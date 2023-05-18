ЗРПК «Панцирь-С» доработали с учетом опыта спецоперации для борьбы с РСЗО западного производства

В Российской Федерации успешно завершили доработку зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С», учитывая опыт боевых действий в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в холдинге «Высокоточные комплексы» государственной корпорации «Ростех».
Как утверждается, теперь ЗРПК «Панцирь-С» будет приспособлен для борьбы с появившимися на вооружении у ВСУ современными ракетными системами западного производства, включая реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» доработан с учетом опыта эксплуатации в ходе боевой эксплуатации. Все необходимые доработки внедрены
- сообщили ТАСС в холдинге.
Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации сообщали, что каждые сутки расчеты ЗРПК «Панцирь-С» в зоне специальной военной операции обнаруживают и поражают по несколько целей. С помощью систем обнаружения операторы комплексов обнаруживают самые разнообразные воздушные цели, включая снаряды РСЗО, крылатые и баллистические ракеты, вертолеты и самолеты, беспилотные летательные аппараты.
Напомним, что самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» был создан для выполнения задач по ближней противовоздушной обороне как гражданской инфраструктуры, так и военных объектов и войск. Комплекс может уничтожать воздушные цели, которые летят со скоростью до 1000 м/с, дальность действия – от 200 метров до 20 километров. Подобные характеристики позволяют эффективно применять ЗРПК «Панцирь-С» в специальной военной операции, в том числе и против передаваемых Западом систем.