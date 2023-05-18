Американская пресса: США пока не разрешают проводить обучение украинских лётчиков на самолётах F-16 европейских стран

Украинские летчики вряд ли смогут начать подготовку на истребителях F-16, находящихся на вооружении военно-воздушных сил европейских государств – союзников США из-за позиции Вашингтона. Об этом пишет американская газета The New York Times, ссылаясь на мнение одного высокопоставленного представителя украинского правительства.Как сообщает источник издания, в США не намерены передавать истребители F-16 Украине, и всячески дают это понять украинским властям. Хотя ряд стран Европы не возражает против передачи данных самолетов киевскому режиму, без разрешения США сделать это не получится. Пока США не дадут согласие на использование истребителей, даже обучение украинских летчиков сведется лишь к теоретическим занятиям. Фактически США пока не разрешают проводить обучение украинских летчиков на истребителях американского производства.В американской администрации видят несколько главных препятствий для передачи Украине самолетов F-16. В первую очередь, это их высокая стоимость даже для американского бюджета.Во-вторых, в Пентагоне и Белом доме опасаются, что в руки противника могут попасть американские технологии, включая радиоэлектронику и радиолокационное оборудование. Россия может воспользоваться ими сама, передать их Китаю, чего в США очень боятся.Наконец, не стоит забывать и об имиджевых рисках. Если российские истребители или средства ПВО начнут массово сбивать американские самолеты, то о больших продажах их зарубежным покупателям придется забыть.Вчера советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что вопрос о передаче истребителей F-16 украинскому режиму по-прежнему не рассматривается. В Европе также далеко не все страны готовы присоединиться к т.н. «истребительной коалиции», о которой заявлял ранее президент Украины Владимир Зеленский, да и без разрешения США на передачу самолетов эта коалиция просто не будет иметь смысла.