нет шансов. hi
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:00
    0
    Израилю активные действия России предоставили хороший случай не поставлять свой ЗРК Украине, не допустить большой напряженности в отношениях с нашей страной и конечно не испортить ему (комплексу) имидж. И правильно подметил автор, что в настоящее время Израилю самому необходимы ЗРК.
  13. Радмила_Бейнарович
    Радмила_Бейнарович Сегодня, 09:01
    +4
    Шарий давро преврстился в маленького ЦРУшного хомячка, который очень скулил чтобы его не передавали под опеку ЦиПСО. Пожалели шакала.
  14. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 09:01
    0
    Цитата: Копчёный
    получают уже крылатые ракеты и когда их станет в количестве, уже нашу систему ПВО будут проверять на работоспособность и видосики такие же будут.


    А сейчас не проверяют? Сбить РС "хаймарсов" на самом деле сложнее, чем КР.
    Интересно бы посмотреть на статистику "эффективной системы ПВО ВСУ". сколько они сбили реактивных снарядов наших "смерчей"...
  15. sdivt
    sdivt Сегодня, 09:13
    0
    Да всё просто - не существует на сегодня систем, гарантированно и стопроцентно защищающих от современных же ракет. И уж тем более, от ракет класса Кинжал
    От одиночных пусков - возможно.
    Но от массированных атак - абсолютно точно нет.
    Так что дело вовсе не в размерах территорий, которые необходимо прикрывать.
  16. sdivt
    sdivt Сегодня, 09:17
    +1
    Цитата: rotmistr60
    Израилю активные действия России предоставили хороший случай не поставлять свой ЗРК Украине, не допустить большой напряженности в отношениях с нашей страной

    Турции никакие хорошие отношения с Россией не помешали поставить РСЗО TRLG-230 на Украину
    А с Израилем это не работает?
  17. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:25
    +1
    Израиль до сих пор воздерживается от поставок вооружений на Украину, по крайней мере, официальных, и это вызывает достаточно негативную реакцию у США и европейских представителей «коллективного Запада». Теперь израильская пресса занялась еще и обоснованием бесполезности передачи киевскому режиму систем противоракетной обороны «Железный купол», чтобы окончательно закрыть данный вопрос.
    . Таки да, давно высказывались, утверждали, что... в общем понятно, повторятся незачем.
  18. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 10:00
    +2
    Украинскому режиму сообщили очередную неприятную для него новость – защитить воздушное пространство страны не поможет даже система противовоздушной и противоракетной обороны «Железный купол» израильского производства.

    ЖК не защищает и от палестинских самоделок. Проблема что вся идея ПРО мильний пузирь. Надежду на успех ПРО только когда у вас на два порядка технологическое и економическое превосходство. А такое нет и у Израиля над палестиницами.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 10:32
      0
      Очевидное... данную проблему необходимо решать комплексно, да и то не факт, что удастся защититься от всего и всегда. Про дороговизну говорить не обязательно и так все об том знают.
  19. Радмила_Бейнарович
    Радмила_Бейнарович Сегодня, 10:13
    -2
    Цитата: Радмила_Бейнарович
    Шарий давно превратился в маленького ЦРУшного хомячка, который очень скулил чтобы его не передавали под опеку ЦиПСО. Пожалели шакала.