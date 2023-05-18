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Американская пресса: США пока не разрешают проводить обучение украинских лётчиков на самолётах F-16 европейских стран

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Американская пресса: США пока не разрешают проводить обучение украинских лётчиков на самолётах F-16 европейских стран

Украинские летчики вряд ли смогут начать подготовку на истребителях F-16, находящихся на вооружении военно-воздушных сил европейских государств – союзников США из-за позиции Вашингтона. Об этом пишет американская газета The New York Times, ссылаясь на мнение одного высокопоставленного представителя украинского правительства.


Как сообщает источник издания, в США не намерены передавать истребители F-16 Украине, и всячески дают это понять украинским властям. Хотя ряд стран Европы не возражает против передачи данных самолетов киевскому режиму, без разрешения США сделать это не получится. Пока США не дадут согласие на использование истребителей, даже обучение украинских летчиков сведется лишь к теоретическим занятиям. Фактически США пока не разрешают проводить обучение украинских летчиков на истребителях американского производства.

В американской администрации видят несколько главных препятствий для передачи Украине самолетов F-16. В первую очередь, это их высокая стоимость даже для американского бюджета.

Во-вторых, в Пентагоне и Белом доме опасаются, что в руки противника могут попасть американские технологии, включая радиоэлектронику и радиолокационное оборудование. Россия может воспользоваться ими сама, передать их Китаю, чего в США очень боятся.

Наконец, не стоит забывать и об имиджевых рисках. Если российские истребители или средства ПВО начнут массово сбивать американские самолеты, то о больших продажах их зарубежным покупателям придется забыть.

Вчера советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что вопрос о передаче истребителей F-16 украинскому режиму по-прежнему не рассматривается. В Европе также далеко не все страны готовы присоединиться к т.н. «истребительной коалиции», о которой заявлял ранее президент Украины Владимир Зеленский, да и без разрешения США на передачу самолетов эта коалиция просто не будет иметь смысла.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Cp9asngf
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32 комментария
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:10
    +2
    Походу у бритов окраинские летуны сейчас ПДД изучают, типа там не по той стороне дороги ездят.....
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 08:16
      +8
      Уверен, что пилотов укролюфтваффе уже втихаря готовят.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 08:22
        +3
        Ключевое слово в этой статье-Пока..А вообще этим обучением,подбором пилотов они занимаются с прошлого года
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 09:23
          +2
          США пока не разрешают проводить обучение украинских лётчиков на самолётах F-16 европейских стран

          США, своим вассалам, разрешают только умирать во благо ее "демократии".
  2. Fantazer911
    Fantazer911 Сегодня, 08:15
    +6
    А ТЕПЕРЬ О ГЛАВНОМ!

    Наконец, не стоит забывать и об имиджевых рисках. Если российские истребители или средства ПВО начнут массово сбивать американские самолеты, то о больших продажах их зарубежным покупателям придется забыть.

    Вот и кончился боевой запал у администрации фашингтона в связи с рисками не боевых потерь, а именно ИМЕДЖОВЫХ ПОТЕРЬ, а на западе бабло любят считать, бизнес и не чего личного!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:21
      +5
      Танк один свидомые на полигоне уже поломали. Поломают и кошерные Ф16 - цепанут на рулежке что-нибудь или жёсткую посадку устроят с невосстанавливаемой деформацией фюзеляжа. Вариантов много может быть. Обучение - дело такое.... Небоевые потери.
    2. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 08:25
      -1
      США и ЕС больше всего заботит лишь одна имиджевая потеря - невозможность нанесения критического поражения РФ на Украине.
      И они пойдут для нанесения такого поражения на все.
      Неужели непонятно?
    3. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 08:36
      +1
      Про имиджевые потери это чушь, пропаганда тоже самое бубнила и про танки и про химарсы... Сегодня понятно что это крайне опасное оружие, что у нас нет подобного, более того элитка предлагает новой мобилизацией решать проблемы...
    4. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 08:56
      +2
      Вы таки не поверите, но до сего момента советские истребители и средства ПВО таки довольно много посбивали американских самолетов и ничего - продаются и даже вполне успешно.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:20
    +2
    С Патриотом похоже урок пошёл впрок. F-16 у янки самый ходовой товар, как и Патриот, который был таким. Так что: ничего личного только бизнес.
  4. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 08:23
    +3
    Нет смысла пережевывать постоянно эту тему - F-16 и Eurofighter Typhoon у ВСУ будут.

    Нужно менять стратегию и тактику войны на полное и быстрое уничтожение Украины со всей инфраструктурой, иначе умоемся кровью с макушки до пяток.
    Время зерновых сделок прошло.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 08:33
      +1
      Да, но башни заинтересованы в обратном... И как быть?
    2. AlexVas44
      AlexVas44 Сегодня, 09:13
      0
      Цитата: AlexKruglov1976
      Время зерновых сделок прошло.

