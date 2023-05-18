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В ночное время суток нанесено огневое поражение пунктам размещения противника из ВСУ и «гвардии наступления» в Константиновке и Краматорске

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В ночное время суток нанесено огневое поражение пунктам размещения противника из ВСУ и «гвардии наступления» в Константиновке и Краматорске

Российские Вооружённые силы активизировали процесс нанесения ударов по войскам противника к западу и северо-западу от Артёмовска (Бахмута). В ночное время суток нанесено огневое поражение пунктам размещения личного состава ВСУ и так называемой «гвардии наступления» в Краматорске и Константиновке.


Накануне появлялась информация о том, что в эти города украинское командование направило дополнительные силы, чтобы попытаться развить успех в районе Клещеевки и Богдановки. Близ этих населённых пунктов ВСУ несколькими днями ранее удалось взять под свой контроль несколько квадратных километров территории, а куратор ЧВК «Вагнер» в связи с этим выступил с обвинениями в адрес командования ВС РФ, назвавшего отступление с ряда позиций переходом на более выгодные рубежи.

Артиллерийские удары и удары с воздуха были нанесены и по очередным группам противника, зашедшим в западную частью Марьинки, а также по частям ВСУ в районе Георгиевки и Красногоровки. Удары пресекли попытку наращивания концентрации войск противника на этом направлении.

По последним данным, в Марьинке и окрестностях в результате огневого воздействия противник потерял не менее 80 военнослужащих и несколько ББМ (боевых бронированных машин) американского производства. Также уничтожен танк ВСУ и не менее 4 миномётных расчётов.
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7 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:09
    +3
    Хорошо что удары наносятся и по переднему краю и по тылам, лиш бы хватило и ВОЛИ и ОРУЖИЯ.
  2. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 08:19
    -3
    Идёт тяжёлая позиционная война - взаимное перемалывание сил и средств друг друга.
    Обе стороны несут значительные потери, прежде всего в людских резервах.
    Однако людской ресурс у ВСУ и ресурс оружия у НАТО пока значительно и не уменьшился до такого уровня, когда наступает перелом.
    При такой стратегии исход войны будет зависет от того, у какой стороны наступит предел восполняемости ресурсов.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:31
      +1
      AlexKruglov1976 hi, есть ещё вариант, приход к власти предателя и соответственно слив всего и вся.
    2. ЗлойКоммунист
      ЗлойКоммунист Сегодня, 08:51
      0
      там польцам и трибалтам уже приказали приготовится к пределу восполняемости ресурсов
  3. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 08:44
    +6
    Ночь калибровки в очередной раз удалась на славу. Начать на этот раз решили с Южной Пальмиры - и концерт удался на славу. Ударили по целям как в самом городе, так и в области - и на этот раз под замес попали ангары с техникой и БК. Местные жители отметили, что на какое-то время в Oдecce стало светло как днем.
    ПВО, помня о печальной судьбе столичных "Патриотов", решило в этот раз прикинуться ветошью и не отсвечивать - и это, как показала практика, было абсолютно оправданным решением.
    Чуть позже проснулось приграничье - и мистер Белгород передал Хapькoвy несколько мощных пламенных приветов.
    В воздухе остро запахло геранью - особенно остро в Kиpoвoгpaдcкoй области. Жужжалки летали несколько часов - и в результате попали тоже туда, куда надо - по складам.
    Казалось бы, хватит? Ан нет - в воздух поднялись тяжелые стратеги. Испуганные небратья насчитали едва ли не пятнадцать штук. Сколько их было на самом деле - бог весть, однако подарки, ими направленные, ворвались к соседям, как лиса в курятник, и, пройдя как нож сквозь масло, попали точно в цель в западной части страны.
    Да-да, снова склады!
    Зато теперь мы знаем, почему до сих пор нет давно обещанного наступа :)
    1. ЗлойКоммунист
      ЗлойКоммунист Сегодня, 08:53
      +1
      Хорошая новость и текст изложения)
  4. Слон
    Слон Сегодня, 09:46
    +1
    Мне думается, что удары по противнику целесообразно наносить преимущественно в дневное время, когда выше концентрация бандерлогов на объектах. На ночь остаются только дежурные группы, остальные разъезжаются на ночлег (это видно и на спутниковых снимках - в дневное время к-во припаркованных авто в разы выше). Может наше гениальное руководство МО этих простых вещей не хочет знать?!