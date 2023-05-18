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ЗРПК «Панцирь-С» доработали с учетом опыта спецоперации для борьбы с РСЗО западного производства

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ЗРПК «Панцирь-С» доработали с учетом опыта спецоперации для борьбы с РСЗО западного производства

В Российской Федерации успешно завершили доработку зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С», учитывая опыт боевых действий в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в холдинге «Высокоточные комплексы» государственной корпорации «Ростех».


Как утверждается, теперь ЗРПК «Панцирь-С» будет приспособлен для борьбы с появившимися на вооружении у ВСУ современными ракетными системами западного производства, включая реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» доработан с учетом опыта эксплуатации в ходе боевой эксплуатации. Все необходимые доработки внедрены

- сообщили ТАСС в холдинге.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации сообщали, что каждые сутки расчеты ЗРПК «Панцирь-С» в зоне специальной военной операции обнаруживают и поражают по несколько целей. С помощью систем обнаружения операторы комплексов обнаруживают самые разнообразные воздушные цели, включая снаряды РСЗО, крылатые и баллистические ракеты, вертолеты и самолеты, беспилотные летательные аппараты.

Напомним, что самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» был создан для выполнения задач по ближней противовоздушной обороне как гражданской инфраструктуры, так и военных объектов и войск. Комплекс может уничтожать воздушные цели, которые летят со скоростью до 1000 м/с, дальность действия – от 200 метров до 20 километров. Подобные характеристики позволяют эффективно применять ЗРПК «Панцирь-С» в специальной военной операции, в том числе и против передаваемых Западом систем.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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14 комментариев
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  1. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 08:51
    -5
    "Комплекс может уничтожать воздушные цели, которые летят со скоростью до 1000 м/с, дальность действия – от 200 метров до 20 километров. Подобные характеристики позволяют эффективно применять ЗРПК «Панцирь-С» в специальной военной операции, в том числе и против передаваемых Западом систем."
    Зачем тогда править, если уже? request
    1. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 09:08
      +4
      имеется ввиду доработка ПО. в ЗРК закладывается модели поведения целей. комплекс не только должен увидеть цель но и определить ее .
    2. alexandreII
      alexandreII Сегодня, 09:12
      +4
      То есть, по вашему модернизация даже совершенного это лишнее?Получается как в мультике, - и так сойдёт.....
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:54
    +4
    Вчера была статья о взломе "химеры".Системы управления или чего то там.Понятно,что повлиять на тот же сигнал GPS для ракеты одно,а вот модернизировать наше ПВО с раскрытыми алгоритмами этой штуковины гораздо проще
    1. OldMetall
      OldMetall Сегодня, 09:02
      +2
      Рассуждать о взломе Химеры и модернизации Панциря без технических деталей - это нелепее, чем гадать на кофейной гуще.
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:03
    0
    Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» доработан с учетом опыта эксплуатации в ходе боевой эксплуатации. Все необходимые доработки внедрены

    - сообщили ТАСС в холдинге.
    good
    С нетерпением ждём результатов!!!
    * * *
    Хотя в холдинге могли бы не так коряво составлять предложения:
    Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» доработан с учетом опыта, полученного в ходе боевой эксплуатации.
    yes
  4. Романенко
    Романенко Сегодня, 09:06
    +1
    Насколько я понимаю, доработан некий стендовый прототип комплекса, находящийся в опытной эксплуатации у производителя, а насколько быстро эти качества приобретут Панцыри в зоне СВО и в войсках?
    1. Alex Vladimirov
      Alex Vladimirov Сегодня, 10:03
      0
      В статье ничего не сказано о войсковых испытаниях, если таковые уже были и их итогах.
      В общем случае, если речь о программном обеспечении комплекса, а всё на это указывает, то подобный "апгрейд" может произойти достаточно быстро. Серьёзной переподготовки экипажей боевых расчётов, скорее всего не потребуется. Всё будет зависеть от расторопности руководителей и исполнителей.
  5. 72jora72
    72jora72 Сегодня, 09:11
    -1
    У же есть несколько задокументированных(видео) случаев как наши расчеты «Панцирь-1С» залпам из 12 ракет, сбивает 12 HIMARSов. Кстати бойцы 105-го полка НМ ДНР еще в январе одним залпом поразили все 12 ракет противника.......
  6. nobody75
    nobody75 Сегодня, 09:16
    +4
    Оснавная проблема ЗРПК "Панцырь" - это отсутствие защиты от FPW квадрокоптеров, которые атакуют на свермалых высотах!!! Украинские ДРГ на хаммерах просачиваются за линию фронта и по данным спутниковой разведки наводят кустарные дроны на "Панцири"!!! Единственным способом борьбы с ними является частая смена позиции... Назрел вопрос о системной интеграции всех систем, задействованных на ТВД в единый разведывательно - ударный контур!
    С Уважением
  7. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 09:28
    +1
    Цитата: 72jora72

    0
    У же есть несколько задокументированных(видео) случаев как наши расчеты «Панцирь-1С» залпам из 12 ракет, сбивает 12 HIMARSо

    А где вы такое видео видели?
  8. Самолет_Юнкерс
    Самолет_Юнкерс Сегодня, 09:29
    0
    когда гусеничный вариант разработают, с учетом боевого применения то?
    1. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 09:58
      0
      на данный момент есть тор, панцири скорее всего так и останутся на колесной базе
    2. Антон Ю
      Антон Ю Сегодня, 10:28
      0
      Зачем он нужен есть вариант на БАЗе.