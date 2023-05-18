Израильская пресса пишет о бесполезности передачи Украине системы ПРО «Железный купол» из-за возможностей российских ракет, поразивших ранее ЗРК Patriot

Украинскому режиму сообщили очередную неприятную для него новость – защитить воздушное пространство страны не поможет даже система противовоздушной и противоракетной обороны «Железный купол» израильского производства. Об этом пишет военный эксперт Йона Джереми Боб в издании The Jerusalem Post.
По утверждению аналитика, российская армия – это не палестинские боевики с их кустарными ракетами. У ВС РФ есть совершенные ракеты, способные обходить системы противоракетной обороны. Поэтому передача Украине системы ПРО «Железный купол» была бы бесполезным решением из-за возможностей российских ракет, поразивших ранее ЗРК Patriot.
Как пишет Боб, даже украинские военачальники признают, что огромная территория Украины и используемые Россией ракеты сделают возможности применения «Железного купола» на Украине очень ограниченными.
Кроме того, если Израилю необходимы 10 и более систем «Железный купол» для защиты своей территории, то Украине потребуется несколько десятков систем, которых просто нет в наличии ни у кого. Даже если Вашингтон потребует от Израиля в ультимативной форме передачи киевскому режиму систем ПРО, никакого влияния на ход боевых действий и противовоздушную оборону Украины это решение не окажет.
Отметим, что Израиль до сих пор воздерживается от поставок вооружений на Украину, по крайней мере, официальных, и это вызывает достаточно негативную реакцию у США и европейских представителей «коллективного Запада». Теперь израильская пресса занялась еще и обоснованием бесполезности передачи киевскому режиму систем противоракетной обороны «Железный купол», чтобы окончательно закрыть данный вопрос.