      Если бы... Только вчера, 17.05 23г., снова продлили. Эрдоган, в надежде на предвыборную рекламу, опять своими судами будет вывозить.
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 09:30
        0
        ну ладно, типа для поддержки "друга режепа" продлили на 2 месяца, а если он проиграет выборы - хватит ума и смелости сразу выйти из неё????
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:24
    +2
    Дай дебилу этот орган стеклянный, так он или разобьет, или руки порежет... wassat
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:30
      +2
      Цитата: Mouse
      Дай дебилу этот орган стеклянный, так он или разобьет, или руки порежет... wassat

      Тем более если этот дебильничУК с инициативой. laughing

      Привет hi
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:26
    +4
    Передадут и даже не сомневаюсь.В мире их произведено 4600 шт и 10% под списание уходит где то каждый год.
    Найдут какой нибудь Бруней ,где F-16 уже 30 лет .............................
    1. Дмитрий_Корнилов
      Дмитрий_Корнилов Сегодня, 08:31
      -5
      Даже если собьют старый F-16 готовый под списание, все равно для США будет огромная имиджевая потеря. Имиджевые потери будут как у турок с Байрактарами
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 08:35
        +3
        Не будет. Спишут на криворукость шароварного пилота который не в полной мере смог освоить замечательную вундервафлю и нашу коварность. Как то так....
        Они виртуозы по объяснениям ситуации.
      2. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 08:39
        +4
        Глупость, реклама оружию сша давно не нужна - покупка их вооружений это как присяга верности Вашингтону (поцеловать туфлю господину)
  7. Звездочет
    Звездочет Сегодня, 08:36
    0
    Боятся, что научившись летать, украинцы потырят у них все самолеты.
  8. PASus
    PASus Сегодня, 08:42
    +3
    Странно, а в "свежей" politico со ссылкой на представителя пентагона, заявляется, что американцы не против передачи украине f-16
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:31
      0
      Цитата: PASus
      Странно, а в "свежей" politico со ссылкой на представителя пентагона, заявляется, что американцы не против передачи украине f-16

      Передачи другими странами.
  9. sdivt
    sdivt Сегодня, 08:59
    +1
    Для тех, кто верит в порядочность американцев, и надеется, что самолёты Украина не увидит.
    Открываем Гугл, вводим ключевые слова: F-16, Украина, и первая же ссылка сразу опровергает всю эту статью
    (под скрином - гугл-перевод)


    Кампания давления на Байдена с целью отправки F-16 в Украину набирает обороты

    Официальные лица сигнализируют, что они по-прежнему готовы разрешить другим странам отправлять свои самолеты американского производства.
    Администрация Байдена сталкивается с новой и усиленной кампанией давления, чтобы дать зеленый свет передаче F-16 Украине, после того, как Великобритания объявила, что будет обучать украинских летчиков-истребителей, а Киев усилил свои запросы на военные самолеты

    И далее идёт речь о том, что примерно так же администрация Байдена была против передачи Абрамсов, но в итоге сделала это, и никаких последствий от пересечений красных линий не увидела...
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:33
      +1
      Цитата: sdivt
      Для тех, кто верит в порядочность американцев, и надеется, что самолёты Украина не увидит.
      Открываем Гугл, вводим ключевые слова: F-16, Украина, и первая же ссылка сразу опровергает всю эту статью
      (под скрином - гугл-перевод)


      Кампания давления на Байдена с целью отправки F-16 в Украину набирает обороты

      Официальные лица сигнализируют, что они по-прежнему готовы разрешить другим странам отправлять свои самолеты американского производства.
      Администрация Байдена сталкивается с новой и усиленной кампанией давления, чтобы дать зеленый свет передаче F-16 Украине, после того, как Великобритания объявила, что будет обучать украинских летчиков-истребителей, а Киев усилил свои запросы на военные самолеты

      И далее идёт речь о том, что примерно так же администрация Байдена была против передачи Абрамсов, но в итоге сделала это, и никаких последствий от пересечений красных линий не увидела...

      В статье написано слово "пока" не разрешает... Это "пока" может длиться и один день laughing
  10. uRRY
    uRRY Сегодня, 08:59
    +4
    Маленькая ложь белого человека. Когда в один прекрасный день они таки дадут типа разрешение, а уже назавтра F-16 уже сделают первый боевой вылет в степях Украины.

    Хотя чего они делают такое телодвижение -- не понятно. На мнение и красные линии РФ они давно забили.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:34
      +2
      Цитата: uRRY
      На мнение и красные линии РФ они давно забили.

      Грех не забить, если мы сами на это - забили.
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:06
    +1
    без разрешения США на передачу самолетов эта коалиция просто не будет иметь смысла.
    Вот и приехали (пока). Зато все заголовки западных СМИ были посвящены созданию европейской "истребительной коалиции" и англо-голландской "международной". Главное ребята отметились, обозначили свое стремление оказывать помощь Киеву, а потом, как кривая выведет.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:36
      +1
      Цитата: rotmistr60
      без разрешения США на передачу самолетов эта коалиция просто не будет иметь смысла.
      Вот и приехали (пока). Зато все заголовки западных СМИ были посвящены созданию европейской "истребительной коалиции" и англо-голландской "международной". Главное ребята отметились, обозначили свое стремление оказывать помощь Киеву, а потом, как кривая выведет.

      hi
      Все будет в логике продолжения многолетней политики запада и англосаксов против России.
  12. Сергей Т19
    Сергей Т19 Сегодня, 09:09
    +1
    Полностью согласен со статьей. Западные летаки слишком дорогое удовольствие. Так же обучить летчиков стоит очень не дёшево. Сильно сомневаюсь что их массово будут давать Украине. Может конечно передадут не большую партию, но не более того.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:38
      +1
      Цитата: Сергей Т19
      Полностью согласен со статьей. Западные летаки слишком дорогое удовольствие. Так же обучить летчиков стоит очень не дёшево. Сильно сомневаюсь что их массово будут давать Украине. Может конечно передадут не большую партию, но не более того.

      Правильно yes Там вся их политика в отношении России "не съем, так хоть поднанкушу"
  13. SlavaS
    SlavaS Сегодня, 10:55
    0
    Почему образования в Европе называют странами, а не штатами США?