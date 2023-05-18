В ночное время суток нанесено огневое поражение пунктам размещения противника из ВСУ и «гвардии наступления» в Константиновке и Краматорске

Российские Вооружённые силы активизировали процесс нанесения ударов по войскам противника к западу и северо-западу от Артёмовска (Бахмута). В ночное время суток нанесено огневое поражение пунктам размещения личного состава ВСУ и так называемой «гвардии наступления» в Краматорске и Константиновке.Накануне появлялась информация о том, что в эти города украинское командование направило дополнительные силы, чтобы попытаться развить успех в районе Клещеевки и Богдановки. Близ этих населённых пунктов ВСУ несколькими днями ранее удалось взять под свой контроль несколько квадратных километров территории, а куратор ЧВК «Вагнер» в связи с этим выступил с обвинениями в адрес командования ВС РФ, назвавшего отступление с ряда позиций переходом на более выгодные рубежи.Артиллерийские удары и удары с воздуха были нанесены и по очередным группам противника, зашедшим в западную частью Марьинки, а также по частям ВСУ в районе Георгиевки и Красногоровки. Удары пресекли попытку наращивания концентрации войск противника на этом направлении.По последним данным, в Марьинке и окрестностях в результате огневого воздействия противник потерял не менее 80 военнослужащих и несколько ББМ (боевых бронированных машин) американского производства. Также уничтожен танк ВСУ и не менее 4 миномётных расчётов.